РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4982 посетителя онлайн
Новости Саммит G7 в июне 2025 года Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль
3 287 19

Трамп не подпишет совместное заявление G7 с призывом к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном, - CNN

президент сша дональд трамп

Президент Дональд Трамп не намерен подписывать совместное заявление, в котором призывается к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном, подготовленное лидерами G7.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении, которое было инициировано европейскими чиновниками на саммите ведущих индустриальных стран, говорится о том, что Израиль имеет право на самооборону и что Иран не может получить ядерное оружие.

"Под сильным руководством президента Трампа Соединенные Штаты вновь возглавляют усилия по восстановлению мира во всем мире. Президент Трамп будет продолжать работать над тем, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие", - заявил представитель Белого дома в ответ на вопрос о планах Трампа относительно совместного заявления.

Читайте: Нетаньяху о возможной ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи: "Это положит конец войне"

Решение Трампа не подписывать заявление привело к немедленному расколу с его коллегами еще до начала саммита.

В то же время высокопоставленный канадский чиновник отверг утверждение о том, что Трамп не подпишет совместное заявление, сказав, что это еще не "завершенное дело".

"Это еще не завершенное дело, это вопрос, который будет обсуждаться на уровне лидеров. Мы ожидаем, что основная часть этих переговоров состоится во время сессии по вопросам глобальной безопасности сегодня вечером. Слишком рано делать предположения о том, что получится или не получится из этих переговоров", - заявил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не может быть посредником между Ираном и Израилем, он должен остановить войну в Украине, - Мерц

Автор: 

G7 (888) Израиль (2096) Иран (2074) Трамп Дональд (6651)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
16.06.2025 23:10 Ответить
+5
Дуже небезпечні ті божевільні, які ще вважаються цілком здоровими. І вони небезпечніші в десять раз, якщо знаходяться при владі. У Трампа діагноз у кожному виступі, але хто ж його вкладе на примусове лікування?
показать весь комментарий
16.06.2025 22:34 Ответить
+3
Тампон хоче свого ***** пристроїти до цієї заяви зробивши його миротворцем
показать весь комментарий
16.06.2025 22:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тампон хоче свого ***** пристроїти до цієї заяви зробивши його миротворцем
показать весь комментарий
16.06.2025 22:33 Ответить
ХА ХА ХА ХА МИЛЬЯРД %!!!!!НУ БИБА И БОБА ДВА ********!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 23:59 Ответить
Дуже небезпечні ті божевільні, які ще вважаються цілком здоровими. І вони небезпечніші в десять раз, якщо знаходяться при владі. У Трампа діагноз у кожному виступі, але хто ж його вкладе на примусове лікування?
показать весь комментарий
16.06.2025 22:34 Ответить
***** сказав, Трампоша зробив.
І від війни в Україні відволікає і ціна на нафту росте. А він тут ні до чого то все - Донік..
показать весь комментарий
16.06.2025 22:38 Ответить
G8-> G7 -> G6
ЕС, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея та інші притомні країни об'єднуйтеся бо сша при трампі все більше стає Колоссом на глиняних ногах
показать весь комментарий
16.06.2025 22:42 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2025 23:10 Ответить
ТРАМП ОЗВУЧИВ ЩЕ ОДНУ ПРИЧИНУ, ЧОМУ ПУТІН НАПАВ НА УКРАЇНУ- ДТ

За його словами, виключення Росії з G8 "образило Путіна".

Президент США Дональд Трамп напередодні https://zn.ua/ukr/POLITICS/pid-chas-samitu-g7-zelenskij-zustrinetsja-z-trampom-zmi.html саміту G7, 16 червня, висловив переконання, що видалення Росії з "вісімки" у 2014 році стало серйозним ударом для Владіміра Путіна. На його думку, якби Росія залишилася у складі G8, повномасштабної війни в Україні могло б і не статися.

«G7 раніше була G8, але Обама разом із канадським лідером, якого я називаю Трюдо, вирішили виключити Росію. Вважаю, це була помилка - Путін сприйняв це як особисту образу. Якби його не вигнали, війни б, можливо, не було», - зазначив Трамп, маючи на увазі вторгнення РФ в Україну, передає https://www.dw.com/uk/tramp-akbi-rosia-bula-v-g7-ne-bulo-b-vijni-v-ukraini/a-72937627 DW.

ВАС ЗАЦІК
показать весь комментарий
17.06.2025 00:29 Ответить
США збивають частину того,що іранці по Ізраїлю пускають,а ЄС ні,бо так путін нападе(((
показать весь комментарий
16.06.2025 23:58 Ответить
Вау!!!та ты шо!!!вау!!!с Украиной?????********************!!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 23:58 Ответить
деескалації конфлікту можлива лише після зміни політичного режиму в Ірані. Чому лише Трамп це розуміє?
показать весь комментарий
17.06.2025 02:20 Ответить
тому що мудотворець
показать весь комментарий
17.06.2025 03:13 Ответить
Якби Трамп був президентом, цієї війни не було б.
показать весь комментарий
17.06.2025 06:46 Ответить
Цинічна тварюка
показать весь комментарий
17.06.2025 10:07 Ответить
 
 