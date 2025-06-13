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Новини
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Рекорд з 2022 року: Ціни на нафту різко зросли після атаки Ізраїлю по Ірану

Рекорд з 2022 року: Ціни на нафту різко зросли після атаки Ізраїлю на Іран

Ціни на нафту 13 червня зросли на понад 9%, досягнувши найвищого рівня за майже п’ять місяців після того, як Ізраїль завдав удару по Ірану, що загострило напруженість на Близькому Сході й викликало занепокоєння щодо перебоїв у постачанні нафти.

Як пише Reuters, ф’ючерси на Brent підскочили на $6,29 (9,07%) – до $75,65 за барель, досягнувши внутрішньоденного максимуму в $78,5, найвищого рівня з 27 січня, передає галузеве видання enkorr.

Водночас ф’ючерси на West Texas Intermediate (WTI) зросли на $6,43 (9,45%) – до $74,47 за барель, досягнувши максимуму в $77,62, найвищого рівня з 21 січня.

Зазначається, що п’ятничні прибутки стали найбільшими внутрішньоденними коливаннями для обох контрактів з 2022 року – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що спричинило різке зростання цін на енергоносії.

Ізраїль заявив, що вразив іранські ядерні об’єкти, заводи з виробництва балістичних ракет і військового командира, розпочавши довготривалу операцію, спрямовану на недопущення створення Іраном атомної зброї.

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Аналітики ING зазначили, що різке зростання геополітичної невизначеності вимагає врахування більшої премії за ризик через потенційні перебої у постачанні нафти.

Водночас нафтотрейдери у Сингапурі заявили, що ще зарано говорити, чи вплине атака на постачання нафти з Близького Сходу, оскільки все залежить від реакції Ірану й можливого втручання США.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв суворе покарання Ізраїлю після атаки, внаслідок якої, з його слів, загинули кілька військових командирів.

Як повідомлялося, світові банки знизили свій прогноз цін на нафту цього року до $58,3 за барель з $61,89 за барель восени 2024 року. Банки прогнозують, що до 2035 року ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $56,24-57,24 за барель.

Автор: 

Ізраїль (244) Іран (451) нафта (4861) ціни (3549)


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Топ коментарі
+8
Кацапи танцюють калинку - малинку . Це й очікувалось
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13.06.2025 09:55 Відповісти
+4
Та це все всраті спекулянти. Скільки тієї нафти той сраний підсанкційний Іран продає в світі? Зараз істерика вщухне і все повернеться назад.
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13.06.2025 09:58 Відповісти
+3
100% рашисти зараз в екстазі що Ізраїль і сша бомбардують Іран який називають своїм союзником. Тому що у рашистів насправді немає союзників і братських народів а є ті кого вони використовують в своїх цілях і кого при нагоді кинуть в м'ясорубку для досягнення цілі. Для цього московський режим і почав війну на блихньому сході організувавши атаку ХАМАСу на Ізраїль
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13.06.2025 10:06 Відповісти
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Кацапи танцюють калинку - малинку . Це й очікувалось
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13.06.2025 09:55 Відповісти
Франція,внезапно, теж поставляє в Ізраїль снаряди, бомби та ракети. І багато. Все буде ідти в Ізраїль.
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13.06.2025 10:00 Відповісти
Не буде.
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13.06.2025 11:02 Відповісти
100% рашисти зараз в екстазі що Ізраїль і сша бомбардують Іран який називають своїм союзником. Тому що у рашистів насправді немає союзників і братських народів а є ті кого вони використовують в своїх цілях і кого при нагоді кинуть в м'ясорубку для досягнення цілі. Для цього московський режим і почав війну на блихньому сході організувавши атаку ХАМАСу на Ізраїль
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13.06.2025 10:06 Відповісти
Они не тупые, но хитрые, подлые и паталогически жестокие
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13.06.2025 10:55 Відповісти
Зеленой власти не понять. Зе-марафон продолжают гнуть песню про тупых чмобиков.
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13.06.2025 11:11 Відповісти
дві доби тобі кугуту по вилупленню, а скацаплений по самі гланди.
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13.06.2025 11:23 Відповісти
С таким ростом на нефть, руснявые срали на иран, пусть дохнут!
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13.06.2025 09:55 Відповісти
Та це все всраті спекулянти. Скільки тієї нафти той сраний підсанкційний Іран продає в світі? Зараз істерика вщухне і все повернеться назад.
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13.06.2025 09:58 Відповісти
Проблема не в иранской нефти а в Ормузском проливе. Иран если захочет - может перекрыть ВЕСЬ траффик из Персидского залива. Тогда придется его выносить в каменный век всем вместе. А он может начать лупить и по нефтяным приискам стран Залива. Правда ему тоже будет невесело, его нефть то тоже не будет продаваться, и заодно ему отключат газ.
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13.06.2025 10:09 Відповісти
Якшо Іран надумає шось таке втнути, то його згвалтують в неприродній спосіб в момент.
1) яз в них нема. нема нічого цікавішого, ніж бомбити дикунів, в яких нема яз.
2) лупить покищо тількі Ізраїль, але там є і американці і сили деяких європейських країн. Якшо всі впрягуться, то капець їм буде.
3) з кожною годиною бомбардування у Ірану все менш і менш засобів комусь чимось пакостити.
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13.06.2025 10:21 Відповісти
З рахунком того що європа не дуже то і за ізраїль? Ви стосунки єс з ізраїлем бачили? Єс по повній мірі їх засуджують! Впрягатися вони будуть, ага, тут і доні гандоні під питанням чи впряжеться! А на рахунок ЯЗ ніхрена ні хто не знає, є, чи немає, в кндр також до останього говорили шо немає, в 10:00 казали намає, а в 10:01 сказали шо 100% є!
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13.06.2025 10:46 Відповісти
Ви неуважно прочитали мій пост і той пост, на який я давав відповідь.
Справа не в приязні чи неприязні. Описані паном Dmitry Begemotovich можливі дії Ірану будуть мати деструктивні наслідки для всього цивілізованого світу, включаючи США і Європу. Тут хочеш-нехочеш а впряжешся.
ЯЗ в Ірану нема. Країна має ЯЗ тільки після того, як вона провела успішні випробування. Іран цього зробити не встиг.
Щодо КНДР, то там теж сумніви. Є висока вірогідність шо вони просто наскирдували велику кількість тротилу і гепнули його. Бо про їх випробування нікому нічого не відомо, окрім офіційних заяв. А то те ще джерело інформації, враховуючи, шо вони офіційно злвтали на Сонце і виграли всі чемпіонати світу з футболу.
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13.06.2025 10:52 Відповісти
Проблема в том что у мастурбеков из Йемена вообще ничего нет - а корабли через Баб-эль-Мандебский пролив не ходят. Иран же танкеры в проливе может даже фпв дронами атаковать.
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13.06.2025 10:49 Відповісти
Ну взагалі-то в мастурбеків з Йемена звідкись є ракети. Їм їх хтось постачає. Ізраїль каже шо постачає Іран. Тож є вірогідність, шо хуситів трохи попустить, коли Ірану буде не до хуситів.
Щодо перської затоки.. так, дісно Іран може навести там шороху. Все під рукою. Але ж це в першу чергу вдарить по їхнім братушкам з Арабії і Еміратів. Я думаю шо це буде просто самогубство з боку Ірану. Весь світ буде проти них.
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13.06.2025 11:01 Відповісти
"нема нічого цікавішого, ніж бомбити дикунів, в яких нема яз"

Саме так. Проти таких гуртом всі герої.
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13.06.2025 11:03 Відповісти
Ну да, весь імпотентний Захід включно з США нічого не може зробити з дикунами з Йемену, які перекривали прохід суден у Червоному морі, то що вони можуть зробити з Іраном, якщо він дійсно заблокує Орнузький пролив.
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13.06.2025 11:30 Відповісти
Знаєте чому ковбой Джо невловимий? Тому що він нікому нінафіг не всрався. Єдиниа країна, яка страждає від хуситів - Єгипет. Бо кораблі ходять не через Суецьку протоку, а навкруги. І я дивився блог одного капітана, то він казав шо так, трохи довше, але набагато дешевше, враховуючи скільки треба відвалити за прохід каналом. Тому всім пофіг на тих хусітів. Постріляли для порядку і забили болт.
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13.06.2025 11:34 Відповісти
А зачем Ирану перекрывать этот трафик?? Персидский залив тоже мусульмане, не такие враги Ирана, как Израиль или США.
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13.06.2025 11:04 Відповісти
Если бы мог то перекрыл. Хотеть и мочь: две большие разницы. А цены как взлетели так и упадут.
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13.06.2025 11:08 Відповісти
Так,на новинах торгують.Завтра може впасти на 9%,якщо якийсь вийде на блумбергу,і скаже,що видобуток та транспорт не постраждали.
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13.06.2025 10:12 Відповісти
Немало постачає, саме у Китай. Але головне, як вказали вище, напруження в Персидському заливі, через який іде світовий трафик нафти. пуйло радіє. Іноді здається, що Бібі працює на пуйла.
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13.06.2025 11:07 Відповісти
Ціни на нафту завжди скачуть при будьяких новинах. Просто про всяк випадок. А потім знижуються. Судячи з новин Ізраїль бомбить Іран нонстоп каруселлю з літаків. Якшо війна в такому темпі протримається кілька днів і вщухне, то все повернеться як було в момент.
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13.06.2025 11:15 Відповісти
Путні полегшенно видихнув. РФ спасена ( рублогери вже пляшуть).
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13.06.2025 09:58 Відповісти
кацап андруша,ціни стабілізуються,а ти як писав прізвище смердючого, ботоксного ху#ла з великої літери, так і будеш писати.
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13.06.2025 10:27 Відповісти
Треба ретельно контролювати дотримання санкцій проти фашистської нафти та вимагати мита проти компаній, що її купують.
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13.06.2025 10:01 Відповісти
не сумнівайся, саме так і буде, ахахах
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13.06.2025 10:05 Відповісти
А я і не сумніваюсь. Інакше не писав би. Сміється той, хто сміється останнім
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13.06.2025 10:15 Відповісти
ага а чіпи в рашській балістиці як були так і є мабуть ЦРУ іх і поставляє
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13.06.2025 10:52 Відповісти
Рост - це вище 100 , а те що зараз ,це корекція від 58 . Далі тільки вниз до 50-45
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13.06.2025 10:15 Відповісти
Ху.ло обіцяв Трампу допомогти в переговорах з Іраном - класно допоміг. Все що потрібно було путіну це тягнути час та Трампа за носа, поки не втримається Ізраіль.
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13.06.2025 10:15 Відповісти
Ізраїль розіб'є іранські заводи в хлам. Згідно договорів між терористами росії і терористами ірану, кацапи мають їм допомагати. Тож подивимося, дуже цікаво. Думаю, що кацапи відморозяться і забудуть про дружбу, так вони робили завжди і з кожним.
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13.06.2025 10:28 Відповісти
Цимбалюк каже, шо кацапи вже офіційно відморозилися
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13.06.2025 11:37 Відповісти
ізраіль,а на сьогодні й сша, відмовились засудити в ООН агресію орків проти України,а тепер ще й "випадково" рятують кацорилих.
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13.06.2025 10:42 Відповісти
Іноді здається, що Бібі працює на пуйла.
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13.06.2025 11:08 Відповісти
Ось подивіться, ціна скаканула на 10%, але на момент написання поста вже на 4% відкатилася назад.
https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
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13.06.2025 11:35 Відповісти

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