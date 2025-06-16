УКР
Путін не може бути посередником між Іраном та Ізраїлем, він має зупинити війну в Україні, - Мерц

канцлер Німеччини Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти посередницької ролі президента РФ Володимира Путіна у війні між Ізраїлем та Іраном.

"Особисто я не бачу, що російський президент міг би відіграти посередницьку роль у цьому конфлікті", – заявив Мерц перед початком саміту G7 у Канаді.

Натомість, за словами німецького канцлера, Путін повинен припинити війну проти України.

"Якщо Путін припинить цю війну, то він зробить необхідне і правильне на світовій арені, що зараз найбільше турбує нас. Я б дуже це вітав", – зазначив Мерц.

Раніше президент США Дональд Трамп висловився за ідею, що Путін міг би виступити посередником у війні між Ізраїлем та Іраном.

+6
З країни мрій Зеленського
здріснули
навіть батьки Зеленського
показати весь коментар
16.06.2025 19:38 Відповісти
+6
путін має такий же вплив на позицію аятол щодо Ізраілю, як і на періодичність змін фаз Місяця.
показати весь коментар
16.06.2025 19:45 Відповісти
+4
***** має сидіти міжнародній тюрмі і чекати коли винесуть на подвір'я шибеницю.
показати весь коментар
16.06.2025 19:47 Відповісти
З країни мрій Зеленського
здріснули
навіть батьки Зеленського
показати весь коментар
16.06.2025 19:38 Відповісти
Вистачить духу в залізного канцлера бодай раз плюнути в мордяку рижого шулєра?
показати весь коментар
16.06.2025 19:52 Відповісти
в нього інше виховання.
показати весь коментар
16.06.2025 20:11 Відповісти
Батько то святе, це нас він використав як живий щит...
показати весь коментар
16.06.2025 21:06 Відповісти
путін має такий же вплив на позицію аятол щодо Ізраілю, як і на періодичність змін фаз Місяця.
показати весь коментар
16.06.2025 19:45 Відповісти
Трампуша так не думає - тому з легкістю обміняв Україну на вплив ху-йла на аятолл. Незалежно існує він чи ні..
показати весь коментар
16.06.2025 19:49 Відповісти
нічого він не міняв, бо не можно міняти щось на те, чого не існує взагалі. Він просто як завжди усунувся від проблеми, яку не в змозі вирішити через свою розумову недолугість і примітивну уяву про оточуючий світ.
показати весь коментар
16.06.2025 19:55 Відповісти
Просто подивіться як він з маніакальною впертістю суне ху-йла в посередники. Якби трамп "нічого не міняв" він би в такому контексті ніколи б про ху-йла і не згадав.
А є той вплив чи нема не має значення - для Трампа він очевидно існує...
показати весь коментар
16.06.2025 20:02 Відповісти
трамп просто усувається від проблеми, яку він позначив як "Україна", з огляду того, що він взагалі не здатен вирішувати будь-які проблеми, тому вигадує неіснуючого посередника. Дякувати Богу, що він поки що не генерує масштабних зовнішніх проблем, а поки що тільки внутрішніх у самих США.
показати весь коментар
16.06.2025 20:18 Відповісти
Я вибачаюсь, що влажу до вашої бесіди зі своїм коментарем, але...

Трампу просто потрібна хоч акась перемога зовні країни, бо в середині перемог немає (окрім підвищення цін і придушення протестів). КНДР йог послали, КНР - теж, Мексика і Канада - також не прогнулись, Іран взагалі ще й наср@ав зверху, Європа в стані соу-соу... Єдині, хто йде на зустріч (легалізація, виведення з облоги) - це московія. А у трампона "слабкість" до цього утворення (чи то розумово-психологічна, чи то завербована).
Тому у трампона не буде нічого для України чи Ізраїлю, але будуть "няшки" для московитів (як це відбувається з 20 січня цього року)

Ще раз прошу вибачення за те, що встряг у вашу розмову
показати весь коментар
16.06.2025 20:43 Відповісти
річ у тому, що трамп і поразок своїх не бачить, і йому скрізь бачаться його перемоги. Це загалом вписується в його мегаломанію, і він у своїх діях і їх катастрофічних результатах не вбачає ніякого дисонансу.
показати весь коментар
16.06.2025 21:40 Відповісти
Це все зрозуміло. Мотивація Трампа як і у любого балабола - щоб швидше всі забули.
Питання в іншому - навіщо він сюди тягне ху-йла? Єдине логічне пояснення це показати що злив Україну для якоїсь хитрої комбінації яку він оце провернув і виходить знову маладєц...
показати весь коментар
16.06.2025 21:14 Відповісти
через власну неспроможність аби хоч щось вирішувати. він згоден притягнути хоч когось. Тоді легше виправдовувати власну імпотентність.
показати весь коментар
16.06.2025 21:30 Відповісти
***** має сидіти міжнародній тюрмі і чекати коли винесуть на подвір'я шибеницю.
показати весь коментар
16.06.2025 19:47 Відповісти
Чикотілу поставили посередником у досудовому договорі між зґвалтованою і ґвалтівником. Результат: зґвалтованиу ув'язнили на 10 років, а ґваллтівника Чикотіло вбив через тиждень після закінчення процесу.

От чомусь у мене саме така асоціація про "посередництво московії"....
показати весь коментар
16.06.2025 19:51 Відповісти
А вот рыжее недорозумение уверено в том, что с маньяком должен вести переговоры маньяк, а если вдруг обострение то дони не гандони, и такого не предлагал!
показати весь коментар
16.06.2025 20:15 Відповісти
 
 