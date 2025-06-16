Уничтожена треть ракетных установок Ирана, - ЦАХАЛ
Израиль уверяет, что во время ударов по Ирану была уничтожена треть ракетных установок Ирана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал Армии обороны Израиля.
Как утверждается, в ночь на воскресенье, 15 июня было уничтожено более 20 ракет класса "земля-земля" за несколько минут до того, как Иран планировал выпустить их по Израилю.
Около 50 израильских самолетов завершили несколько волн ударов ночью, нацелившись примерно на 100 военных целей в Исфахане, что в центральной части Ирана. Они идентифицировали и нанесли удары по местам хранения ракет, пусковым установкам ракет класса "земля-земля", которые были готовы к запуску, и командным центрам, где пусковые отряды готовились к выполнению запусков в сторону территории Израиля.
Кроме того, в режиме реального времени пилоты обнаружили пусковой очаг ракет, который пытался осуществить запуск в сторону Израиля. Он был уничтожен вместе с ракетами.
"С начала операции было уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет треть от общего количества пусковых установок иранского режима", - отметили в ЦАХАЛ.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щирі співчуття рідним загиблих в Ізраїлі від ракетно-дронових ударів ірану
У конашенкова кваліфікацію підвищували, мабуть.
Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила подробиці здійснених в Ірані напередодні операцій. ВПС ЦАХАЛу, використовуючи точну розвідувальну інформацію, атакували в районі Тегерана будівлю, в якій перебували кілька високопоставлених керівників служби розвідки іранського режиму.
Під час атаки ліквідували главу служби розвідки Корпусу Вартових Ісламської Революції (КСІР) Мохаммада Каземі, який очолював відомство з 2022 року, і його заступника, колишнього главу стратегічної розвідки Мохаммада Хасана Мохаггега, а також главу розвідувального управління сил «Кудс» Мохсена Бакері та його заступника Абу аль-Фадля Нікхаї.
Мохаммад Каземі, який обіймав свою посаду з 2022 року, відповідав за контррозвідку, шпигунство і нанесення ударів по супротивниках іранського режиму з Ірану. Він відповідав за формування розвідувальної картини для терористичних організацій «іранської осі» і за стеження за іранськими громадянами, які виступають проти режиму аятол.
Його заступник Мохаммад Хасан Мохаггег у минулому очолював управління стратегічної розвідки, він відігравав ключову роль у терористичній діяльності іранського режиму проти Ізраїлю, Заходу і низки країн близькосхідного регіону.
Глава розвідувального управління сил «Кудс» Мохсен Багері та його заступник відповідали за оперативну і розвідувальну допомогу учасникам «іранської осі», включно з «Хізбаллою», ХАМАС, хуситами і шиїтськими міліціями в Іраку.
- згадайте 2020 і збитий український літак.
- потім згадайте казку з 2022 року, що "то не шахеди, то герані"
- а зараз актуалочка: "іран ніколи не створював ядерну зброю"
То він - совєтскій.
Ну вдарив Іран у відповідь і що, шось відбулося? Рудий тільки перднув у калюжу, більше ні на що не здатний. Да, не ті вже США...
Там вирощені на макдональсах вояки, в яких все заплило жиром і годяться вони хіба що на маргаринову фабрику топити маргарин.
Ізраїль не має більш ніякої підтримки в світі і вліз у халепу, бо шукав пригод на свою задницю.