США имеют "тотальный контроль" над воздушным пространством Ирана, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас якобы "полностью контролируют" небо над Ираном.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Трамп в сети Truth Social.
"Теперь мы имеем полный и тотальный контроль над воздушным пространством Ирана. У Ирана были хорошие радары и другое оборонное оборудование, и его было много, но это не сравнится с американскими "штучками", разработанными, сконструированными и изготовленными в Америке", - отметил он.
Трамп также добавил: "Никто не делает это лучше старой доброй Америки".
А треба ж не багато - Гегсету у телеграмі поспілкуватися.
Только супер державы имеют средства доставки такой бомбы. Тут старик Б2 нужен. А прикрытие и с аэродромов Израиля/Иордании может взлететь. Нимиц не нужен
Судя по всему, игры в хорошего/плохого полицейского закончились.
Еще накануне, ну буквально как в кино, Трамп писал: My friend Bibi is crazy, намекая иранцам на то, что не может остановить этого сумасшедшего. «Подпиши, ты же знаешь, я на твоей стороне, но он ********, его в Ираке три раза контузило».
А сегодня уже говорит так: «У меня нет желания вести переговоры с Ираном. Я ожидаю от них капитуляцию, не меньше».
Капитуляции от них не последует, значит, по идее, следует ожидать вступления в войну США.
Не знаю доподлинно, но зная, как отреагируют иранцы, могу предположить, что это было срежиссировано заранее.
Бухають без інтернету.
все здувся іран, ізраіль панує в небі і буквально може робити все що захоче.
Запитаю тебе ще раз, якого дідька ти тут англійською патякаєш?
По центрифузі в кожен кішлак 😂
Пишаєтеся тим, що ваш рудий дебіл при владі підмазується до чужих перемог, бо не здатен ні на що?
"це не ми" було до того моменту, поки не стало зрозуміло, що у Ізраїля справи ідуть дуже добре. Тепер мамкин король хоче швидку перемогу за чужий рахунок, бо сам - сцикло дегенеративне.
Зараз ми маємо роздратовану 92- мільйонну країну і Ізраїль у якого мабуть закінчуються безкоштовні американськи ракети. Самий час запасатися попкорном.
І де та частина вашого поста про щорічні мільярдні плюшки для Ізраїлю, с 1947 року, від щірих американських сплатників податків.
Він вже "вирішив" питання наявності ядерної зброї у Північної Кореї у свій перший президентський термін. Вже "закінчив" війну в Україні. Вже "заключив" ядерні домовленості з Іраном, вже зупинив війну між Індією і Пакистаном і таке інше.
Він ідіот, тому кожну свою поразку може виставити перемогою і йолопи йому вірять!
И голосовал я за него только один раз из трёх возможнвх.
Ви працювали тут десятки років і стверджуєте, що нелегали тут не працюють і насолоджуються федеральними соціальними програмами.
Або ви брешете, або помиляєтесь. Якщо помиляєтесь, то життя у вас відносно складне, з фінансової точки зору. За власними спостереженням, люди, доходи який перевалили за екватор середньостатистичного доходу середнього класу, не думають про нелегалів! Дехто з цих людей може зневажати нелегалів, але не до такої міри, щоб в письмовій формі про це регулярно повідомляти!
Ті, хто радіють з приводу незаконної депортацій, зазвичай досить бідні і вважають, що (хоча б частково) їхня бідність обумовлена наявністю в їхній країні нелегалів.
До речі, подивимося як помаранчевий TACO вчинить з нелегалами на фермах в червоних штатах. Чи є в нього пара яєць, щоб виконати свою обіцянку і депортувати роботяг...
І я ніколи не казав що нелегали не працюють. Я казав що 90-95% від всього населення, рахуючи нелегалів також , або нічого не робить, або обмінюються послугами один з другим. Тобто чистять один одному черевики, образно кажучи.
Якщо у вашому розумінні "робота" дорівнює "махати кайлом", то я не бачу сенсу міняти свою думку про ваше життя. Ще раз, є ж причини, через які ви не просто зневажаєте нелегалів а активно виливаєте на них бруд на сторінках сайту, де ці нелегали мало кого турбують.
Вы тут написали уже несколько простыней текста, и все что я увидел это стандартный набор стандартного избирателя демократов.
По поводу бедности. Демократы-- это всегда выбор нищих и миллиардеров. Первые хотят бесплатных плюшек, вторые хотят обеспечить своих верных люмпенов за счёт миллионеров и среднего класса, и не дать возможности миллионерам становиться миллиардерами. Вот и все. На этом я заканчиваю эту бессмысленную дискуссию.
Ви все життя прожили в ненависті, у ваших проблемах завжди винен хтось інший, але ніяке видворення нелегалів ваше особисте життя не поліпшить.
На відміну від вас, нелегали мені не конкуренти - ані в роботі, ані в житті.
Ви трохи змінили свою думку, принаймні сказали, що змінили - мовляв, суд таки потрібен "злодіям". Так от... Вони стануть злодіями після судового рішення, а не до. Вони не повинні бути у в'язниці під час судового процесу - це закон! Вони не повинні оплачувати своє перебування у в'язниці - це закон!
Я голосую за демократів ВИКЛЮЧНО через те, що республіканська партія, це партія сцикунів і дуполизів, які продалися Маску за гроші і прагнуть нашкребти достатньо грошей, щоб зменшити йому (і таким як він) податки.
Ніхто вас не заставляє читати мої тексти.
Живу без щоденної ненависті, на відміну від вас. Ніяких гомосексуалістів і нелегалів я запрошувати не збираюся, треба бути ідіотом, щоб вважати, що позиція яка співпадає з законами Сполучених Штатів це показник вокізма чи нетрадиційної сексуальної орієнтації.
Він же вже "добився" перемир'я між Індією і Пакистаном, хоча ніякого відношення до їхнього перемир'я не має!
хвора на голову особа
Це мені нагадало анекдот...
У село на горбі крутою дорогою піднімається коняка, запряжена у воза згорою груженого вуглем, на самому верху сидить мужик. Коняка хекає, пружиться, але витягає воза нагору й дотягує його до центру села. Мужик підводиться й кричить: - Люди, я вам вугілля привіз!
Коняка повертає голову, й каже: - Чуєш, ганд*н, мені дуже подобається оце твое "Я" вам вуголь привіз...