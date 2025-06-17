"Справжній кінець" війни між Ізраїлем та Іраном є кращим за припинення вогню, - Трамп
Президент Дональд Трамп заявив, що прагне "справжнього кінця" конфлікту між Ізраїлем та Іраном, аргументуючи це тим, що це краще, ніж просто припинення вогню.
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп поговорим із журналістами на борту літака Air Force One, коли повертався до Вашингтону з саміту G7 у Канаді.
На запитання, що може бути кращим за припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, він заявив про "кінець".
"Кінець, справжній кінець, а не припинення вогню. Кінець. Або повна відмова [від ядерної зброї]. Це теж нормально", - сказав президент США.
Трамп сказав, що очікує, що наступні 48 годин покажуть, чи планує Ізраїль уповільнити або прискорити свої атаки на Іран.
"Ви дізнаєтеся. Поки що ніхто не сповільнився", - додав він.
На запитання, чи забезпечить військове втручання США знищення іранської ядерної програми, як публічно заявили деякі ізраїльські чиновники, Трамп відповів журналістам: "Я сподіваюся, що їхня програма буде знищена задовго до цього. Вони не матимуть ядерної зброї".
Водночас міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац на зустрічі високопоставлених ізраїльських військових чиновників у Тель-Авіві заявив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї може зіткнутися з долею президента Іраку Саддама Хусейна.
"Я застерігаю іранського диктатора від продовження воєнних злочинів та обстрілу ракетами ізраїльських громадян. Він повинен пам’ятати, якою була доля диктатора в країні, що межує з Іраном, який обрав цей шлях проти держави Ізраїль", - наголосив Кац.
Зазначимо, що після вторгнення військ під проводом США до Іраку у 2003 році Саддам був схоплений та засуджений до смертної кари через повішення.
Разом з цим, у Трампа запитали, що він думає про це твердження:
"Мені байдуже, що вона (Тулсі Габбард, директорка Нацрозвідки США прим.ред.) сказала. Я думаю, що вони були дуже близькі до того, щоб мати ядерну зброю".
