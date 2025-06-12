Зеленский: На саммите G7 будут обсуждать новые санкции против России и финансирование восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время саммита "Группы семи" одной из ключевых тем будет введение новых санкционных шагов для ограничения возможностей финансирования войны Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины и финансирования ее восстановления. "Мы очень близко к важным санкционным решениям. И только в диалоге мы можем найти понимание всех стран, от кого зависит внедрение сильного санкционного шага по прекращению или уменьшению возможности финансирования этой войны Путиным. Речь идет о санкционной политике. Одной из главных тем на "семерке" (во время саммита - ред.) будет именно это", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, на саммите будут говорить о продолжении помощи Украине и вопросах финансирования ее восстановления. Президент подчеркнул, что уже сейчас необходимо планировать финансовую поддержку на следующий год.

Зеленский добавил, что пока о повестке дня саммита НАТО говорить рано.

Саммит стран G7 в этом году пройдет с 15 по 17 июня в канадском Кананаскисе.

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