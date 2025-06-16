Трамп не підпише спільну заяву G7 із закликом до деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, - CNN

Президент Дональд Трамп не має наміру підписувати спільну заяву, в якій закликають до деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, підготовлену лідерами G7.

Про це пише CNN із посиланням на власне джерело, передає Цензор.НЕТ.

У заяві, яка була ініційована європейськими чиновниками на саміті провідних індустріальних країн, йдеться про те, що Ізраїль має право на самооборону і що Іран не може отримати ядерну зброю.

"Під сильним керівництвом президента Трампа Сполучені Штати знову очолюють зусилля з відновлення миру в усьому світі. Президент Трамп продовжуватиме працювати над тим, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю", – заявив представник Білого дому у відповідь на запитання про плани Трампа щодо спільної заяви.

Рішення Трампа не підписувати заяву призвело до негайного розколу з його колегами ще до початку саміту.

Водночас високопоставлений канадський чиновник відкинув твердження про те, що Трамп не підпише спільну заяву, сказавши, що це ще не "завершена справа".

"Це ще не завершена справа, це питання, яке буде обговорюватися на рівні лідерів. Ми очікуємо, що основна частина цих переговорів відбудеться під час сесії з питань глобальної безпеки сьогодні ввечері. Занадто рано робити припущення про те, що вийде або не вийде з цих переговорів", - заявив чиновник.

