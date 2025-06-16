Іран готується вийти із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Парламент Ірану готує законопроєкт про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.
За його словами, Тегеран, як і раніше, виступає проти розробки зброї масового знищення.
Водночас, пише The Guardian, Іран закликав МАГАТЕ засудити ізраїльські удари по ядерних об'єктах під час екстреного засідання в понеділок.
"Ми очікуємо, що Рада керуючих (МАГАТЕ) і генеральний директор (Рафаель Гроссі) займуть тверду позицію щодо засудження цього акту (удари по ядерних об'єктах Ірану) і притягнення режиму (Ізраїлю) до відповідальності", - сказав він.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для того, щоб юридично ми мали можливість займатися відповідними розробками. Не вийде приховано створити ЯЗ, тому все має бути юридично правильно зроблено.
А хтось має такі повноваження? Ніт, кожна країна сама вирішує.
>Ви реально думаєте шо якшо все обставити юридично правильно, то хтось буде давати на це гроші?
В світі багато країн та організацій, які хочуть мати ЯЗ - не здивуюсь, якщо вони не будуть проти профінансувати відповідні розробки.
Он Іран довирішувався.
"В світі багато країн та організацій"
За такі приколи з України все гімно вибʼють.
До чого? Ми, за наш без'ядерний статус заплатити на багато порядків більше.
>За такі приколи з України все гімно вибʼють.
Якщо будемо мати хімічну, біологічну та радіологічну зброю - не виб'ють, максимум будуть бугуртити.
заплатили за скрію масових актів дебілізму, а не за статус.
"хімічну, біологічну та радіологічну"
За всі ті види зброї теж вибʼють. Вперед, ідіть розробляти. А я на вас подивлюся. Розказувати мишам, шо їм треба стати їжаками кожен може.
Та ні, заплатили саме за без'ядерний статус - ядерні країни між собою не влаштовують повномасштабні війни.
>За всі ті види зброї теж вибʼють.
Не виб'ють, бо інакше буде дуже боляче.
>Вперед, ідіть розробляти.
Без проблем, контакти в ОПі є? Домовляйтеся.
Пресуппозиція. Я не писав, що збираюсь щось розробляти.
>Аби побалаболити?
Поширюю знання про ядерні технології.
Знаю, тому й пишу про реактори ЧАЕС(РБМК), бо у них є великий плюс - паливо з кожного каналу можна виймати без зупинки реактора, а це необхідно для того, щоб збільшити співвідношення ізотопа 239Pu до 240Pu
Адже бомбування здійснювалось на відстані 60-70 км плануючими бомбами. А такий режим скидання по аеробалістичній траекторії для важких бетонобійних протибункерних бомб не підходить - потрібен вертикальний скид з відплвідного потужного бомбардувальника. Що під силу лише США.
Тому головна ціль даної фази збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном - позбавлення останнього його потенціалу до створення для початку з десяток тактичних ядерних зарядів - не досягнута. А це означає, що війна продрвжиться по синусоїді - з ескалаціями і затуханням по мірі закінчення у сторін ракет й інших ***********.
Під кінець цього року ця повітряна війна може перерости у ядерну.
Зараз йдеться про компоновку окремих частин власне ядерних боєголовок, включно з детонаторами підриву на певних висотах.
Весь цей процес здійснюється в лабораторних умовах.І після ядерного випробування одного-двох зарядів їх вже можна застосовувати у балістичних ракетах.