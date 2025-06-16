РУС
Китай призвал Израиль и Иран к дипломатическому решению конфликта

Израиль после атаки Ирана

Израиль и Иран должны немедленно принять меры для решения конфликта дипломатическими методами.

Об этом изданию Global Times заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем все стороны конфликта немедленно принять меры для того, чтобы как можно быстрее разрядить обстановку, не подрывать стабильность в регионе и создать условия для возвращения на правильный путь - к решению вопросов через диалог", - заявил он

"Китай всегда выступал за мирное решение иранского ядерного вопроса", - подчеркнул Го Цзякунь на брифинге в Пекине.

Китай продолжит взаимодействие со сторонами конфликта для урегулирования ситуации и создания оптимальных условий для дипломатического решения иранской ядерной проблемы, добавил он.

Силой же, по его словам, невозможно добиться долгосрочного результата.

В выходные глава МИД КНР Ван И провел телефонный разговор с израильским коллегой Гидеоном Сааром, а также с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Ван И призвал обе стороны к решению конфликта через диалог.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

Израиль (2096) Иран (2074) Китай (3186)
