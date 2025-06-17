УКР
США мають "тотальний контроль" над повітряним простором Ірану, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зараз нібито "повністю контролюють" небо над Іраном. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Трамп у мережі Truth Social.

"Тепер ми маємо повний і тотальний контроль над повітряним простором Ірану. В Ірану були хороші радари та інше оборонне обладнання, і його було багато, але це не порівнюється з американськими "штучками", розробленими, сконструйованими та виготовленими в Америці", - зазначив він.

Трамп також додав: "Ніхто не робить це краще за стару добру Америку".

Трамп: США контролюють повністю небо над Іраном

+40
Израиль все сделал,а США имеют контроль?Самовлюбленное трепло...
17.06.2025 19:34 Відповісти
+38
Вообще-то это Израиль имеет Мастер примазаться "все благодаря мне любимому".
17.06.2025 19:33 Відповісти
+20
Він асимільований кацап.
Мы пахали. Я и трактор ©
17.06.2025 19:39 Відповісти
Цікаво, що воно заспіває, якщо Німіц до Персилської затоки не допливе.
А треба ж не багато - Гегсету у телеграмі поспілкуватися.
17.06.2025 19:51 Відповісти
При чем тут авианосец? Только как плавучий аэродром для истребителей сопровождения? Для закрытия ядерой программы Ирана нужны супер бомбы. Самые мощные неядерные. В самой бомбе никаких, особых, секретов нет 16-ти тонная дура.
Только супер державы имеют средства доставки такой бомбы. Тут старик Б2 нужен. А прикрытие и с аэродромов Израиля/Иордании может взлететь. Нимиц не нужен
17.06.2025 20:02 Відповісти
Скид цієї супер-бомби передбачений із С-130 https://uk.wikipedia.org/wiki/C-130_Hercules Hercules в спеціальному витяжному контейнері, а С-130 https://uk.wikipedia.org/wiki/C-130_Hercules Hercules в ВПС Ізраїлю є.
17.06.2025 20:31 Відповісти
Я что-то не понял. Разве авиация США принимакт участие в ударах по Ирану ? Фредович на днях голосил что США не имеет отношения к тому , что делает Израиль.
17.06.2025 19:52 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Судя по всему, игры в хорошего/плохого полицейского закончились.

Еще накануне, ну буквально как в кино, Трамп писал: My friend Bibi is crazy, намекая иранцам на то, что не может остановить этого сумасшедшего. «Подпиши, ты же знаешь, я на твоей стороне, но он ********, его в Ираке три раза контузило».

А сегодня уже говорит так: «У меня нет желания вести переговоры с Ираном. Я ожидаю от них капитуляцию, не меньше».

Капитуляции от них не последует, значит, по идее, следует ожидать вступления в войну США.

Не знаю доподлинно, но зная, как отреагируют иранцы, могу предположить, что это было срежиссировано заранее.
17.06.2025 19:52 Відповісти
У регіонах Уралу та Сибіру майже тиждень немає інтернету - росЗМІ
17.06.2025 19:53 Відповісти
І нічого.
Бухають без інтернету.
17.06.2025 20:26 Відповісти
Коли читаю висери Трампа, те не повірите - радуюся, бо як виявляється не зеленський самий ******** на всю макитру дурень. Не так соромно за Україну стає.
17.06.2025 19:54 Відповісти
Рижий маразматик. Ти яким боком до цього всього?
17.06.2025 19:54 Відповісти
Трамб тупой и агент кремля. Гремучая смесь
17.06.2025 19:54 Відповісти
Трамп кожен день рекламує нагальну потребу розробки штучного інтелекту на маленькому біо-чіпі. Інакше людство може не дотягнути до наступних виборів в США.
17.06.2025 19:55 Відповісти
17.06.2025 21:46 Відповісти
Дмитро Розенфельд: Є ймовірність, що дуже скоро Іран адаптується до війни з Ізраїлем і вони досягнуть рівноваги, як у війні Росії з Україною
17.06.2025 19:58 Відповісти
Просто ракеты закончаться, вот и вся адаптация. Это как с разведданными. Израиль годами собирал разведданные, чтобы за день их все осуществить. А дальше их удары стали намного менее внушительные, потому что у них нет целей.
17.06.2025 20:00 Відповісти
Смішні казочки на фоні того як Ізраїль щодня показує відео знищення мобільних пускових. Їх дрони висять над Тегераном і всіма цікавими для них районами.
17.06.2025 21:42 Відповісти
Нужно время чтобы собирать инфу, её нет готовой. Кроме того, появляется туман войны, когда все в постоянном хаосе.
17.06.2025 21:53 Відповісти
адаптуються ога, зробили залп ракетами одразу в мцсце запуспу прилетіли літаки та бпла і розвалили пускові разом з екіпажами.
все здувся іран, ізраіль панує в небі і буквально може робити все що захоче.
17.06.2025 21:02 Відповісти
Truth does not matter in politics. The impression does. Impressions are produced by strong words said with confidence. Simple minds, aka stupid people, are unable and unwilling to go beyond their initial emotional reactions. Democracy works by manipulating these simple minds.
17.06.2025 20:00 Відповісти
Переводи сразу, не ипи мозг.
17.06.2025 21:48 Відповісти
"Simple minds, aka stupid people" - це ті, хто за Трампа голосували!
Запитаю тебе ще раз, якого дідька ти тут англійською патякаєш?
18.06.2025 01:12 Відповісти
наступний пост трампакса "сша тотально перемогли іран!" ))
17.06.2025 20:00 Відповісти
З плином часу Іран перенесе, децентралізує і відновить військове виробництво, налагодить повітряний міст з Китаєм, Росією і ще з ким там домовиться, позичить у Китаю грошей, і ситуація зайде в обопільний глухий кут.
17.06.2025 20:01 Відповісти
Ні
17.06.2025 20:34 Відповісти
Ядерні об'єкти теж децентралізує?
По центрифузі в кожен кішлак 😂
17.06.2025 21:43 Відповісти
Даешь обогащенный уран в каждой печке...где-то это было.. или сталь
17.06.2025 21:52 Відповісти
Хйло занят, товарищ Си не полный дурак влазить в г*вно и там плавать (как Хйло), если можно все получить просто так (еще и сами предложат скорее всего - с доплатой). но - мир удивителен, конечно. коронавирус опять же мозги прожарил многим.
18.06.2025 01:43 Відповісти
Меланку ты свою маешь!)))
17.06.2025 20:04 Відповісти
Трамп ще й захтів повноі капітуляціі ірану, та дав на це 48 годин! А от які умови капітуляціі трамп не уточнив! Но знаючі його апетити це повний контроль сша над нафтою і флотом, енергоринком та і над надрами також!
17.06.2025 20:07 Відповісти
Уточнил-- без каких либо умов. То есть кто ее примет , приедет и будет решать кого повесить и кого расстрелять, сколько стран создать на месте Ирана, куда кого переселить и тд. Может выгонят всех кого куда, приедет миллион евреев и будет обживаться
17.06.2025 22:02 Відповісти
З совка вас витягли але совок з вас витягти не вдалося.
Пишаєтеся тим, що ваш рудий дебіл при владі підмазується до чужих перемог, бо не здатен ні на що?
"це не ми" було до того моменту, поки не стало зрозуміло, що у Ізраїля справи ідуть дуже добре. Тепер мамкин король хоче швидку перемогу за чужий рахунок, бо сам - сцикло дегенеративне.
18.06.2025 09:50 Відповісти
До якіх перемог, чоловіче? Ви з дуба впали? Все тільки починається.
Зараз ми маємо роздратовану 92- мільйонну країну і Ізраїль у якого мабуть закінчуються безкоштовні американськи ракети. Самий час запасатися попкорном.
І де та частина вашого поста про щорічні мільярдні плюшки для Ізраїлю, с 1947 року, від щірих американських сплатників податків.
18.06.2025 23:35 Відповісти
Це ви з дуба впали, бо підтримуєте нікчемного маразматика при владі.
Він вже "вирішив" питання наявності ядерної зброї у Північної Кореї у свій перший президентський термін. Вже "закінчив" війну в Україні. Вже "заключив" ядерні домовленості з Іраном, вже зупинив війну між Індією і Пакистаном і таке інше.
Він ідіот, тому кожну свою поразку може виставити перемогою і йолопи йому вірять!
19.06.2025 00:15 Відповісти
И с чего вы решили что я его поддерживаю. Просто потому что мне как и большинству страны надоело как демократы целуют нелегалов в попки и строят гомосоциализм в Америке? Я не только не поддерживаю, я даже был в выборке соцопроса где написал что поддерживал, а теперь не поддерживаю, и конкретно что именно в его действиях поддерживаю а что нет.
И голосовал я за него только один раз из трёх возможнвх.
19.06.2025 01:57 Відповісти
Як я казав раніше, в мене досить багатий життєвий досвід. Є різні люди і різні вподобання, але ви на постійній основі ненавидите нелегалів на сторінках цього сайту. Навіть якщо ви вже не працюєте і інтернет займає більшу частину вашого буденного життя, у вас має бути якась життєва травма пов'язана з нелегалами, щоб коментувати в темах, які стосуються США, на українському сайті.
Ви працювали тут десятки років і стверджуєте, що нелегали тут не працюють і насолоджуються федеральними соціальними програмами.
Або ви брешете, або помиляєтесь. Якщо помиляєтесь, то життя у вас відносно складне, з фінансової точки зору. За власними спостереженням, люди, доходи який перевалили за екватор середньостатистичного доходу середнього класу, не думають про нелегалів! Дехто з цих людей може зневажати нелегалів, але не до такої міри, щоб в письмовій формі про це регулярно повідомляти!
Ті, хто радіють з приводу незаконної депортацій, зазвичай досить бідні і вважають, що (хоча б частково) їхня бідність обумовлена наявністю в їхній країні нелегалів.
До речі, подивимося як помаранчевий TACO вчинить з нелегалами на фермах в червоних штатах. Чи є в нього пара яєць, щоб виконати свою обіцянку і депортувати роботяг...
19.06.2025 02:24 Відповісти
Це тий самий багатий життєвий досвід якій каже вам що більшість населення в червоних штатах відноситься до вас як до лайна?

І я ніколи не казав що нелегали не працюють. Я казав що 90-95% від всього населення, рахуючи нелегалів також , або нічого не робить, або обмінюються послугами один з другим. Тобто чистять один одному черевики, образно кажучи.
19.06.2025 10:23 Відповісти
Так, той самий. Більшість населення червоних штатів бідні. Вони відносяться до усіх іммігрантів погано. І до вас і до мене. Вони не розуміють, навіщо ми тут потрібні. Вони не розуміють сенс грін карти. Вони не розуміють чому їхня країна, замість того, щоб допомагати їм, пускає до себе чужинців. Якщо взяти депресивні регіони демократичних штатів, там теж до іммігрантів відносяться погано.
Якщо у вашому розумінні "робота" дорівнює "махати кайлом", то я не бачу сенсу міняти свою думку про ваше життя. Ще раз, є ж причини, через які ви не просто зневажаєте нелегалів а активно виливаєте на них бруд на сторінках сайту, де ці нелегали мало кого турбують.
19.06.2025 11:18 Відповісти
Нет-нет, зачем выбрасывать слова из песни. Не " більшість червоних штатів бідні" а " переважна більшість червоних штатів відносяться до ( ВАС) як до лайна".
Вы тут написали уже несколько простыней текста, и все что я увидел это стандартный набор стандартного избирателя демократов.

По поводу бедности. Демократы-- это всегда выбор нищих и миллиардеров. Первые хотят бесплатных плюшек, вторые хотят обеспечить своих верных люмпенов за счёт миллионеров и среднего класса, и не дать возможности миллионерам становиться миллиардерами. Вот и все. На этом я заканчиваю эту бессмысленную дискуссию.
20.06.2025 02:13 Відповісти
І до мене і до вас, але ваші розумові здібності не дозволяють вам адекватно сприймати реалії життя.
Ви все життя прожили в ненависті, у ваших проблемах завжди винен хтось інший, але ніяке видворення нелегалів ваше особисте життя не поліпшить.
На відміну від вас, нелегали мені не конкуренти - ані в роботі, ані в житті.
Ви трохи змінили свою думку, принаймні сказали, що змінили - мовляв, суд таки потрібен "злодіям". Так от... Вони стануть злодіями після судового рішення, а не до. Вони не повинні бути у в'язниці під час судового процесу - це закон! Вони не повинні оплачувати своє перебування у в'язниці - це закон!
Я голосую за демократів ВИКЛЮЧНО через те, що республіканська партія, це партія сцикунів і дуполизів, які продалися Маску за гроші і прагнуть нашкребти достатньо грошей, щоб зменшити йому (і таким як він) податки.
Ніхто вас не заставляє читати мої тексти.
20.06.2025 05:23 Відповісти
Какой же бред у вас в голове, как вы сами с собой живёте. Займитесь лучше построением гомосоциализма в конкретно вашем селе, пригласите к себе в дом жить пару нелегалов с детьми или гомосексуалистов из Африки и упивайтесь своей заслуженной воукостью тогда, вместо того что бы выдумывать бог знает что о людях о которых вы ничего не знаете. Ну или можно и то и другое делать.
20.06.2025 07:46 Відповісти
Угу, у мене в голові брєд, але ж ви пишите брехню американського розливу на сторінках українського сайту.
Живу без щоденної ненависті, на відміну від вас. Ніяких гомосексуалістів і нелегалів я запрошувати не збираюся, треба бути ідіотом, щоб вважати, що позиція яка співпадає з законами Сполучених Штатів це показник вокізма чи нетрадиційної сексуальної орієнтації.
20.06.2025 08:05 Відповісти
Оце "брєд": " То есть кто ее примет , приедет и будет решать кого повесить и кого расстрелять, сколько стран создать на месте Ирана"
20.06.2025 08:10 Відповісти
Да кстати если бы в тюрьме не нужно было бы сидеть до суда то и залогов бы никаких не было, и никто бы никого не арестовывал. Всех благ вам в вашей борьбе с ветряными мельницами.
20.06.2025 07:50 Відповісти
До речі, за нелегальний перетин кордону до судового рішення у в'язниці сидіти не обов'язково, саме через існування застави. Про що я і сказав.
20.06.2025 08:07 Відповісти
Яке ж воно кончене
17.06.2025 20:24 Відповісти
якщо зважитина те, як ця американська шавка по-кличці або "трамбон", або "кандон".котру на рашистьському ланцюгу вигулює куйло закінчила війну за 24 години в Україні.можна без сумнівів сказати.що те.що воно 3,14стануло світові "тотальне брехливе американське лайно".по за як цей "мудозвон" на серйозні і правдиві дії не придатний...
17.06.2025 20:26 Відповісти
Так зек-імбецил при владі і хоче примазатися до чужої перемоги, щоб його безглузді виборці мали змогу пишатися "перемогою" над Іраном.
Він же вже "добився" перемир'я між Індією і Пакистаном, хоча ніякого відношення до їхнього перемир'я не має!
18.06.2025 05:47 Відповісти
Розмовляюча голова президента США, це якийсь іспанський сором.
17.06.2025 20:27 Відповісти
Цей піндос ніби Ла Манш форсував у 1944-ому...
17.06.2025 20:31 Відповісти
Так наче Ізраїль іранське небо контролює
17.06.2025 20:51 Відповісти
Ми пахали я і трактор.
хвора на голову особа
17.06.2025 20:59 Відповісти
Пізніше скаже що це був його план.Уявіть падає режим Аятоли і тут всі нагадають йому мирні переговори з Іраном,спробу залучити до переговорів психопата з кремля,заборону вбивати Аятолу.Тому міняє різко дискурс в Х.
17.06.2025 21:14 Відповісти
Який же ти смішний Доня.
17.06.2025 21:25 Відповісти
Побєдобєсіє у ***** підхопив, воно заразніше ніж тріпер, безкотактно передається.
17.06.2025 22:08 Відповісти
А шо тоді контролює Ізраіль?
Це мені нагадало анекдот...
У село на горбі крутою дорогою піднімається коняка, запряжена у воза згорою груженого вуглем, на самому верху сидить мужик. Коняка хекає, пружиться, але витягає воза нагору й дотягує його до центру села. Мужик підводиться й кричить: - Люди, я вам вугілля привіз!
Коняка повертає голову, й каже: - Чуєш, ганд*н, мені дуже подобається оце твое "Я" вам вуголь привіз...
17.06.2025 22:29 Відповісти
Ти не маєш контролю навіть в себе під носом, казочник дешевий
17.06.2025 22:46 Відповісти
Контролер херов!!! А він тут до чого? Двоє в драку, третій в сраку!!! Піндос-пнх!!!
17.06.2025 23:49 Відповісти
"в Крыму нет российских войск". наверное, это заразно и, очевидно, летально.
18.06.2025 01:39 Відповісти
А США очень сильно растет недовольство Трампом не токо среди рядовых американцев но и даже среди его однопартийцев, все заняли некую выжидательную позицию,ждут следующих парламентских выборов в 2026 году.По состояние этих выборов будет зависеть и будущее самого Трампа.В парламенте был внесен законопроект о том чтобы взять триллион долларов из программ здравоохранения (Medicare) и социальной помощи (Foodstamps) и вложить их в бюджет США.Такого в США никогда не было и на этих программах в данный момент находятся более 110 миллиона человек и все в панике потому что не знают что будет с этими людьми если этот закон пройдет.И второе среди военных США растет недовольство тем что Израиль начинает войны а последствие достаются американцам, типо деньги,оружие и солдаты американские не должны идти за хотелками израиля.
18.06.2025 02:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 