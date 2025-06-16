Путін не може бути посередником між Іраном та Ізраїлем, він має зупинити війну в Україні, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти посередницької ролі президента РФ Володимира Путіна у війні між Ізраїлем та Іраном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Особисто я не бачу, що російський президент міг би відіграти посередницьку роль у цьому конфлікті", – заявив Мерц перед початком саміту G7 у Канаді.
Натомість, за словами німецького канцлера, Путін повинен припинити війну проти України.
"Якщо Путін припинить цю війну, то він зробить необхідне і правильне на світовій арені, що зараз найбільше турбує нас. Я б дуже це вітав", – зазначив Мерц.
Раніше президент США Дональд Трамп висловився за ідею, що Путін міг би виступити посередником у війні між Ізраїлем та Іраном.
