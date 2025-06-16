РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7125 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль
1 427 17

Путин не может быть посредником между Ираном и Израилем, он должен остановить войну в Украине, - Мерц

канцлер Германии Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посреднической роли президента РФ Владимира Путина в войне между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Лично я не вижу, что российский президент мог бы сыграть посредническую роль в этом конфликте", - заявил Мерц перед началом саммита G7 в Канаде.

Зато, по словам немецкого канцлера, Путин должен прекратить войну против Украины.

"Если Путин прекратит эту войну, то он сделает необходимое и правильное на мировой арене, что сейчас больше всего беспокоит нас. Я бы очень это приветствовал", - отметил Мерц.

Читайте также: Макрон отверг идею Трампа: Не верю, что Россия может быть посредником в конфликте Израиля и Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за идею, что Путин мог бы выступить посредником в войне между Израилем и Ираном.

Автор: 

путин владимир (32217) война в Украине (6206) Фридрих Мерц (244)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
З країни мрій Зеленського
здріснули
навіть батьки Зеленського
показать весь комментарий
16.06.2025 19:38 Ответить
+6
путін має такий же вплив на позицію аятол щодо Ізраілю, як і на періодичність змін фаз Місяця.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:45 Ответить
+4
***** має сидіти міжнародній тюрмі і чекати коли винесуть на подвір'я шибеницю.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З країни мрій Зеленського
здріснули
навіть батьки Зеленського
показать весь комментарий
16.06.2025 19:38 Ответить
Вистачить духу в залізного канцлера бодай раз плюнути в мордяку рижого шулєра?
показать весь комментарий
16.06.2025 19:52 Ответить
в нього інше виховання.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:11 Ответить
Батько то святе, це нас він використав як живий щит...
показать весь комментарий
16.06.2025 21:06 Ответить
путін має такий же вплив на позицію аятол щодо Ізраілю, як і на періодичність змін фаз Місяця.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:45 Ответить
Трампуша так не думає - тому з легкістю обміняв Україну на вплив ху-йла на аятолл. Незалежно існує він чи ні..
показать весь комментарий
16.06.2025 19:49 Ответить
нічого він не міняв, бо не можно міняти щось на те, чого не існує взагалі. Він просто як завжди усунувся від проблеми, яку не в змозі вирішити через свою розумову недолугість і примітивну уяву про оточуючий світ.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:55 Ответить
Просто подивіться як він з маніакальною впертістю суне ху-йла в посередники. Якби трамп "нічого не міняв" він би в такому контексті ніколи б про ху-йла і не згадав.
А є той вплив чи нема не має значення - для Трампа він очевидно існує...
показать весь комментарий
16.06.2025 20:02 Ответить
трамп просто усувається від проблеми, яку він позначив як "Україна", з огляду того, що він взагалі не здатен вирішувати будь-які проблеми, тому вигадує неіснуючого посередника. Дякувати Богу, що він поки що не генерує масштабних зовнішніх проблем, а поки що тільки внутрішніх у самих США.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:18 Ответить
Я вибачаюсь, що влажу до вашої бесіди зі своїм коментарем, але...

Трампу просто потрібна хоч акась перемога зовні країни, бо в середині перемог немає (окрім підвищення цін і придушення протестів). КНДР йог послали, КНР - теж, Мексика і Канада - також не прогнулись, Іран взагалі ще й наср@ав зверху, Європа в стані соу-соу... Єдині, хто йде на зустріч (легалізація, виведення з облоги) - це московія. А у трампона "слабкість" до цього утворення (чи то розумово-психологічна, чи то завербована).
Тому у трампона не буде нічого для України чи Ізраїлю, але будуть "няшки" для московитів (як це відбувається з 20 січня цього року)

Ще раз прошу вибачення за те, що встряг у вашу розмову
показать весь комментарий
16.06.2025 20:43 Ответить
річ у тому, що трамп і поразок своїх не бачить, і йому скрізь бачаться його перемоги. Це загалом вписується в його мегаломанію, і він у своїх діях і їх катастрофічних результатах не вбачає ніякого дисонансу.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:40 Ответить
Це все зрозуміло. Мотивація Трампа як і у любого балабола - щоб швидше всі забули.
Питання в іншому - навіщо він сюди тягне ху-йла? Єдине логічне пояснення це показати що злив Україну для якоїсь хитрої комбінації яку він оце провернув і виходить знову маладєц...
показать весь комментарий
16.06.2025 21:14 Ответить
через власну неспроможність аби хоч щось вирішувати. він згоден притягнути хоч когось. Тоді легше виправдовувати власну імпотентність.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:30 Ответить
***** має сидіти міжнародній тюрмі і чекати коли винесуть на подвір'я шибеницю.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:47 Ответить
Чикотілу поставили посередником у досудовому договорі між зґвалтованою і ґвалтівником. Результат: зґвалтованиу ув'язнили на 10 років, а ґваллтівника Чикотіло вбив через тиждень після закінчення процесу.

От чомусь у мене саме така асоціація про "посередництво московії"....
показать весь комментарий
16.06.2025 19:51 Ответить
А вот рыжее недорозумение уверено в том, что с маньяком должен вести переговоры маньяк, а если вдруг обострение то дони не гандони, и такого не предлагал!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:15 Ответить
 
 