Трамп не підпише спільну заяву G7 із закликом до деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, - CNN

президент сша дональд трамп

Президент Дональд Трамп не має наміру підписувати спільну заяву, в якій закликають до деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, підготовлену лідерами G7.

Про це пише CNN із посиланням на власне джерело, передає Цензор.НЕТ.

У заяві, яка була ініційована європейськими чиновниками на саміті провідних індустріальних країн, йдеться про те, що Ізраїль має право на самооборону і що Іран не може отримати ядерну зброю.

"Під сильним керівництвом президента Трампа Сполучені Штати знову очолюють зусилля з відновлення миру в усьому світі. Президент Трамп продовжуватиме працювати над тим, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю", – заявив представник Білого дому у відповідь на запитання про плани Трампа щодо спільної заяви.

Читайте: Нетаньягу про можливу ліквідацію верховного лідера Ірану Хаменеї: "Це покладе край війні"

Рішення Трампа не підписувати заяву призвело до негайного розколу з його колегами ще до початку саміту.

Водночас високопоставлений канадський чиновник відкинув твердження про те, що Трамп не підпише спільну заяву, сказавши, що це ще не "завершена справа".

"Це ще не завершена справа, це питання, яке буде обговорюватися на рівні лідерів. Ми очікуємо, що основна частина цих переговорів відбудеться під час сесії з питань глобальної безпеки сьогодні ввечері. Занадто рано робити припущення про те, що вийде або не вийде з цих переговорів", - заявив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не може бути посередником між Іраном та Ізраїлем, він має зупинити війну в Україні, - Мерц

+11
16.06.2025 23:10 Відповісти
+5
Дуже небезпечні ті божевільні, які ще вважаються цілком здоровими. І вони небезпечніші в десять раз, якщо знаходяться при владі. У Трампа діагноз у кожному виступі, але хто ж його вкладе на примусове лікування?
16.06.2025 22:34 Відповісти
+3
Тампон хоче свого ***** пристроїти до цієї заяви зробивши його миротворцем
16.06.2025 22:33 Відповісти
Тампон хоче свого ***** пристроїти до цієї заяви зробивши його миротворцем
16.06.2025 22:33 Відповісти
ХА ХА ХА ХА МИЛЬЯРД %!!!!!НУ БИБА И БОБА ДВА ********!!!!!!!!
16.06.2025 23:59 Відповісти
Дуже небезпечні ті божевільні, які ще вважаються цілком здоровими. І вони небезпечніші в десять раз, якщо знаходяться при владі. У Трампа діагноз у кожному виступі, але хто ж його вкладе на примусове лікування?
16.06.2025 22:34 Відповісти
***** сказав, Трампоша зробив.
І від війни в Україні відволікає і ціна на нафту росте. А він тут ні до чого то все - Донік..
16.06.2025 22:38 Відповісти
G8-> G7 -> G6
ЕС, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея та інші притомні країни об'єднуйтеся бо сша при трампі все більше стає Колоссом на глиняних ногах
16.06.2025 22:42 Відповісти
16.06.2025 23:10 Відповісти
ТРАМП ОЗВУЧИВ ЩЕ ОДНУ ПРИЧИНУ, ЧОМУ ПУТІН НАПАВ НА УКРАЇНУ- ДТ

За його словами, виключення Росії з G8 "образило Путіна".

Президент США Дональд Трамп напередодні https://zn.ua/ukr/POLITICS/pid-chas-samitu-g7-zelenskij-zustrinetsja-z-trampom-zmi.html саміту G7, 16 червня, висловив переконання, що видалення Росії з "вісімки" у 2014 році стало серйозним ударом для Владіміра Путіна. На його думку, якби Росія залишилася у складі G8, повномасштабної війни в Україні могло б і не статися.

«G7 раніше була G8, але Обама разом із канадським лідером, якого я називаю Трюдо, вирішили виключити Росію. Вважаю, це була помилка - Путін сприйняв це як особисту образу. Якби його не вигнали, війни б, можливо, не було», - зазначив Трамп, маючи на увазі вторгнення РФ в Україну, передає https://www.dw.com/uk/tramp-akbi-rosia-bula-v-g7-ne-bulo-b-vijni-v-ukraini/a-72937627 DW.

ВАС ЗАЦІК
17.06.2025 00:29 Відповісти
США збивають частину того,що іранці по Ізраїлю пускають,а ЄС ні,бо так путін нападе(((
16.06.2025 23:58 Відповісти
Вау!!!та ты шо!!!вау!!!с Украиной?????********************!!!!
16.06.2025 23:58 Відповісти
деескалації конфлікту можлива лише після зміни політичного режиму в Ірані. Чому лише Трамп це розуміє?
17.06.2025 02:20 Відповісти
тому що мудотворець
17.06.2025 03:13 Відповісти
Якби Трамп був президентом, цієї війни не було б.
17.06.2025 06:46 Відповісти
Цинічна тварюка
17.06.2025 10:07 Відповісти
 
 