Трамп не підпише спільну заяву G7 із закликом до деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, - CNN
Президент Дональд Трамп не має наміру підписувати спільну заяву, в якій закликають до деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, підготовлену лідерами G7.
Про це пише CNN із посиланням на власне джерело, передає Цензор.НЕТ.
У заяві, яка була ініційована європейськими чиновниками на саміті провідних індустріальних країн, йдеться про те, що Ізраїль має право на самооборону і що Іран не може отримати ядерну зброю.
"Під сильним керівництвом президента Трампа Сполучені Штати знову очолюють зусилля з відновлення миру в усьому світі. Президент Трамп продовжуватиме працювати над тим, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю", – заявив представник Білого дому у відповідь на запитання про плани Трампа щодо спільної заяви.
Рішення Трампа не підписувати заяву призвело до негайного розколу з його колегами ще до початку саміту.
Водночас високопоставлений канадський чиновник відкинув твердження про те, що Трамп не підпише спільну заяву, сказавши, що це ще не "завершена справа".
"Це ще не завершена справа, це питання, яке буде обговорюватися на рівні лідерів. Ми очікуємо, що основна частина цих переговорів відбудеться під час сесії з питань глобальної безпеки сьогодні ввечері. Занадто рано робити припущення про те, що вийде або не вийде з цих переговорів", - заявив чиновник.
І від війни в Україні відволікає і ціна на нафту росте. А він тут ні до чого то все - Донік..
ЕС, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея та інші притомні країни об'єднуйтеся бо сша при трампі все більше стає Колоссом на глиняних ногах
За його словами, виключення Росії з G8 "образило Путіна".
Президент США Дональд Трамп напередодні https://zn.ua/ukr/POLITICS/pid-chas-samitu-g7-zelenskij-zustrinetsja-z-trampom-zmi.html саміту G7, 16 червня, висловив переконання, що видалення Росії з "вісімки" у 2014 році стало серйозним ударом для Владіміра Путіна. На його думку, якби Росія залишилася у складі G8, повномасштабної війни в Україні могло б і не статися.
«G7 раніше була G8, але Обама разом із канадським лідером, якого я називаю Трюдо, вирішили виключити Росію. Вважаю, це була помилка - Путін сприйняв це як особисту образу. Якби його не вигнали, війни б, можливо, не було», - зазначив Трамп, маючи на увазі вторгнення РФ в Україну, передає https://www.dw.com/uk/tramp-akbi-rosia-bula-v-g7-ne-bulo-b-vijni-v-ukraini/a-72937627 DW.
