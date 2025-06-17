"Настоящий конец" войны между Израилем и Ираном лучше, чем прекращение огня, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что стремится к "настоящему концу" конфликта между Израилем и Ираном, аргументируя это тем, что это лучше, чем просто прекращение огня.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп поговорил с журналистами на борту самолета Air Force One, когда возвращался в Вашингтон с саммита G7 в Канаде.

На вопрос, что может быть лучше прекращения огня между Израилем и Ираном, он заявил о "конце".

"Конец, настоящий конец, а не прекращение огня. Конец. Или полный отказ [от ядерного оружия]. Это тоже нормально", - сказал президент США.

Трамп сказал, что ожидает, что следующие 48 часов покажут, планирует ли Израиль замедлить или ускорить свои атаки на Иран.

"Вы узнаете. Пока никто не замедлился", - добавил он.

На вопрос, обеспечит ли военное вмешательство США уничтожение иранской ядерной программы, как публично заявили некоторые израильские чиновники, Трамп ответил журналистам: "Я надеюсь, что их программа будет уничтожена задолго до этого. Они не будут иметь ядерного оружия".

В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац на встрече высокопоставленных израильских военных чиновников в Тель-Авиве заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи может постичь судьба президента Ирака Саддама Хусейна.

"Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения военных преступлений и обстрела ракетами израильских граждан. Он должен помнить, какой была судьба диктатора в стране, граничащей с Ираном, который выбрал этот путь против государства Израиль", - подчеркнул Кац.

Отметим, что после вторжения войск под руководством США в Ирак в 2003 году Саддам был схвачен и приговорен к смертной казни через повешение.

