США имеют "тотальный контроль" над воздушным пространством Ирана, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас якобы "полностью контролируют" небо над Ираном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Трамп в сети Truth Social.

"Теперь мы имеем полный и тотальный контроль над воздушным пространством Ирана. У Ирана были хорошие радары и другое оборонное оборудование, и его было много, но это не сравнится с американскими "штучками", разработанными, сконструированными и изготовленными в Америке", - отметил он.

Трамп также добавил: "Никто не делает это лучше старой доброй Америки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Настоящий конец" войны между Израилем и Ираном лучше прекращения огня, - Трамп