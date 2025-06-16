Атака Ірану на Ізраїль: 24 загиблих і понад 590 поранених
В результаті масованої атаки Ірану на Ізраїль загинули 24 особи, ще 592 людини отримали поранення.
Про це повідомив радник канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю Дмитро Гендельман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
Серед постраждалих 10 перебувають у тяжкому стані, 36 - у стані середньої тяжкості, ще 546 - мають легкі травми.
За даними радника, під час іранської атаки по Ізраїлю було випущено понад 370 балістичних ракет. Встановлено 30 місць падіння ракет, без урахування сотень дронів, які також брали участь в атаці.
Як повідомляє The Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю, з п'ятниці Іран запустив близько 350 балістичних ракет, більшість з яких були перехоплені системами ППО. Під час останнього обстрілу близько 4-ї ранку було випущено близько 40 ракет, які вразили центральний Ізраїль та район Хайфи.
За інформацією, кожна хвиля атаки складалася з 30-60 ракет, з яких 5-10% проривали систему ППО. Основні удари були спрямовані на Тель-Авів і Хайфу, меншою мірою - на Беер-Шеву.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
Цінні тільки євреї.
Дякую за спілкування.
Ти що у дитячьому садочку , де рахунок "хто перший почав" йде день у день .
У ірана в програмних засадах - єдина ціль : ліквідація Ізраїлю . Тільки це дає повний картбланш - хоч усю промисловість ірану зруйнувати .
"Iran constitution" "universal government" "world Islamic government"
10 results
На основі проведеного дослідження можу дати Вам досить чітку відповідь на Ваше питання:
ТАК, МОЖНА СТВЕРДЖУВАТИ ЗАЗНАЧЕНИЙ ЗВ'ЯЗОК1. Закріплення в Конституції Ірану ідеї всесвітнього халіфату:
Конституція Ісламської Республіки Іран прямо проголошує надію на те, що "це століття стане свідком встановлення універсального правління мустадафун (пригноблених) і падіння всіх мустакбірун (гнобителів)" https://en.wikipedia.org/wiki/Iran Iran - Wikipedia.
Конституція також закріплює пан-ісламські повноваження, заявляючи, що "всі мусульмани утворюють єдину націю" і що серед цілей руху є забезпечення рамок для "підготовки шляху для формування єдиної світової спільноти" https://apnews.com/article/a033042303545d9ef783a95222d51b83 Iran leader says Israel a 'cancerous tumor' to be destroyed | AP News.
Складачі конституції висловили надію, що "це століття стане свідком встановлення універсального священного правління і падіння всіх інших".
2. Офіційні заяви про знищення Ізраїлю:
Хаменеї неодноразово робив прямі заяви:
"Зникнення Ізраїлю не означає зникнення єврейського народу... Знищення Ізраїлю означає, що палестинський народ, включаючи мусульман, християн і євреїв, повинен мати можливість визначити свою долю" https://www.aljazeera.com/news/2025/6/13/israel-attacksiran-what-we-know-so-far Israel attacks Iran: What we know so far | Israel-Iran conflict News | Al Jazeera.
Хаменеї оприлюднив "9-пунктний план знищення Ізраїлю", стверджуючи, що "варварська" єврейська держава "не має іншого лікування, як бути знищеною" https://www.shora-gc.ir/en/news/87/constitution-of-the-islamic-republic-of-iran-full-text Constitution of the Islamic Republic of Iran (full text).
Верховний лідер Ірану назвав Ізраїль "раковою пухлиною", яка "безсумнівно буде викорінена і знищена".
3. Логічний зв'язок між глобальними цілями та знищенням Ізраїлю:
Іранська конституція закріплює зобов'язання держави щодо експорту революції. Обіцянка експорту революції закарбована в конституції Ірану https://apnews.com/article/a033042303545d9ef783a95222d51b83 Iran leader says Israel a 'cancerous tumor' to be destroyed | AP News.
Якщо розглядати це в контексті концепції "дар ал-ісламу", то Палестина/Ізраїль розглядається як територія, що колись перебувала під мусульманським правлінням і тому має бути "повернута" до ісламського світу.
Висновок:
Ліквідація держави Ізраїль дійсно є інтегральною частиною глобальної програми Ірану з будівництва всесвітнього ісламського правління. Це не просто регіональний конфлікт, а частина ширшої ідеологічної програми, закріпленої на конституційному рівні та регулярно артикульованої вищим керівництвом країни.
Будь якому юристу очевидно, що це зробленно навмистно, й що очевидно справа абсолютно незперспективна , бо за час поки це почнуть розглядати по суті , діти виростуть й їх так налаштують пропагандою , що виявится , що то було їх бажання .
Що до "справи Натеньягу" -- той самий аргумент , що нібито Хан не бачить юридичного зв"язку між Бучею , катування й вбивством полоненних й особою ****** . Політична відповідальність - безумовно - юридична : ніякого зв"язку . Хоча в Бучі сам довести факт злочину орків -- жодних проблем не існує . А ось "штучний голод" який нибито Натен"ягу "створив" як факт зовсім сумнівний . Бо не існує жодного факту жодної смерті , яку б констатували лікарі , чи паталогоанатоми . Навпаки - медики констатують, що до 90% загиблих и пораненних , це особи чоловічої статі від 15 до 60 років . Серед загиблих дітей чоловіча стать й підлітки - до 95% .
Dmitry Chernyshev (фб)
Получил с десяток комментариев с одним и тем же вопросом: а почему это Израилю можно иметь атомную бомбу, а Ирану - нет? Что это за двойные стандарты? Не думал, что нужно объяснять, почему нельзя террористам давать оружие массового уничтожения, но если кто-то это не понимает, то давайте я попробую на пальцах объяснить.
Если кто-то обещает вас убить, а вашу страну стереть с лица земли, то лучше отнестись к этим угрозам серьезно. Невозможно подсчитать сколько раз иранские официальные лица призывали к уничтожению Израиля. Основатель Исламской Республики, аятолла Рухолла Хомейни не признавал легитимность существования Израиля, называя его "раковой опухолью, которую необходимо уничтожить". Нынешний аятолла Али Хаменеи постоянно говорит то же самое: "Израиль должен быть стерт со страницы истории". Командиры КСИР регулярно заявляют, что иранские ракеты способны "сравнять с землей Тель-Авив и Хайфу". На иранских ракетах часто пишут лозунги на иврите: "Израиль должен быть стерт с лица земли".
Иран не только угрожает, он действует. Иран стоит за Хезболлой, "Палестинским исламским джихадом", "Харакат ан-Нуджаба", ХАМАС и хуситами. "Силы Кудс" напрямую координируют, обучают и снабжают террористов. Аятоллы - инициаторы нападения 7 октября. Помните, как хуситы перекрыли почти все движение через Суэцкий канал - ракеты им поставил Иран. Напомню, что Иран совершил самый массовый налет в истории в апреле 2024 года, когда несколько сотен дронов, крылатых и баллистических ракет ударили по Израилю.
И так было на протяжении всего правления религиозных фанатиков Ирана:
1992. По заказу Ирана, «Хезболла» произвела взрывы в израильском посольстве в Аргентине. 29 погибших и 242 раненых.
1992. ХАМАС начинает получать от Ирана 30 миллионов долларов ежегодно. Плюс предоставления тренировочных лагерей и оружия.
1994. Взрыв у еврейского культурного центра в Аргентине. 85 погибших и более 300 раненых.
1997. Иран проводит испытания баллистической ракеты «Шахаб-3», способной достичь территории Израиля и приступает к работе над созданием атомной бомбы.
1999. В Иране начинаются массовые еврейские погромы.
2005. Иран становится мировым центром отрицания Холокоста, называя его мифом, созданным сионистской пропагандой. Тегеран печатает новые издания «Протоколов сионских мудрецов».
2006. Иран превращает ливанскую Хезболлу в настоящую армию, предоставляя ей даже противокорабельные ракеты. Израиль перехватывает несколько кораблей с оружием из Ирана
2012. Иран финансирует целую серию покушений на израильских дипломатов по всему миру.
…
Список можно продолжать очень долго. Иран стоял за каждой интифадой и за каждым обстрелом Израиля палестинцами, сирийцами, ливанцами и йеменцами. Как вы думаете, есть ли у Израиля основания беспокоиться по поводу атомной бомбы Тегерана? И при этом Израиль никогда не угрожал Ирану ядерным оружием. Никогда не призывал стереть страну с лица земли.
Но Иран является террористом не только по отношению к Израилю. От террора аятолл страдают прежде всего сами жители Ирана, которых режим загнал в нищету. Фактически аятоллы объявили войну своему народу.
В 1988 году начались массовые казни политических заключённых в Иране. «Тегеранский комитет смерти» приговорил тогда до 30 000 человек к высшей мере.
Было жестокое подавление мирных протестов (в 2009, 2019 и 2022 годах). Была резня в Бендер-Махшехре. Вспомните про войну иранских женщин с хиджабами. Тогда погибло более 500 протестующих, включая 68 детей и 49 женщин. Массовые аресты, пытки и изнасилования стали нормой в Иране.
"Революционные суды" Ирана выносят смертные приговоры по политическим обвинениям - в том числе за вероотступничество, употребление алкоголя, гомосексуальность, кровосмешение, богохульство и политическое инакомыслие. Часто людей вешают на башенных кранах при большом скоплении народа.
Как вы считаете, является ли Иран кровавой диктатурой? Мне кажется, что ответ очевиден. Так можно ли допустить, чтобы у диктатора появилась атомная бомба?
Однак більшість істориків відкидають цю версію, вказуючи на відсутність будь-яких підтверджуючих доказів." - "єврейство" Порошенка не нагадує? але ж хтось для чогось таке робить...
Про "вимагаю" було дуже смішно
Нетаньяху до речі покинув навчання в Європі і пішов защищати країну, а твій боневтік що робив у 2014, в Горлівці?
Чому пропаганда України робить з іранців ворогів???
- Іранці підтримують, що території Криму та днр/лнр то Україна. Ізраїль таке не підтримує.
Ізраїль передав росії технології виготовлення безпілотників "Ланцет" Герань3 та інші
Що передав Ізраїль Україні з озброєння? Ще й збрехали що передали "Петріот"
Кому вигідна війна з Іраном? Ціна на нафту відразу підскочила.
Іран бажав мати свої реактори для збагачення урану, а зараз буде знову залежним від рашки
Таких моментів/нюансів дуже багато. Але ми транслюємо те, що нам вдувають в уха змі. До речі, Іран вважає що Україною керує ісраель
До міст Ізраїля долітає виключно балістика й саме тому від прямого попадання рятує виключно бомбосховище та підземний паркінг -- бажанно на мінус 2 . Ніякі "захищенні комнати" не рятують від прямого влучання баллістики - але це верогідність 1 до 100 тисяч ... Учьора загинула ціла родина українців 3 діточок - 2 дівчини и до 10 років й 1 хлопчик 13 років з батьками . Ось так -- приїхали сховатися від війни й звикли , що в Україні "шахеди" в основному від яких достатньо сховатися на сходах . А там в Бат-Ямі пів будинку знесло від прямого . А сьогодні в Петах Тікві в бетонній кімнаті загинуло двоє від прямого й йще вдоє їх сусідів через те , що не сховалися у бетонній кімнаті . Усі інші , хто сховався навіть поранень не мають . Війна ...
Й головне , загинути туристу у Франції від рук ісламіста верогідність більш велика , ні втрати життя в Ізраїлі . Бо в Ізраїлі майже не існує холігенз , не існує гопстопників ... Насильницька злочинність на мінімальному рівні .
По нічному Парижу ніхто не відпустить підлітка , тим більш дівчинку 12-13 років .
А по набережній Тель Авіву -- скільки завгодно .
Армия обороны Израиля сообщает, что с начала массированных иранских атак, по Израилю было выпущено более 370 баллистических ракет*.
Выявлены 30 точек падения ракет.
Жертвы среди гражданского населения:
• 24 погибших
• 592 раненых, из них:
• 10 - в тяжелом состоянии
• 36 - средней тяжести
• 546 - с легкими травмами
*Эти данные не включают сотни беспилотников, выпущенных в сторону Израиля.
Вчіть кінематику , коли спробуєте робити "позу мислителя-аналітика" ...
Балістична ракете перебуває у зоні враження противоракетної оборони кілька секунд через це застарілі "Пєтріоти" іх беруть виборково . Але "Хец" на 20 років більш ******** и починає "охоту на ціль" йще в стратосфері й має на 15-30 секунд більший лаг часу . Й більшу швидкість ...
Вчіть матчастину . Це особисто допоможе вижити багатьом, хто це прочте . Від балістики крайще йти у бомбосховище або хоча б у підвал . Кут падіння балістики -- 70 градусів й саме через це пряме влучання в дах більш верогінійше ніж у бокову стіну . При цьому будівля ледь вистоїть , але бомбосховище -- легко .
Израильско-иранские отношения начинались задолго до образования самого государства Израиль и пережили несколько фаз трансформаций.
Сначала - закулисные связи в рамках так называемой "периферийной философии", затем - теплые (в том числе торговые) отношения с Ираном при шахе Мохаммеде Резе Пехлеви и де-факто признание Ираном государства Израиль.
После - холодная война с режимом аятолл, которые поставили своей целью уничтожение еврейского государства.
Она поэтапно переросла в самый настоящий вооруженный конфликт.
Положение сил можно увидеть на этой простой карте-схеме.
Синим обозначен Израиль, зеленым - Иран, светло-зеленым - государства, где действуют или действовали до недавнего времени иранские вооруженные силы и/или прокси.
В частности: в Ираке - это шиитские милиции под руководством Ирана, в Йемене - боевики-хуситы, контролирующие столицу и половину страны, в Сирии - Иран имел целые базы и лагеря во время режима Асада с целью создания стотысячной армии боевиков для непосредственной войны с Израилем, и, наконец, Ливан, где действует группировка "Хезболла".
Также иранская агентура и прокси действуют в секторе Газа, Иудее и Самарии.
Все эти группировки, их организация и инфраструктура - все это организовано, снабжается, обучается и финансируется Ираном.
Цель режима аятолл - подчинение (а в их парадигме - "освобождение") всего Ближнего Востока, уничтожение Израиля (что прописано как отдельная и главенствующая цель), а также распространение идей исламской революции дальше: минимум - на весь Ближний Восток, в идеале - на весь мир.
Как говорил Рухолла Хомейни, лидер исламской революции: "Наша революция подходит не только Ирану и странам, населенным мусульманами, - но всем угнетенным и обездоленным в нашем мире".
Население стран (на 2025 год): Иран - около 90 млн (без учета прокси, только собственное население), Израиль - около 10 млн (включая более 2 млн неевреев).
Что представлял собой ирано-израильский конфликт до начала операции "Народ как лев"?
• Взаимные удары (дронами, авиацией, ракетами).
• "Танкерная война" - атаки на грузовые и торговые суда.
• Использование прокси-сил.
• Война спецслужб.
• Попытка похищения и убийства евреев за пределами Израиля.
• Война в киберпространстве.
• Подготовка Ираном экспедиционных корпусов на границе с Израилем (например, "Хезболла" или стотысячная группировка в Сирии) для последующего вторжения.
Эта стратегия получила название "стратегия осьминога": не лобовая атака, а постепенное сжатие щупалец вокруг Израиля, чтобы в нужный момент - добить его удушающей хваткой.
Отдельная тема - попытка Ирана обзавестись ядерным оружием и израильская стратегия недопущения этого.
Сегодня, когда часть щупалец осьминога ослаблены или обрублены ("Хезболла" и ХАМАС ослаблены и обескровлены, а режим Асада пал), Израиль 13 июня нанес удар уже по самой голове - и в последующие дни продолжает наносить удары один за другим.
https://t.me/yigal_levin/84510 @yigal_levin
☝🏼Бытя (канал Быть или) хорошо объясняет, почему Израиль борется не против иранцев и других народов, населяющих Иран (курдов, арабов, белуджей, азербайджанцев и т. д.), а именно против режима аятолл, а Украина - именно против самой России, а не против некоего "режима Путина", что бы это ни значило.
https://youtu.be/L0ANVn82heE
Короткий ответ - потому что в Иране есть подполье, ненависть к режиму, вооруженная борьба и массовые протесты, где власть аятолл буквально держится на казнях и штыках, в то время как в РФ большинство граждан активно или пассивно, но поддерживают Путина и войну России против Украины.
Но вы посмотрите все видео - Бытя умеет объяснять сложные вещи доступно, расставляя акценты и точки.
https://t.me/yigal_levin/84514
На жаль.
По сути, неважно, сколько именно еще ракет запустит Иран по Израилю. Уже понятно, что попасть в цель размера 100 на 100 метров для них почти невыполнимая задача. В том числе потому, что часть перехватят, часть сойдут с курса.
А это означает, что авиацию персы не достанут, газовые платформы не достанут, аэропорты не выключат, батареи ПРО не выбьют. Да, будут хлестать по кварталам, убивать тех, кто не успел уйти в бомбоубежища.
Но никаких тысяч баллистики уже не будет. Даже если не треть ПУ побили как по заявкам, а четверть или еще меньше - не могут собраться под прессом господства в воздухе.
А над всеми этими реакторами в Иране на глубине 80 метров евреи побьют канализацию, охлаждение, вентиляцию, железную дорогу, ЛЭП, и будут пилить всё это неделями если надо. Ничего обогащать и собирать всё-равно не получится.
Пока будут выходить из чата заводы по сборке БПЛА в Исфахане, двигателей к "Шахедам" возле Тебриза, прямо за это вот отдельное сионистское спасибо.
Да, там лететь 4 часа, на кислороде, много вылетов не сделаешь, страна большая, заправщиков не много - но уже видно, что Тегеран страдает сильнее от воздушного наступления Израиля.
То есть, вся надежда аятолл, что Израиль расстреляет высокоточное и бетонобойное, США не влезет со своим бункерным, которое на 60 метров сможет ковырять, придется подписать очередную бумажку, что совершенно точно не будут разрабатывать ядерное оружие (официально они никогда и не признавали, что разрабатывают) и годами зализывать раны.
Надежный план, как швейцарские часы. Из-за амбиций кучки любителей теократии кинуть миллионы людей под санкции и страдания.
Какой страной мог бы быть Иран. Море, девчонки в шортах, доллары за нефть, отели, оазис, в котором разрешают менять пол, несмотря на придуманных друзей, автопром.
Если бы не сумасшедшие деды в чалмах.
Из того, что евреи построили самое для меня удивительное, это обновленный Ближний Восток, конечно.
Няша из Иордании, по совместительству принцесса правящей династии и военный пилот, сбивает "Шахеды", чтобы не летели в Израиль.
Ирак запрещает шиитским группировкам стрелять по Израилю и базам США, а те подчиняются.
Египет выпиливает ячейки Исламского государства и не вмешивается в операцию в Газе.
Ливан запрещает Хезболле стрелять по Израилю и проводит операции, вытесняя силы группировки из десятков поселков.
Основатели Израиля, перевернулись бы в гробу, конечно, увидев такую картину. Им достался совсем другой Ближний Восток. Так, что эволюция работает.