Нетаньягу про можливу ліквідацію верховного лідера Ірану Хаменеї: "Це покладе край війні"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї покладе край, а не загострить, війну між Ізраїлем та Іраном, яка спалахнула наприкінці минулого тижня.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи інформацію ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп відхилив ізраїльський план вбивства верховного лідера Ірану, побоюючись, що це призведе до ескалації конфлікту, Нетаньягу відповів: "Це не призведе до ескалації конфлікту, це покладе йому край".

"Ми маємо півстоліття конфлікту, поширюваного цим режимом, який тероризує всіх на Близькому Сході, бомбив нафтові родовища Aramco в Саудівській Аравії, поширює тероризм, підривну діяльність і саботаж повсюди. Іран хоче "вічної війни" і доводить нас до межі ядерної війни. Насправді Ізраїль робить все, щоб запобігти цьому, покласти край цій агресії, і ми можемо це зробити, тільки протистоячи силам зла", - заявив ізраїльський прем'єр.

На запитання, чи дійсно Ізраїль буде націлений на верховного лідера Ірану, Нетаньягу відповів, що Ізраїль "робить те, що повинен робити" та націлиться на провідних вчених-ядерників, бо вони "фактично ядерна команда Гітлера".

Прем'єр-міністр Ізраїлю також відкинув повідомлення Wall Street Journal про те, що Іран дав зрозуміти своїм партнерам, що прагне припинити воєнні дії й відновити переговори щодо своєї ядерної програми.

"Я не здивований. Я маю на увазі, що вони хочуть продовжувати ці фальшиві переговори, під час яких вони брешуть, обманюють і тягнуть час з США. І, знаєте, ми маємо дуже надійну інформацію про це. Вони хочуть продовжувати створювати свою ядерну зброю і нарощувати арсенал балістичних ракет, якими вони обстрілюють наш народ. Вони хочуть продовжувати створювати дві екзистенційні загрози для Ізраїлю, поки ведуть переговори. Цього не буде", - додав він.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

