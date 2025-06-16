РУС
4 103 54

Иран готовится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран хочет выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Парламент Ирана готовит законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, Тегеран по-прежнему выступает против разработки оружия массового уничтожения.

В то же время, пишет The Guardian, Иран призвал МАГАТЭ осудить израильские удары по ядерным объектам во время экстренного заседания в понедельник.

"Мы ожидаем, что Совет управляющих (МАГАТЭ) и генеральный директор (Рафаэль Гросси) займут твердую позицию по осуждению этого акта (удары по ядерным объектам Ирана) и привлечению режима (Израиля) к ответственности", - сказал он.

Читайте: Китай призвал Израиль и Иран к дипломатическому решению конфликта

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

Читайте также: Цены на нефть продолжают расти из-за возобновления ударов Израиля и Ирана

Автор: 

Иран (2074) ядерное оружие (1390)
Топ комментарии
+10
Цим договором можна підтертись з 2014 року.
16.06.2025 13:16 Ответить
+10
Будь-яка країна, після подій в Україні має право на власну ядерну зброю. Саме США підштовхнули світ до цієї трагедії
16.06.2025 13:21 Ответить
+8
Коли наш парламент вийде з цього договору? На нас напала ядерна країна, яка вбила та покалічила сотні тисяч, якщо не мільйон людей, хоче нас винищити - відповідно до цього договору, ми можемо з нього вийти.
16.06.2025 13:26 Ответить
Рушникоголовим вірити то саме що і *****.
16.06.2025 13:14 Ответить
Тобто - не готується і не буде створювати бомбу?
16.06.2025 13:16 Ответить
А навіщо їм це, головне створити шум, а ху...лостан допоможе
16.06.2025 13:25 Ответить
Не зрозумів, вони так і заявили, а відконткжений товариш каже - брехня
16.06.2025 13:49 Ответить
Цим договором можна підтертись з 2014 року.
16.06.2025 13:16 Ответить
так він ніякого захисту безядерним державам не дає..... текст договору тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098#Text
16.06.2025 13:30 Ответить
Дякую за посилання. Хоч почитаю шо в тому договорі .
16.06.2025 13:39 Ответить
ну так мова не про підтиання. вихід із договору про нерозповюдження ядерної зброї означає лише одне - країна, яка виходить з цього договору практично уже має ядерну бімбу.
16.06.2025 16:53 Ответить
Покаялись! - мать їх заногу!
16.06.2025 13:17 Ответить
Хоче вийти з того, що вони казали у них ,,нєт, нє било і нікогда нє планіровалось,,
16.06.2025 13:20 Ответить
Будь-яка країна, після подій в Україні має право на власну ядерну зброю. Саме США підштовхнули світ до цієї трагедії
16.06.2025 13:21 Ответить
Вспомнила свиня коли з неї холодець зварили
16.06.2025 13:22 Ответить
А що по цьому поводу скаже трампанутий, хоча скоріше треба питати у ху...ла, бо трампонутий це його рупор.
16.06.2025 13:22 Ответить
Скоріше на підтримку ху..ла і зрозумів що треба самому думати
16.06.2025 13:27 Ответить
Щось вас тоді не чутно було, коли той меморандум підписували, і Пороху було 29 років, всіх все влаштовувало...
16.06.2025 13:31 Ответить
Знову клятий Порошенко винуватий? 😭😭😭😭
16.06.2025 16:28 Ответить
Може ще й бомбу подарувати,щоб самі не розробляли??
16.06.2025 13:25 Ответить
Кацапи свою припруть, скажуть, іранська...
16.06.2025 13:32 Ответить
Коли наш парламент вийде з цього договору? На нас напала ядерна країна, яка вбила та покалічила сотні тисяч, якщо не мільйон людей, хоче нас винищити - відповідно до цього договору, ми можемо з нього вийти.
16.06.2025 13:26 Ответить
А нафіга виходити з цього договору? Не тупіть. Цей договор підписують як неядерні, так і ядерні країни. Просто якшо буде бімба, то Україна з розряду неядерних перейде в розряд ядерних. От і усе.
16.06.2025 13:40 Ответить
>А нафіга виходити з цього договору?
Для того, щоб юридично ми мали можливість займатися відповідними розробками. Не вийде приховано створити ЯЗ, тому все має бути юридично правильно зроблено.
16.06.2025 13:46 Ответить
Ви такий дивний. Хто ж Україні дасть робити ядерну бімбу? Ви реально думаєте шо якшо все обставити юридично правильно, то хтось буде давати на це гроші? А своїх грошей в України навіть на виплату пенсій нема.
16.06.2025 13:51 Ответить
>Хто ж Україні дасть робити ядерну бімбу?
А хтось має такі повноваження? Ніт, кожна країна сама вирішує.

>Ви реально думаєте шо якшо все обставити юридично правильно, то хтось буде давати на це гроші?
В світі багато країн та організацій, які хочуть мати ЯЗ - не здивуюсь, якщо вони не будуть проти профінансувати відповідні розробки.
16.06.2025 13:54 Ответить
"кожна країна сама вирішує."
Он Іран довирішувався.

"В світі багато країн та організацій"
За такі приколи з України все гімно вибʼють.
16.06.2025 14:08 Ответить
>Он Іран довирішувався.
До чого? Ми, за наш без'ядерний статус заплатити на багато порядків більше.

>За такі приколи з України все гімно вибʼють.
Якщо будемо мати хімічну, біологічну та радіологічну зброю - не виб'ють, максимум будуть бугуртити.
16.06.2025 14:13 Ответить
"заплатити на багато порядків більше"
заплатили за скрію масових актів дебілізму, а не за статус.

"хімічну, біологічну та радіологічну"
За всі ті види зброї теж вибʼють. Вперед, ідіть розробляти. А я на вас подивлюся. Розказувати мишам, шо їм треба стати їжаками кожен може.
16.06.2025 14:16 Ответить
>заплатили за скрію масових актів дебілізму, а не за статус.
Та ні, заплатили саме за без'ядерний статус - ядерні країни між собою не влаштовують повномасштабні війни.

>За всі ті види зброї теж вибʼють.
Не виб'ють, бо інакше буде дуже боляче.

>Вперед, ідіть розробляти.
Без проблем, контакти в ОПі є? Домовляйтеся.
16.06.2025 14:22 Ответить
А у вас контактів нема? А як же ви збираєтеся шось розробляти? Аби побалаболити?
16.06.2025 14:24 Ответить
>А як же ви збираєтеся шось розробляти?
Пресуппозиція. Я не писав, що збираюсь щось розробляти.

>Аби побалаболити?
Поширюю знання про ядерні технології.
16.06.2025 14:28 Ответить
Ви не поширюєте нічого, окрім власних хотєлок
16.06.2025 14:30 Ответить
Ще поширюю інформацію про можливість застосування реакторів ЧАЕС для виробництва збройного плутонію, якщо ви не бачили.
16.06.2025 14:37 Ответить
Реактори ЧАЄС заглушені. Схоже вам преба трошки повчити фізику
16.06.2025 16:08 Ответить
Яке відношення має фізика до того, що реактори не використовуються?
16.06.2025 16:27 Ответить
Саме пряме. Якшо ви пишете про ЧАЕС, значить ви не в курсі, як виробляють плутоній
16.06.2025 16:30 Ответить
>Якшо ви пишете про ЧАЕС, значить ви не в курсі, як виробляють плутоній
Знаю, тому й пишу про реактори ЧАЕС(РБМК), бо у них є великий плюс - паливо з кожного каналу можна виймати без зупинки реактора, а це необхідно для того, щоб збільшити співвідношення ізотопа 239Pu до 240Pu
16.06.2025 16:34 Ответить
Іранські ядерні потужності, що розміщені глибоко під землею, зокрема у Фордо, від атак ізраїльської авіації не постраждали.
Адже бомбування здійснювалось на відстані 60-70 км плануючими бомбами. А такий режим скидання по аеробалістичній траекторії для важких бетонобійних протибункерних бомб не підходить - потрібен вертикальний скид з відплвідного потужного бомбардувальника. Що під силу лише США.
Тому головна ціль даної фази збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном - позбавлення останнього його потенціалу до створення для початку з десяток тактичних ядерних зарядів - не досягнута. А це означає, що війна продрвжиться по синусоїді - з ескалаціями і затуханням по мірі закінчення у сторін ракет й інших ***********.
Під кінець цього року ця повітряна війна може перерости у ядерну.
16.06.2025 13:37 Ответить
Потужності під землею може і не постраждали. Але вони не автономні. Для збагачення урану треба прорва електрики. А зверху все шо було рознесли в друзки. Подивимось шо буде, може і США підключиться.
16.06.2025 13:49 Ответить
Вже неодноразово повідомлялось, що Іран накопичив збагаченого до 80-90% урану для створення зо два десятки ядерних зарядів величиною у баскетбольний м'яч кожен.
Зараз йдеться про компоновку окремих частин власне ядерних боєголовок, включно з детонаторами підриву на певних висотах.
Весь цей процес здійснюється в лабораторних умовах.І після ядерного випробування одного-двох зарядів їх вже можна застосовувати у балістичних ракетах.
16.06.2025 13:57 Ответить
На дрібний Ізраїль мегатонн не потрібно, вистачить 100 кт в 10-20 зарядах та й то забагато, і там буде пустеля.
16.06.2025 14:10 Ответить
Подивимось. Якшо в Ірану достатньо матеріалів і залишились живі вчені з інженерами, тоді в Ізраїлю великі проблеми.
16.06.2025 14:17 Ответить
Перші ядерні заряди важили по кілька тон. Розміром з футбольний мяч вони стали через кілька десятків років з розвитком технологій. Крім того, з футбольний мяч - то імплозійні плутонієві боєголовки, а з урану можна зробити тільки найпримітивнішу, по "гарматній" схемі, як у Хіросімі. Якщо навіть хтось передасть Ірану відповідні технології, то на створення боєголовок теж потрібен час.
16.06.2025 14:39 Ответить
Тобто чуваки порушували цей договір на протязі кількох років, а зараз загрожують вийти з нього? І шо це змінить?
16.06.2025 13:37 Ответить
ну формально це може означати, що у них уже є ядрьона бімба. тим більше, за словами Марка Солоніна, 80% збагаченого урану уже достатньо для боєзаряда. подальше збагачування уже можна і не проводити.
16.06.2025 17:05 Ответить
Шоб була бомба - вони б її одразу бахнули. Я бачив новину - один з топ генералів в Ірані виявився ізраїльськім шпигуном. КОли пішла заварушка - чувак втік. Тож я думаю Ізраїль в курсі на якому етапі виробництво.
16.06.2025 17:09 Ответить
швидше за все, що так, а тим виходом із договору Іран просто демонструє свої понти. хоче когось залякати чи ставку підняти перед можливими переговорами.
16.06.2025 17:15 Ответить
ТО ЩО, СРАНИЙ "міратворєц" НЕДОУМКУ трампоне - ЗНОВУ ОБІСРАВСЯ??????????????????????
16.06.2025 14:20 Ответить
де пісділовський шериф?
16.06.2025 14:31 Ответить
гроссі чекає гросі
16.06.2025 14:40 Ответить
цього ніколи не сталося б, якщо б трамп не був президентом!
16.06.2025 23:37 Ответить
 
 