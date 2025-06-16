Атака Ірану на Ізраїль: 24 загиблих і понад 590 поранених

В результаті масованої атаки Ірану на Ізраїль загинули 24 особи, ще 592 людини отримали поранення.

Про це повідомив радник канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю Дмитро Гендельман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

Серед постраждалих 10 перебувають у тяжкому стані, 36 - у стані середньої тяжкості, ще 546 - мають легкі травми.

За даними радника, під час іранської атаки по Ізраїлю було випущено понад 370 балістичних ракет. Встановлено 30 місць падіння ракет, без урахування сотень дронів, які також брали участь в атаці.

Як повідомляє The Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю, з п'ятниці Іран запустив близько 350 балістичних ракет, більшість з яких були перехоплені системами ППО. Під час останнього обстрілу близько 4-ї ранку було випущено близько 40 ракет, які вразили центральний Ізраїль та район Хайфи.

За інформацією, кожна хвиля атаки складалася з 30-60 ракет, з яких 5-10% проривали систему ППО. Основні удари були спрямовані на Тель-Авів і Хайфу, меншою мірою - на Беер-Шеву.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

