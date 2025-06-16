Знищено третину ракетних установок Ірану, - ЦАХАЛ
Ізраїль запевняє, що під час ударів по Ірану було знищено третину ракетних установок Ірану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Армії оборони Ізраїлю.
Як стверджується, у ніч проти неділі, 15 червня було знищено понад 20 ракет класу "земля-земля" за кілька хвилин до того, як Іран планував випустити їх по Ізраїлю.
Близько 50 ізраїльських літаків завершили кілька хвиль ударів уночі, націлившись приблизно на 100 військових цілей в Ісфахані, що в центральній частині Ірану. Вони ідентифікували та завдали ударів по місцях зберігання ракет, пускових установках ракет класу "земля-земля", які були готові до запуску, та командних центрах, де пускові загони готувалися до виконання запусків у бік території Ізраїлю.
Крім того, в режимі реального часу пілоти виявили пусковий осередок ракет, який намагався здійснити запуск у бік Ізраїлю. Він був знищений разом із ракетами.
"З початку операції було знищено понад 120 ракетних пускових установок, що становить третину від загальної кількості пускових установок іранського режиму", – зазначили у ЦАХАЛ.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила подробиці здійснених в Ірані напередодні операцій. ВПС ЦАХАЛу, використовуючи точну розвідувальну інформацію, атакували в районі Тегерана будівлю, в якій перебували кілька високопоставлених керівників служби розвідки іранського режиму.
Під час атаки ліквідували главу служби розвідки Корпусу Вартових Ісламської Революції (КСІР) Мохаммада Каземі, який очолював відомство з 2022 року, і його заступника, колишнього главу стратегічної розвідки Мохаммада Хасана Мохаггега, а також главу розвідувального управління сил «Кудс» Мохсена Бакері та його заступника Абу аль-Фадля Нікхаї.
Мохаммад Каземі, який обіймав свою посаду з 2022 року, відповідав за контррозвідку, шпигунство і нанесення ударів по супротивниках іранського режиму з Ірану. Він відповідав за формування розвідувальної картини для терористичних організацій «іранської осі» і за стеження за іранськими громадянами, які виступають проти режиму аятол.
Його заступник Мохаммад Хасан Мохаггег у минулому очолював управління стратегічної розвідки, він відігравав ключову роль у терористичній діяльності іранського режиму проти Ізраїлю, Заходу і низки країн близькосхідного регіону.
Глава розвідувального управління сил «Кудс» Мохсен Багері та його заступник відповідали за оперативну і розвідувальну допомогу учасникам «іранської осі», включно з «Хізбаллою», ХАМАС, хуситами і шиїтськими міліціями в Іраку.
