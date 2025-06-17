США мають "тотальний контроль" над повітряним простором Ірану, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зараз нібито "повністю контролюють" небо над Іраном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Трамп у мережі Truth Social.

"Тепер ми маємо повний і тотальний контроль над повітряним простором Ірану. В Ірану були хороші радари та інше оборонне обладнання, і його було багато, але це не порівнюється з американськими "штучками", розробленими, сконструйованими та виготовленими в Америці", - зазначив він.

Трамп також додав: "Ніхто не робить це краще за стару добру Америку".

