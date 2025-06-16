Китай закликав Ізраїль та Іран до дипломатичного вирішення конфлікту
Ізраїль та Іран повинні негайно вжити заходів для вирішення конфлікту дипломатичними методами.
Про це виданню Global Times заявив представник МЗС КНР Го Цзякунь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми закликаємо всі сторони конфлікту негайно вжити заходів для того, щоб якнайшвидше розрядити обстановку, не підривати стабільність у регіоні та створити умови для повернення на правильний шлях - до вирішення питань через діалог", - заявив він
"Китай завжди виступав за мирне вирішення іранського ядерного питання", - наголосив Го Цзякунь на брифінгу в Пекіні.
Китай продовжить взаємодію зі сторонами конфлікту для врегулювання ситуації та створення оптимальних умов для дипломатичного вирішення іранської ядерної проблеми, додав він.
Силою ж, за його словами, неможливо домогтися довгострокового результату.
У вихідні глава МЗС КНР Ван Ї провів телефонну розмову з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, а також із главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі. Ван Ї закликав обидві сторони до вирішення конфлікту через діалог.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи може китайці тільки взнали шо твориться в Палестині? Поки верблюди караваном дійдуть до Китаю, торгівельними шляхами...А може просто включають дурника.
Живуть, працюють, багатіють, будинки собі 3-поверхові будують. Іноді, коли особливо накручені піднімають роги, ЦАХАЛ ці роги їм відбиває. А так, здебільшого, все тихо, мирно та стабільно.
Але, вибач, не зрозумів тебе. Ти писав за Палестину, так. А яке відношення Газа має до Палестини? Вони після заколоту 2007 року всі зв'язки з Палестиною порвали і звільнилися від палестинських чиновників найпростішим і найефективнішим способом - покидали їх з дахів. У Газі не Палестина, у Газі ХАМАСстан, влада Братів Мусульман.
Пише конкретніше, що і кого ти маєш на увазі