Трамп не погодив план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану Хаменеї, - Reuters

Президент США Дональд Трамп ветував план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Так одне з джерел зазначило, що США не готові розглядати атаку на політичне керівництво Ірану.

"Чи вбили іранці когось з американців? Ні. Поки цього не сталося, ми навіть не розглядаємо можливість атак на політичне керівництво", - зазначило джерело.

Читайте: Нові удари Ізраїлю по Ірану: атаковано ядерний об’єкт у Фордо та резиденцію аятоли Хаменеї. ФОТО

Нагадаємо, що в неділю, 15 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

У суботу, 14 червня, Трамп провів розмову з Путіним. Ініціатором розмови виступив глава Кремля. Сторони говорили про війну між Ізраїлем та Іраном.

Читайте також: Трамп: Іран та Ізраїль укладуть угоду, так само як я змусив Індію та Пакистан