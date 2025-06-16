Іран прагне деескалації з Ізраїлем та поновлення ядерних переговорів зі США, - WSJ
Іран через арабських посередників сигналізує про те, що прагне припинення війни з Ізраїлем та відновлення переговорів щодо ядерної угоди зі США.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на близькосхідних та європейських чиновників, передає Цензор.НЕТ.
За словами офіційних осіб, Тегеран заявив арабським чиновникам про свою готовність повернутися за стіл переговорів щодо ядерної угоди, якщо США не приєднаються до війни на боці Ізраїлю.
Вони також передали Ізраїлю повідомлення, в яких зазначалося, що в інтересах обох сторін стримувати насильство.
"Але враховуючи, що ізраїльські військові літаки можуть вільно літати над Тегераном, а іранські контратаки завдають мінімальної шкоди, ізраїльські посадовці мають мало стимулів припинити атаки, перш ніж зробити більше для знищення ядерних об'єктів Ірану та подальшого послаблення влади в країні", - пише видання.
Журналісти зазначили, що забезпечення тимчасової перерви могло б дати Ірану перепочинок для перегрупування сил і посилення міжнародного тиску на Ізраїль. Також для Тегерана було б виграшним варіантом утримання США від використання в бойових діях військових засобів, здатних знищити підземні укриття.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляв, що атаки триватимуть, доки ядерна програма та балістичні ракети Ірану не будуть знищені, і він не показав жодних ознак готовності зупинитися. Він також сказав, що зміна режиму не є метою, але може бути результатом, враховуючи слабкість іранського керівництва.
Крім цього, Іран заявив арабським чиновникам, що може прискорити свою ядерну програму та розширити масштаби війни, якщо не буде перспектив відновлення переговорів зі США.
Немає жодних ознак того, що Іран готовий піти на нові поступки в ядерних переговорах, додали арабські посередники.
Нагадаємо, заплановані на 15 червня переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерану було скасовано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Израиль продолжает методично и планомерно уничтожать режим мулл. Именно - режим. На видео - прямо возле столицы Тегерана Израиль уничтожает подземную инфраструктуру.
Израиль начал с ПВО и ВВС, затем средства запуска ракет, одновременно военная и политическая верхушка. Одновременно ядерная инфраструктура и ученые. Одновременно ВПК и тд. Волнами и без остановки.
Иран взвыл и через всех посредников (шейхи, Турция, Россия) просит повлиять на Израиль и прекратить уничтожение режима. Взамен Иран предлагает любые переговоры. Это российская тактика - когда им плохо, они предлагают переговоры чтобы восстановиться.
Но Биби никого не слушает и это единственное правильное решение. Такое окно снова может и не появиться.
А що кажуть аятолли? 🤔
Країна (відсотків на 70) в релігійному естазі, яким керують саме аятоли. Сподівання на внутрішній супротив - мізерні (освічених мало - умовно "містяни", релігійних більшість - умовно "селяни"). Таке протистояння закінчиться за тиждень на користь "селян" і аятоли знову опиняться на верхівці влади....
ІМХО
А був же ж, колись, Іран чудовою країною... Не перестану повторювати: "БУДЬ ЯКА РЕЛІГІЯ - ЗЛО!!!"
Злом ее делают церковники
Это не про религию
Это про власть
А ради власти всегда идут на убийства
якщо б УСІ дотримувались хоч 2 заповідей (не вбий!, не вкради!)
то ми б жили у раю на землі
Гасите полотенец! Гасите до конца