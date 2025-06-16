УКР
Китай закликав Ізраїль та Іран до дипломатичного вирішення конфлікту

Ізраїль після атаки Ірану

Ізраїль та Іран повинні негайно вжити заходів для вирішення конфлікту дипломатичними методами.

Про це виданню Global Times заявив представник МЗС КНР Го Цзякунь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми закликаємо всі сторони конфлікту негайно вжити заходів для того, щоб якнайшвидше розрядити обстановку, не підривати стабільність у регіоні та створити умови для повернення на правильний шлях - до вирішення питань через діалог", - заявив він

"Китай завжди виступав за мирне вирішення іранського ядерного питання", - наголосив Го Цзякунь на брифінгу в Пекіні.

Китай продовжить взаємодію зі сторонами конфлікту для врегулювання ситуації та створення оптимальних умов для дипломатичного вирішення іранської ядерної проблеми, додав він.

Силою ж, за його словами, неможливо домогтися довгострокового результату.

У вихідні глава МЗС КНР Ван Ї провів телефонну розмову з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, а також із главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі. Ван Ї закликав обидві сторони до вирішення конфлікту через діалог.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

+8
Закликаємо кнр вивести війська з окупованого Тибета та звільнити всіх уйгурів, яких утримують у концентраційних таборах.
показати весь коментар
16.06.2025 13:11 Відповісти
+6
Косоокі комуняки в свому репертуарі.
показати весь коментар
16.06.2025 13:00 Відповісти
+4
Хто у світі найбільший покупець іранської нафти? Навіть не знаю, що відповісти. А хто хоче зайняти місце персів в цих поставках?
показати весь коментар
16.06.2025 13:06 Відповісти
Совпадєніє?
показати весь коментар
16.06.2025 13:02 Відповісти
Хто у світі найбільший покупець іранської нафти? Навіть не знаю, що відповісти. А хто хоче зайняти місце персів в цих поставках?
показати весь коментар
16.06.2025 13:06 Відповісти
Вчасно.
Чи може китайці тільки взнали шо твориться в Палестині? Поки верблюди караваном дійдуть до Китаю, торгівельними шляхами...А може просто включають дурника.
показати весь коментар
16.06.2025 13:07 Відповісти
А шо твориться в Палестині?
Живуть, працюють, багатіють, будинки собі 3-поверхові будують. Іноді, коли особливо накручені піднімають роги, ЦАХАЛ ці роги їм відбиває. А так, здебільшого, все тихо, мирно та стабільно.
показати весь коментар
16.06.2025 13:22 Відповісти
Яка милота...А я навіть і не здогадувався, як там гарно. Ти мабуть з Гази пишеш, там проживаєш? В якому районі, як погода, не спекотно?
показати весь коментар
16.06.2025 13:25 Відповісти
Ні, я не з Гази, я ближче до Лівану.
Але, вибач, не зрозумів тебе. Ти писав за Палестину, так. А яке відношення Газа має до Палестини? Вони після заколоту 2007 року всі зв'язки з Палестиною порвали і звільнилися від палестинських чиновників найпростішим і найефективнішим способом - покидали їх з дахів. У Газі не Палестина, у Газі ХАМАСстан, влада Братів Мусульман.
Пише конкретніше, що і кого ти маєш на увазі
показати весь коментар
16.06.2025 13:31 Відповісти
Палести́на (др.-грец. Παλαιστίνη [Palaistinê][1]; від арам. פלשת[2] [Pelešet]; івр. ארץ פלשת‎ - Філістія; лат. Palaestina[1]; історичної області на Близькому Сході. Межі області приблизно охоплюють територію ********* сектору Газа; Ізраїлю; Голанських висот; Західного берега річки Йордан; Йорданії; частини як Лівану, так і Сирії - від Сидона на узбережжі Середземного моря до Дамаску, в північній її частині, і від Рафіаха до затоки Акаба - на півдні. Синайський півострів, зазвичай, вважається окремої географічної зоною[4].
показати весь коментар
16.06.2025 14:11 Відповісти
Ну так нехай Китай спробує поспілкуватись з аятолами. Бо досі це нікому не вдавалось
показати весь коментар
16.06.2025 13:11 Відповісти
Китайцям, якщо не помиляюсь, вдалось трохи замирити Іран та Саудівську Аравію.
показати весь коментар
16.06.2025 13:17 Відповісти
Хто їм зараз заважає?
показати весь коментар
16.06.2025 13:29 Відповісти
Закликаємо кнр вивести війська з окупованого Тибета та звільнити всіх уйгурів, яких утримують у концентраційних таборах.
показати весь коментар
16.06.2025 13:11 Відповісти
Краснопузые маоисты боятся вписаться за аятоллских религиозных фанатиков,это хорошо.
показати весь коментар
16.06.2025 13:12 Відповісти
Що вони і роблять.
показати весь коментар
16.06.2025 13:12 Відповісти
І тим часом шлють до Тегерану військово-транспортні літаки.
показати весь коментар
16.06.2025 13:27 Відповісти
 
 