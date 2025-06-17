УКР
3 463 50

"Справжній кінець" війни між Ізраїлем та Іраном є кращим за припинення вогню, - Трамп

Трамп хоче "справжнього кінця" війни між Ізраїлем та Іраном

Президент Дональд Трамп заявив, що прагне "справжнього кінця" конфлікту між Ізраїлем та Іраном, аргументуючи це тим, що це краще, ніж просто припинення вогню. 

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп поговорим із журналістами на борту літака Air Force One, коли повертався до Вашингтону з саміту G7 у Канаді.

На запитання, що може бути кращим за припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, він заявив про "кінець".

"Кінець, справжній кінець, а не припинення вогню. Кінець. Або повна відмова [від ядерної зброї]. Це теж нормально", - сказав президент США.

Трамп сказав, що очікує, що наступні 48 годин покажуть, чи планує Ізраїль уповільнити або прискорити свої атаки на Іран.

"Ви дізнаєтеся. Поки що ніхто не сповільнився", - додав він.

На запитання, чи забезпечить військове втручання США знищення іранської ядерної програми, як публічно заявили деякі ізраїльські чиновники, Трамп відповів журналістам: "Я сподіваюся, що їхня програма буде знищена задовго до цього. Вони не матимуть ядерної зброї".

Водночас міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац на зустрічі високопоставлених ізраїльських військових чиновників у Тель-Авіві заявив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї може зіткнутися з долею президента Іраку Саддама Хусейна.

"Я застерігаю іранського диктатора від продовження воєнних злочинів та обстрілу ракетами ізраїльських громадян. Він повинен пам’ятати, якою була доля диктатора в країні, що межує з Іраном, який обрав цей шлях проти держави Ізраїль", - наголосив Кац.

Зазначимо, що після вторгнення військ під проводом США до Іраку у 2003 році Саддам був схоплений та засуджений до смертної кари через повішення.

+13
Маніпулятивні зміщення акцентів рудою сволотою. Містечкові розбірки Ізраїлю з рушникоголовими-це навіть не 20% війни України з територією лапотної пітьми.
показати весь коментар
17.06.2025 16:55 Відповісти
+8
цікаво, чим воно маже своє ібло? напвно гівном з чемодану *****
показати весь коментар
17.06.2025 16:58 Відповісти
+6
....наступні 48 годин покажуть...
 -Ми зараз тут -
....наступні два тижні покажуть...
....наступний місяць покаже...
....наступний телефонний дзвінок покаже...
....наступний квартал покаже...
....в наступному році...
....Алі Хаменеї гарний хлоцець!....
показати весь коментар
17.06.2025 17:03 Відповісти
Маніпулятивні зміщення акцентів рудою сволотою. Містечкові розбірки Ізраїлю з рушникоголовими-це навіть не 20% війни України з територією лапотної пітьми.
показати весь коментар
17.06.2025 16:55 Відповісти
Ну тут можна сперечатися.
показати весь коментар
17.06.2025 16:56 Відповісти
Ну добре...28,84%
показати весь коментар
17.06.2025 16:57 Відповісти
Звичайно він буде зміщувати акценти
Бо питатимуть , чому він припинив допомогу Україні , навідмінно від ЄС
Яка її тільки збільшує
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні, - звіт Джерело: https://censor.net/ua/n3558287
показати весь коментар
17.06.2025 17:01 Відповісти
Трамп давно все пояснив: "Між нами є океан, ми не в такій небезпеці, як вони, вони в набагато більшій небезпеці, якщо ви називаєте це небезпекою". /9 березня/
І більш прямолінійно: "Це не наша справа, а України й росії..." /21 травня/
показати весь коментар
17.06.2025 17:20 Відповісти
От же ж придурка вибрали американці!!!Замість добити цей проклятий режим аятолл,який генерує 99% проблем в регіоні,і заробити багато сотень мільярдів баксів,воно белькоче про якісь перемовини,ще якусь маячню.....
показати весь коментар
17.06.2025 17:06 Відповісти
Ізраїль має ядерну зброю, тож у випадку програшу може її застосувати, в т.ч. по містах США та Європи (див. samson option), тому звичайно що трампу пофіг на війну ядерної росії проти без'ядерної України.

Змінити це може створення нашої ядерної, хімічної, біологічної, радіологічної зброї. https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показати весь коментар
17.06.2025 17:07 Відповісти
Що значить " у випадку програшу застосувати..." А для України що таке програш? З п'ятьма АЕС "на борту"..
показати весь коментар
17.06.2025 17:36 Відповісти
>А для України що таке програш?
я вважаю програшем прорив фронту зі стрімким просуванням русні.

>З п'ятьма АЕС "на борту"..
ну підірвете ви ті АЕС, і що? мета samson option - створити ситуацію, при якій програш країни == глобальна катастрофа, цієї мети неможливо досягти без ядерної зброї.
показати весь коментар
17.06.2025 17:42 Відповісти
"...ну підірвете ви АЕС і що?.." Ну і що ? Не глобальна катастрофа? Просто самі собі протирічите.
показати весь коментар
17.06.2025 18:02 Відповісти
Це локальна катастрофа, тому й треба мати саме ядерну зброю з відповідними ракетами для доставки.
показати весь коментар
17.06.2025 18:07 Відповісти
Ми цю "локальну катастрофу" вже спостерігали у 1986му,коли в Швеції ох#їли від радіації раніше чим у нас.
показати весь коментар
17.06.2025 19:47 Відповісти
Кількість загиблих від масового застосування ЯЗ буде значно більшою, тому яз і виглядає як більш страшна річ.
показати весь коментар
17.06.2025 19:56 Відповісти
Та все це- спекуляції на страхах світового охлосу заради вигоди конкретних уї@анів при владі.
показати весь коментар
17.06.2025 20:56 Відповісти
Ось і нам треба використовувати ці страхи задля забезпечення власного існування.
показати весь коментар
17.06.2025 21:02 Відповісти
Іран був щонайменше за три роки від створення ядерної бомби, а не за лічені дні чи тижні, як заявляє Ізраїль - https://edition.cnn.com/2025/06/17/politics/israel-iran-nuclear-bomb-us-intelligence-years-away CNN з посиланням на Національну розвідку США

Разом з цим, у Трампа запитали, що він думає про це твердження:

"Мені байдуже, що вона (Тулсі Габбард, директорка Нацрозвідки США прим.ред.) сказала. Я думаю, що вони були дуже близькі до того, щоб мати ядерну зброю".
показати весь коментар
17.06.2025 17:24 Відповісти
Оточив себе зграєю маланців, соплемінники яких в Ізраїловці підло під час переговорів США з Іраном почали авантюру проти Ірану, чудово розуміючи , що дурнуватий Донні-гандонні перенаправить зброю з України в Ізраїль. Скоріше за все Донні-гандонні вів переговори з Іраном виключно для прикриття приготувань маланців до нападу на Іран і тим самим приспав увагу посадовців Ірану.
показати весь коментар
17.06.2025 21:08 Відповісти
Справжній кінець набагато краще чим кінець без кінця
показати весь коментар
17.06.2025 16:55 Відповісти
цікаво, чим воно маже своє ібло? напвно гівном з чемодану *****
показати весь коментар
17.06.2025 16:58 Відповісти
та ні. ібло трамбона це дупа *****
показати весь коментар
17.06.2025 17:06 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 17:11 Відповісти
З валізи *****,другана трампона.
показати весь коментар
17.06.2025 17:27 Відповісти
А поділити територію Трамп не пропонував? "Сайтісь пасрєдінє?" Враховуючи його рівень розвитку розумових здібностей та вражаючі знання географії, це цілком можливо 🤣
показати весь коментар
17.06.2025 17:02 Відповісти
Великий миротворец БЛЬТЬ! Ценный кадр для ОБЫСЦЫЕШНИКОВ!!! Тут уже как бе должен вступить в силу закон: что бы еще больше не опозориться, лучше не открывать свое паганое, рыжее, ГЫДОТНОЕ ПИНДОСОВСКОЕ хайло, а промолчать
показати весь коментар
17.06.2025 17:03 Відповісти
....наступні 48 годин покажуть...
 -Ми зараз тут -
....наступні два тижні покажуть...
....наступний місяць покаже...
....наступний телефонний дзвінок покаже...
....наступний квартал покаже...
....в наступному році...
....Алі Хаменеї гарний хлоцець!....
показати весь коментар
17.06.2025 17:03 Відповісти
І Кім - теж хороший ми з ним поговорили!...
показати весь коментар
17.06.2025 17:22 Відповісти
Хоч би пристелив хтось цього соціопата! В США ж є така традиція - зачищати невгодних президенів.
показати весь коментар
17.06.2025 17:05 Відповісти
це буде важко зробити. Тому що цього ідіота охороняє не тільки ФБР, але і ФСБ за дорученням *****. Бо такого другого агента кремль не знайде і за сто років
показати весь коментар
17.06.2025 17:10 Відповісти
Ніяке ФСБ його не охороняе.
показати весь коментар
17.06.2025 17:14 Відповісти
А ти, кацапидло свинориле, звідкіля знаєш?
показати весь коментар
17.06.2025 17:37 Відповісти
це тобі хто розповів, страз із лайна? Давай вгадаю: мудазвон, *********, боброєдка? чи може саме ***** звітував?
показати весь коментар
17.06.2025 18:45 Відповісти
а могли і все порєшать..
от тільки йому куля в одне вухо влетіла, а другим - вилетіла..
це ж треба: який магучий дід..
показати весь коментар
17.06.2025 17:17 Відповісти
Коли високопосадовець,лідер країни каже незрозумілі для загалу речі загал сприймає це як вищу мудрість.А те,що він того не розуміє відносить на власне глупство і дурість.Каже тому воно і начальство що мудре,а я тому і роботяга,що туповатий і не вчився.Але з часом обов"язково появляється якийсь пацан який крикне - "а король то голий!"Так і тепер до світової спільноти потрохи доходить істина що найпотужнішу країну світу очолив ідіот.В іншій ситуаціі до нього віднеслись би поблажливо і можливо навіть пивом пригостили б,але тепер він реально може так той світ розбалансувати що потім і не зберуть.Тому,думаю,він довго не протягне,надто багато людей,ба навіть народів хочуть щоб його не було...
показати весь коментар
17.06.2025 17:07 Відповісти
Він не ідіот, він повний ідіот.
показати весь коментар
17.06.2025 21:10 Відповісти
Тобто, він не дебіл.
показати весь коментар
17.06.2025 17:07 Відповісти
Справжній кінець ти від ху...ла отримуєш, хоча що він справжній то сумніваюся.
показати весь коментар
17.06.2025 17:08 Відповісти
Трамп не знає що це протистояння іде не одне століття і рано чи пізно а війна всерівно розпочаласяб
показати весь коментар
17.06.2025 17:12 Відповісти
ху із цей трумп?
з нього миротворець, як з г*імна куля..
показати весь коментар
17.06.2025 17:13 Відповісти
If you speak against Israel, you promote genocide and deserve to die. If you try to fight back when Israel attacks you, you engage in genocide and deserve to die. If you do not want to die, you should shut up and let Israel do what it wants to do. Whatever Israel is doing to you, don't you dare resist, whether by word or act. Accept it. When the Jews kill, they are obeying God's orders.

"However, in the cities of the nations that the Lord your God is giving you as an inheritance, you must not leave alive anything that breathes. / For you must devote them to complete destruction-the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites-as the Lord your God has commanded you, / so that they cannot teach you to do all the detestable things they do for their gods, and so cause you to sin against the Lord your God." (Deuteronomy20:16-18)
показати весь коментар
17.06.2025 17:21 Відповісти
"Кінець, справжній кінець"- сказав Трамп і продемонстрував його журналістам.
показати весь коментар
17.06.2025 17:22 Відповісти
Вчора заявляв фактично протилежне:
Потрібні переговори, поки не стало надто пізно, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3558242
показати весь коментар
17.06.2025 17:23 Відповісти
Він хоче кінця . Йому терміново потрібен кінець
показати весь коментар
17.06.2025 17:27 Відповісти
З Україної порішав, з Кореєю порішав, Канаду захватив, Гренландія вже в США. Вот тільки блін його ще в Ірані не хватало =(
показати весь коментар
17.06.2025 17:34 Відповісти
Та навіть пусте "президенське" крісло булоб розумнішим президентом США, ніж оцей гівно-генератор, шо вмостився зараз у ньому...
Парад очевидніх фраз...
показати весь коментар
17.06.2025 17:35 Відповісти
хитрая, рыжая, двуличная, мразь....
показати весь коментар
17.06.2025 18:06 Відповісти
руда мерзота це так. А ось на рахунок всього іншого, виникають питання. Нема ніяких хитрощів, звичайне нахабство.
показати весь коментар
17.06.2025 18:49 Відповісти
Може вже досить приділяти увагу словам цього путінського песика.
показати весь коментар
17.06.2025 18:52 Відповісти
Выключите этот генератор идиотских высказываний Трампона Трампакса!!!!🥳🤪😆🤣
показати весь коментар
17.06.2025 23:44 Відповісти
 
 