Нетаньягу про можливу ліквідацію верховного лідера Ірану Хаменеї: "Це покладе край війні"

Нетаньягу не виключає ліквідації лідера Ірану Хаменеї

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї покладе край, а не загострить, війну між Ізраїлем та Іраном, яка спалахнула наприкінці минулого тижня.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи інформацію ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп відхилив ізраїльський план вбивства верховного лідера Ірану, побоюючись, що це призведе до ескалації конфлікту, Нетаньягу відповів: "Це не призведе до ескалації конфлікту, це покладе йому край".

"Ми маємо півстоліття конфлікту, поширюваного цим режимом, який тероризує всіх на Близькому Сході, бомбив нафтові родовища Aramco в Саудівській Аравії, поширює тероризм, підривну діяльність і саботаж повсюди. Іран хоче "вічної війни" і доводить нас до межі ядерної війни. Насправді Ізраїль робить все, щоб запобігти цьому, покласти край цій агресії, і ми можемо це зробити, тільки протистоячи силам зла", - заявив ізраїльський прем'єр.

На запитання, чи дійсно Ізраїль буде націлений на верховного лідера Ірану, Нетаньягу відповів, що Ізраїль "робить те, що повинен робити" та націлиться на провідних вчених-ядерників, бо вони "фактично ядерна команда Гітлера".

Прем'єр-міністр Ізраїлю також відкинув повідомлення Wall Street Journal про те, що Іран дав зрозуміти своїм партнерам, що прагне припинити воєнні дії й відновити переговори щодо своєї ядерної програми.

"Я не здивований. Я маю на увазі, що вони хочуть продовжувати ці фальшиві переговори, під час яких вони брешуть, обманюють і тягнуть час з США. І, знаєте, ми маємо дуже надійну інформацію про це. Вони хочуть продовжувати створювати свою ядерну зброю і нарощувати арсенал балістичних ракет, якими вони обстрілюють наш народ. Вони хочуть продовжувати створювати дві екзистенційні загрози для Ізраїлю, поки ведуть переговори. Цього не буде", - додав він.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

Ізраїль (1828) Іран (2335) Нетаньягу Беньямін (187) Хаменеї (15)
+21
Це звільнить Іранців, від тиранії маразматиків!!
16.06.2025 21:09 Відповісти
+13
Ізраїль знає шо потрібно робити
16.06.2025 21:11 Відповісти
+12
Наступним повинен бути *****, інакше війна прийде до Ізраїлю з якогось іншого боку.
***** всіх терористів світу спонсує.
16.06.2025 21:24 Відповісти
Це звільнить Іранців, від тиранії маразматиків!!
16.06.2025 21:09 Відповісти
Ніщо так не укріплює диктатури як війна з сусідами. Причому війна в іранському варіанті, справедлива проти підступно атакуючого ворога...
16.06.2025 21:44 Відповісти
нагадайте мені про годинник на головній площі Тегерану, який рахує час до кінця існування цього "підступного ворога" на імья Ізраіля.

зовсім головою поїхав ?

.
17.06.2025 02:56 Відповісти
Челы абсолютно не шарят за Иран. Без шиизма Иран просто распадется на части и будет гражданка. Это не значит что власть мулл единственная альтернатива, но иранцы боятся потери власти так как это ведет их к вечной войне.
16.06.2025 22:47 Відповісти
В Иране есть ряд меньшинств - азербайджанцы, туркмены, арабы, курды, балхи. И если они смогут сказать что царь в Тегеране не настоящий, то они начнут войну. Главная причина почему муллы вообще пришли к власти это не потому что они там фанатики, а потому что это то что объединяет Иран в одну страну - религия. Без неё они все не иранцы, а непонятно кто.
16.06.2025 22:51 Відповісти
Это та же история что с Талибаном. Талибан правит афганцами потому что у религии единственный авторитет в обществе. А другие институты не имеют авторитета. Вот они все уважают там талибан или мулл в Иране.
16.06.2025 22:53 Відповісти
Ну, так не тягніть час! Їдьте добровольцем, і допоможіть народу Ірану!
16.06.2025 23:00 Відповісти
Народу Ирана как раз это не нужно - почему я написал. Вот смотри на пальцах. Большинство иранской нефти находится в регионе где живут арабы, выход к Каспию это туркмены и азеры. Вот если Иран откажется от ислама и станет светским, то они могут побежать под власть соседних стран. И останется Иран без ресурсов и заперт без выхода к морям. Ну это худший сценарий, который маловероятен, тем не менее.
16.06.2025 23:04 Відповісти
Ізраїль знає шо потрібно робити
показати весь коментар
16.06.2025 21:11 Відповісти
Ізраїль не слухай трампло, роби що треба
показати весь коментар
16.06.2025 21:15 Відповісти
16.06.2025 21:16 Відповісти
Типо, вава откажется хутю мочить , а хоть и в сортире(бункерном)?
16.06.2025 21:20 Відповісти
А Пітун раптом не хоче організувати зустріч з Алі Хаменеї?
16.06.2025 21:17 Відповісти
Треба покласти край герантократії. Ці діди кидають світ у прірву ядерної війни.
16.06.2025 21:17 Відповісти
Ну ви в 2019-му обрали новиє літца. Як вам результат? Ще не наржалися?
16.06.2025 21:41 Відповісти
действительно, может пропасть вовремя эвакуированный лучший генофонд украинской нации на теренах европейщины, израильщины, кацапстанщины и сшащины. а сколько денег то еще не потрачено ... на праправнуков же собирали.
16.06.2025 21:57 Відповісти
Прямой намек на то, шо и с хутиным нужно также поступить... Правда США тоже будет против
16.06.2025 21:17 Відповісти
Старый дурак. Когда это их останавливало. Беда в том, что миром правят вот такие элементарно недалекие старые дурни.
16.06.2025 21:18 Відповісти
А чи всі переконані, що саме цього персонажа слід ліквідувати?
показати весь коментар
16.06.2025 21:18 Відповісти
По-вашему мнению, кого-чего истчьо надоть?
16.06.2025 21:21 Відповісти
весь "офис" шаха + олигархи?
16.06.2025 21:59 Відповісти
Про яку краiну ви трендiти? Не зрозумiв аж нiчогiсеньки, але ж бо цiкаво, ондого....
17.06.2025 10:13 Відповісти
Бєня, **** їх бл@ть...
показати весь коментар
16.06.2025 21:22 Відповісти

16.06.2025 21:24 Відповісти
Наступним повинен бути *****, інакше війна прийде до Ізраїлю з якогось іншого боку.
***** всіх терористів світу спонсує.
16.06.2025 21:24 Відповісти
Євреї-сила, чалматі-могила!
16.06.2025 21:25 Відповісти
І плєшивого теж. Дуже просим.
16.06.2025 21:28 Відповісти
Но сначала путина......
За аятоллу мусульмане пойдут воевать
А за убитого путина кацапы воевать не будут
Они пойдут мародерить Рублевку
16.06.2025 21:28 Відповісти
За упокій аятолли сунніти ще й свято влаштують з народними гуляннями.
16.06.2025 21:40 Відповісти
іран може сказати те саме на адресу бібі
16.06.2025 21:30 Відповісти
Нетаньягу- козак палестинський а Зе- Голобородька з кварталу.
16.06.2025 21:31 Відповісти
У Ізраїлю якась ненормальна манія вирішувати всі проблеми вбивствами.
16.06.2025 21:32 Відповісти
це досить ефективно, хоча і дикунство
16.06.2025 21:36 Відповісти
це досить ефективно, а решта не має значення, якщо ти знищуєш ворогів
17.06.2025 03:00 Відповісти
Недарма МКС видав ордер на його арешт. Тепер Нетан'яху разом з ****** розшукувані військові злочинці.
16.06.2025 22:11 Відповісти
Ти психічно хворий , або кловун-маніпулятор . Бо є така присказка : аля-гер-ком аля-гер .
Саме через те ГУР бере добрий приклад з Шабака й Мосада й ліквідує усіх , кого загально визнано винним в гибелі багатьох українців . Й я сподіваюсь, що українці ніколи не будуть півтоювати помилки Ізраїля через надмірну людяність , коли ту істоту , яка потім організувала геноцид 7.10.2023 спочатку вилікували від раку мизку , а потім обміняли на "любителя солодких французьких снів" - Гелада Шаліта ... Таких істот як я Ісінуар требо вбивати при затриманні .
Я думаю, що таких наци як мільчакова , який підліткам відрізав голови цуценяткам , а в 2014 україніським патріотам , хто катував й відрізав геніталії аж ніяк не требо брати живцем .

Й то нехай австралійці навчать "вирішувати проблеми" масового захворювання певних груп гомо-еректусів "вірусом" садизму , насильства й вбивства ... Бо якщо хтось кладе немовля "мікрохвилю" и варить його там , або гвалтує жінку на очах її дітей , а потім усім відрізає голови , то в тебе є невирішанні проблеми з псіхікою , якщо ти НАВІЙНІ а la guerre) бачишь інші рішення ніж вбивати ворога , який програмно декларує знищення не тільки тебе усього твого народу .
17.06.2025 00:59 Відповісти
Натаньягу цілком правий: в демократичних країнах від усунення лідера нічого принципово не зміниться (на місце вбитого швидко знайдуть іншого і система працюватиме далі), а ось в авторитарних режимів все зав'язано на лідері, який по суті і є державою - тож знищення лідера там разом з найближчим оточенням зруйнує систему, породить хаос і можливо взагалі знищить країну. Це ж стосується і Московії, і не праві ті, хто вважає, що з вбивством Путіна нічого не зміниться, бо країна уражена імперською хворобою. Напевно народ там дійсно хворий, але насильницька смерть ВВП здатна запустити дуже цікаві процеси (смерть має бути саме раптовою і насильницькою, а не природною, щоб спричинити шок а суспільстві, не дати оголосити 'законного спадкоємцям, примусити наступника, хто б ним не став' боятися повторення долі вбитого тощо).
показати весь коментар
16.06.2025 21:33 Відповісти
хіба в Америці нічого не змінилося з приходом нового лідера?
16.06.2025 21:37 Відповісти
А Ви вважаєте Трампа демократичним лідером? А може він все ж намагається поламати демократичний устрій та насадити авторитаризм? Тому й дуже бажано, щоб дід швидше приміряв дерев'яний макінтош, щоб у республіканців з'явився шанс знову стати партією часів Рейгана (коли нинішній антитрампіст Шварцгегер двічі ставав губернатором Каліфорнії саме як республіканець). А найкраще було б, якби Трамп отримав втретє і вже остаточно імпічмент за антиамериканську діяльність та закінчив свій шлях на ел. стільці чи в газовій камері - ось таке щеплення країни від повторення трампізму не на одне десятиліття.
показати весь коментар
16.06.2025 22:17 Відповісти
Ще б йому дружбана путіна за компанію
16.06.2025 21:40 Відповісти
16.06.2025 21:41 Відповісти
Таки да
16.06.2025 21:45 Відповісти
Шобида, так нет
17.06.2025 00:23 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/izrail-metodichno-unichtozhaet-rezhim-mull/ Олег Пономарь

Израиль продолжает методично и планомерно уничтожать режим мулл. Именно - режим. На видео - прямо возле столицы Тегерана Израиль уничтожает подземную инфраструктуру.
Израиль начал с ПВО и ВВС, затем средства запуска ракет, одновременно военная и политическая верхушка. Одновременно ядерная инфраструктура и ученые. Одновременно ВПК и тд. Волнами и без остановки.
Иран взвыл и через всех посредников (шейхи, Турция, Россия) просит повлиять на Израиль и прекратить уничтожение режима. Взамен Иран предлагает любые переговоры. Это российская тактика - когда им плохо, они предлагают переговоры чтобы восстановиться.
Но Биби никого не слушает и это единственное правильное решение. Такое окно снова может и не появиться.
16.06.2025 22:01 Відповісти
Як 'не дивно', але Ізраїль діє за класичними підручниками військової тактики, принаймні з останньої чверті минулого століття. І нам є чому в них повчитися. Наприклад, замість того, щоб розпилятися по багатьох цілях, посилаючи по кілька БПЛА по кожній з них (які здебільшого збивають) вибрати якусь одну, по якій зосередити удар першою хвилею атаки виявити засоби про, другою знищити їх, а третьою знищити під нуль маму ціль. Через деякий час, накопичивши засоби ураження, повторити по іншій цілі в так надалі...
16.06.2025 22:27 Відповісти
Трамп не погодив план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану Хаменеї, - Reuters
16.06.2025 22:51 Відповісти
Сцикливий додік.
16.06.2025 23:56 Відповісти
Дитячий садок, з пiонерським нахилом, при дурдомi "Сонечко", - це Трамп.
17.06.2025 10:15 Відповісти
Сподіваюсь ізраїльтяни "покладуть з прибором" на думку "найвеличнішого лідера Світу" і таки замочать цього бородатого під...ра. Хочеться вірити, що і наші спецслужби теж працюють над ліквідацією Ху...ла.
16.06.2025 23:47 Відповісти
Якби наші ВПС повністю контролювали повітряний простір над рашкою, то ліквідація ***** була б завданням номер один. А на думку "найвеличнішого переговорника" можна вже не зважати, так, як предмет переговорів більше не актуальний.
17.06.2025 00:01 Відповісти
***** валіть, *****!
17.06.2025 06:39 Відповісти
 
 