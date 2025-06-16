Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі іранського держтелебачення під час випуску новин. ВIДЕО
В Ірані заявили, що Ізраїль завдав удару по його державній телерадіокомпанії "Голос Ісламської республіки Іран" (IRIB).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Момент удару потрапив у прямий етер: ведуча виголошує промову, після чого чути вибух, гасне екран на фоні, падають уламки – й жінка виходить з кадру.
Іранські ЗМІ пишуть, що внаслідок удару загинуло 18 людей.
ЦАХАЛ заявив, що Військово-повітряні сили країни, на основі розвідданих, вдарили по центру зв'язку, який використовувався у військових цілях іранською армією. "Будівля використовувалася Збройними силами Ірану під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та обладнання центру. Удар безпосередньо завдав шкоди військовому потенціалу іранських збройних сил", - стверджується у повідомленні.
Профіт
Ї6ати будуть до смерті.
Duyt Bink
Реєстрація: 16 червня 2025
нелохлох.
Так само і Скабеєви-Андрєєви, Соловйови-Попови при перших же гуркотах не кіношно-постановочних, а реальних бомб і снарядів, задерши хвіст і притиснувши вуха від жаху, кинуть і свої затишні студії і свого довірливого глядача і понесуться стрімголов, аби забитися у нору поглибше та вижити
Все ж таки - Фотожоп.
"Фейкові іранські ЗМІ. Ця новина, поширювана іранськими ЗМІ, абсолютно безпідставна", - підкреслив Адраї.
Висота: 5.28 м
Розмах крила: 10.0 м
Якщо навіть зріст арабів на фото 2 метри, ну й в плечах, хай 1 метр, то:
довжина цього винищувача десь 50 метрів...
Про вантажні істрєбітєлі не чув...