Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей. ВИДЕО
В Иране заявили, что Израиль нанес удар по его государственной телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран" (IRIB).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Момент удара попал в прямой эфир: ведущая произносит речь, после чего слышен взрыв, гаснет экран на фоне, падают обломки - и женщина выходит из кадра.
Иранские СМИ пишут, что вследствие удара погибли 18 человек.
ЦАХАЛ заявил, что Военно-воздушные силы страны, на основе разведданных, ударили по центру связи, который использовался в военных целях иранской армией. "Здание использовалось Вооруженными силами Ирана под видом гражданской деятельности, прикрывая военное использование инфраструктуры и оборудования центра. Удар непосредственно нанес ущерб военному потенциалу иранских вооруженных сил", - утверждается в сообщении.
Так само і Скабеєви-Андрєєви, Соловйови-Попови при перших же гуркотах не кіношно-постановочних, а реальних бомб і снарядів, задерши хвіст і притиснувши вуха від жаху, кинуть і свої затишні студії і свого довірливого глядача і понесуться стрімголов, аби забитися у нору поглибше та вижити
Все ж таки - Фотожоп.
"Фейкові іранські ЗМІ. Ця новина, поширювана іранськими ЗМІ, абсолютно безпідставна", - підкреслив Адраї.
