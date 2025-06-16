Іран готується вийти із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Парламент Ірану готує законопроєкт про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

За його словами, Тегеран, як і раніше, виступає проти розробки зброї масового знищення.

Водночас, пише The Guardian, Іран закликав МАГАТЕ засудити ізраїльські удари по ядерних об'єктах під час екстреного засідання в понеділок.

"Ми очікуємо, що Рада керуючих (МАГАТЕ) і генеральний директор (Рафаель Гроссі) займуть тверду позицію щодо засудження цього акту (удари по ядерних об'єктах Ірану) і притягнення режиму (Ізраїлю) до відповідальності", - сказав він.

Читайте: Китай закликав Ізраїль та Іран до дипломатичного вирішення конфлікту

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

Читайте також: Ціни на нафту продовжують зростати через поновлення ударів Ізраїлю та Ірану