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Новости Саммит G7 в июне 2025 года
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G7 не будет готовить совместное коммюнике после встречи, чтобы избежать конфликта с Трампом, - СМИ

президент США Трамп

Страны "Большой семерки" (G7) не будут пытаться достичь консенсуса по совместному коммюнике на саммите лидеров на следующей неделе в Канаде, чтобы избежать потенциального конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske со ссылкой на Bloomberg.

Коммюнике не имеет юридической силы, это скорее демонстрация единства подписантов по вопросам глобального значения. Согласование конечного коммюнике является традицией для лидеров, которые собираются на таких встречах, как саммит G7.

Читайте также: Белый дом готовит ряд встреч президента США на саммите G7, ожидается присутствие президентов Украины, Бразилии и Мексики

По данным издания, вместо единого документа лидеры G7, вероятно, опубликуют отдельные заявления лидеров по разным темам. Главы стран планируют обсудить на саммите торговлю, искусственный интеллект, энергетическую безопасность, лесные пожары и глобальные конфликты, в частности в Украине и на Ближнем Востоке.

По данным медиа, президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту вместе с лидерами других стран, таких как Индия, Бразилия, Мексика и др.

Марк Карни - премьер-министр Канады, которая будет принимать саммит G7, - стремится ослабить напряженность в отношениях с президентом США, а также избежать повторения ситуации 2018 года. Тогда Трамп вышел из совместного коммюнике через несколько часов после его подписания, поскольку его разозлили комментарии тогдашнего премьера Канады Джастина Трюдо.

Читайте: Зеленский подтвердил участие в саммите G7

Напомним, что саммит G7 состоится в канадском Кананаскисе 15-17 июня.

Автор: 

G7 (846) Трамп Дональд (5690)


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Топ комментарии
+11
Так нахіба тоді збиратися - якщо у вас різні цінності, але ви сситесь їх відстоювати?
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12.06.2025 15:42 Ответить
+8
Це вже не G7, це Трамп + шістка(и).
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12.06.2025 15:46 Ответить
+6
усе що треба для тріюмфу зла це щоб хороші люди нічого не робили.
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12.06.2025 15:51 Ответить
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аднако ссикотно.
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12.06.2025 15:39 Ответить
Так нахіба тоді збиратися - якщо у вас різні цінності, але ви сситесь їх відстоювати?
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12.06.2025 15:42 Ответить
Це вже не G7, це Трамп + шістка(и).
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12.06.2025 15:46 Ответить
G7- Ми розуміємо що Трамп дебіл. І він розуміє, що ми розумієм. Але мусимо грати в цю гру. І що саме цікаве, що ніхто з нас не розуміє навіщо.
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12.06.2025 15:47 Ответить
Во-во. Які бонуси принесло вилизування жопи Трампа добре видно по "угоді з мінералами"...
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12.06.2025 15:51 Ответить
вже повідомили що разведку не відключатимуть(бонус за надра). значить падли думали відключати...
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12.06.2025 15:54 Ответить
Ще невідомо, які дані вони підсунуть під керівництвом фсб.
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12.06.2025 16:05 Ответить
Може розбушуватися? - тяжкі часи настали
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12.06.2025 15:48 Ответить
усе що треба для тріюмфу зла це щоб хороші люди нічого не робили.
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12.06.2025 15:51 Ответить
так нах тоді взалі робити вигляд що все ок. Он приїхав вучич в Україну замість президента Косово, насрав на стіл, і поїхав не підписавши декларацію. Так оце питання нахіба цих кацапських агентів приймати, їх треба гнати сраним віником, щоб весь ****** був у лайні.
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12.06.2025 15:51 Ответить
Ага, зараз український ***** своїх братушок пожене сраним віником!
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12.06.2025 16:00 Ответить
дедушку ласково обійдуть
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12.06.2025 15:52 Ответить
Боже, як воно *******?!!!!
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12.06.2025 15:53 Ответить
Та вже і ту сімку можна похерити. В недалекій перспективі складеться ситуативна група диктаторів, а далі китай підімне під себе весь світ. Це якщо америка не позбудеться придурка трампакса, і чим швидше, тим краще.
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12.06.2025 15:57 Ответить
Весь світ повинен залежати від хотєлок якогось довбой@ба? Це жахливо. Це треш. Цій цивілізації хана.
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12.06.2025 16:00 Ответить
Ну не расстраюємся так, на якомусь майбутньому самміті чи коаліції deeply concerned буде чергове беззубе коммуніке де всі засуджують на словах шо аж чуби дригом.
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12.06.2025 16:05 Ответить
G1+6
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12.06.2025 16:18 Ответить
Труп не знав значення слова "комюніке", воно йому здавалося дуже-дуже® образливим. Тож коли він шось чув про комюніке, одразу червонів від злості і накидався на це незрозуміле. Оточуючі жаліли Трумпа і ховали усякі комюніке подалі від бідолахи.
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12.06.2025 16:31 Ответить
агент кгб "Краснов" згідно завдань, покладених на нього кураторами, руйнує всі міжнародні інституції, які були створенні до нього як протидія диктаторським і авторитарним режимам світу.
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12.06.2025 16:35 Ответить
 
 