Зеленский рассчитывает обсудить с Трампом новый санкционный пакет против РФ на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает провести разговор с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G7, чтобы выяснить перспективы принятия нового пакета санкций против России.

Об этом глава государства заявил на брифинге по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Конечное решение остается за Белым домом - оно зависит от президента Соединенных Штатов Америки. Я рассчитываю на разговор с ним во время саммита G7. Надеюсь, что даже если к тому моменту соответствующие решения еще не будут приняты, мне удастся достичь по крайней мере понимания того, насколько мы близки к этому решению", - отметил Зеленский.

Он добавил, что важна координация позиций между США и странами Евросоюза относительно санкционных пакетов, что уже является положительным шагом.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский имеет приглашение на саммит НАТО, ЕС и и Группы семи, над организацией двусторонних встреч на полях этих мероприятий работает МИД.

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