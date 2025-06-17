РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9881 посетитель онлайн
Новости Трамп об Иране Удар Израиля по Ирану
3 463 50

"Настоящий конец" войны между Израилем и Ираном лучше, чем прекращение огня, - Трамп

Трамп хочет "настоящего конца" войны между Израилем и Ираном

Президент Дональд Трамп заявил, что стремится к "настоящему концу" конфликта между Израилем и Ираном, аргументируя это тем, что это лучше, чем просто прекращение огня.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп поговорил с журналистами на борту самолета Air Force One, когда возвращался в Вашингтон с саммита G7 в Канаде.

На вопрос, что может быть лучше прекращения огня между Израилем и Ираном, он заявил о "конце".

"Конец, настоящий конец, а не прекращение огня. Конец. Или полный отказ [от ядерного оружия]. Это тоже нормально", - сказал президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран сможет разработать ядерное оружие через три года, - CNN

Трамп сказал, что ожидает, что следующие 48 часов покажут, планирует ли Израиль замедлить или ускорить свои атаки на Иран.

"Вы узнаете. Пока никто не замедлился", - добавил он.

На вопрос, обеспечит ли военное вмешательство США уничтожение иранской ядерной программы, как публично заявили некоторые израильские чиновники, Трамп ответил журналистам: "Я надеюсь, что их программа будет уничтожена задолго до этого. Они не будут иметь ядерного оружия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не подпишет совместное заявление G7 с призывом к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном, - CNN

В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац на встрече высокопоставленных израильских военных чиновников в Тель-Авиве заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи может постичь судьба президента Ирака Саддама Хусейна.

"Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения военных преступлений и обстрела ракетами израильских граждан. Он должен помнить, какой была судьба диктатора в стране, граничащей с Ираном, который выбрал этот путь против государства Израиль", - подчеркнул Кац.

Отметим, что после вторжения войск под руководством США в Ирак в 2003 году Саддам был схвачен и приговорен к смертной казни через повешение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран не выиграет войну с Израилем. Нужны переговоры, пока не стало слишком поздно, - Трамп

Автор: 

Израиль (2097) Иран (2075) Хаменеи (19) Трамп Дональд (6654)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Маніпулятивні зміщення акцентів рудою сволотою. Містечкові розбірки Ізраїлю з рушникоголовими-це навіть не 20% війни України з територією лапотної пітьми.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:55 Ответить
+8
цікаво, чим воно маже своє ібло? напвно гівном з чемодану *****
показать весь комментарий
17.06.2025 16:58 Ответить
+6
....наступні 48 годин покажуть...
 -Ми зараз тут -
....наступні два тижні покажуть...
....наступний місяць покаже...
....наступний телефонний дзвінок покаже...
....наступний квартал покаже...
....в наступному році...
....Алі Хаменеї гарний хлоцець!....
показать весь комментарий
17.06.2025 17:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маніпулятивні зміщення акцентів рудою сволотою. Містечкові розбірки Ізраїлю з рушникоголовими-це навіть не 20% війни України з територією лапотної пітьми.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:55 Ответить
Ну тут можна сперечатися.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:56 Ответить
Ну добре...28,84%
показать весь комментарий
17.06.2025 16:57 Ответить
Звичайно він буде зміщувати акценти
Бо питатимуть , чому він припинив допомогу Україні , навідмінно від ЄС
Яка її тільки збільшує
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні, - звіт Джерело: https://censor.net/ua/n3558287
показать весь комментарий
17.06.2025 17:01 Ответить
Трамп давно все пояснив: "Між нами є океан, ми не в такій небезпеці, як вони, вони в набагато більшій небезпеці, якщо ви називаєте це небезпекою". /9 березня/
І більш прямолінійно: "Це не наша справа, а України й росії..." /21 травня/
показать весь комментарий
17.06.2025 17:20 Ответить
От же ж придурка вибрали американці!!!Замість добити цей проклятий режим аятолл,який генерує 99% проблем в регіоні,і заробити багато сотень мільярдів баксів,воно белькоче про якісь перемовини,ще якусь маячню.....
показать весь комментарий
17.06.2025 17:06 Ответить
Ізраїль має ядерну зброю, тож у випадку програшу може її застосувати, в т.ч. по містах США та Європи (див. samson option), тому звичайно що трампу пофіг на війну ядерної росії проти без'ядерної України.

Змінити це може створення нашої ядерної, хімічної, біологічної, радіологічної зброї. https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показать весь комментарий
17.06.2025 17:07 Ответить
Що значить " у випадку програшу застосувати..." А для України що таке програш? З п'ятьма АЕС "на борту"..
показать весь комментарий
17.06.2025 17:36 Ответить
>А для України що таке програш?
я вважаю програшем прорив фронту зі стрімким просуванням русні.

>З п'ятьма АЕС "на борту"..
ну підірвете ви ті АЕС, і що? мета samson option - створити ситуацію, при якій програш країни == глобальна катастрофа, цієї мети неможливо досягти без ядерної зброї.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:42 Ответить
"...ну підірвете ви АЕС і що?.." Ну і що ? Не глобальна катастрофа? Просто самі собі протирічите.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:02 Ответить
Це локальна катастрофа, тому й треба мати саме ядерну зброю з відповідними ракетами для доставки.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:07 Ответить
Ми цю "локальну катастрофу" вже спостерігали у 1986му,коли в Швеції ох#їли від радіації раніше чим у нас.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:47 Ответить
Кількість загиблих від масового застосування ЯЗ буде значно більшою, тому яз і виглядає як більш страшна річ.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:56 Ответить
Та все це- спекуляції на страхах світового охлосу заради вигоди конкретних уї@анів при владі.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:56 Ответить
Ось і нам треба використовувати ці страхи задля забезпечення власного існування.
показать весь комментарий
17.06.2025 21:02 Ответить
Іран був щонайменше за три роки від створення ядерної бомби, а не за лічені дні чи тижні, як заявляє Ізраїль - https://edition.cnn.com/2025/06/17/politics/israel-iran-nuclear-bomb-us-intelligence-years-away CNN з посиланням на Національну розвідку США

Разом з цим, у Трампа запитали, що він думає про це твердження:

"Мені байдуже, що вона (Тулсі Габбард, директорка Нацрозвідки США прим.ред.) сказала. Я думаю, що вони були дуже близькі до того, щоб мати ядерну зброю".
показать весь комментарий
17.06.2025 17:24 Ответить
Оточив себе зграєю маланців, соплемінники яких в Ізраїловці підло під час переговорів США з Іраном почали авантюру проти Ірану, чудово розуміючи , що дурнуватий Донні-гандонні перенаправить зброю з України в Ізраїль. Скоріше за все Донні-гандонні вів переговори з Іраном виключно для прикриття приготувань маланців до нападу на Іран і тим самим приспав увагу посадовців Ірану.
показать весь комментарий
17.06.2025 21:08 Ответить
Справжній кінець набагато краще чим кінець без кінця
показать весь комментарий
17.06.2025 16:55 Ответить
цікаво, чим воно маже своє ібло? напвно гівном з чемодану *****
показать весь комментарий
17.06.2025 16:58 Ответить
та ні. ібло трамбона це дупа *****
показать весь комментарий
17.06.2025 17:06 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 17:11 Ответить
З валізи *****,другана трампона.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:27 Ответить
А поділити територію Трамп не пропонував? "Сайтісь пасрєдінє?" Враховуючи його рівень розвитку розумових здібностей та вражаючі знання географії, це цілком можливо 🤣
показать весь комментарий
17.06.2025 17:02 Ответить
Великий миротворец БЛЬТЬ! Ценный кадр для ОБЫСЦЫЕШНИКОВ!!! Тут уже как бе должен вступить в силу закон: что бы еще больше не опозориться, лучше не открывать свое паганое, рыжее, ГЫДОТНОЕ ПИНДОСОВСКОЕ хайло, а промолчать
показать весь комментарий
17.06.2025 17:03 Ответить
....наступні 48 годин покажуть...
 -Ми зараз тут -
....наступні два тижні покажуть...
....наступний місяць покаже...
....наступний телефонний дзвінок покаже...
....наступний квартал покаже...
....в наступному році...
....Алі Хаменеї гарний хлоцець!....
показать весь комментарий
17.06.2025 17:03 Ответить
І Кім - теж хороший ми з ним поговорили!...
показать весь комментарий
17.06.2025 17:22 Ответить
Хоч би пристелив хтось цього соціопата! В США ж є така традиція - зачищати невгодних президенів.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:05 Ответить
це буде важко зробити. Тому що цього ідіота охороняє не тільки ФБР, але і ФСБ за дорученням *****. Бо такого другого агента кремль не знайде і за сто років
показать весь комментарий
17.06.2025 17:10 Ответить
Ніяке ФСБ його не охороняе.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:14 Ответить
А ти, кацапидло свинориле, звідкіля знаєш?
показать весь комментарий
17.06.2025 17:37 Ответить
це тобі хто розповів, страз із лайна? Давай вгадаю: мудазвон, *********, боброєдка? чи може саме ***** звітував?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:45 Ответить
а могли і все порєшать..
от тільки йому куля в одне вухо влетіла, а другим - вилетіла..
це ж треба: який магучий дід..
показать весь комментарий
17.06.2025 17:17 Ответить
Коли високопосадовець,лідер країни каже незрозумілі для загалу речі загал сприймає це як вищу мудрість.А те,що він того не розуміє відносить на власне глупство і дурість.Каже тому воно і начальство що мудре,а я тому і роботяга,що туповатий і не вчився.Але з часом обов"язково появляється якийсь пацан який крикне - "а король то голий!"Так і тепер до світової спільноти потрохи доходить істина що найпотужнішу країну світу очолив ідіот.В іншій ситуаціі до нього віднеслись би поблажливо і можливо навіть пивом пригостили б,але тепер він реально може так той світ розбалансувати що потім і не зберуть.Тому,думаю,він довго не протягне,надто багато людей,ба навіть народів хочуть щоб його не було...
показать весь комментарий
17.06.2025 17:07 Ответить
Він не ідіот, він повний ідіот.
показать весь комментарий
17.06.2025 21:10 Ответить
Тобто, він не дебіл.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:07 Ответить
Справжній кінець ти від ху...ла отримуєш, хоча що він справжній то сумніваюся.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:08 Ответить
Трамп не знає що це протистояння іде не одне століття і рано чи пізно а війна всерівно розпочаласяб
показать весь комментарий
17.06.2025 17:12 Ответить
ху із цей трумп?
з нього миротворець, як з г*імна куля..
показать весь комментарий
17.06.2025 17:13 Ответить
If you speak against Israel, you promote genocide and deserve to die. If you try to fight back when Israel attacks you, you engage in genocide and deserve to die. If you do not want to die, you should shut up and let Israel do what it wants to do. Whatever Israel is doing to you, don't you dare resist, whether by word or act. Accept it. When the Jews kill, they are obeying God's orders.

"However, in the cities of the nations that the Lord your God is giving you as an inheritance, you must not leave alive anything that breathes. / For you must devote them to complete destruction-the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites-as the Lord your God has commanded you, / so that they cannot teach you to do all the detestable things they do for their gods, and so cause you to sin against the Lord your God." (Deuteronomy20:16-18)
показать весь комментарий
17.06.2025 17:21 Ответить
"Кінець, справжній кінець"- сказав Трамп і продемонстрував його журналістам.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:22 Ответить
Вчора заявляв фактично протилежне:
Потрібні переговори, поки не стало надто пізно, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3558242
показать весь комментарий
17.06.2025 17:23 Ответить
Він хоче кінця . Йому терміново потрібен кінець
показать весь комментарий
17.06.2025 17:27 Ответить
З Україної порішав, з Кореєю порішав, Канаду захватив, Гренландія вже в США. Вот тільки блін його ще в Ірані не хватало =(
показать весь комментарий
17.06.2025 17:34 Ответить
Та навіть пусте "президенське" крісло булоб розумнішим президентом США, ніж оцей гівно-генератор, шо вмостився зараз у ньому...
Парад очевидніх фраз...
показать весь комментарий
17.06.2025 17:35 Ответить
хитрая, рыжая, двуличная, мразь....
показать весь комментарий
17.06.2025 18:06 Ответить
руда мерзота це так. А ось на рахунок всього іншого, виникають питання. Нема ніяких хитрощів, звичайне нахабство.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:49 Ответить
Може вже досить приділяти увагу словам цього путінського песика.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:52 Ответить
Выключите этот генератор идиотских высказываний Трампона Трампакса!!!!🥳🤪😆🤣
показать весь комментарий
17.06.2025 23:44 Ответить
 
 