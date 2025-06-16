Атака Ирана на Израиль: 24 погибших и более 590 раненых
В результате массированной атаки Ирана на Израиль погибли 24 человека, еще 592 человека получили ранения.
Об этом сообщил советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.
Среди пострадавших 10 находятся в тяжелом состоянии, 36 - в состоянии средней тяжести, еще 546 - имеют легкие травмы.
По данным советника, во время иранской атаки по Израилю было выпущено более 370 баллистических ракет. Установлено 30 мест падения ракет, без учета сотен дронов, которые также участвовали в атаке.
Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля, с пятницы Иран запустил около 350 баллистических ракет, большинство из которых были перехвачены системами ПВО. Во время последнего обстрела около 4 утра было выпущено около 40 ракет, которые поразили центральный Израиль и район Хайфы.
По информации, каждая волна атаки состояла из 30-60 ракет, из которых 5-10% прорывали систему ПВО. Основные удары были направлены на Тель-Авив и Хайфу, в меньшей степени - на Беэр-Шеву.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
Цінні тільки євреї.
Дякую за спілкування.
Ти що у дитячьому садочку , де рахунок "хто перший почав" йде день у день .
У ірана в програмних засадах - єдина ціль : ліквідація Ізраїлю . Тільки це дає повний картбланш - хоч усю промисловість ірану зруйнувати .
"Iran constitution" "universal government" "world Islamic government"
10 results
На основі проведеного дослідження можу дати Вам досить чітку відповідь на Ваше питання:
ТАК, МОЖНА СТВЕРДЖУВАТИ ЗАЗНАЧЕНИЙ ЗВ'ЯЗОК1. Закріплення в Конституції Ірану ідеї всесвітнього халіфату:
Конституція Ісламської Республіки Іран прямо проголошує надію на те, що "це століття стане свідком встановлення універсального правління мустадафун (пригноблених) і падіння всіх мустакбірун (гнобителів)" https://en.wikipedia.org/wiki/Iran Iran - Wikipedia.
Конституція також закріплює пан-ісламські повноваження, заявляючи, що "всі мусульмани утворюють єдину націю" і що серед цілей руху є забезпечення рамок для "підготовки шляху для формування єдиної світової спільноти" https://apnews.com/article/a033042303545d9ef783a95222d51b83 Iran leader says Israel a 'cancerous tumor' to be destroyed | AP News.
Складачі конституції висловили надію, що "це століття стане свідком встановлення універсального священного правління і падіння всіх інших".
2. Офіційні заяви про знищення Ізраїлю:
Хаменеї неодноразово робив прямі заяви:
"Зникнення Ізраїлю не означає зникнення єврейського народу... Знищення Ізраїлю означає, що палестинський народ, включаючи мусульман, християн і євреїв, повинен мати можливість визначити свою долю" https://www.aljazeera.com/news/2025/6/13/israel-attacksiran-what-we-know-so-far Israel attacks Iran: What we know so far | Israel-Iran conflict News | Al Jazeera.
Хаменеї оприлюднив "9-пунктний план знищення Ізраїлю", стверджуючи, що "варварська" єврейська держава "не має іншого лікування, як бути знищеною" https://www.shora-gc.ir/en/news/87/constitution-of-the-islamic-republic-of-iran-full-text Constitution of the Islamic Republic of Iran (full text).
Верховний лідер Ірану назвав Ізраїль "раковою пухлиною", яка "безсумнівно буде викорінена і знищена".
3. Логічний зв'язок між глобальними цілями та знищенням Ізраїлю:
Іранська конституція закріплює зобов'язання держави щодо експорту революції. Обіцянка експорту революції закарбована в конституції Ірану https://apnews.com/article/a033042303545d9ef783a95222d51b83 Iran leader says Israel a 'cancerous tumor' to be destroyed | AP News.
Якщо розглядати це в контексті концепції "дар ал-ісламу", то Палестина/Ізраїль розглядається як територія, що колись перебувала під мусульманським правлінням і тому має бути "повернута" до ісламського світу.
Висновок:
Ліквідація держави Ізраїль дійсно є інтегральною частиною глобальної програми Ірану з будівництва всесвітнього ісламського правління. Це не просто регіональний конфлікт, а частина ширшої ідеологічної програми, закріпленої на конституційному рівні та регулярно артикульованої вищим керівництвом країни.
Будь якому юристу очевидно, що це зробленно навмистно, й що очевидно справа абсолютно незперспективна , бо за час поки це почнуть розглядати по суті , діти виростуть й їх так налаштують пропагандою , що виявится , що то було їх бажання .
Що до "справи Натеньягу" -- той самий аргумент , що нібито Хан не бачить юридичного зв"язку між Бучею , катування й вбивством полоненних й особою ****** . Політична відповідальність - безумовно - юридична : ніякого зв"язку . Хоча в Бучі сам довести факт злочину орків -- жодних проблем не існує . А ось "штучний голод" який нибито Натен"ягу "створив" як факт зовсім сумнівний . Бо не існує жодного факту жодної смерті , яку б констатували лікарі , чи паталогоанатоми . Навпаки - медики констатують, що до 90% загиблих и пораненних , це особи чоловічої статі від 15 до 60 років . Серед загиблих дітей чоловіча стать й підлітки - до 95% .
Dmitry Chernyshev (фб)
Получил с десяток комментариев с одним и тем же вопросом: а почему это Израилю можно иметь атомную бомбу, а Ирану - нет? Что это за двойные стандарты? Не думал, что нужно объяснять, почему нельзя террористам давать оружие массового уничтожения, но если кто-то это не понимает, то давайте я попробую на пальцах объяснить.
Если кто-то обещает вас убить, а вашу страну стереть с лица земли, то лучше отнестись к этим угрозам серьезно. Невозможно подсчитать сколько раз иранские официальные лица призывали к уничтожению Израиля. Основатель Исламской Республики, аятолла Рухолла Хомейни не признавал легитимность существования Израиля, называя его "раковой опухолью, которую необходимо уничтожить". Нынешний аятолла Али Хаменеи постоянно говорит то же самое: "Израиль должен быть стерт со страницы истории". Командиры КСИР регулярно заявляют, что иранские ракеты способны "сравнять с землей Тель-Авив и Хайфу". На иранских ракетах часто пишут лозунги на иврите: "Израиль должен быть стерт с лица земли".
Иран не только угрожает, он действует. Иран стоит за Хезболлой, "Палестинским исламским джихадом", "Харакат ан-Нуджаба", ХАМАС и хуситами. "Силы Кудс" напрямую координируют, обучают и снабжают террористов. Аятоллы - инициаторы нападения 7 октября. Помните, как хуситы перекрыли почти все движение через Суэцкий канал - ракеты им поставил Иран. Напомню, что Иран совершил самый массовый налет в истории в апреле 2024 года, когда несколько сотен дронов, крылатых и баллистических ракет ударили по Израилю.
И так было на протяжении всего правления религиозных фанатиков Ирана:
1992. По заказу Ирана, «Хезболла» произвела взрывы в израильском посольстве в Аргентине. 29 погибших и 242 раненых.
1992. ХАМАС начинает получать от Ирана 30 миллионов долларов ежегодно. Плюс предоставления тренировочных лагерей и оружия.
1994. Взрыв у еврейского культурного центра в Аргентине. 85 погибших и более 300 раненых.
1997. Иран проводит испытания баллистической ракеты «Шахаб-3», способной достичь территории Израиля и приступает к работе над созданием атомной бомбы.
1999. В Иране начинаются массовые еврейские погромы.
2005. Иран становится мировым центром отрицания Холокоста, называя его мифом, созданным сионистской пропагандой. Тегеран печатает новые издания «Протоколов сионских мудрецов».
2006. Иран превращает ливанскую Хезболлу в настоящую армию, предоставляя ей даже противокорабельные ракеты. Израиль перехватывает несколько кораблей с оружием из Ирана
2012. Иран финансирует целую серию покушений на израильских дипломатов по всему миру.
…
Список можно продолжать очень долго. Иран стоял за каждой интифадой и за каждым обстрелом Израиля палестинцами, сирийцами, ливанцами и йеменцами. Как вы думаете, есть ли у Израиля основания беспокоиться по поводу атомной бомбы Тегерана? И при этом Израиль никогда не угрожал Ирану ядерным оружием. Никогда не призывал стереть страну с лица земли.
Но Иран является террористом не только по отношению к Израилю. От террора аятолл страдают прежде всего сами жители Ирана, которых режим загнал в нищету. Фактически аятоллы объявили войну своему народу.
В 1988 году начались массовые казни политических заключённых в Иране. «Тегеранский комитет смерти» приговорил тогда до 30 000 человек к высшей мере.
Было жестокое подавление мирных протестов (в 2009, 2019 и 2022 годах). Была резня в Бендер-Махшехре. Вспомните про войну иранских женщин с хиджабами. Тогда погибло более 500 протестующих, включая 68 детей и 49 женщин. Массовые аресты, пытки и изнасилования стали нормой в Иране.
"Революционные суды" Ирана выносят смертные приговоры по политическим обвинениям - в том числе за вероотступничество, употребление алкоголя, гомосексуальность, кровосмешение, богохульство и политическое инакомыслие. Часто людей вешают на башенных кранах при большом скоплении народа.
Как вы считаете, является ли Иран кровавой диктатурой? Мне кажется, что ответ очевиден. Так можно ли допустить, чтобы у диктатора появилась атомная бомба?
Однак більшість істориків відкидають цю версію, вказуючи на відсутність будь-яких підтверджуючих доказів." - "єврейство" Порошенка не нагадує? але ж хтось для чогось таке робить...
Про "вимагаю" було дуже смішно
Нетаньяху до речі покинув навчання в Європі і пішов защищати країну, а твій боневтік що робив у 2014, в Горлівці?
Чому пропаганда України робить з іранців ворогів???
- Іранці підтримують, що території Криму та днр/лнр то Україна. Ізраїль таке не підтримує.
Ізраїль передав росії технології виготовлення безпілотників "Ланцет" Герань3 та інші
Що передав Ізраїль Україні з озброєння? Ще й збрехали що передали "Петріот"
Кому вигідна війна з Іраном? Ціна на нафту відразу підскочила.
Іран бажав мати свої реактори для збагачення урану, а зараз буде знову залежним від рашки
Таких моментів/нюансів дуже багато. Але ми транслюємо те, що нам вдувають в уха змі. До речі, Іран вважає що Україною керує ісраель
До міст Ізраїля долітає виключно балістика й саме тому від прямого попадання рятує виключно бомбосховище та підземний паркінг -- бажанно на мінус 2 . Ніякі "захищенні комнати" не рятують від прямого влучання баллістики - але це верогідність 1 до 100 тисяч ... Учьора загинула ціла родина українців 3 діточок - 2 дівчини и до 10 років й 1 хлопчик 13 років з батьками . Ось так -- приїхали сховатися від війни й звикли , що в Україні "шахеди" в основному від яких достатньо сховатися на сходах . А там в Бат-Ямі пів будинку знесло від прямого . А сьогодні в Петах Тікві в бетонній кімнаті загинуло двоє від прямого й йще вдоє їх сусідів через те , що не сховалися у бетонній кімнаті . Усі інші , хто сховався навіть поранень не мають . Війна ...
Й головне , загинути туристу у Франції від рук ісламіста верогідність більш велика , ні втрати життя в Ізраїлі . Бо в Ізраїлі майже не існує холігенз , не існує гопстопників ... Насильницька злочинність на мінімальному рівні .
По нічному Парижу ніхто не відпустить підлітка , тим більш дівчинку 12-13 років .
А по набережній Тель Авіву -- скільки завгодно .
Армия обороны Израиля сообщает, что с начала массированных иранских атак, по Израилю было выпущено более 370 баллистических ракет*.
Выявлены 30 точек падения ракет.
Жертвы среди гражданского населения:
• 24 погибших
• 592 раненых, из них:
• 10 - в тяжелом состоянии
• 36 - средней тяжести
• 546 - с легкими травмами
*Эти данные не включают сотни беспилотников, выпущенных в сторону Израиля.
Вчіть кінематику , коли спробуєте робити "позу мислителя-аналітика" ...
Балістична ракете перебуває у зоні враження противоракетної оборони кілька секунд через це застарілі "Пєтріоти" іх беруть виборково . Але "Хец" на 20 років більш ******** и починає "охоту на ціль" йще в стратосфері й має на 15-30 секунд більший лаг часу . Й більшу швидкість ...
Вчіть матчастину . Це особисто допоможе вижити багатьом, хто це прочте . Від балістики крайще йти у бомбосховище або хоча б у підвал . Кут падіння балістики -- 70 градусів й саме через це пряме влучання в дах більш верогінійше ніж у бокову стіну . При цьому будівля ледь вистоїть , але бомбосховище -- легко .
Израильско-иранские отношения начинались задолго до образования самого государства Израиль и пережили несколько фаз трансформаций.
Сначала - закулисные связи в рамках так называемой "периферийной философии", затем - теплые (в том числе торговые) отношения с Ираном при шахе Мохаммеде Резе Пехлеви и де-факто признание Ираном государства Израиль.
После - холодная война с режимом аятолл, которые поставили своей целью уничтожение еврейского государства.
Она поэтапно переросла в самый настоящий вооруженный конфликт.
Положение сил можно увидеть на этой простой карте-схеме.
Синим обозначен Израиль, зеленым - Иран, светло-зеленым - государства, где действуют или действовали до недавнего времени иранские вооруженные силы и/или прокси.
В частности: в Ираке - это шиитские милиции под руководством Ирана, в Йемене - боевики-хуситы, контролирующие столицу и половину страны, в Сирии - Иран имел целые базы и лагеря во время режима Асада с целью создания стотысячной армии боевиков для непосредственной войны с Израилем, и, наконец, Ливан, где действует группировка "Хезболла".
Также иранская агентура и прокси действуют в секторе Газа, Иудее и Самарии.
Все эти группировки, их организация и инфраструктура - все это организовано, снабжается, обучается и финансируется Ираном.
Цель режима аятолл - подчинение (а в их парадигме - "освобождение") всего Ближнего Востока, уничтожение Израиля (что прописано как отдельная и главенствующая цель), а также распространение идей исламской революции дальше: минимум - на весь Ближний Восток, в идеале - на весь мир.
Как говорил Рухолла Хомейни, лидер исламской революции: "Наша революция подходит не только Ирану и странам, населенным мусульманами, - но всем угнетенным и обездоленным в нашем мире".
Население стран (на 2025 год): Иран - около 90 млн (без учета прокси, только собственное население), Израиль - около 10 млн (включая более 2 млн неевреев).
Что представлял собой ирано-израильский конфликт до начала операции "Народ как лев"?
• Взаимные удары (дронами, авиацией, ракетами).
• "Танкерная война" - атаки на грузовые и торговые суда.
• Использование прокси-сил.
• Война спецслужб.
• Попытка похищения и убийства евреев за пределами Израиля.
• Война в киберпространстве.
• Подготовка Ираном экспедиционных корпусов на границе с Израилем (например, "Хезболла" или стотысячная группировка в Сирии) для последующего вторжения.
Эта стратегия получила название "стратегия осьминога": не лобовая атака, а постепенное сжатие щупалец вокруг Израиля, чтобы в нужный момент - добить его удушающей хваткой.
Отдельная тема - попытка Ирана обзавестись ядерным оружием и израильская стратегия недопущения этого.
Сегодня, когда часть щупалец осьминога ослаблены или обрублены ("Хезболла" и ХАМАС ослаблены и обескровлены, а режим Асада пал), Израиль 13 июня нанес удар уже по самой голове - и в последующие дни продолжает наносить удары один за другим.
https://t.me/yigal_levin/84510 @yigal_levin
☝🏼Бытя (канал Быть или) хорошо объясняет, почему Израиль борется не против иранцев и других народов, населяющих Иран (курдов, арабов, белуджей, азербайджанцев и т. д.), а именно против режима аятолл, а Украина - именно против самой России, а не против некоего "режима Путина", что бы это ни значило.
https://youtu.be/L0ANVn82heE
Короткий ответ - потому что в Иране есть подполье, ненависть к режиму, вооруженная борьба и массовые протесты, где власть аятолл буквально держится на казнях и штыках, в то время как в РФ большинство граждан активно или пассивно, но поддерживают Путина и войну России против Украины.
Но вы посмотрите все видео - Бытя умеет объяснять сложные вещи доступно, расставляя акценты и точки.
https://t.me/yigal_levin/84514
На жаль.
По сути, неважно, сколько именно еще ракет запустит Иран по Израилю. Уже понятно, что попасть в цель размера 100 на 100 метров для них почти невыполнимая задача. В том числе потому, что часть перехватят, часть сойдут с курса.
А это означает, что авиацию персы не достанут, газовые платформы не достанут, аэропорты не выключат, батареи ПРО не выбьют. Да, будут хлестать по кварталам, убивать тех, кто не успел уйти в бомбоубежища.
Но никаких тысяч баллистики уже не будет. Даже если не треть ПУ побили как по заявкам, а четверть или еще меньше - не могут собраться под прессом господства в воздухе.
А над всеми этими реакторами в Иране на глубине 80 метров евреи побьют канализацию, охлаждение, вентиляцию, железную дорогу, ЛЭП, и будут пилить всё это неделями если надо. Ничего обогащать и собирать всё-равно не получится.
Пока будут выходить из чата заводы по сборке БПЛА в Исфахане, двигателей к "Шахедам" возле Тебриза, прямо за это вот отдельное сионистское спасибо.
Да, там лететь 4 часа, на кислороде, много вылетов не сделаешь, страна большая, заправщиков не много - но уже видно, что Тегеран страдает сильнее от воздушного наступления Израиля.
То есть, вся надежда аятолл, что Израиль расстреляет высокоточное и бетонобойное, США не влезет со своим бункерным, которое на 60 метров сможет ковырять, придется подписать очередную бумажку, что совершенно точно не будут разрабатывать ядерное оружие (официально они никогда и не признавали, что разрабатывают) и годами зализывать раны.
Надежный план, как швейцарские часы. Из-за амбиций кучки любителей теократии кинуть миллионы людей под санкции и страдания.
Какой страной мог бы быть Иран. Море, девчонки в шортах, доллары за нефть, отели, оазис, в котором разрешают менять пол, несмотря на придуманных друзей, автопром.
Если бы не сумасшедшие деды в чалмах.
Из того, что евреи построили самое для меня удивительное, это обновленный Ближний Восток, конечно.
Няша из Иордании, по совместительству принцесса правящей династии и военный пилот, сбивает "Шахеды", чтобы не летели в Израиль.
Ирак запрещает шиитским группировкам стрелять по Израилю и базам США, а те подчиняются.
Египет выпиливает ячейки Исламского государства и не вмешивается в операцию в Газе.
Ливан запрещает Хезболле стрелять по Израилю и проводит операции, вытесняя силы группировки из десятков поселков.
Основатели Израиля, перевернулись бы в гробу, конечно, увидев такую картину. Им достался совсем другой Ближний Восток. Так, что эволюция работает.