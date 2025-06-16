РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7270 посетителей онлайн
Новости Видео Удар Израиля по Ирану
11 213 63

Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей. ВИДЕО

В Иране заявили, что Израиль нанес удар по его государственной телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран" (IRIB).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Момент удара попал в прямой эфир: ведущая произносит речь, после чего слышен взрыв, гаснет экран на фоне, падают обломки - и женщина выходит из кадра.

Иранские СМИ пишут, что вследствие удара погибли 18 человек.

удар Израиля по телевидению Ирана

ЦАХАЛ заявил, что Военно-воздушные силы страны, на основе разведданных, ударили по центру связи, который использовался в военных целях иранской армией. "Здание использовалось Вооруженными силами Ирана под видом гражданской деятельности, прикрывая военное использование инфраструктуры и оборудования центра. Удар непосредственно нанес ущерб военному потенциалу иранских вооруженных сил", - утверждается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожена треть ракетных установок Ирана, - ЦАХАЛ

Автор: 

война (1450) Израиль (2096) Иран (2074)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
ти що їбанулася? Ізраіль знищує прямого союзника росії!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:24 Ответить
+19
Какая жаль, какая жаль ! Не Останкіно.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:25 Ответить
+11
Один в один кац@.ня!!! Один в один!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
точно не риторика раші
показать весь комментарий
16.06.2025 20:15 Ответить
Один в один кац@.ня!!! Один в один!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:18 Ответить
ти що їбанулася? Ізраіль знищує прямого союзника росії!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:24 Ответить
Вони й самі не останні союзники московії!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:30 Ответить
Значить якщо хтось когось загризе (а ми вже знаємо хто кого), то у кацапів на одного союзника буде менше.
Профіт
показать весь комментарий
16.06.2025 22:12 Ответить
Але при цьому рятує самих кацапів."Війна Ізраїлю з Іраном рятує Кремль: Ціни на російську нафту підскочили за кілька днів на 15% Джерело: https://censor.net/n3558189
показать весь комментарий
16.06.2025 21:02 Ответить
Вас будут ї6ати за невмотивовану агресію проти мирної України.
Ї6ати будуть до смерті.

Duyt Bink

Реєстрація: 16 червня 2025
показать весь комментарий
16.06.2025 20:54 Ответить
Тобі воздастся першому. Можливо прямо зараз.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:06 Ответить
Кацап?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:38 Ответить
Какая жаль, какая жаль ! Не Останкіно.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:25 Ответить
А є переклад що вона говорить там!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:26 Ответить
та аналог кацапо пропоганди - соловей скабеева...
показать весь комментарий
16.06.2025 20:35 Ответить
Щось на кшталт "шампанське з ранку мене не п'янить".
показать весь комментарий
16.06.2025 22:23 Ответить
Очєнь красівоє!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:29 Ответить
У війни всі засоби хороші . Історію пишуть переможці !!!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:34 Ответить
В останкіно продовжує отруювати ненавистю і так слабкі мізки кацапні. Чому? Тому що дехто просто нелох лох.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:35 Ответить
Ролик натякає на найближче майбутнє росії.
Так само і Скабеєви-Андрєєви, Соловйови-Попови при перших же гуркотах не кіношно-постановочних, а реальних бомб і снарядів, задерши хвіст і притиснувши вуха від жаху, кинуть і свої затишні студії і свого довірливого глядача і понесуться стрімголов, аби забитися у нору поглибше та вижити
показать весь комментарий
16.06.2025 20:37 Ответить
Судя по размерам, это какой-то космический крейсер
показать весь комментарий
16.06.2025 20:39 Ответить
А эмблема на крилах...???

показать весь комментарий
16.06.2025 20:45 Ответить
фотошоп
показать весь комментарий
16.06.2025 20:47 Ответить
Ні, фотошоп теж потребує професійних навичок. Це не фотошоп.
Все ж таки - Фотожоп.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:54 Ответить
Не, это ИИ рисует им.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:21 Ответить
Реакція ЦАХАЛ

"Фейкові іранські ЗМІ. Ця новина, поширювана іранськими ЗМІ, абсолютно безпідставна", - підкреслив Адраї.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:49 Ответить
Ну, так написано ж: "ізраїльський F-35" - ізраїльський
показать весь комментарий
16.06.2025 21:13 Ответить
Пілоти мабуть з 5 метрів зросту в таку літаку.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:15 Ответить
Зображення з того часу стало мемом через свою незграбну підробку. Багато користувачів діляться іншими очевидними підробками нібито збитої ізраїльської військової техніки.

показать весь комментарий
16.06.2025 22:09 Ответить
Довжина: 15,5 м
Висота: 5.28 м
Розмах крила: 10.0 м

Якщо навіть зріст арабів на фото 2 метри, ну й в плечах, хай 1 метр, то:
довжина цього винищувача десь 50 метрів...

Про вантажні істрєбітєлі не чув...
показать весь комментарий
16.06.2025 22:10 Ответить
Навіть якщо розмір справжній то де, сдіди падіння бо він лежить наче його автокраном акуратно опустили на землю, фезюляж майже цілий, у кабіни пілота не відстрілена верхня частина під час катапультуваня, короче фотожаба. Дешева.
показать весь комментарий
16.06.2025 22:35 Ответить
В Иране ранее постили "доказательство" сбитого F-16/35 и выставляли фото Су-24, который сбила Турция... А теперь с помощью ИИ генерируют картинки.
показать весь комментарий
16.06.2025 22:38 Ответить
А фото збитого ізраїльского льотчика ви ще не бачили? Ось! І кажуть, що навіть знаходили у іранській пресі (хоча я вважаю, що це влучний пранк!)
показать весь комментарий
17.06.2025 01:16 Ответить
Даже конструктивно - это не F-35
показать весь комментарий
17.06.2025 13:58 Ответить
А в ізраїльтян🇮🇱 гарне почуття гумору 😆
показать весь комментарий
16.06.2025 20:41 Ответить
ахахаха, террористам дають піздов
показать весь комментарий
16.06.2025 20:42 Ответить
Якій дієвий аргумент проти брехні та пропаганди!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:47 Ответить
Не*уйова рекламна пауза )
показать весь комментарий
16.06.2025 20:51 Ответить
Програму "Время" не подивились...
показать весь комментарий
16.06.2025 20:52 Ответить
Гарячі новини
показать весь комментарий
16.06.2025 21:13 Ответить
Їх роздовбують, а вони все рівно кричать "Аллах акбар!". Нє, це невиліковно...
показать весь комментарий
16.06.2025 21:14 Ответить
А вказати можете на якій секунді?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:59 Ответить
Тікай, бебі, тікай
показать весь комментарий
16.06.2025 21:41 Ответить
отак треба по шоу пропаганди сімонян та соловйова.
показать весь комментарий
16.06.2025 22:10 Ответить
А шо наши так, могут же или низзя, ***** абыдэтса?
показать весь комментарий
17.06.2025 00:21 Ответить
ГАСИТЕ НЕВЕРНЫХ МУСУЛЬМАН
показать весь комментарий
17.06.2025 00:33 Ответить
вот бы так по масковскому телевидению бахнуть. респект авторам.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:35 Ответить
перси вивчил ШІ🌽
показать весь комментарий
17.06.2025 21:16 Ответить
 
 