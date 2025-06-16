Китай призвал Израиль и Иран к дипломатическому решению конфликта
Израиль и Иран должны немедленно принять меры для решения конфликта дипломатическими методами.
Об этом изданию Global Times заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы призываем все стороны конфликта немедленно принять меры для того, чтобы как можно быстрее разрядить обстановку, не подрывать стабильность в регионе и создать условия для возвращения на правильный путь - к решению вопросов через диалог", - заявил он
"Китай всегда выступал за мирное решение иранского ядерного вопроса", - подчеркнул Го Цзякунь на брифинге в Пекине.
Китай продолжит взаимодействие со сторонами конфликта для урегулирования ситуации и создания оптимальных условий для дипломатического решения иранской ядерной проблемы, добавил он.
Силой же, по его словам, невозможно добиться долгосрочного результата.
В выходные глава МИД КНР Ван И провел телефонный разговор с израильским коллегой Гидеоном Сааром, а также с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Ван И призвал обе стороны к решению конфликта через диалог.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи може китайці тільки взнали шо твориться в Палестині? Поки верблюди караваном дійдуть до Китаю, торгівельними шляхами...А може просто включають дурника.
Живуть, працюють, багатіють, будинки собі 3-поверхові будують. Іноді, коли особливо накручені піднімають роги, ЦАХАЛ ці роги їм відбиває. А так, здебільшого, все тихо, мирно та стабільно.
Але, вибач, не зрозумів тебе. Ти писав за Палестину, так. А яке відношення Газа має до Палестини? Вони після заколоту 2007 року всі зв'язки з Палестиною порвали і звільнилися від палестинських чиновників найпростішим і найефективнішим способом - покидали їх з дахів. У Газі не Палестина, у Газі ХАМАСстан, влада Братів Мусульман.
Пише конкретніше, що і кого ти маєш на увазі