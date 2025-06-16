УКР
Знищено третину ракетних установок Ірану, - ЦАХАЛ

Ізраїль б’є по Ірану

Ізраїль запевняє, що під час ударів по Ірану було знищено третину ракетних установок Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Армії оборони Ізраїлю.

Як стверджується, у ніч проти неділі, 15 червня було знищено понад 20 ракет класу "земля-земля" за кілька хвилин до того, як Іран планував випустити їх по Ізраїлю.

Близько 50 ізраїльських літаків завершили кілька хвиль ударів уночі, націлившись приблизно на 100 військових цілей в Ісфахані, що в центральній частині Ірану. Вони ідентифікували та завдали ударів по місцях зберігання ракет, пускових установках ракет класу "земля-земля", які були готові до запуску, та командних центрах, де пускові загони готувалися до виконання запусків у бік території Ізраїлю.

Крім того, в режимі реального часу пілоти виявили пусковий осередок ракет, який намагався здійснити запуск у бік Ізраїлю. Він був знищений разом із ракетами.

"З початку операції було знищено понад 120 ракетних пускових установок, що становить третину від загальної кількості пускових установок іранського режиму", – зазначили у ЦАХАЛ.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

зєля потужніший! він взагалі знищив всю ракетну програму України ще до того, як було почато виготовлення ракетних установок.
Вдалого полювання Воїнам ЦАХАЛ та МОССАД!
Щирі співчуття рідним загиблих в Ізраїлі від ракетно-дронових ударів ірану
смієтесь? іранці брешуть як русня, і перестаюсь брехати лише у труні:

- згадайте 2020 і збитий український літак.
- потім згадайте казку з 2022 року, що "то не шахеди, то герані"
- а зараз актуалочка: "іран ніколи не створював ядерну зброю"
Ізраїль продовжує ліквідовувати генералів КВІР, ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію Каземі

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила подробиці здійснених в Ірані напередодні операцій. ВПС ЦАХАЛу, використовуючи точну розвідувальну інформацію, атакували в районі Тегерана будівлю, в якій перебували кілька високопоставлених керівників служби розвідки іранського режиму.

Під час атаки ліквідували главу служби розвідки Корпусу Вартових Ісламської Революції (КСІР) Мохаммада Каземі, який очолював відомство з 2022 року, і його заступника, колишнього главу стратегічної розвідки Мохаммада Хасана Мохаггега, а також главу розвідувального управління сил «Кудс» Мохсена Бакері та його заступника Абу аль-Фадля Нікхаї.

Мохаммад Каземі, який обіймав свою посаду з 2022 року, відповідав за контррозвідку, шпигунство і нанесення ударів по супротивниках іранського режиму з Ірану. Він відповідав за формування розвідувальної картини для терористичних організацій «іранської осі» і за стеження за іранськими громадянами, які виступають проти режиму аятол.

Його заступник Мохаммад Хасан Мохаггег у минулому очолював управління стратегічної розвідки, він відігравав ключову роль у терористичній діяльності іранського режиму проти Ізраїлю, Заходу і низки країн близькосхідного регіону.

Глава розвідувального управління сил «Кудс» Мохсен Багері та його заступник відповідали за оперативну і розвідувальну допомогу учасникам «іранської осі», включно з «Хізбаллою», ХАМАС, хуситами і шиїтськими міліціями в Іраку.
