G7 не будет готовить совместное коммюнике после встречи, чтобы избежать конфликта с Трампом, - СМИ

Страны "Большой семерки" (G7) не будут пытаться достичь консенсуса по совместному коммюнике на саммите лидеров на следующей неделе в Канаде, чтобы избежать потенциального конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske со ссылкой на Bloomberg.

Коммюнике не имеет юридической силы, это скорее демонстрация единства подписантов по вопросам глобального значения. Согласование конечного коммюнике является традицией для лидеров, которые собираются на таких встречах, как саммит G7.

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По данным издания, вместо единого документа лидеры G7, вероятно, опубликуют отдельные заявления лидеров по разным темам. Главы стран планируют обсудить на саммите торговлю, искусственный интеллект, энергетическую безопасность, лесные пожары и глобальные конфликты, в частности в Украине и на Ближнем Востоке.

По данным медиа, президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту вместе с лидерами других стран, таких как Индия, Бразилия, Мексика и др.

Марк Карни - премьер-министр Канады, которая будет принимать саммит G7, - стремится ослабить напряженность в отношениях с президентом США, а также избежать повторения ситуации 2018 года. Тогда Трамп вышел из совместного коммюнике через несколько часов после его подписания, поскольку его разозлили комментарии тогдашнего премьера Канады Джастина Трюдо.

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Напомним, что саммит G7 состоится в канадском Кананаскисе 15-17 июня.