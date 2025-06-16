Иран готовится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Парламент Ирана готовит законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, Тегеран по-прежнему выступает против разработки оружия массового уничтожения.

В то же время, пишет The Guardian, Иран призвал МАГАТЭ осудить израильские удары по ядерным объектам во время экстренного заседания в понедельник.

"Мы ожидаем, что Совет управляющих (МАГАТЭ) и генеральный директор (Рафаэль Гросси) займут твердую позицию по осуждению этого акта (удары по ядерным объектам Ирана) и привлечению режима (Израиля) к ответственности", - сказал он.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

