Путин не может быть посредником между Ираном и Израилем, он должен остановить войну в Украине, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посреднической роли президента РФ Владимира Путина в войне между Израилем и Ираном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Лично я не вижу, что российский президент мог бы сыграть посредническую роль в этом конфликте", - заявил Мерц перед началом саммита G7 в Канаде.
Зато, по словам немецкого канцлера, Путин должен прекратить войну против Украины.
"Если Путин прекратит эту войну, то он сделает необходимое и правильное на мировой арене, что сейчас больше всего беспокоит нас. Я бы очень это приветствовал", - отметил Мерц.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался за идею, что Путин мог бы выступить посредником в войне между Израилем и Ираном.
