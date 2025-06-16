Путин не может быть посредником между Ираном и Израилем, он должен остановить войну в Украине, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посреднической роли президента РФ Владимира Путина в войне между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Лично я не вижу, что российский президент мог бы сыграть посредническую роль в этом конфликте", - заявил Мерц перед началом саммита G7 в Канаде.

Зато, по словам немецкого канцлера, Путин должен прекратить войну против Украины.

"Если Путин прекратит эту войну, то он сделает необходимое и правильное на мировой арене, что сейчас больше всего беспокоит нас. Я бы очень это приветствовал", - отметил Мерц.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за идею, что Путин мог бы выступить посредником в войне между Израилем и Ираном.