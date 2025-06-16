УКР
Іран прагне деескалації з Ізраїлем та поновлення ядерних переговорів зі США, - WSJ

Іран хоче відновити переговори зі США про ядерну угоду

Іран через арабських посередників сигналізує про те, що прагне припинення війни з Ізраїлем та відновлення переговорів щодо ядерної угоди зі США.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на близькосхідних та європейських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

За словами офіційних осіб, Тегеран заявив арабським чиновникам про свою готовність повернутися за стіл переговорів щодо ядерної угоди, якщо США не приєднаються до війни на боці Ізраїлю.

Вони також передали Ізраїлю повідомлення, в яких зазначалося, що в інтересах обох сторін стримувати насильство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі іранського держтелебачення під час випуску новин. ВIДЕО

"Але враховуючи, що ізраїльські військові літаки можуть вільно літати над Тегераном, а іранські контратаки завдають мінімальної шкоди, ізраїльські посадовці мають мало стимулів припинити атаки, перш ніж зробити більше для знищення ядерних об'єктів Ірану та подальшого послаблення влади в країні", - пише видання. 

Журналісти зазначили, що забезпечення тимчасової перерви могло б дати Ірану перепочинок для перегрупування сил і посилення міжнародного тиску на Ізраїль. Також для Тегерана було б виграшним варіантом утримання США від використання в бойових діях військових засобів, здатних знищити підземні укриття.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляв, що атаки триватимуть, доки ядерна програма та балістичні ракети Ірану не будуть знищені, і він не показав жодних ознак готовності зупинитися. Він також сказав, що зміна режиму не є метою, але може бути результатом, враховуючи слабкість іранського керівництва.

Читайте також: Гроссі розповів про стан пошкоджених ізраїльськими атаками ядерних об’єктів Ірану: Рівень радіації за межами майданчиків залишився незмінним

Крім цього, Іран заявив арабським чиновникам, що може прискорити свою ядерну програму та розширити масштаби війни, якщо не буде перспектив відновлення переговорів зі США.

Немає жодних ознак того, що Іран готовий піти на нові поступки в ядерних переговорах, додали арабські посередники.

Нагадаємо, заплановані на 15 червня переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерану було скасовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран не братиме участі у ядерних переговорах зі США 15 червня, - ЗМІ (оновлено)

Ізраїль (1828) Іран (2335) США (24357)
+17
Ось що песдюліни животворячи роблять! 😁
16.06.2025 20:43 Відповісти
+10
Якщо зараз Ізраїль зупиниться і не донищить режим аятолл, то зробить велику помилку. Буде те саме, що з рашкою після срср - залижуть рани, наберуться сил і будуть нищити Ізраїль.
А був же ж, колись, Іран чудовою країною... Не перестану повторювати: "БУДЬ ЯКА РЕЛІГІЯ - ЗЛО!!!"

16.06.2025 21:14 Відповісти
+8
https://www.ponomaroleg.com/izrail-metodichno-unichtozhaet-rezhim-mull/ Олег Пономарь

Израиль продолжает методично и планомерно уничтожать режим мулл. Именно - режим. На видео - прямо возле столицы Тегерана Израиль уничтожает подземную инфраструктуру.
Израиль начал с ПВО и ВВС, затем средства запуска ракет, одновременно военная и политическая верхушка. Одновременно ядерная инфраструктура и ученые. Одновременно ВПК и тд. Волнами и без остановки.
Иран взвыл и через всех посредников (шейхи, Турция, Россия) просит повлиять на Израиль и прекратить уничтожение режима. Взамен Иран предлагает любые переговоры. Это российская тактика - когда им плохо, они предлагают переговоры чтобы восстановиться.
Но Биби никого не слушает и это единственное правильное решение. Такое окно снова может и не появиться.
16.06.2025 22:03 Відповісти
Роби висновки, качур.
16.06.2025 20:42 Відповісти
... якщо хочеш конструктивних перемовин з ******
16.06.2025 20:45 Відповісти
Заявили "Президент", "Голова МЗС" чи ще хтось з ляльок?
А що кажуть аятолли? 🤔
16.06.2025 20:46 Відповісти
аятолли смокчать куй! мабуть все вже вирішено... https://mignews.com/news/politic/netaniyagu-zayavil-chto-izrail-ne-isklyuchaet-ubijstva-hamenei.html
16.06.2025 20:52 Відповісти
Жодної з цілей Ізраїль не досяг (збагачення урану глибоко під землею, як і виробництво балістичних ракет). Засобів ураження таких об'єктів у них немає (а трампон не надасть).
Країна (відсотків на 70) в релігійному естазі, яким керують саме аятоли. Сподівання на внутрішній супротив - мізерні (освічених мало - умовно "містяни", релігійних більшість - умовно "селяни"). Таке протистояння закінчиться за тиждень на користь "селян" і аятоли знову опиняться на верхівці влади....
ІМХО
16.06.2025 21:02 Відповісти
Скільки платять, кацапи?
17.06.2025 00:06 Відповісти
😁🤡🤮
показати весь коментар
тупа черепаха, вилізай з панцира!
показати весь коментар
Тільки спочатку нехай Ізраїль наваляє їм за всю балістику, а потім можна і перемовини.
16.06.2025 20:47 Відповісти
Дурний ЧУПЧИК - вчись вести перемовини у Ізраїля!
16.06.2025 20:51 Відповісти
Американці з кущів щось там ще висловлюють ? Як не стурбованність так про "нищівні санкції" або "мир через американські прокачені м'язи". Слабий Ізраїль показав важковаговику як треба розмовляти з негідниками та "хорошими хлопцями" ! Поки важковаговик сидів у кущах. Ні прі дєлах. Міркуючи над сдЄлкамі та черговими ляпами про ... чергову свою зарозумність.
16.06.2025 20:54 Відповісти
https://x.com/FaytuksNetwork/status/1934629371626901679?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1934629371626901679%7Ctwgr%5E3c27c698ab496640949413066ed35f4068057581%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmignews.com%2Fnews%2Farabisrael%2Fvzryv-v-pryamom-efire-iranskogo-tv.html
16.06.2025 20:55 Відповісти
Фізичні зауваження завжди дієвіші ніж усні )
16.06.2025 21:06 Відповісти
Вера сама по себе злом не является
Злом ее делают церковники
16.06.2025 21:33 Відповісти
"Вбивство вважається найтяжчим злочином в ісламському кримінальному праві. Коран забороняє вбивство", але що ми бачимо насправді? Як це не дивно, але найбільшими нелюдами серед мусульман є ісламські фундаменталисти. А чим кращі були християне часів "хрестових походів"? Як же ж тоді заповідь - "Не вбий"? Вона ж забороняє вірянам убивство людини за будь-яких обставин.
16.06.2025 21:50 Відповісти
Вы пишете про крайне правых в религии
Это не про религию
Это про власть
А ради власти всегда идут на убийства
16.06.2025 21:52 Відповісти
де віра там одразу посередники... яки скажуть чому і як можна порушувати заповіді, якщо треба!
якщо б УСІ дотримувались хоч 2 заповідей (не вбий!, не вкради!)
то ми б жили у раю на землі
17.06.2025 06:03 Відповісти
Якщо вдуматись, то є багато аналогій з російсько-українським воєнним конфліктом, де в ролі Ізраїля кацапи.
16.06.2025 21:55 Відповісти
Шоб накопить ракет и снова убивать мирняк?
Гасите полотенец! Гасите до конца
16.06.2025 21:29 Відповісти
Рушникоголові вскпереч настановам Аллаєа вчергове брешуть. Хочуть перемовин заради перемовин і щоб виграти час, бо "Немає жодних ознак того, що Іран готовий піти на нові поступки в ядерних переговорах, додали арабські посередники. Джерело: https://censor.net/ua/n3558263
16.06.2025 21:56 Відповісти
Цей поїзд вже пішов. Чекайте тепер наступного.
16.06.2025 22:44 Відповісти
Пізно, треба розїбати террористичну клоаку під назвою Іран
16.06.2025 22:55 Відповісти
Шо, чарівні трендюлі нарешті спрацювали?
16.06.2025 23:35 Відповісти
За 60 дней (а до этого 100500 дней) не договорились (и не собирались), давай по новой. После умышленного сбития самолёта по просьбе России и поставок оружия, пусть Израиль херачит, пока и горы не рухнут
17.06.2025 00:18 Відповісти
Але ж кремлю не вигідна деескалація. І заради високої ціни на нафту вони через свої канали впливу розпалюватимуть цей конфлікт і "співчуватимуть" своєму союзнику в його важкій боротьбі зі світовим сіонізмом.
17.06.2025 06:21 Відповісти
 
 