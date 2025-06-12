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Новости Санкции против России Саммит G7 в июне 2025 года
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Зеленский: На саммите G7 будут обсуждать новые санкции против России и финансирование восстановления Украины

Зеленский и премьер Албании Эди Рама провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время саммита "Группы семи" одной из ключевых тем будет введение новых санкционных шагов для ограничения возможностей финансирования войны Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины и финансирования ее восстановления. "Мы очень близко к важным санкционным решениям. И только в диалоге мы можем найти понимание всех стран, от кого зависит внедрение сильного санкционного шага по прекращению или уменьшению возможности финансирования этой войны Путиным. Речь идет о санкционной политике. Одной из главных тем на "семерке" (во время саммита - ред.) будет именно это", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, на саммите будут говорить о продолжении помощи Украине и вопросах финансирования ее восстановления. Президент подчеркнул, что уже сейчас необходимо планировать финансовую поддержку на следующий год.

Зеленский добавил, что пока о повестке дня саммита НАТО говорить рано.

Саммит стран G7 в этом году пройдет с 15 по 17 июня в канадском Кананаскисе.

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Автор: 

G7 (846) Зеленский Владимир (20906) санкции (11491) финансирование (1810)


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Топ комментарии
+3
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12.06.2025 17:14 Ответить
+3
ооооо...
зе!скумбрія давно в канаді не була.
їдь зе!владімір ні про що не думай, ми все оплатимо.
а, нас ніхто і не питає.
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12.06.2025 17:15 Ответить
+3
Как волка не корми, а он все в лес смотрит! Какое увеличение производства дронов на 40%, когда тут великое восстановление!!!🤡🥳🤪
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12.06.2025 17:18 Ответить
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12.06.2025 17:14 Ответить
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12.06.2025 17:14 Ответить
ооооо...
зе!скумбрія давно в канаді не була.
їдь зе!владімір ні про що не думай, ми все оплатимо.
а, нас ніхто і не питає.
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12.06.2025 17:15 Ответить
податкова ж поскубла ,,електронщиків,, бабло на турне є,хай перші скумбрії країни відпочинуть за всіх тих хто не виїздний
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12.06.2025 17:32 Ответить
Фінансування відновлення - це гроші для своїх людей
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12.06.2025 17:16 Ответить
Как волка не корми, а он все в лес смотрит! Какое увеличение производства дронов на 40%, когда тут великое восстановление!!!🤡🥳🤪
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12.06.2025 17:18 Ответить
я думав відновлення це поствоєнний процес,а у найпотужніших менеджерів он воно як
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12.06.2025 17:33 Ответить
Росіяни будуть виносить квартали та заводи, Зелька буде їх відновлювати. Потім росіяни будуть виносити квартали та заводи, а Зелька знов буде їх відновлювати. План надйний.
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12.06.2025 17:19 Ответить
одна схема з фортефікаціями,алгоритм відпрацьований,люди підібрані,офшори підключені,менеджери працюють
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12.06.2025 17:35 Ответить
А гундосий все катається і катається
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12.06.2025 17:28 Ответить
 
 