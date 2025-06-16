РУС
Новости Удар Израиля по Ирану
8 069 87

Атака Ирана на Израиль: 24 погибших и более 590 раненых

іран

В результате массированной атаки Ирана на Израиль погибли 24 человека, еще 592 человека получили ранения.

Об этом сообщил советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

Среди пострадавших 10 находятся в тяжелом состоянии, 36 - в состоянии средней тяжести, еще 546 - имеют легкие травмы.

По данным советника, во время иранской атаки по Израилю было выпущено более 370 баллистических ракет. Установлено 30 мест падения ракет, без учета сотен дронов, которые также участвовали в атаке.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Иран готовится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля, с пятницы Иран запустил около 350 баллистических ракет, большинство из которых были перехвачены системами ПВО. Во время последнего обстрела около 4 утра было выпущено около 40 ракет, которые поразили центральный Израиль и район Хайфы.

По информации, каждая волна атаки состояла из 30-60 ракет, из которых 5-10% прорывали систему ПВО. Основные удары были направлены на Тель-Авив и Хайфу, в меньшей степени - на Беэр-Шеву.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай призвал Израиль и Иран к дипломатическому решению конфликта

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть продолжают расти из-за возобновления ударов Израиля и Ирана

Топ комментарии
+13
Іран - держава терорист,що визнано усіма окрім раши. Їранські ракети та дрони забрали життя тисяч укранців.Представників Хізбали та Хамазу у кремлі приймають на вищому рівні,виправдовують їх...А винні "сіоністи'??
16.06.2025 13:35 Ответить
+13
Ти крітичний ******** ідіот . А хто пів року тому випустив майже 500 ракет .

Ти що у дитячьому садочку , де рахунок "хто перший почав" йде день у день .

У ірана в програмних засадах - єдина ціль : ліквідація Ізраїлю . Тільки це дає повний картбланш - хоч усю промисловість ірану зруйнувати .
16.06.2025 13:49 Ответить
+12
Якби іран займався свою ядерною програмою виключно для реакторів своїх аес-це їх справа. Але вони практично не приховували навіщо їм збагачення урану. Ядерна зброя в руках неадекватів (пам'ятаємо наш збитий пасажирський літак ?) - це як мавпа з гранатою, тільки наслідки можуть бути набагато більшими.
16.06.2025 13:36 Ответить
На вашей плане может быть, а не Земле полно ксенофобии. Есть много "людей", которые желают уничтожения других наций. Во вторую мировую одного такого успокоили. Правда сейчас другие головы подняли, желающие решить украинский, еврейский, литовский вопрос.
16.06.2025 14:05 Ответить
Ну таке. Совково-лівацьке твердження - гарно звучить, але не має ніякого сенсу. За цією хворою логікою ***** чи Гітлер таке ж цінне, як і винахідник якихось ліків. Лицемірне гнівно, коротше.
16.06.2025 18:31 Ответить
Цікаво тоді як ви людей міряєте, хто ж кращий та цінніший для вас? По розміру черепа?
16.06.2025 18:41 Ответить
Та дуже просто, хто робить більше користі для людства/суспільства чи менше шкоди, той і кращий.
16.06.2025 18:44 Ответить
Я так зрозумів - іранців можна не рахувати. Вони менш корисні.
Цінні тільки євреї.
16.06.2025 19:00 Ответить
Ви таки ідіот. Я десь писав про іранців чи євреєв? Вказав, що вислів про "всі життя однакові цінні" абсолютний маразм і лицемірна *****. Хоча, ні, це я ідіот. Витратив тільки час на довбойоба.
16.06.2025 19:08 Ответить
А якого біса тоді було тут булькати та срати?
Дякую за спілкування.
16.06.2025 19:12 Ответить
вони з легкістю наштампують собі ще скільки треба, ще й зверху докладуть..
16.06.2025 13:33 Ответить
А ти з якого штампу? Бачу, бракований вже трохи твій штамп...
16.06.2025 13:53 Ответить
з того, де жінка добровільно вирішує: народжувати їй чи ні, а не там де жінку видають заміж в 13 років лише для того, щоб вона як свиноматка поросилсь поки не закнеться.
16.06.2025 13:58 Ответить
Хай живуть, як хотять, аби інших не зай@ бували ... Он аборигени Амазонки один одного їдять, і що скинути на них ядрьону бомбу???😂😂😂
16.06.2025 16:20 Ответить
В ескалації війни між Ізраїлем і Іраном є велика вина Трампа. Справа в тому , що в останній час велися переговори про припинення ядерної програми Ірану між США і Іраном. і намічався черговий раунд переговорів. А Трамп, "заговоривши" іранців , підготував для Ізраїлю грунт для підступного, підлого удару по Ірану, коли не все було втрачено під час переговорів. Трамп витупив в ролі підступного провокатора і маніпулятора.
16.06.2025 16:33 Ответить
Це з промов ще самого першого аятоли. Це його політична програма для країни Іран.
16.06.2025 14:08 Ответить
https://claude.ai/chat/21ce3b15-042c-4f35-8025-2e8aa65a6eea Питання штучному Інтеллекту (формальне посилання)

"Iran constitution" "universal government" "world Islamic government"

10 results

На основі проведеного дослідження можу дати Вам досить чітку відповідь на Ваше питання:
ТАК, МОЖНА СТВЕРДЖУВАТИ ЗАЗНАЧЕНИЙ ЗВ'ЯЗОК1. Закріплення в Конституції Ірану ідеї всесвітнього халіфату:

Конституція Ісламської Республіки Іран прямо проголошує надію на те, що "це століття стане свідком встановлення універсального правління мустадафун (пригноблених) і падіння всіх мустакбірун (гнобителів)" https://en.wikipedia.org/wiki/Iran Iran - Wikipedia.

Конституція також закріплює пан-ісламські повноваження, заявляючи, що "всі мусульмани утворюють єдину націю" і що серед цілей руху є забезпечення рамок для "підготовки шляху для формування єдиної світової спільноти" https://apnews.com/article/a033042303545d9ef783a95222d51b83 Iran leader says Israel a 'cancerous tumor' to be destroyed | AP News.

Складачі конституції висловили надію, що "це століття стане свідком встановлення універсального священного правління і падіння всіх інших".
2. Офіційні заяви про знищення Ізраїлю:

Хаменеї неодноразово робив прямі заяви:

"Зникнення Ізраїлю не означає зникнення єврейського народу... Знищення Ізраїлю означає, що палестинський народ, включаючи мусульман, християн і євреїв, повинен мати можливість визначити свою долю" https://www.aljazeera.com/news/2025/6/13/israel-attacksiran-what-we-know-so-far Israel attacks Iran: What we know so far | Israel-Iran conflict News | Al Jazeera.

Хаменеї оприлюднив "9-пунктний план знищення Ізраїлю", стверджуючи, що "варварська" єврейська держава "не має іншого лікування, як бути знищеною" https://www.shora-gc.ir/en/news/87/constitution-of-the-islamic-republic-of-iran-full-text Constitution of the Islamic Republic of Iran (full text).

Верховний лідер Ірану назвав Ізраїль "раковою пухлиною", яка "безсумнівно буде викорінена і знищена".
3. Логічний зв'язок між глобальними цілями та знищенням Ізраїлю:

Іранська конституція закріплює зобов'язання держави щодо експорту революції. Обіцянка експорту революції закарбована в конституції Ірану https://apnews.com/article/a033042303545d9ef783a95222d51b83 Iran leader says Israel a 'cancerous tumor' to be destroyed | AP News.

Якщо розглядати це в контексті концепції "дар ал-ісламу", то Палестина/Ізраїль розглядається як територія, що колись перебувала під мусульманським правлінням і тому має бути "повернута" до ісламського світу.
Висновок:

Ліквідація держави Ізраїль дійсно є інтегральною частиною глобальної програми Ірану з будівництва всесвітнього ісламського правління. Це не просто регіональний конфлікт, а частина ширшої ідеологічної програми, закріпленої на конституційному рівні та регулярно артикульованої вищим керівництвом країни.
16.06.2025 14:37 Ответить
Ну так можна провести дослідження "Протоколів сіонських мудреців" і теж дати "чітку відповідь.Не має значення хто,коли,десь сказав чи написав.Мають значення лише дія і результат.
16.06.2025 16:57 Ответить
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ" Джерело: https://censor.net/ua/n3558134. Давно пора головного льову Ізраїля, Бібі Нетаньяху відвезти в МКС (Міжнародний кримінальний суд), який видав ордер на його арешт, як кривавого злочинця, геноцидника і садиста, антисеміта і продовжувача справи Гітлера. Посадити , як хижого звіря в клітку і доставити в МКС. Може хоч айятоли це зроблять. Здається , більше нікому.
16.06.2025 15:56 Ответить
МКС - це чергове бюрократичне утворення , як будь що , що продоцює ООН . Єдине чим займаються політичні діячи , що не мають до справжнього судочинства жодного відношення й ніколи не були в розвинутих країнах поважними фахівцями . Й це не дивоно , що діячи постійно самі потрапляють під звинувачення - то в корупції , то в педофелії чи харазмінгу . карен хан -- типовий фунціонер , що 2 роки кривавою агресії московії категорично відмовлявся навіть розглядати злочини в Бучі , а Маріуполі , в Лімані дуже неохоче відкрив через дуже сумнівне визнання самого ***** й його ********** про викрадення дітей .
Будь якому юристу очевидно, що це зробленно навмистно, й що очевидно справа абсолютно незперспективна , бо за час поки це почнуть розглядати по суті , діти виростуть й їх так налаштують пропагандою , що виявится , що то було їх бажання .
Що до "справи Натеньягу" -- той самий аргумент , що нібито Хан не бачить юридичного зв"язку між Бучею , катування й вбивством полоненних й особою ****** . Політична відповідальність - безумовно - юридична : ніякого зв"язку . Хоча в Бучі сам довести факт злочину орків -- жодних проблем не існує . А ось "штучний голод" який нибито Натен"ягу "створив" як факт зовсім сумнівний . Бо не існує жодного факту жодної смерті , яку б констатували лікарі , чи паталогоанатоми . Навпаки - медики констатують, що до 90% загиблих и пораненних , це особи чоловічої статі від 15 до 60 років . Серед загиблих дітей чоловіча стать й підлітки - до 95% .
17.06.2025 05:17 Ответить
Просто стосовно ізраїльских дій у Палестині- це трохи спірне питання. Ви англійською мовою володієте?
18.06.2025 13:15 Ответить
Of cause !
18.06.2025 14:42 Ответить
а чо вони не ховаються
16.06.2025 13:28 Ответить
Ізраїль веде якісь переговори з Іраном?
16.06.2025 13:31 Ответить
Про що? Час переговорів закінчився 07.10.23.
16.06.2025 14:12 Ответить
А до того вели переговори?
16.06.2025 14:57 Ответить
Ну от ви і відповіли на своє запитання.
16.06.2025 15:33 Ответить
Не знаю. Я в цьому тексті (нижче) слова "переговори" не знайшов.

Dmitry Chernyshev (фб)
Получил с десяток комментариев с одним и тем же вопросом: а почему это Израилю можно иметь атомную бомбу, а Ирану - нет? Что это за двойные стандарты? Не думал, что нужно объяснять, почему нельзя террористам давать оружие массового уничтожения, но если кто-то это не понимает, то давайте я попробую на пальцах объяснить.

Если кто-то обещает вас убить, а вашу страну стереть с лица земли, то лучше отнестись к этим угрозам серьезно. Невозможно подсчитать сколько раз иранские официальные лица призывали к уничтожению Израиля. Основатель Исламской Республики, аятолла Рухолла Хомейни не признавал легитимность существования Израиля, называя его "раковой опухолью, которую необходимо уничтожить". Нынешний аятолла Али Хаменеи постоянно говорит то же самое: "Израиль должен быть стерт со страницы истории". Командиры КСИР регулярно заявляют, что иранские ракеты способны "сравнять с землей Тель-Авив и Хайфу". На иранских ракетах часто пишут лозунги на иврите: "Израиль должен быть стерт с лица земли".

Иран не только угрожает, он действует. Иран стоит за Хезболлой, "Палестинским исламским джихадом", "Харакат ан-Нуджаба", ХАМАС и хуситами. "Силы Кудс" напрямую координируют, обучают и снабжают террористов. Аятоллы - инициаторы нападения 7 октября. Помните, как хуситы перекрыли почти все движение через Суэцкий канал - ракеты им поставил Иран. Напомню, что Иран совершил самый массовый налет в истории в апреле 2024 года, когда несколько сотен дронов, крылатых и баллистических ракет ударили по Израилю.

И так было на протяжении всего правления религиозных фанатиков Ирана:
1992. По заказу Ирана, «Хезболла» произвела взрывы в израильском посольстве в Аргентине. 29 погибших и 242 раненых.
1992. ХАМАС начинает получать от Ирана 30 миллионов долларов ежегодно. Плюс предоставления тренировочных лагерей и оружия.
1994. Взрыв у еврейского культурного центра в Аргентине. 85 погибших и более 300 раненых.
1997. Иран проводит испытания баллистической ракеты «Шахаб-3», способной достичь территории Израиля и приступает к работе над созданием атомной бомбы.
1999. В Иране начинаются массовые еврейские погромы.
2005. Иран становится мировым центром отрицания Холокоста, называя его мифом, созданным сионистской пропагандой. Тегеран печатает новые издания «Протоколов сионских мудрецов».
2006. Иран превращает ливанскую Хезболлу в настоящую армию, предоставляя ей даже противокорабельные ракеты. Израиль перехватывает несколько кораблей с оружием из Ирана
2012. Иран финансирует целую серию покушений на израильских дипломатов по всему миру.

Список можно продолжать очень долго. Иран стоял за каждой интифадой и за каждым обстрелом Израиля палестинцами, сирийцами, ливанцами и йеменцами. Как вы думаете, есть ли у Израиля основания беспокоиться по поводу атомной бомбы Тегерана? И при этом Израиль никогда не угрожал Ирану ядерным оружием. Никогда не призывал стереть страну с лица земли.

Но Иран является террористом не только по отношению к Израилю. От террора аятолл страдают прежде всего сами жители Ирана, которых режим загнал в нищету. Фактически аятоллы объявили войну своему народу.

В 1988 году начались массовые казни политических заключённых в Иране. «Тегеранский комитет смерти» приговорил тогда до 30 000 человек к высшей мере.
Было жестокое подавление мирных протестов (в 2009, 2019 и 2022 годах). Была резня в Бендер-Махшехре. Вспомните про войну иранских женщин с хиджабами. Тогда погибло более 500 протестующих, включая 68 детей и 49 женщин. Массовые аресты, пытки и изнасилования стали нормой в Иране.

"Революционные суды" Ирана выносят смертные приговоры по политическим обвинениям - в том числе за вероотступничество, употребление алкоголя, гомосексуальность, кровосмешение, богохульство и политическое инакомыслие. Часто людей вешают на башенных кранах при большом скоплении народа.

Как вы считаете, является ли Иран кровавой диктатурой? Мне кажется, что ответ очевиден. Так можно ли допустить, чтобы у диктатора появилась атомная бомба?
16.06.2025 15:41 Ответить
Так чому в Ірану така ненависть до Ізраїлю? бо вирішити проблему без з'ясування причини проблеми неможливо.
16.06.2025 16:07 Ответить
А спробуйте самі знайти відповідь на свої питання. Засобів зараз для цього -- предостатньо: гугл, чат гпт...
16.06.2025 17:03 Ответить
Ще з радянських часів пам'ятаю: Гітлер ненавидів євреїв, бо сам був євреєм...не можна серйозні питання перетворювати на якийсь психоемоційний багаган.
16.06.2025 17:08 Ответить
А де це таки написано: Гітлер "сам був євреєм" ? Наведіть, будь ласка, посилання не на жовту пресу.
17.06.2025 11:46 Ответить
"Чутки про можливе єврейське походження Гітлера з'явилися ще в 1920-х роках. Вони базуються на тому, що батько Гітлера, Алоїс, був незаконнонародженим, і особа його біологічного батька точно невідома. Одна з версій, поширювана зокрема його адвокатом Гансом Франком після війни, стверджувала, що бабуся Гітлера (Марія Анна Шикльгрубер) могла завагітніти від єврея, працюючи служницею в єврейській родині.
Однак більшість істориків відкидають цю версію, вказуючи на відсутність будь-яких підтверджуючих доказів." - "єврейство" Порошенка не нагадує? але ж хтось для чогось таке робить...
17.06.2025 12:10 Ответить
А чому Гітлер ненавидів євреїв? А взагалі -- чому деякі люди (і їх багато) ненавидять євреїв?
16.06.2025 17:05 Ответить
Вимагаю від Вас особисто відповіді на це питання. Якщо Ви єврей, то як зацікавлена особа можете не відповідати.
16.06.2025 17:10 Ответить
Я вже багато разів на цьому форумі сповіщав: я - єврей.
Про "вимагаю" було дуже смішно
17.06.2025 11:41 Ответить
Єврей якого походження?
17.06.2025 12:16 Ответить
Поясніть мені, будь ласка, яке у євреїв буває походження?
17.06.2025 12:44 Ответить
Не знаю. Я не єврей.
17.06.2025 12:48 Ответить
В Україні проводилося опитування з цього питання?
16.06.2025 17:12 Ответить
А як Ви ставитесь до євреїв -- до євреїв в Україні, до євреїв в Ізраїлі?
17.06.2025 11:44 Ответить
Ставлюсь до євреїв так само, як євреї ставляться до українців.
17.06.2025 12:14 Ответить
17.06.2025 12:42 Ответить
Далі розмову можна вже й не вести. І так все зрозуміло.
17.06.2025 12:48 Ответить
Іранці не читали Біблію і не знають,що то іудейська земля.З якої римляни повиганяли євреїв,які ще тоді були баламутним народом.Ті розсіялись по світу і в дуже ворожому і чужому середовищі методом селекціі виробили в собі вміння заробляти гроші ,хитрість,віроломство та жадність.В двадцятому столітті у них виникла потреба мати свою державу і вони її створили,хоча навіть головний спонсор Ротшильд називав це "божевільним проектом".Але там жили араби,які ту землю вважали своєю.Євреї у когось щось купили,когось вигнали,щось відвоювали,когось залишили - і маємо Ізраїль...В арабському семітському світі появились інші семіти з іншою релігією і колосальними можливостями.Арабам або лягти під них,або викурити якось...І те і друге нереально тепер.Але арабів - море,а євреїв - краплина.От і будем дивитись хто переможе...Так само як вони дивляться на нашу війну з русньою...
16.06.2025 17:23 Ответить
Ви вважаєте, що все, що написано у Біблії правда?
16.06.2025 17:26 Ответить
І чому на Іран санкції накладені?
Нетаньяху до речі покинув навчання в Європі і пішов защищати країну, а твій боневтік що робив у 2014, в Горлівці?
16.06.2025 14:01 Ответить
🤯💊
16.06.2025 14:23 Ответить
Коли саме іранськи ракети падали на територію України, не скажеш? Є хоч один факт?
Чому пропаганда України робить з іранців ворогів???
- Іранці підтримують, що території Криму та днр/лнр то Україна. Ізраїль таке не підтримує.

Ізраїль передав росії технології виготовлення безпілотників "Ланцет" Герань3 та інші

Що передав Ізраїль Україні з озброєння? Ще й збрехали що передали "Петріот"

Кому вигідна війна з Іраном? Ціна на нафту відразу підскочила.
Іран бажав мати свої реактори для збагачення урану, а зараз буде знову залежним від рашки

Таких моментів/нюансів дуже багато. Але ми транслюємо те, що нам вдувають в уха змі. До речі, Іран вважає що Україною керує ісраель
16.06.2025 19:44 Ответить
Ордер на арешт МКС не дарма виписав на Нетаньяху, а до того на ще одного білого й пухнастого, нетерориста, неараба і немусульманина Аріеля Шарона. Так що в цій гризні зійшлись достойні один одного радикали. Не варто заважати їм робити світ кращим.
16.06.2025 23:49 Ответить
24 це за усі 4 дні загострення .

До міст Ізраїля долітає виключно балістика й саме тому від прямого попадання рятує виключно бомбосховище та підземний паркінг -- бажанно на мінус 2 . Ніякі "захищенні комнати" не рятують від прямого влучання баллістики - але це верогідність 1 до 100 тисяч ... Учьора загинула ціла родина українців 3 діточок - 2 дівчини и до 10 років й 1 хлопчик 13 років з батьками . Ось так -- приїхали сховатися від війни й звикли , що в Україні "шахеди" в основному від яких достатньо сховатися на сходах . А там в Бат-Ямі пів будинку знесло від прямого . А сьогодні в Петах Тікві в бетонній кімнаті загинуло двоє від прямого й йще вдоє їх сусідів через те , що не сховалися у бетонній кімнаті . Усі інші , хто сховався навіть поранень не мають . Війна ...
16.06.2025 13:44 Ответить
Не вступайте в полеміку з ботами. Їхня робота писати всіляку гидоту. Всі притомні люди в Україні прекрасно знають хто насправді "перший розпочав". Народ Ізраілю зараз захищає не тільки себе, а увесь цивілізований світ від можливого ядерного апокаліпсису. Співчуваємо рідним загиблих людей і бажаємо перемоги. Бережіть себе!
16.06.2025 14:14 Ответить
Мдє, знайшли де сховатись, євреї мабудь. Звісно, горе, але...
16.06.2025 14:15 Ответить
Ви такий "розумник" ... А якщо у Берліні московит вбив ножем 2х українців за прапор , то вони мабуть те ж "знайли де ховатися" ?!! Ось моя колишня жінка - українка , бєлоруска й полька (по діду) , а її брат по батьку українець й мама його галичанка . Має він право поїхати у гості до сестри ?! Який він еврей ?! Ніякий . А скільки українців лікують діточок від раку ?!

Й головне , загинути туристу у Франції від рук ісламіста верогідність більш велика , ні втрати життя в Ізраїлі . Бо в Ізраїлі майже не існує холігенз , не існує гопстопників ... Насильницька злочинність на мінімальному рівні .
По нічному Парижу ніхто не відпустить підлітка , тим більш дівчинку 12-13 років .
А по набережній Тель Авіву -- скільки завгодно .
16.06.2025 15:22 Ответить
Земля пухом цим загиблим громадянам України в Ізраїлі, але відсутність розуму у дорослих цієї сім'ї просто зашкалює: ховатися в Ізраїлі від війни.
16.06.2025 16:24 Ответить
Вболіваю за обох спортсменів
16.06.2025 13:46 Ответить
Так само, деякі ізраїльтяни, вболівають за нас.
16.06.2025 14:00 Ответить
Навіть маючи ******* засоби ППО Ізраєль пропускає.І це що ракети летять через Ірак і Йорданію.
16.06.2025 13:56 Ответить
https://t.me/yigal_levin/84506 Игаль Левін

Армия обороны Израиля сообщает, что с начала массированных иранских атак, по Израилю было выпущено более 370 баллистических ракет*.

Выявлены 30 точек падения ракет.

Жертвы среди гражданского населения:

• 24 погибших
• 592 раненых, из них:

• 10 - в тяжелом состоянии
• 36 - средней тяжести
• 546 - с легкими травмами

*Эти данные не включают сотни беспилотников, выпущенных в сторону Израиля.
16.06.2025 14:20 Ответить
Балістичні ракети на відміну від крилатих чи безпілотних систем не потребують ніякої візи , бо кордони супітніх держав не перетинают . В стратасферу віза не потрібна .
Вчіть кінематику , коли спробуєте робити "позу мислителя-аналітика" ...
Балістична ракете перебуває у зоні враження противоракетної оборони кілька секунд через це застарілі "Пєтріоти" іх беруть виборково . Але "Хец" на 20 років більш ******** и починає "охоту на ціль" йще в стратосфері й має на 15-30 секунд більший лаг часу . Й більшу швидкість ...

Вчіть матчастину . Це особисто допоможе вижити багатьом, хто це прочте . Від балістики крайще йти у бомбосховище або хоча б у підвал . Кут падіння балістики -- 70 градусів й саме через це пряме влучання в дах більш верогінійше ніж у бокову стіну . При цьому будівля ледь вистоїть , але бомбосховище -- легко .
16.06.2025 15:33 Ответить
Десь у 2012 році знайшов в інтернеті роман у шести частинах такого собі Маркьянова "Період розпаду". Цікаво що там описується все що тапилося в нас із 2014 року. Крим, Донбас, націоналісти, колаборанти, фашисти, нацисти, патріоти, НАТО та інша хрінь. Описуєтьсья війна Ізраілю з Іраном. Роман закінчується Третьою світовою війною із застосуванням ядерної зброї. Як на мене то це був вкид російських спецслужб. Намагалися перевірити громадську думку. Зараз сліди цього роману в інтернеті майже не відслідковуються.
16.06.2025 14:18 Ответить
🇮🇱🇮🇷 Израильско-иранский конфликт: краткая справка

Израильско-иранские отношения начинались задолго до образования самого государства Израиль и пережили несколько фаз трансформаций.

Сначала - закулисные связи в рамках так называемой "периферийной философии", затем - теплые (в том числе торговые) отношения с Ираном при шахе Мохаммеде Резе Пехлеви и де-факто признание Ираном государства Израиль.

После - холодная война с режимом аятолл, которые поставили своей целью уничтожение еврейского государства.

Она поэтапно переросла в самый настоящий вооруженный конфликт.

Положение сил можно увидеть на этой простой карте-схеме.

Синим обозначен Израиль, зеленым - Иран, светло-зеленым - государства, где действуют или действовали до недавнего времени иранские вооруженные силы и/или прокси.

В частности: в Ираке - это шиитские милиции под руководством Ирана, в Йемене - боевики-хуситы, контролирующие столицу и половину страны, в Сирии - Иран имел целые базы и лагеря во время режима Асада с целью создания стотысячной армии боевиков для непосредственной войны с Израилем, и, наконец, Ливан, где действует группировка "Хезболла".

Также иранская агентура и прокси действуют в секторе Газа, Иудее и Самарии.

Все эти группировки, их организация и инфраструктура - все это организовано, снабжается, обучается и финансируется Ираном.

Цель режима аятолл - подчинение (а в их парадигме - "освобождение") всего Ближнего Востока, уничтожение Израиля (что прописано как отдельная и главенствующая цель), а также распространение идей исламской революции дальше: минимум - на весь Ближний Восток, в идеале - на весь мир.

Как говорил Рухолла Хомейни, лидер исламской революции: "Наша революция подходит не только Ирану и странам, населенным мусульманами, - но всем угнетенным и обездоленным в нашем мире".

Население стран (на 2025 год): Иран - около 90 млн (без учета прокси, только собственное население), Израиль - около 10 млн (включая более 2 млн неевреев).

Что представлял собой ирано-израильский конфликт до начала операции "Народ как лев"?

• Взаимные удары (дронами, авиацией, ракетами).

• "Танкерная война" - атаки на грузовые и торговые суда.

• Использование прокси-сил.

• Война спецслужб.

• Попытка похищения и убийства евреев за пределами Израиля.

• Война в киберпространстве.

• Подготовка Ираном экспедиционных корпусов на границе с Израилем (например, "Хезболла" или стотысячная группировка в Сирии) для последующего вторжения.

Эта стратегия получила название "стратегия осьминога": не лобовая атака, а постепенное сжатие щупалец вокруг Израиля, чтобы в нужный момент - добить его удушающей хваткой.

Отдельная тема - попытка Ирана обзавестись ядерным оружием и израильская стратегия недопущения этого.

Сегодня, когда часть щупалец осьминога ослаблены или обрублены ("Хезболла" и ХАМАС ослаблены и обескровлены, а режим Асада пал), Израиль 13 июня нанес удар уже по самой голове - и в последующие дни продолжает наносить удары один за другим.

https://t.me/yigal_levin/84510 @yigal_levin
16.06.2025 14:33 Ответить
https://t.me/yigal_levin/84514 Ігаль Левін

☝🏼Бытя (канал Быть или) хорошо объясняет, почему Израиль борется не против иранцев и других народов, населяющих Иран (курдов, арабов, белуджей, азербайджанцев и т. д.), а именно против режима аятолл, а Украина - именно против самой России, а не против некоего "режима Путина", что бы это ни значило.

https://youtu.be/L0ANVn82heE

Короткий ответ - потому что в Иране есть подполье, ненависть к режиму, вооруженная борьба и массовые протесты, где власть аятолл буквально держится на казнях и штыках, в то время как в РФ большинство граждан активно или пассивно, но поддерживают Путина и войну России против Украины.

Но вы посмотрите все видео - Бытя умеет объяснять сложные вещи доступно, расставляя акценты и точки.
https://t.me/yigal_levin/84514
16.06.2025 14:56 Ответить
Ізраїль майже 40 років підсилював та вдосконалював свою ппо, а Україна чим займалася?
16.06.2025 16:03 Ответить
а ми вибирали найбільший покидьків у владу, а потім плакались на погане життя.
16.06.2025 16:08 Ответить
Здавала "клістрони" в металобрухт.

На жаль.
16.06.2025 16:46 Ответить
Кирилл Данильченко:

По сути, неважно, сколько именно еще ракет запустит Иран по Израилю. Уже понятно, что попасть в цель размера 100 на 100 метров для них почти невыполнимая задача. В том числе потому, что часть перехватят, часть сойдут с курса.

А это означает, что авиацию персы не достанут, газовые платформы не достанут, аэропорты не выключат, батареи ПРО не выбьют. Да, будут хлестать по кварталам, убивать тех, кто не успел уйти в бомбоубежища.

Но никаких тысяч баллистики уже не будет. Даже если не треть ПУ побили как по заявкам, а четверть или еще меньше - не могут собраться под прессом господства в воздухе.

А над всеми этими реакторами в Иране на глубине 80 метров евреи побьют канализацию, охлаждение, вентиляцию, железную дорогу, ЛЭП, и будут пилить всё это неделями если надо. Ничего обогащать и собирать всё-равно не получится.

Пока будут выходить из чата заводы по сборке БПЛА в Исфахане, двигателей к "Шахедам" возле Тебриза, прямо за это вот отдельное сионистское спасибо.

Да, там лететь 4 часа, на кислороде, много вылетов не сделаешь, страна большая, заправщиков не много - но уже видно, что Тегеран страдает сильнее от воздушного наступления Израиля.

То есть, вся надежда аятолл, что Израиль расстреляет высокоточное и бетонобойное, США не влезет со своим бункерным, которое на 60 метров сможет ковырять, придется подписать очередную бумажку, что совершенно точно не будут разрабатывать ядерное оружие (официально они никогда и не признавали, что разрабатывают) и годами зализывать раны.

Надежный план, как швейцарские часы. Из-за амбиций кучки любителей теократии кинуть миллионы людей под санкции и страдания.

Какой страной мог бы быть Иран. Море, девчонки в шортах, доллары за нефть, отели, оазис, в котором разрешают менять пол, несмотря на придуманных друзей, автопром.

Если бы не сумасшедшие деды в чалмах.

Из того, что евреи построили самое для меня удивительное, это обновленный Ближний Восток, конечно.

Няша из Иордании, по совместительству принцесса правящей династии и военный пилот, сбивает "Шахеды", чтобы не летели в Израиль.

Ирак запрещает шиитским группировкам стрелять по Израилю и базам США, а те подчиняются.

Египет выпиливает ячейки Исламского государства и не вмешивается в операцию в Газе.

Ливан запрещает Хезболле стрелять по Израилю и проводит операции, вытесняя силы группировки из десятков поселков.

Основатели Израиля, перевернулись бы в гробу, конечно, увидев такую картину. Им достался совсем другой Ближний Восток. Так, что эволюция работает.
16.06.2025 16:19 Ответить
 
 