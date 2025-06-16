Иран стремится к деэскалации с Израилем и возобновлению ядерных переговоров с США, - WSJ
Иран через арабских посредников сигнализирует о том, что стремится к прекращению войны с Израилем и возобновлению переговоров по ядерной сделке с США.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ближневосточных и европейских чиновников, передает Цензор.НЕТ.
По словам официальных лиц, Тегеран заявил арабским чиновникам о своей готовности вернуться за стол переговоров по ядерной сделке, если США не присоединятся к войне на стороне Израиля.
Они также передали Израилю сообщения, в которых отмечалось, что в интересах обеих сторон сдерживать насилие.
"Но учитывая, что израильские военные самолеты могут свободно летать над Тегераном, а иранские контратаки наносят минимальный ущерб, израильские чиновники имеют мало стимулов прекратить атаки, прежде чем сделать больше для уничтожения ядерных объектов Ирана и дальнейшего ослабления власти в стране", - пишет издание.
Журналисты отметили, что обеспечение временного перерыва могло бы дать Ирану передышку для перегруппировки сил и усиления международного давления на Израиль. Также для Тегерана было бы выигрышным вариантом удержание США от использования в боевых действиях военных средств, способных уничтожить подземные укрытия.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что атаки будут продолжаться, пока ядерная программа и баллистические ракеты Ирана не будут уничтожены, и он не показал никаких признаков готовности остановиться. Он также сказал, что изменение режима не является целью, но может быть результатом, учитывая слабость иранского руководства.
Кроме этого, Иран заявил арабским чиновникам, что может ускорить свою ядерную программу и расширить масштабы войны, если не будет перспектив возобновления переговоров с США.
Нет никаких признаков того, что Иран готов пойти на новые уступки в ядерных переговорах, добавили арабские посредники.
Напомним, запланированные на 15 июня переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана были отменены.
Израиль продолжает методично и планомерно уничтожать режим мулл. Именно - режим. На видео - прямо возле столицы Тегерана Израиль уничтожает подземную инфраструктуру.
Израиль начал с ПВО и ВВС, затем средства запуска ракет, одновременно военная и политическая верхушка. Одновременно ядерная инфраструктура и ученые. Одновременно ВПК и тд. Волнами и без остановки.
Иран взвыл и через всех посредников (шейхи, Турция, Россия) просит повлиять на Израиль и прекратить уничтожение режима. Взамен Иран предлагает любые переговоры. Это российская тактика - когда им плохо, они предлагают переговоры чтобы восстановиться.
Но Биби никого не слушает и это единственное правильное решение. Такое окно снова может и не появиться.
А що кажуть аятолли? 🤔
Країна (відсотків на 70) в релігійному естазі, яким керують саме аятоли. Сподівання на внутрішній супротив - мізерні (освічених мало - умовно "містяни", релігійних більшість - умовно "селяни"). Таке протистояння закінчиться за тиждень на користь "селян" і аятоли знову опиняться на верхівці влади....
ІМХО
А був же ж, колись, Іран чудовою країною... Не перестану повторювати: "БУДЬ ЯКА РЕЛІГІЯ - ЗЛО!!!"
Злом ее делают церковники
Это не про религию
Это про власть
А ради власти всегда идут на убийства
якщо б УСІ дотримувались хоч 2 заповідей (не вбий!, не вкради!)
то ми б жили у раю на землі
Гасите полотенец! Гасите до конца