Рекорд з 2022 року: Ціни на нафту різко зросли після атаки Ізраїлю по Ірану
Ціни на нафту 13 червня зросли на понад 9%, досягнувши найвищого рівня за майже п’ять місяців після того, як Ізраїль завдав удару по Ірану, що загострило напруженість на Близькому Сході й викликало занепокоєння щодо перебоїв у постачанні нафти.
Як пише Reuters, ф’ючерси на Brent підскочили на $6,29 (9,07%) – до $75,65 за барель, досягнувши внутрішньоденного максимуму в $78,5, найвищого рівня з 27 січня, передає галузеве видання enkorr.
Водночас ф’ючерси на West Texas Intermediate (WTI) зросли на $6,43 (9,45%) – до $74,47 за барель, досягнувши максимуму в $77,62, найвищого рівня з 21 січня.
Зазначається, що п’ятничні прибутки стали найбільшими внутрішньоденними коливаннями для обох контрактів з 2022 року – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що спричинило різке зростання цін на енергоносії.
Ізраїль заявив, що вразив іранські ядерні об’єкти, заводи з виробництва балістичних ракет і військового командира, розпочавши довготривалу операцію, спрямовану на недопущення створення Іраном атомної зброї.
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Аналітики ING зазначили, що різке зростання геополітичної невизначеності вимагає врахування більшої премії за ризик через потенційні перебої у постачанні нафти.
Водночас нафтотрейдери у Сингапурі заявили, що ще зарано говорити, чи вплине атака на постачання нафти з Близького Сходу, оскільки все залежить від реакції Ірану й можливого втручання США.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв суворе покарання Ізраїлю після атаки, внаслідок якої, з його слів, загинули кілька військових командирів.
Як повідомлялося, світові банки знизили свій прогноз цін на нафту цього року до $58,3 за барель з $61,89 за барель восени 2024 року. Банки прогнозують, що до 2035 року ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $56,24-57,24 за барель.
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1) яз в них нема. нема нічого цікавішого, ніж бомбити дикунів, в яких нема яз.
2) лупить покищо тількі Ізраїль, але там є і американці і сили деяких європейських країн. Якшо всі впрягуться, то капець їм буде.
3) з кожною годиною бомбардування у Ірану все менш і менш засобів комусь чимось пакостити.
Справа не в приязні чи неприязні. Описані паном Dmitry Begemotovich можливі дії Ірану будуть мати деструктивні наслідки для всього цивілізованого світу, включаючи США і Європу. Тут хочеш-нехочеш а впряжешся.
ЯЗ в Ірану нема. Країна має ЯЗ тільки після того, як вона провела успішні випробування. Іран цього зробити не встиг.
Щодо КНДР, то там теж сумніви. Є висока вірогідність шо вони просто наскирдували велику кількість тротилу і гепнули його. Бо про їх випробування нікому нічого не відомо, окрім офіційних заяв. А то те ще джерело інформації, враховуючи, шо вони офіційно злвтали на Сонце і виграли всі чемпіонати світу з футболу.
Щодо перської затоки.. так, дісно Іран може навести там шороху. Все під рукою. Але ж це в першу чергу вдарить по їхнім братушкам з Арабії і Еміратів. Я думаю шо це буде просто самогубство з боку Ірану. Весь світ буде проти них.
Саме так. Проти таких гуртом всі герої.
https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil