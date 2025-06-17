Трамп заявил, что США "точно знают", где находится аятолла Хаменеи: требует "безусловной капитуляции" Ирана
Президент США Дональд Трамп заявляет, что Америке известно, где скрывается верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Но заверил, что "пока" не собираются убивать его.
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы точно знаем, где скрывается так называемый "Верховный лидер". Он является легкой мишенью, но там он в безопасности. Мы не собираемся его убивать, по крайней мере пока", - отметил он.
Однако лидер США добавил, что "наше терпение заканчивается" и в Вашингтоне не хотят, "чтобы ракеты летели по гражданскому населению или американским солдатам". Именно поэтому Трамп требует "безусловной капитуляции" от Ирана.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
В воскресенье 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трамп був його кумиром.
Це була його любов до гроба.
Але схоже «Спутнік V » і «Новічьок» в одній шаразі варили.
У машині разом із сім'єю.
Цього року його призначили на посаду головного з боротьби із ізраїльською шпигунською мережею.
***** буде нікуди діватись.
Момент істини.
Бо Іран кине йому пред'яву: «***** - ти с кєм?»
І прийдеться вписатись.
А Україні це плюс.
Ещё из разбитой инопланетной тарелки достали супер оружие, но его тоже не покажут. А ещё они были на Луне, но лунный грунт меняли грамами. А ещё....
І так десь півроку, а потім Ізраілю це набридне, вгатить всією авіацією і всі питання вирішить за кілька днів!
А как там венс, не подсыпал ему еще ящика в кака колу?
Розвідка доповіла Трампу, що аятола Хаменеї перебуває в Ірані, кенгуру в Австралії, місяць на небі, а Лондон - столиця Великобританії.
Всім вже пох*й шо там "вимагає" США ротом трамп-пам-пам-па!
Тупо "білий шум"...