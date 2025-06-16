Знищено третину ракетних установок Ірану, - ЦАХАЛ

Ізраїль запевняє, що під час ударів по Ірану було знищено третину ракетних установок Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Армії оборони Ізраїлю.

Як стверджується, у ніч проти неділі, 15 червня було знищено понад 20 ракет класу "земля-земля" за кілька хвилин до того, як Іран планував випустити їх по Ізраїлю.

Близько 50 ізраїльських літаків завершили кілька хвиль ударів уночі, націлившись приблизно на 100 військових цілей в Ісфахані, що в центральній частині Ірану. Вони ідентифікували та завдали ударів по місцях зберігання ракет, пускових установках ракет класу "земля-земля", які були готові до запуску, та командних центрах, де пускові загони готувалися до виконання запусків у бік території Ізраїлю.

Крім того, в режимі реального часу пілоти виявили пусковий осередок ракет, який намагався здійснити запуск у бік Ізраїлю. Він був знищений разом із ракетами.

"З початку операції було знищено понад 120 ракетних пускових установок, що становить третину від загальної кількості пускових установок іранського режиму", – зазначили у ЦАХАЛ.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

