Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей. ВИДЕО

В Иране заявили, что Израиль нанес удар по его государственной телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран" (IRIB).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Момент удара попал в прямой эфир: ведущая произносит речь, после чего слышен взрыв, гаснет экран на фоне, падают обломки - и женщина выходит из кадра.

Иранские СМИ пишут, что вследствие удара погибли 18 человек.

ЦАХАЛ заявил, что Военно-воздушные силы страны, на основе разведданных, ударили по центру связи, который использовался в военных целях иранской армией. "Здание использовалось Вооруженными силами Ирана под видом гражданской деятельности, прикрывая военное использование инфраструктуры и оборудования центра. Удар непосредственно нанес ущерб военному потенциалу иранских вооруженных сил", - утверждается в сообщении.

