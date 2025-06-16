УКР
Іран готується вийти із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Іран хоче вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Парламент Ірану готує законопроєкт про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

За його словами, Тегеран, як і раніше, виступає проти розробки зброї масового знищення.

Водночас, пише The Guardian, Іран закликав МАГАТЕ засудити ізраїльські удари по ядерних об'єктах під час екстреного засідання в понеділок.

"Ми очікуємо, що Рада керуючих (МАГАТЕ) і генеральний директор (Рафаель Гроссі) займуть тверду позицію щодо засудження цього акту (удари по ядерних об'єктах Ірану) і притягнення режиму (Ізраїлю) до відповідальності", - сказав він.

Читайте: Китай закликав Ізраїль та Іран до дипломатичного вирішення конфлікту

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

Читайте також: Ціни на нафту продовжують зростати через поновлення ударів Ізраїлю та Ірану

Іран (2335) ядерна зброя (1211)
Топ коментарі
+10
Цим договором можна підтертись з 2014 року.
16.06.2025 13:16 Відповісти
+10
Будь-яка країна, після подій в Україні має право на власну ядерну зброю. Саме США підштовхнули світ до цієї трагедії
16.06.2025 13:21 Відповісти
+8
Коли наш парламент вийде з цього договору? На нас напала ядерна країна, яка вбила та покалічила сотні тисяч, якщо не мільйон людей, хоче нас винищити - відповідно до цього договору, ми можемо з нього вийти.
16.06.2025 13:26 Відповісти
Рушникоголовим вірити то саме що і *****.
16.06.2025 13:14 Відповісти
Тобто - не готується і не буде створювати бомбу?
16.06.2025 13:16 Відповісти
А навіщо їм це, головне створити шум, а ху...лостан допоможе
16.06.2025 13:25 Відповісти
Не зрозумів, вони так і заявили, а відконткжений товариш каже - брехня
16.06.2025 13:49 Відповісти
Цим договором можна підтертись з 2014 року.
16.06.2025 13:16 Відповісти
так він ніякого захисту безядерним державам не дає..... текст договору тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098#Text
16.06.2025 13:30 Відповісти
Дякую за посилання. Хоч почитаю шо в тому договорі .
16.06.2025 13:39 Відповісти
ну так мова не про підтиання. вихід із договору про нерозповюдження ядерної зброї означає лише одне - країна, яка виходить з цього договору практично уже має ядерну бімбу.
16.06.2025 16:53 Відповісти
Покаялись! - мать їх заногу!
16.06.2025 13:17 Відповісти
Хоче вийти з того, що вони казали у них ,,нєт, нє било і нікогда нє планіровалось,,
16.06.2025 13:20 Відповісти
Будь-яка країна, після подій в Україні має право на власну ядерну зброю. Саме США підштовхнули світ до цієї трагедії
16.06.2025 13:21 Відповісти
Вспомнила свиня коли з неї холодець зварили
16.06.2025 13:22 Відповісти
А що по цьому поводу скаже трампанутий, хоча скоріше треба питати у ху...ла, бо трампонутий це його рупор.
16.06.2025 13:22 Відповісти
Скоріше на підтримку ху..ла і зрозумів що треба самому думати
16.06.2025 13:27 Відповісти
Щось вас тоді не чутно було, коли той меморандум підписували, і Пороху було 29 років, всіх все влаштовувало...
16.06.2025 13:31 Відповісти
Знову клятий Порошенко винуватий? 😭😭😭😭
16.06.2025 16:28 Відповісти
Може ще й бомбу подарувати,щоб самі не розробляли??
16.06.2025 13:25 Відповісти
Кацапи свою припруть, скажуть, іранська...
16.06.2025 13:32 Відповісти
Коли наш парламент вийде з цього договору? На нас напала ядерна країна, яка вбила та покалічила сотні тисяч, якщо не мільйон людей, хоче нас винищити - відповідно до цього договору, ми можемо з нього вийти.
16.06.2025 13:26 Відповісти
А нафіга виходити з цього договору? Не тупіть. Цей договор підписують як неядерні, так і ядерні країни. Просто якшо буде бімба, то Україна з розряду неядерних перейде в розряд ядерних. От і усе.
16.06.2025 13:40 Відповісти
>А нафіга виходити з цього договору?
Для того, щоб юридично ми мали можливість займатися відповідними розробками. Не вийде приховано створити ЯЗ, тому все має бути юридично правильно зроблено.
16.06.2025 13:46 Відповісти
Ви такий дивний. Хто ж Україні дасть робити ядерну бімбу? Ви реально думаєте шо якшо все обставити юридично правильно, то хтось буде давати на це гроші? А своїх грошей в України навіть на виплату пенсій нема.
16.06.2025 13:51 Відповісти
>Хто ж Україні дасть робити ядерну бімбу?
А хтось має такі повноваження? Ніт, кожна країна сама вирішує.

>Ви реально думаєте шо якшо все обставити юридично правильно, то хтось буде давати на це гроші?
В світі багато країн та організацій, які хочуть мати ЯЗ - не здивуюсь, якщо вони не будуть проти профінансувати відповідні розробки.
16.06.2025 13:54 Відповісти
"кожна країна сама вирішує."
Он Іран довирішувався.

"В світі багато країн та організацій"
За такі приколи з України все гімно вибʼють.
16.06.2025 14:08 Відповісти
>Он Іран довирішувався.
До чого? Ми, за наш без'ядерний статус заплатити на багато порядків більше.

>За такі приколи з України все гімно вибʼють.
Якщо будемо мати хімічну, біологічну та радіологічну зброю - не виб'ють, максимум будуть бугуртити.
16.06.2025 14:13 Відповісти
"заплатити на багато порядків більше"
заплатили за скрію масових актів дебілізму, а не за статус.

"хімічну, біологічну та радіологічну"
За всі ті види зброї теж вибʼють. Вперед, ідіть розробляти. А я на вас подивлюся. Розказувати мишам, шо їм треба стати їжаками кожен може.
16.06.2025 14:16 Відповісти
>заплатили за скрію масових актів дебілізму, а не за статус.
Та ні, заплатили саме за без'ядерний статус - ядерні країни між собою не влаштовують повномасштабні війни.

>За всі ті види зброї теж вибʼють.
Не виб'ють, бо інакше буде дуже боляче.

>Вперед, ідіть розробляти.
Без проблем, контакти в ОПі є? Домовляйтеся.
16.06.2025 14:22 Відповісти
А у вас контактів нема? А як же ви збираєтеся шось розробляти? Аби побалаболити?
16.06.2025 14:24 Відповісти
>А як же ви збираєтеся шось розробляти?
Пресуппозиція. Я не писав, що збираюсь щось розробляти.

>Аби побалаболити?
Поширюю знання про ядерні технології.
16.06.2025 14:28 Відповісти
Ви не поширюєте нічого, окрім власних хотєлок
16.06.2025 14:30 Відповісти
Ще поширюю інформацію про можливість застосування реакторів ЧАЕС для виробництва збройного плутонію, якщо ви не бачили.
16.06.2025 14:37 Відповісти
Реактори ЧАЄС заглушені. Схоже вам преба трошки повчити фізику
16.06.2025 16:08 Відповісти
Яке відношення має фізика до того, що реактори не використовуються?
16.06.2025 16:27 Відповісти
Саме пряме. Якшо ви пишете про ЧАЕС, значить ви не в курсі, як виробляють плутоній
16.06.2025 16:30 Відповісти
>Якшо ви пишете про ЧАЕС, значить ви не в курсі, як виробляють плутоній
Знаю, тому й пишу про реактори ЧАЕС(РБМК), бо у них є великий плюс - паливо з кожного каналу можна виймати без зупинки реактора, а це необхідно для того, щоб збільшити співвідношення ізотопа 239Pu до 240Pu
16.06.2025 16:34 Відповісти
Іранські ядерні потужності, що розміщені глибоко під землею, зокрема у Фордо, від атак ізраїльської авіації не постраждали.
Адже бомбування здійснювалось на відстані 60-70 км плануючими бомбами. А такий режим скидання по аеробалістичній траекторії для важких бетонобійних протибункерних бомб не підходить - потрібен вертикальний скид з відплвідного потужного бомбардувальника. Що під силу лише США.
Тому головна ціль даної фази збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном - позбавлення останнього його потенціалу до створення для початку з десяток тактичних ядерних зарядів - не досягнута. А це означає, що війна продрвжиться по синусоїді - з ескалаціями і затуханням по мірі закінчення у сторін ракет й інших ***********.
Під кінець цього року ця повітряна війна може перерости у ядерну.
16.06.2025 13:37 Відповісти
Потужності під землею може і не постраждали. Але вони не автономні. Для збагачення урану треба прорва електрики. А зверху все шо було рознесли в друзки. Подивимось шо буде, може і США підключиться.
16.06.2025 13:49 Відповісти
Вже неодноразово повідомлялось, що Іран накопичив збагаченого до 80-90% урану для створення зо два десятки ядерних зарядів величиною у баскетбольний м'яч кожен.
Зараз йдеться про компоновку окремих частин власне ядерних боєголовок, включно з детонаторами підриву на певних висотах.
Весь цей процес здійснюється в лабораторних умовах.І після ядерного випробування одного-двох зарядів їх вже можна застосовувати у балістичних ракетах.
16.06.2025 13:57 Відповісти
На дрібний Ізраїль мегатонн не потрібно, вистачить 100 кт в 10-20 зарядах та й то забагато, і там буде пустеля.
16.06.2025 14:10 Відповісти
Подивимось. Якшо в Ірану достатньо матеріалів і залишились живі вчені з інженерами, тоді в Ізраїлю великі проблеми.
16.06.2025 14:17 Відповісти
Перші ядерні заряди важили по кілька тон. Розміром з футбольний мяч вони стали через кілька десятків років з розвитком технологій. Крім того, з футбольний мяч - то імплозійні плутонієві боєголовки, а з урану можна зробити тільки найпримітивнішу, по "гарматній" схемі, як у Хіросімі. Якщо навіть хтось передасть Ірану відповідні технології, то на створення боєголовок теж потрібен час.
16.06.2025 14:39 Відповісти
Тобто чуваки порушували цей договір на протязі кількох років, а зараз загрожують вийти з нього? І шо це змінить?
16.06.2025 13:37 Відповісти
ну формально це може означати, що у них уже є ядрьона бімба. тим більше, за словами Марка Солоніна, 80% збагаченого урану уже достатньо для боєзаряда. подальше збагачування уже можна і не проводити.
16.06.2025 17:05 Відповісти
Шоб була бомба - вони б її одразу бахнули. Я бачив новину - один з топ генералів в Ірані виявився ізраїльськім шпигуном. КОли пішла заварушка - чувак втік. Тож я думаю Ізраїль в курсі на якому етапі виробництво.
16.06.2025 17:09 Відповісти
швидше за все, що так, а тим виходом із договору Іран просто демонструє свої понти. хоче когось залякати чи ставку підняти перед можливими переговорами.
16.06.2025 17:15 Відповісти
ТО ЩО, СРАНИЙ "міратворєц" НЕДОУМКУ трампоне - ЗНОВУ ОБІСРАВСЯ??????????????????????
16.06.2025 14:20 Відповісти
де пісділовський шериф?
16.06.2025 14:31 Відповісти
гроссі чекає гросі
16.06.2025 14:40 Відповісти
цього ніколи не сталося б, якщо б трамп не був президентом!
16.06.2025 23:37 Відповісти
 
 