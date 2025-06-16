Атака Ирана на Израиль: 24 погибших и более 590 раненых

В результате массированной атаки Ирана на Израиль погибли 24 человека, еще 592 человека получили ранения.

Об этом сообщил советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

Среди пострадавших 10 находятся в тяжелом состоянии, 36 - в состоянии средней тяжести, еще 546 - имеют легкие травмы.

По данным советника, во время иранской атаки по Израилю было выпущено более 370 баллистических ракет. Установлено 30 мест падения ракет, без учета сотен дронов, которые также участвовали в атаке.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля, с пятницы Иран запустил около 350 баллистических ракет, большинство из которых были перехвачены системами ПВО. Во время последнего обстрела около 4 утра было выпущено около 40 ракет, которые поразили центральный Израиль и район Хайфы.

По информации, каждая волна атаки состояла из 30-60 ракет, из которых 5-10% прорывали систему ПВО. Основные удары были направлены на Тель-Авив и Хайфу, в меньшей степени - на Беэр-Шеву.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

