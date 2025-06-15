Трамп не согласовал план Израиля по убийству верховного лидера Ирана Хаменеи, - Reuters
Президент США Дональд Трамп ветировал план Израиля по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Так один из источников отметил, что США не готовы рассматривать атаку на политическое руководство Ирана.
"Убили ли иранцы кого-то из американцев? Нет. Пока этого не произошло, мы даже не рассматриваем возможность атак на политическое руководство", - отметил источник.
Напомним, что в воскресенье, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.
В субботу, 14 июня, Трамп провел разговор с Путиным. Инициатором разговора выступил глава Кремля. Стороны говорили о войне между Израилем и Ираном.
https://dl-news.defence-line.org/?p=61372
"Лагерь Трампа против участия в войне с Ираном" https://news.israelinfo.co.il/133533 .
Есть такой себе трампло,
Очень дружен он с х*йло
И язык как помело.
Вот такое вот говно!(С)
або цього разу, або ніколи
це шанс знести к єпєням режим аятол в Ірані !
.
Куди дивляться республіканці ( по суті - антагоністи диктатур ) - я хз . ?!
У иранских политических лидеров нет иммунитета. Первоначально не было принято решение атаковать высшее политическое руководство. Сейчас такого решения тоже нет, но в любой момент ситуация может измениться за 60 секунд.
https://t.me/israeltoday/11657
На жаль...😥
Я- наместник Бога на земле, отвечает Папа.
- нет у меня таких в записях. Пойду у Бога спрошу.
Бог: Нет у меня наместников. Хотя, пойди у Иисуса спроси, может он знает.
Иисус тоже пожимает плечами и говорит: Пойду сам посмотрю.
Спускается Иисус к вратам рая, видит Папу Римского, возвращается и смеётся: Представляете, говорит Иисус, две тысячи лет я организовал кружок рыбаков, и он ДО СИХ ПОР РАБОТАЕТ!
"Чи вбили іранці когось з американців? Ні. Поки цього не сталося, ми навіть не розглядаємо можливість атак на політичне керівництво", - зазначило джерело. Джерело: https://censor.net/ua/n3558035
Пятеро граждан Украины погибли в Бат-Яме в результате иранского ракетного удара, среди них трое детей, сообщают СМИ со ссылкой на МИД Украины.
https://citaty.info/man/golda-meir?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=source-link 🧑🏼 Голда Меир https://citaty.info/quote/644936?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy-button&utm_content=quote-link
Хто того трумпа питати буде? Особливо, якщо від нього ніхто не залежить!
для войны с Украиной.
навіть Україна не питала сша коли била бомбери а тут цілий єврейський кагал - ніякого трампа вони не слухатимуть.
инша справа що хоменеї це умовно піп, смерть попа це ніщо.
і до сраки що це теократія, реальна влада під час війни у генералітитету.
Дорогой ... Не переживай, здесь на севере мы еще живем в спокойствии, проблема только в интернете. Рейсы были отменены. Университеты закрыли ...
Я не могу не расскрыть свое искреннее желание о разрушении режима мулл, но одновременно не хочу, что невиные люди были погибнуты. Очень сложная ситуацию. Молюсь пред Богом за справедливость, за беспащадную месть, чью ждут тысычи людей, потерявших своих любимых в течение более 40 лет их провительства.
Я тоже потерял свой брат. Мы с моей матерью страдаем от неутешенной боли, которую мы до конца жизни должны терпеть.
Когда слышим, что генералов, депутатов, судей, мулл убили, букет улыбок появляется на наших лицах.
Мулла для нас играют роль нацистов для украинцев во время второй мировой войны, даже сто раз хуже
Мы не переживаем, мы в восторге. Это я не могу от вас скрыть.
шо пздц
Кстати, а где же этот мощный старик, отец исламской революции, он же рахбар, верховный правитель, аятолла Хаменаи? Когда его вообще видели в последний раз, под каким плинтусом он сейчас прячется и вообще, жив ли? Неужели Трамп опоздал со своим вето?
Серьезно! Все обращения или в записи, или голос за кадром на фоне фото или в письменном виде. Не то, чтобы я желал ему до 120, как раз наоборот. Но с его ликвидацией дело пойдет гораздо быстрее.
По перше,це "джерело" зазначило,а не Трамп.
По друге,хіба може публічно про таке заявляти лідер будь-якої країни?
чекайте. Новиною нижче нетаньяху розпинався що іранці вбили ледь не мільйон американців і цілили в трампа. То вбили піндосів чи ні?