Трамп не согласовал план Израиля по убийству верховного лидера Ирана Хаменеи, - Reuters

Президент США Дональд Трамп ветировал план Израиля по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Так один из источников отметил, что США не готовы рассматривать атаку на политическое руководство Ирана.

"Убили ли иранцы кого-то из американцев? Нет. Пока этого не произошло, мы даже не рассматриваем возможность атак на политическое руководство", - отметил источник.

Читайте: Новые удары Израиля по Ирану: атакован ядерный объект в Фордо и резиденция аятоллы Хаменеи. ФОТО

Напомним, что в воскресенье, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

В субботу, 14 июня, Трамп провел разговор с Путиным. Инициатором разговора выступил глава Кремля. Стороны говорили о войне между Израилем и Ираном.

Читайте также: Трамп: Иран и Израиль заключат соглашение, так же как я заставил Индию и Пакистан