Иран готовится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Парламент Ирана готовит законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По его словам, Тегеран по-прежнему выступает против разработки оружия массового уничтожения.
В то же время, пишет The Guardian, Иран призвал МАГАТЭ осудить израильские удары по ядерным объектам во время экстренного заседания в понедельник.
"Мы ожидаем, что Совет управляющих (МАГАТЭ) и генеральный директор (Рафаэль Гросси) займут твердую позицию по осуждению этого акта (удары по ядерным объектам Ирана) и привлечению режима (Израиля) к ответственности", - сказал он.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
Для того, щоб юридично ми мали можливість займатися відповідними розробками. Не вийде приховано створити ЯЗ, тому все має бути юридично правильно зроблено.
А хтось має такі повноваження? Ніт, кожна країна сама вирішує.
>Ви реально думаєте шо якшо все обставити юридично правильно, то хтось буде давати на це гроші?
В світі багато країн та організацій, які хочуть мати ЯЗ - не здивуюсь, якщо вони не будуть проти профінансувати відповідні розробки.
Он Іран довирішувався.
"В світі багато країн та організацій"
За такі приколи з України все гімно вибʼють.
До чого? Ми, за наш без'ядерний статус заплатити на багато порядків більше.
>За такі приколи з України все гімно вибʼють.
Якщо будемо мати хімічну, біологічну та радіологічну зброю - не виб'ють, максимум будуть бугуртити.
заплатили за скрію масових актів дебілізму, а не за статус.
"хімічну, біологічну та радіологічну"
За всі ті види зброї теж вибʼють. Вперед, ідіть розробляти. А я на вас подивлюся. Розказувати мишам, шо їм треба стати їжаками кожен може.
Та ні, заплатили саме за без'ядерний статус - ядерні країни між собою не влаштовують повномасштабні війни.
>За всі ті види зброї теж вибʼють.
Не виб'ють, бо інакше буде дуже боляче.
>Вперед, ідіть розробляти.
Без проблем, контакти в ОПі є? Домовляйтеся.
Пресуппозиція. Я не писав, що збираюсь щось розробляти.
>Аби побалаболити?
Поширюю знання про ядерні технології.
Знаю, тому й пишу про реактори ЧАЕС(РБМК), бо у них є великий плюс - паливо з кожного каналу можна виймати без зупинки реактора, а це необхідно для того, щоб збільшити співвідношення ізотопа 239Pu до 240Pu
Адже бомбування здійснювалось на відстані 60-70 км плануючими бомбами. А такий режим скидання по аеробалістичній траекторії для важких бетонобійних протибункерних бомб не підходить - потрібен вертикальний скид з відплвідного потужного бомбардувальника. Що під силу лише США.
Тому головна ціль даної фази збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном - позбавлення останнього його потенціалу до створення для початку з десяток тактичних ядерних зарядів - не досягнута. А це означає, що війна продрвжиться по синусоїді - з ескалаціями і затуханням по мірі закінчення у сторін ракет й інших ***********.
Під кінець цього року ця повітряна війна може перерости у ядерну.
Зараз йдеться про компоновку окремих частин власне ядерних боєголовок, включно з детонаторами підриву на певних висотах.
Весь цей процес здійснюється в лабораторних умовах.І після ядерного випробування одного-двох зарядів їх вже можна застосовувати у балістичних ракетах.