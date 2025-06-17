"Настоящий конец" войны между Израилем и Ираном лучше, чем прекращение огня, - Трамп
Президент Дональд Трамп заявил, что стремится к "настоящему концу" конфликта между Израилем и Ираном, аргументируя это тем, что это лучше, чем просто прекращение огня.
Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп поговорил с журналистами на борту самолета Air Force One, когда возвращался в Вашингтон с саммита G7 в Канаде.
На вопрос, что может быть лучше прекращения огня между Израилем и Ираном, он заявил о "конце".
"Конец, настоящий конец, а не прекращение огня. Конец. Или полный отказ [от ядерного оружия]. Это тоже нормально", - сказал президент США.
Трамп сказал, что ожидает, что следующие 48 часов покажут, планирует ли Израиль замедлить или ускорить свои атаки на Иран.
"Вы узнаете. Пока никто не замедлился", - добавил он.
На вопрос, обеспечит ли военное вмешательство США уничтожение иранской ядерной программы, как публично заявили некоторые израильские чиновники, Трамп ответил журналистам: "Я надеюсь, что их программа будет уничтожена задолго до этого. Они не будут иметь ядерного оружия".
В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац на встрече высокопоставленных израильских военных чиновников в Тель-Авиве заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи может постичь судьба президента Ирака Саддама Хусейна.
"Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения военных преступлений и обстрела ракетами израильских граждан. Он должен помнить, какой была судьба диктатора в стране, граничащей с Ираном, который выбрал этот путь против государства Израиль", - подчеркнул Кац.
Отметим, что после вторжения войск под руководством США в Ирак в 2003 году Саддам был схвачен и приговорен к смертной казни через повешение.
Бо питатимуть , чому він припинив допомогу Україні , навідмінно від ЄС
Яка її тільки збільшує
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні, - звіт Джерело: https://censor.net/ua/n3558287
І більш прямолінійно: "Це не наша справа, а України й росії..." /21 травня/
Змінити це може створення нашої ядерної, хімічної, біологічної, радіологічної зброї. https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
я вважаю програшем прорив фронту зі стрімким просуванням русні.
>З п'ятьма АЕС "на борту"..
ну підірвете ви ті АЕС, і що? мета samson option - створити ситуацію, при якій програш країни == глобальна катастрофа, цієї мети неможливо досягти без ядерної зброї.
Разом з цим, у Трампа запитали, що він думає про це твердження:
"Мені байдуже, що вона (Тулсі Габбард, директорка Нацрозвідки США прим.ред.) сказала. Я думаю, що вони були дуже близькі до того, щоб мати ядерну зброю".
-Ми зараз тут -
....наступні два тижні покажуть...
....наступний місяць покаже...
....наступний телефонний дзвінок покаже...
....наступний квартал покаже...
....в наступному році...
....Алі Хаменеї гарний хлоцець!....
от тільки йому куля в одне вухо влетіла, а другим - вилетіла..
це ж треба: який магучий дід..
з нього миротворець, як з г*імна куля..
"However, in the cities of the nations that the Lord your God is giving you as an inheritance, you must not leave alive anything that breathes. / For you must devote them to complete destruction-the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites-as the Lord your God has commanded you, / so that they cannot teach you to do all the detestable things they do for their gods, and so cause you to sin against the Lord your God." (Deuteronomy20:16-18)
