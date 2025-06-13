Рекорд з 2022 року: Ціни на нафту різко зросли після атаки Ізраїлю по Ірану

Ціни на нафту 13 червня зросли на понад 9%, досягнувши найвищого рівня за майже п’ять місяців після того, як Ізраїль завдав удару по Ірану, що загострило напруженість на Близькому Сході й викликало занепокоєння щодо перебоїв у постачанні нафти.

Як пише Reuters, ф’ючерси на Brent підскочили на $6,29 (9,07%) – до $75,65 за барель, досягнувши внутрішньоденного максимуму в $78,5, найвищого рівня з 27 січня, передає галузеве видання enkorr.

Водночас ф’ючерси на West Texas Intermediate (WTI) зросли на $6,43 (9,45%) – до $74,47 за барель, досягнувши максимуму в $77,62, найвищого рівня з 21 січня.

Зазначається, що п’ятничні прибутки стали найбільшими внутрішньоденними коливаннями для обох контрактів з 2022 року – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що спричинило різке зростання цін на енергоносії.

Ізраїль заявив, що вразив іранські ядерні об’єкти, заводи з виробництва балістичних ракет і військового командира, розпочавши довготривалу операцію, спрямовану на недопущення створення Іраном атомної зброї.

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Аналітики ING зазначили, що різке зростання геополітичної невизначеності вимагає врахування більшої премії за ризик через потенційні перебої у постачанні нафти.

Водночас нафтотрейдери у Сингапурі заявили, що ще зарано говорити, чи вплине атака на постачання нафти з Близького Сходу, оскільки все залежить від реакції Ірану й можливого втручання США.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв суворе покарання Ізраїлю після атаки, внаслідок якої, з його слів, загинули кілька військових командирів.

Як повідомлялося, світові банки знизили свій прогноз цін на нафту цього року до $58,3 за барель з $61,89 за барель восени 2024 року. Банки прогнозують, що до 2035 року ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $56,24-57,24 за барель.