Трамп не подпишет совместное заявление G7 с призывом к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном, - CNN
Президент Дональд Трамп не намерен подписывать совместное заявление, в котором призывается к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном, подготовленное лидерами G7.
Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник, передает Цензор.НЕТ.
В заявлении, которое было инициировано европейскими чиновниками на саммите ведущих индустриальных стран, говорится о том, что Израиль имеет право на самооборону и что Иран не может получить ядерное оружие.
"Под сильным руководством президента Трампа Соединенные Штаты вновь возглавляют усилия по восстановлению мира во всем мире. Президент Трамп будет продолжать работать над тем, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие", - заявил представитель Белого дома в ответ на вопрос о планах Трампа относительно совместного заявления.
Решение Трампа не подписывать заявление привело к немедленному расколу с его коллегами еще до начала саммита.
В то же время высокопоставленный канадский чиновник отверг утверждение о том, что Трамп не подпишет совместное заявление, сказав, что это еще не "завершенное дело".
"Это еще не завершенное дело, это вопрос, который будет обсуждаться на уровне лидеров. Мы ожидаем, что основная часть этих переговоров состоится во время сессии по вопросам глобальной безопасности сегодня вечером. Слишком рано делать предположения о том, что получится или не получится из этих переговоров", - заявил чиновник.
За його словами, виключення Росії з G8 "образило Путіна".
Президент США Дональд Трамп напередодні https://zn.ua/ukr/POLITICS/pid-chas-samitu-g7-zelenskij-zustrinetsja-z-trampom-zmi.html саміту G7, 16 червня, висловив переконання, що видалення Росії з "вісімки" у 2014 році стало серйозним ударом для Владіміра Путіна. На його думку, якби Росія залишилася у складі G8, повномасштабної війни в Україні могло б і не статися.
«G7 раніше була G8, але Обама разом із канадським лідером, якого я називаю Трюдо, вирішили виключити Росію. Вважаю, це була помилка - Путін сприйняв це як особисту образу. Якби його не вигнали, війни б, можливо, не було», - зазначив Трамп, маючи на увазі вторгнення РФ в Україну, передає https://www.dw.com/uk/tramp-akbi-rosia-bula-v-g7-ne-bulo-b-vijni-v-ukraini/a-72937627 DW.
