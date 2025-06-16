Нетаньягу про можливу ліквідацію верховного лідера Ірану Хаменеї: "Це покладе край війні"
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї покладе край, а не загострить, війну між Ізраїлем та Іраном, яка спалахнула наприкінці минулого тижня.
Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи інформацію ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп відхилив ізраїльський план вбивства верховного лідера Ірану, побоюючись, що це призведе до ескалації конфлікту, Нетаньягу відповів: "Це не призведе до ескалації конфлікту, це покладе йому край".
"Ми маємо півстоліття конфлікту, поширюваного цим режимом, який тероризує всіх на Близькому Сході, бомбив нафтові родовища Aramco в Саудівській Аравії, поширює тероризм, підривну діяльність і саботаж повсюди. Іран хоче "вічної війни" і доводить нас до межі ядерної війни. Насправді Ізраїль робить все, щоб запобігти цьому, покласти край цій агресії, і ми можемо це зробити, тільки протистоячи силам зла", - заявив ізраїльський прем'єр.
На запитання, чи дійсно Ізраїль буде націлений на верховного лідера Ірану, Нетаньягу відповів, що Ізраїль "робить те, що повинен робити" та націлиться на провідних вчених-ядерників, бо вони "фактично ядерна команда Гітлера".
Прем'єр-міністр Ізраїлю також відкинув повідомлення Wall Street Journal про те, що Іран дав зрозуміти своїм партнерам, що прагне припинити воєнні дії й відновити переговори щодо своєї ядерної програми.
"Я не здивований. Я маю на увазі, що вони хочуть продовжувати ці фальшиві переговори, під час яких вони брешуть, обманюють і тягнуть час з США. І, знаєте, ми маємо дуже надійну інформацію про це. Вони хочуть продовжувати створювати свою ядерну зброю і нарощувати арсенал балістичних ракет, якими вони обстрілюють наш народ. Вони хочуть продовжувати створювати дві екзистенційні загрози для Ізраїлю, поки ведуть переговори. Цього не буде", - додав він.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.
***** всіх терористів світу спонсує.
Саме через те ГУР бере добрий приклад з Шабака й Мосада й ліквідує усіх , кого загально визнано винним в гибелі багатьох українців . Й я сподіваюсь, що українці ніколи не будуть півтоювати помилки Ізраїля через надмірну людяність , коли ту істоту , яка потім організувала геноцид 7.10.2023 спочатку вилікували від раку мизку , а потім обміняли на "любителя солодких французьких снів" - Гелада Шаліта ... Таких істот як я Ісінуар требо вбивати при затриманні .
Я думаю, що таких наци як мільчакова , який підліткам відрізав голови цуценяткам , а в 2014 україніським патріотам , хто катував й відрізав геніталії аж ніяк не требо брати живцем .
Й то нехай австралійці навчать "вирішувати проблеми" масового захворювання певних груп гомо-еректусів "вірусом" садизму , насильства й вбивства ... Бо якщо хтось кладе немовля "мікрохвилю" и варить його там , або гвалтує жінку на очах її дітей , а потім усім відрізає голови , то в тебе є невирішанні проблеми з псіхікою , якщо ти НАВІЙНІ а la guerre) бачишь інші рішення ніж вбивати ворога , який програмно декларує знищення не тільки тебе усього твого народу .
Израиль продолжает методично и планомерно уничтожать режим мулл. Именно - режим. На видео - прямо возле столицы Тегерана Израиль уничтожает подземную инфраструктуру.
Израиль начал с ПВО и ВВС, затем средства запуска ракет, одновременно военная и политическая верхушка. Одновременно ядерная инфраструктура и ученые. Одновременно ВПК и тд. Волнами и без остановки.
Иран взвыл и через всех посредников (шейхи, Турция, Россия) просит повлиять на Израиль и прекратить уничтожение режима. Взамен Иран предлагает любые переговоры. Это российская тактика - когда им плохо, они предлагают переговоры чтобы восстановиться.
Но Биби никого не слушает и это единственное правильное решение. Такое окно снова может и не появиться.