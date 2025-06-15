РУС
Трамп не согласовал план Израиля по убийству верховного лидера Ирана Хаменеи, - Reuters

Али Хаменеи

Президент США Дональд Трамп ветировал план Израиля по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Так один из источников отметил, что США не готовы рассматривать атаку на политическое руководство Ирана.

"Убили ли иранцы кого-то из американцев? Нет. Пока этого не произошло, мы даже не рассматриваем возможность атак на политическое руководство", - отметил источник.

Читайте: Новые удары Израиля по Ирану: атакован ядерный объект в Фордо и резиденция аятоллы Хаменеи. ФОТО

Напомним, что в воскресенье, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

В субботу, 14 июня, Трамп провел разговор с Путиным. Инициатором разговора выступил глава Кремля. Стороны говорили о войне между Израилем и Ираном.

Читайте также: Трамп: Иран и Израиль заключат соглашение, так же как я заставил Индию и Пакистан

+46
Трамп - фанат диктаторів. Йому подобається з ними спілкуватися, зустрічатися. Приклади: зустрічі з пуйлом, корейським пухляшем, регулярні телефонні дзвінки пуйлу.
15.06.2025 19:59 Ответить
+42
Трамп - чмо.
15.06.2025 19:55 Ответить
+34
Якби Іран встиг виготовити яз, то Трамп сказав би, що "Іран є великою, ядерною нацією, а верховний аятолла - це його найкращий друг і взагалі вандерфул гай".
15.06.2025 20:02 Ответить
Мабуть Ізраїльтянам, краще видніше, що і як перед ними?!?
https://dl-news.defence-line.org/?p=61372

"Лагерь Трампа против участия в войне с Ираном" https://news.israelinfo.co.il/133533 .

Есть такой себе трампло,
Очень дружен он с х*йло
И язык как помело.
Вот такое вот говно!(С)
15.06.2025 20:25 Ответить
"...з посиланням на джерела пише Reuters..." Потужно до неможливості
15.06.2025 20:43 Ответить
Бі-бі, ти знаєш що робити....

або цього разу, або ніколи
це шанс знести к єпєням режим аятол в Ірані !

.
15.06.2025 23:11 Ответить
Подібне тяжіє до подібного.
15.06.2025 20:00 Ответить
Бо він і сам є диктатором по натурі . І він і Маск , і інші його придворні холопи .
Куди дивляться республіканці ( по суті - антагоністи диктатур ) - я хз . ?!
15.06.2025 20:44 Ответить
Вони (всякі *********** і т.п.) всі домовились один одного не чіпати, тому з такою легкістю і розпочинають війни, якщо б кожне мудило, що атакує іншу державу знало ,що стане цілью N1, то б 10 раз подумало чи варта , а так піплу не шкода
15.06.2025 21:36 Ответить
Але ви помиляєтесь, що Трамп лише один такий вилупився в США. Загравання з диктароми на фоні декларування захисту демократії, фінансування режимів, озброєння, а якщо шо то надання диктаторам і сім'ям притулку в США - це автентична особливість більшості квартирантів Білого дому.
15.06.2025 21:55 Ответить
Глава Совета национальной безопасности Негеби: сообщение агентства Reuters о том, что США наложили вето на ликвидацию Хаменеи - это фейк из страны фейков.

У иранских политических лидеров нет иммунитета. Первоначально не было принято решение атаковать высшее политическое руководство. Сейчас такого решения тоже нет, но в любой момент ситуация может измениться за 60 секунд.

https://t.me/israeltoday/11657
15.06.2025 19:59 Ответить
"...Прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу в інтерв'ю телеканалу Fox News прокоментував повідомлення агентства Reuters про те, що президент США Дональд Трамп нібито заблокував план з ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Він сказав: "Існує так багато фейкових повідомлень про розмови, яких ніколи не було - і я не збираюся в це вдаватися". Голова Ради національної безпеки Цахі Анегбі також прокоментував цей звіт в інтерв'ю 12-му каналу, заявивши, що це "фейк із усіх фейків".
15.06.2025 19:59 Ответить
Reuters -сраний смітник.
15.06.2025 20:45 Ответить
Сраний то сраний, але найстаріше інформаційне агентство у світі, існує вже 175 років, і з цим треба рахуватися. Хоча б за вік їх шанувати.
15.06.2025 20:55 Ответить
Поважати тільки за вік це найбільша дурість. Чим старіше, тим більша імовірність що мозок не працює, і то не тільки про людей
15.06.2025 21:22 Ответить
"Процес старіння, це перетворення голови на ср..ку, спочатку за формою, а потім за змістом".
На жаль...😥
15.06.2025 21:27 Ответить
Газєту "правда" теж шанувати за вік?
15.06.2025 21:57 Ответить
что за бред - старый ройтерс кремляди перекупают как старую шлюху знедорого
16.06.2025 02:48 Ответить
Трампу взагалі має бути не до справ десь там в іншій частині світу. Варто лише подивитись скільки людей вийшло на протести 14-го числа в Штатах. Пора вже апартаменти в ростові бронювати.
15.06.2025 20:00 Ответить
Чому бронювати? Він там Trump Tower з гольф клубом має побудувати та потім сам здавати апартаменти усяким там асадам, аятолам та іншим пончикам-дружбанам
15.06.2025 20:07 Ответить
А шо вже скормили?Цього довбня без пуКинаХула!Апарыши будуть незадоволени!
15.06.2025 20:00 Ответить
Старе,чванливе руде опудало, яке уявило себе намісником Бога на Землі.
15.06.2025 20:03 Ответить
Бери вище. Уявило себе Ним Самим.
15.06.2025 20:20 Ответить
Только без трусов,и в чляно ПУКАЛА без перевы!
15.06.2025 20:31 Ответить
Дорого вечора, шановний пан Коцький.
15.06.2025 22:37 Ответить
Cześć!
16.06.2025 01:43 Ответить
Умирает Папа Римский. Попадает ко вратам рая. Его встречает архангел и спрашивает: Кто вы?
Я- наместник Бога на земле, отвечает Папа.
- нет у меня таких в записях. Пойду у Бога спрошу.
Бог: Нет у меня наместников. Хотя, пойди у Иисуса спроси, может он знает.
Иисус тоже пожимает плечами и говорит: Пойду сам посмотрю.
Спускается Иисус к вратам рая, видит Папу Римского, возвращается и смеётся: Представляете, говорит Иисус, две тысячи лет я организовал кружок рыбаков, и он ДО СИХ ПОР РАБОТАЕТ!
15.06.2025 22:36 Ответить
Так одне з джерел зазначило, що США не готові розглядати атаку на політичне керівництво Ірану.
"Чи вбили іранці когось з американців? Ні. Поки цього не сталося, ми навіть не розглядаємо можливість атак на політичне керівництво", - зазначило джерело. Джерело: https://censor.net/ua/n3558035

Пятеро граждан Украины погибли в Бат-Яме в результате иранского ракетного удара, среди них трое детей, сообщают СМИ со ссылкой на МИД Украины.
15.06.2025 20:04 Ответить
Президент США Дональд Трамп ветував план Ізраїлю...)
15.06.2025 20:05 Ответить
https://citaty.info/quote/644936?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy-button&utm_content=quote-link ❝https://citaty.info/quote/644936?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=quote-link Лучше получать ноты протеста, чем телеграммы соболезнования.https://citaty.info/quote/644936?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy-button&utm_content=quote-link ❞
https://citaty.info/man/golda-meir?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=source-link 🧑🏼 Голда Меир https://citaty.info/quote/644936?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy-button&utm_content=quote-link
15.06.2025 20:16 Ответить
Ага! "Потяг, стій! Раз-два!"
Хто того трумпа питати буде? Особливо, якщо від нього ніхто не залежить!
16.06.2025 09:11 Ответить
Алібі - яке не є
15.06.2025 20:06 Ответить
Як казав Давид Черкаський: - Чем просить и унижаться - лучьше спи*здить и молчать...
15.06.2025 20:06 Ответить
А коли його таки забаранять, то трамп скаже, що це він дав на це дозвіл.
15.06.2025 20:11 Ответить
Трамп не погодив....а в нього хтось питав? Чи він з голосами у власній макітрі розмовляє?
15.06.2025 20:12 Ответить
What a pussy 🤦‍♂️
15.06.2025 20:15 Ответить
Но с другой стороны убийство именно религиозного лидера могло подтолкнуть радикалов к каким то глупостям. Военные и административные лидеры в Иране то такое, они приходят и уходят, и их там никому не жалко, особенно КСИР. С другой стороны если бы шлепнули Хаменаи - может это послужило бы сигналом к гражданскому неповинованию. Кто знает. Опять же - никакие "джерела" не могут иметь доступа к такой информации, и если они имели и позволили себе утечку в прессу - то это либо деза - либо Трамп полностью развалил все секретные службы. Хотя Тулси Габбард в качестве главы разведывательной службы - это уже в принципе диагноз.
15.06.2025 20:16 Ответить
Лідерів Хесболи лупили одного за одним. Це якось кардинально вплинуло на світ?
15.06.2025 21:06 Ответить
Не, ну вы сравнили Насраллу или Синвара с Хаменаи))) Это совершенно несравнимые фигуры, руководители иранских прокси это просто пешки.
15.06.2025 21:15 Ответить
Можливо. Але це лідери дуже впливової на Ближньому Сході військової організації заснованої виключно на релігійному фанатизмі. З багатьма послідовниками. І вони заткнулись. Зараз зовсім мовчать. Так само буде і з аятолою. Він виключно для Ірану лідер. Не для Пакистану чи Саудії. І, впевен, в ********* Ірані він лідер далеко не кожному. Багатьом ворог.
15.06.2025 21:21 Ответить
Этих военных организаций уже по факту нет, остатки израильтяне добивают. И эти влиятельные лидеры без одобрения от правителей Ирана даже чихнуть не могли. Все бабки на их содержание шли оттуда. Это просто наемники, которых оплачивал и оснащал Иран. Но конечно же в Иране очень много и противников текущего режима, потому если бы аятоллу шлепнули - для многих это было бы праздником. Потому ситуация конечно очень сложная.
15.06.2025 21:37 Ответить
Так про що ми сперечаємось?
15.06.2025 21:39 Ответить
Тем более, его надо шлепнуть.
15.06.2025 21:45 Ответить
По попе ЛЯПАЛКОИ ДЛЯ КОМАРИКОВ ТИГРОВ!!!!УУУУУХХХХХХХ!!!!!!!!
15.06.2025 23:21 Ответить
Хіба ракети встигають перевіряти паспорта? Чмякнуть і все, більше не будуть лякати своєю ядеркою.Хай просять у Пуйла свої дрони, про шахеди українці їм не забудуть.
15.06.2025 20:16 Ответить
Reuters плекає трампівську мегаломанію. Будь-який психіатр доведе, що це не призводить до полегшення розладу, а тільки поглибить серйозні наслідки не тільки для трампа та його оточення, але і для США і всього світу в цілому.
15.06.2025 20:17 Ответить
Скоро ШІ з ума зійде. Хтось , щось , сказав а журнал опублікував , а всі за сердце хватаються і з піною в роті доказують і *********.Прямо у Трампа видирають олівець . Та він сам напише, а все домисли . Не названий істочник. Який???. Брехня і брехнею поганяє. Простий вкид доброго поліцейського, а коли не поможе , то буде вкид Злого поліцейського. А потів в туалеті завалять і скжуть , - ахто це зробив.
15.06.2025 20:22 Ответить
Ви цілковито праві . За формулюванням - розповів нєназваний істочнік , в абсолютні більшості випадків ховається відверта , але добряче закамуфльована брехня зацікавлених в її розповсюдженні осіб , або і взагалі - журналістські вигадки і хайп .
15.06.2025 20:59 Ответить
Ну звичайно. Седне цього рушникоголового бармалея замочать. Завтра *****, так і до Трампа черга може дійти. Звичайно він не хоче ******** годувати
15.06.2025 20:24 Ответить
Якби Ізраїль щось запитував в Тампакса то до сих пір би Іран будував свою ядерну зброю і сцяв би всім в очі. І я на 1000% впевнений що Тамппакс не знав про бомбардування Ірану до останнього моменту інакше він би все злив Ірану через *****
15.06.2025 20:27 Ответить
Я теж переконаний, що не знав, стопудово б злив
15.06.2025 20:58 Ответить
Ліквідують - напише в «Правді Трампа», що він наполіг, а бібі пручався до останнього.
15.06.2025 20:28 Ответить
Не було потреби ворушити ісламське осине гніздо.
15.06.2025 20:29 Ответить
Врятувати Хомені,завдданя Трампа.Впаде Хомені прилетять чорні лебеді до кремля.
15.06.2025 20:30 Ответить
Це теж саме як би Рузвельт або Трумен заявили б шо фюрера Рейху Адіка Гітлера не можно ліквідувати, як шо у британців є така можливість.
15.06.2025 20:30 Ответить
Поки що краснов по методичці шпарить
15.06.2025 20:39 Ответить
да кремляди своего американского холуя-"президента" юзают по полной и в хвост и в гриву - видать точно есть видео трампона со страпоном в дупе )) а тупые американцы все это хавают как чукчи
16.06.2025 02:54 Ответить
А кому цікава думка цієї рудої шльондри? Нехай там в сортирі угоди вкладає.
15.06.2025 20:41 Ответить
А на це Ізраілю не начхати?
15.06.2025 20:44 Ответить
Сказав - на ето я пойтіть нє могу
15.06.2025 20:47 Ответить
Протоорганізми, ви хотіли щоб США офіційно заявили, що допоможуть Ізраїлю завалити главного ослойоба?
15.06.2025 20:47 Ответить
Як трамп терористів оберігає.
15.06.2025 20:51 Ответить
так-бо хто кого захищає та підтримує є одно...
15.06.2025 21:01 Ответить
Пазавіте Освальда...
15.06.2025 20:56 Ответить
А путяру цей ************ ган-дон в дупу цілує
15.06.2025 20:59 Ответить
Агент Краснов получил указания из Москвы. Аяталла нужен Москве
для войны с Украиной.
15.06.2025 21:00 Ответить
дичина.
навіть Україна не питала сша коли била бомбери а тут цілий єврейський кагал - ніякого трампа вони не слухатимуть.
инша справа що хоменеї це умовно піп, смерть попа це ніщо.
і до сраки що це теократія, реальна влада під час війни у генералітитету.
15.06.2025 21:02 Ответить
Лист з Ірану:
Дорогой ... Не переживай, здесь на севере мы еще живем в спокойствии, проблема только в интернете. Рейсы были отменены. Университеты закрыли ...

Я не могу не расскрыть свое искреннее желание о разрушении режима мулл, но одновременно не хочу, что невиные люди были погибнуты. Очень сложная ситуацию. Молюсь пред Богом за справедливость, за беспащадную месть, чью ждут тысычи людей, потерявших своих любимых в течение более 40 лет их провительства.

Я тоже потерял свой брат. Мы с моей матерью страдаем от неутешенной боли, которую мы до конца жизни должны терпеть.

Когда слышим, что генералов, депутатов, судей, мулл убили, букет улыбок появляется на наших лицах.

Мулла для нас играют роль нацистов для украинцев во время второй мировой войны, даже сто раз хуже

Мы не переживаем, мы в восторге. Это я не могу от вас скрыть.
15.06.2025 21:03 Ответить
Донні, Ваші вуха на місці?
15.06.2025 21:11 Ответить
трумп миротворець.
шо пздц
15.06.2025 21:12 Ответить
та пох Чубу на тих аятол. для нього головне - це щоб у рушників не було можливостей для створення ядерної бімби.
15.06.2025 21:17 Ответить
Трамп то дай дозвіл завалить ***** як неможливо Хаменеї.
15.06.2025 21:19 Ответить
Фейк, ніхто його про це не питав.
15.06.2025 21:24 Ответить
Можна вбити,а потім сказати що...запізно прочитали,ненавмисно,нє раді каристі..)))
15.06.2025 21:32 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Кстати, а где же этот мощный старик, отец исламской революции, он же рахбар, верховный правитель, аятолла Хаменаи? Когда его вообще видели в последний раз, под каким плинтусом он сейчас прячется и вообще, жив ли? Неужели Трамп опоздал со своим вето?

Серьезно! Все обращения или в записи, или голос за кадром на фоне фото или в письменном виде. Не то, чтобы я желал ему до 120, как раз наоборот. Но с его ликвидацией дело пойдет гораздо быстрее.
15.06.2025 21:34 Ответить
холопов можно - в любых количествах, а главных *идеров - нет, дипломатический иммунитет. вероятно идея от Хйла после разговора.
15.06.2025 21:41 Ответить
"Чи вбили іранці когось з американців? Ні. Поки цього не сталося, ми навіть не розглядаємо можливість атак на політичне керівництво", - зазначило джерело".
По перше,це "джерело" зазначило,а не Трамп.
По друге,хіба може публічно про таке заявляти лідер будь-якої країни?
15.06.2025 21:44 Ответить
Заявляв - не заявляв, і хоча це імовірно фейк, принаймні стиль і зміст дуже схожий на інші, не фейкові заяви.
15.06.2025 22:01 Ответить
СЫНА СЫНА ЗНАЛ БЫ Я ЧТО ТАКИМ БУДЕШ ЛУЧШЕ Б Я ТЕБЯ ОБ ПРОСТЫНЬ ВЫТЕР!!!!!!!!!(ВСЕ ПРАВИТЕЛИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ ЭТО О НИХ)
15.06.2025 22:46 Ответить
Ізраїль хер положив на вето "трампона" І положив він хер після того, як попросив у США надати йому американські бомбардувальники із глибинними ************ бомбами для знищення ядерної програми Ірану,але отримав відмову від "трампла -куйла"
15.06.2025 22:59 Ответить
Нащо Нетаньяху взагалі це обговорював з рудим мудлом. Грохнули б по-тихому, потім сказали, що випадково, ото і всі проблеми...
15.06.2025 23:19 Ответить
Ізраїль сам приймає рішення, не буде він слухати сцикливих американців, бо якби слухав, то вже його б не було.
16.06.2025 00:32 Ответить
Чи вбили іранці когось з американців? Ні.

чекайте. Новиною нижче нетаньяху розпинався що іранці вбили ледь не мільйон американців і цілили в трампа. То вбили піндосів чи ні?
16.06.2025 01:17 Ответить
Вот это чувак пробашлял трампону...сначала пукин ему баблишка через нарика маска подкинул потом этот гандон бородатый....так гляди и протянет трампон ещё немного....аферист хренов
16.06.2025 05:52 Ответить
Друзі ху...ла, мої друзі
16.06.2025 07:22 Ответить
треба робити те, що запланували. І не слухати Трумпа та інших.
16.06.2025 11:58 Ответить
 
 