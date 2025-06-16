РУС
Уничтожена треть ракетных установок Ирана, - ЦАХАЛ

Израиль бьет по Ирану

Израиль уверяет, что во время ударов по Ирану была уничтожена треть ракетных установок Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал Армии обороны Израиля.

Как утверждается, в ночь на воскресенье, 15 июня было уничтожено более 20 ракет класса "земля-земля" за несколько минут до того, как Иран планировал выпустить их по Израилю.

Около 50 израильских самолетов завершили несколько волн ударов ночью, нацелившись примерно на 100 военных целей в Исфахане, что в центральной части Ирана. Они идентифицировали и нанесли удары по местам хранения ракет, пусковым установкам ракет класса "земля-земля", которые были готовы к запуску, и командным центрам, где пусковые отряды готовились к выполнению запусков в сторону территории Израиля.

Кроме того, в режиме реального времени пилоты обнаружили пусковой очаг ракет, который пытался осуществить запуск в сторону Израиля. Он был уничтожен вместе с ракетами.

Также читайте: Атака Ирана на Израиль: 24 погибших и более 590 раненых

"С начала операции было уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет треть от общего количества пусковых установок иранского режима", - отметили в ЦАХАЛ.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

Читайте: Иран должен остановить свою ядерную программу, если хочет прекращения атак, - Нетаньяху

