Іран прагне деескалації з Ізраїлем та поновлення ядерних переговорів зі США, - WSJ

Іран через арабських посередників сигналізує про те, що прагне припинення війни з Ізраїлем та відновлення переговорів щодо ядерної угоди зі США.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на близькосхідних та європейських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

За словами офіційних осіб, Тегеран заявив арабським чиновникам про свою готовність повернутися за стіл переговорів щодо ядерної угоди, якщо США не приєднаються до війни на боці Ізраїлю.

Вони також передали Ізраїлю повідомлення, в яких зазначалося, що в інтересах обох сторін стримувати насильство.

"Але враховуючи, що ізраїльські військові літаки можуть вільно літати над Тегераном, а іранські контратаки завдають мінімальної шкоди, ізраїльські посадовці мають мало стимулів припинити атаки, перш ніж зробити більше для знищення ядерних об'єктів Ірану та подальшого послаблення влади в країні", - пише видання.

Журналісти зазначили, що забезпечення тимчасової перерви могло б дати Ірану перепочинок для перегрупування сил і посилення міжнародного тиску на Ізраїль. Також для Тегерана було б виграшним варіантом утримання США від використання в бойових діях військових засобів, здатних знищити підземні укриття.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляв, що атаки триватимуть, доки ядерна програма та балістичні ракети Ірану не будуть знищені, і він не показав жодних ознак готовності зупинитися. Він також сказав, що зміна режиму не є метою, але може бути результатом, враховуючи слабкість іранського керівництва.

Крім цього, Іран заявив арабським чиновникам, що може прискорити свою ядерну програму та розширити масштаби війни, якщо не буде перспектив відновлення переговорів зі США.

Немає жодних ознак того, що Іран готовий піти на нові поступки в ядерних переговорах, додали арабські посередники.

Нагадаємо, заплановані на 15 червня переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерану було скасовано.

