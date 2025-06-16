Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі іранського держтелебачення під час випуску новин. ВIДЕО

В Ірані заявили, що Ізраїль завдав удару по його державній телерадіокомпанії "Голос Ісламської республіки Іран" (IRIB).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Момент удару потрапив у прямий етер: ведуча виголошує промову, після чого чути вибух, гасне екран на фоні, падають уламки – й жінка виходить з кадру.

Іранські ЗМІ пишуть, що внаслідок удару загинуло 18 людей.

ЦАХАЛ заявив, що Військово-повітряні сили країни, на основі розвідданих, вдарили по центру зв'язку, який використовувався у військових цілях іранською армією. "Будівля використовувалася Збройними силами Ірану під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та обладнання центру. Удар безпосередньо завдав шкоди військовому потенціалу іранських збройних сил", - стверджується у повідомленні.

