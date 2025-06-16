УКР
Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі іранського держтелебачення під час випуску новин. ВIДЕО

В Ірані заявили, що Ізраїль завдав удару по його державній телерадіокомпанії "Голос Ісламської республіки Іран" (IRIB).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Момент удару потрапив у прямий етер: ведуча виголошує промову, після чого чути вибух, гасне екран на фоні, падають уламки – й жінка виходить з кадру.

Іранські ЗМІ пишуть, що внаслідок удару загинуло 18 людей.

удар Ізраїлю по телебаченню Ірана

ЦАХАЛ заявив, що Військово-повітряні сили країни, на основі розвідданих, вдарили по центру зв'язку, який використовувався у військових цілях іранською армією. "Будівля використовувалася Збройними силами Ірану під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та обладнання центру. Удар безпосередньо завдав шкоди військовому потенціалу іранських збройних сил", - стверджується у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено третину ракетних установок Ірану, - ЦАХАЛ

+28
ти що їбанулася? Ізраіль знищує прямого союзника росії!
16.06.2025 20:24 Відповісти
+19
Какая жаль, какая жаль ! Не Останкіно.
16.06.2025 20:25 Відповісти
+11
Один в один кац@.ня!!! Один в один!!!
16.06.2025 20:18 Відповісти
точно не риторика раші
16.06.2025 20:15 Відповісти
Один в один кац@.ня!!! Один в один!!!
16.06.2025 20:18 Відповісти
ти що їбанулася? Ізраіль знищує прямого союзника росії!
16.06.2025 20:24 Відповісти
Вони й самі не останні союзники московії!
16.06.2025 20:30 Відповісти
Значить якщо хтось когось загризе (а ми вже знаємо хто кого), то у кацапів на одного союзника буде менше.
Профіт
16.06.2025 22:12 Відповісти
Але при цьому рятує самих кацапів."Війна Ізраїлю з Іраном рятує Кремль: Ціни на російську нафту підскочили за кілька днів на 15% Джерело: https://censor.net/n3558189
16.06.2025 21:02 Відповісти
Вас будут ї6ати за невмотивовану агресію проти мирної України.
Ї6ати будуть до смерті.

Duyt Bink

Реєстрація: 16 червня 2025
16.06.2025 20:54 Відповісти
Тобі воздастся першому. Можливо прямо зараз.
16.06.2025 21:06 Відповісти
Кацап?
16.06.2025 21:38 Відповісти
Какая жаль, какая жаль ! Не Останкіно.
16.06.2025 20:25 Відповісти
А є переклад що вона говорить там!
16.06.2025 20:26 Відповісти
та аналог кацапо пропоганди - соловей скабеева...
16.06.2025 20:35 Відповісти
Щось на кшталт "шампанське з ранку мене не п'янить".
16.06.2025 22:23 Відповісти
Очєнь красівоє!
16.06.2025 20:29 Відповісти
У війни всі засоби хороші . Історію пишуть переможці !!!
16.06.2025 20:34 Відповісти
В останкіно продовжує отруювати ненавистю і так слабкі мізки кацапні. Чому? Тому що дехто просто нелох лох.
16.06.2025 20:35 Відповісти
Ролик натякає на найближче майбутнє росії.
Так само і Скабеєви-Андрєєви, Соловйови-Попови при перших же гуркотах не кіношно-постановочних, а реальних бомб і снарядів, задерши хвіст і притиснувши вуха від жаху, кинуть і свої затишні студії і свого довірливого глядача і понесуться стрімголов, аби забитися у нору поглибше та вижити
16.06.2025 20:37 Відповісти
Судя по размерам, это какой-то космический крейсер
16.06.2025 20:39 Відповісти
А эмблема на крилах...???

16.06.2025 20:45 Відповісти
фотошоп
16.06.2025 20:47 Відповісти
Ні, фотошоп теж потребує професійних навичок. Це не фотошоп.
Все ж таки - Фотожоп.
16.06.2025 20:54 Відповісти
Не, это ИИ рисует им.
16.06.2025 21:21 Відповісти
Реакція ЦАХАЛ

"Фейкові іранські ЗМІ. Ця новина, поширювана іранськими ЗМІ, абсолютно безпідставна", - підкреслив Адраї.
16.06.2025 20:49 Відповісти
Ну, так написано ж: "ізраїльський F-35" - ізраїльський
16.06.2025 21:13 Відповісти
Пілоти мабуть з 5 метрів зросту в таку літаку.
16.06.2025 21:15 Відповісти
Зображення з того часу стало мемом через свою незграбну підробку. Багато користувачів діляться іншими очевидними підробками нібито збитої ізраїльської військової техніки.

16.06.2025 22:09 Відповісти
Довжина: 15,5 м
Висота: 5.28 м
Розмах крила: 10.0 м

Якщо навіть зріст арабів на фото 2 метри, ну й в плечах, хай 1 метр, то:
довжина цього винищувача десь 50 метрів...

Про вантажні істрєбітєлі не чув...
16.06.2025 22:10 Відповісти
Навіть якщо розмір справжній то де, сдіди падіння бо він лежить наче його автокраном акуратно опустили на землю, фезюляж майже цілий, у кабіни пілота не відстрілена верхня частина під час катапультуваня, короче фотожаба. Дешева.
16.06.2025 22:35 Відповісти
В Иране ранее постили "доказательство" сбитого F-16/35 и выставляли фото Су-24, который сбила Турция... А теперь с помощью ИИ генерируют картинки.
16.06.2025 22:38 Відповісти
А фото збитого ізраїльского льотчика ви ще не бачили? Ось! І кажуть, що навіть знаходили у іранській пресі (хоча я вважаю, що це влучний пранк!)
17.06.2025 01:16 Відповісти
Даже конструктивно - это не F-35
17.06.2025 13:58 Відповісти
А в ізраїльтян🇮🇱 гарне почуття гумору 😆
16.06.2025 20:41 Відповісти
ахахаха, террористам дають піздов
16.06.2025 20:42 Відповісти
Якій дієвий аргумент проти брехні та пропаганди!
16.06.2025 20:47 Відповісти
Не*уйова рекламна пауза )
16.06.2025 20:51 Відповісти
Програму "Время" не подивились...
16.06.2025 20:52 Відповісти
Гарячі новини
16.06.2025 21:13 Відповісти
Їх роздовбують, а вони все рівно кричать "Аллах акбар!". Нє, це невиліковно...
16.06.2025 21:14 Відповісти
А вказати можете на якій секунді?
16.06.2025 21:59 Відповісти
Тікай, бебі, тікай
16.06.2025 21:41 Відповісти
отак треба по шоу пропаганди сімонян та соловйова.
16.06.2025 22:10 Відповісти
А шо наши так, могут же или низзя, ***** абыдэтса?
17.06.2025 00:21 Відповісти
ГАСИТЕ НЕВЕРНЫХ МУСУЛЬМАН
17.06.2025 00:33 Відповісти
вот бы так по масковскому телевидению бахнуть. респект авторам.
17.06.2025 10:35 Відповісти
перси вивчил ШІ🌽
17.06.2025 21:16 Відповісти
 
 