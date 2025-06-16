РУС
Иран стремится к деэскалации с Израилем и возобновлению ядерных переговоров с США, - WSJ

Иран хочет возобновить переговоры с США о ядерном соглашении

Иран через арабских посредников сигнализирует о том, что стремится к прекращению войны с Израилем и возобновлению переговоров по ядерной сделке с США.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ближневосточных и европейских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

По словам официальных лиц, Тегеран заявил арабским чиновникам о своей готовности вернуться за стол переговоров по ядерной сделке, если США не присоединятся к войне на стороне Израиля.

Они также передали Израилю сообщения, в которых отмечалось, что в интересах обеих сторон сдерживать насилие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей. ВИДЕО

"Но учитывая, что израильские военные самолеты могут свободно летать над Тегераном, а иранские контратаки наносят минимальный ущерб, израильские чиновники имеют мало стимулов прекратить атаки, прежде чем сделать больше для уничтожения ядерных объектов Ирана и дальнейшего ослабления власти в стране", - пишет издание.

Журналисты отметили, что обеспечение временного перерыва могло бы дать Ирану передышку для перегруппировки сил и усиления международного давления на Израиль. Также для Тегерана было бы выигрышным вариантом удержание США от использования в боевых действиях военных средств, способных уничтожить подземные укрытия.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что атаки будут продолжаться, пока ядерная программа и баллистические ракеты Ирана не будут уничтожены, и он не показал никаких признаков готовности остановиться. Он также сказал, что изменение режима не является целью, но может быть результатом, учитывая слабость иранского руководства.

Читайте также: Гросси рассказал о состоянии поврежденных израильскими атаками ядерных объектов Ирана: Уровень радиации за пределами площадок остался неизменным

Кроме этого, Иран заявил арабским чиновникам, что может ускорить свою ядерную программу и расширить масштабы войны, если не будет перспектив возобновления переговоров с США.

Нет никаких признаков того, что Иран готов пойти на новые уступки в ядерных переговорах, добавили арабские посредники.

Напомним, запланированные на 15 июня переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана были отменены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран не будет участвовать в ядерных переговорах с США 15 июня, - СМИ (обновлено)

+17
Ось що песдюліни животворячи роблять! 😁
16.06.2025 20:43 Ответить
+10
Якщо зараз Ізраїль зупиниться і не донищить режим аятолл, то зробить велику помилку. Буде те саме, що з рашкою після срср - залижуть рани, наберуться сил і будуть нищити Ізраїль.
А був же ж, колись, Іран чудовою країною... Не перестану повторювати: "БУДЬ ЯКА РЕЛІГІЯ - ЗЛО!!!"

16.06.2025 21:14 Ответить
+8
https://www.ponomaroleg.com/izrail-metodichno-unichtozhaet-rezhim-mull/ Олег Пономарь

Израиль продолжает методично и планомерно уничтожать режим мулл. Именно - режим. На видео - прямо возле столицы Тегерана Израиль уничтожает подземную инфраструктуру.
Израиль начал с ПВО и ВВС, затем средства запуска ракет, одновременно военная и политическая верхушка. Одновременно ядерная инфраструктура и ученые. Одновременно ВПК и тд. Волнами и без остановки.
Иран взвыл и через всех посредников (шейхи, Турция, Россия) просит повлиять на Израиль и прекратить уничтожение режима. Взамен Иран предлагает любые переговоры. Это российская тактика - когда им плохо, они предлагают переговоры чтобы восстановиться.
Но Биби никого не слушает и это единственное правильное решение. Такое окно снова может и не появиться.
16.06.2025 22:03 Ответить
Роби висновки, качур.
16.06.2025 20:42 Ответить
... якщо хочеш конструктивних перемовин з ******
16.06.2025 20:45 Ответить
Заявили "Президент", "Голова МЗС" чи ще хтось з ляльок?
А що кажуть аятолли? 🤔
16.06.2025 20:46 Ответить
аятолли смокчать куй! мабуть все вже вирішено... https://mignews.com/news/politic/netaniyagu-zayavil-chto-izrail-ne-isklyuchaet-ubijstva-hamenei.html
16.06.2025 20:52 Ответить
Жодної з цілей Ізраїль не досяг (збагачення урану глибоко під землею, як і виробництво балістичних ракет). Засобів ураження таких об'єктів у них немає (а трампон не надасть).
Країна (відсотків на 70) в релігійному естазі, яким керують саме аятоли. Сподівання на внутрішній супротив - мізерні (освічених мало - умовно "містяни", релігійних більшість - умовно "селяни"). Таке протистояння закінчиться за тиждень на користь "селян" і аятоли знову опиняться на верхівці влади....
ІМХО
16.06.2025 21:02 Ответить
Скільки платять, кацапи?
17.06.2025 00:06 Ответить
😁🤡🤮
показать весь комментарий
тупа черепаха, вилізай з панцира!
показать весь комментарий
Тільки спочатку нехай Ізраїль наваляє їм за всю балістику, а потім можна і перемовини.
16.06.2025 20:47 Ответить
Дурний ЧУПЧИК - вчись вести перемовини у Ізраїля!
16.06.2025 20:51 Ответить
Американці з кущів щось там ще висловлюють ? Як не стурбованність так про "нищівні санкції" або "мир через американські прокачені м'язи". Слабий Ізраїль показав важковаговику як треба розмовляти з негідниками та "хорошими хлопцями" ! Поки важковаговик сидів у кущах. Ні прі дєлах. Міркуючи над сдЄлкамі та черговими ляпами про ... чергову свою зарозумність.
16.06.2025 20:54 Ответить
https://x.com/FaytuksNetwork/status/1934629371626901679?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1934629371626901679%7Ctwgr%5E3c27c698ab496640949413066ed35f4068057581%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmignews.com%2Fnews%2Farabisrael%2Fvzryv-v-pryamom-efire-iranskogo-tv.html
16.06.2025 20:55 Ответить
Фізичні зауваження завжди дієвіші ніж усні )
16.06.2025 21:06 Ответить
Якщо зараз Ізраїль зупиниться і не донищить режим аятолл, то зробить велику помилку. Буде те саме, що з рашкою після срср - залижуть рани, наберуться сил і будуть нищити Ізраїль.
А був же ж, колись, Іран чудовою країною... Не перестану повторювати: "БУДЬ ЯКА РЕЛІГІЯ - ЗЛО!!!"

16.06.2025 21:14 Ответить
Вера сама по себе злом не является
Злом ее делают церковники
16.06.2025 21:33 Ответить
"Вбивство вважається найтяжчим злочином в ісламському кримінальному праві. Коран забороняє вбивство", але що ми бачимо насправді? Як це не дивно, але найбільшими нелюдами серед мусульман є ісламські фундаменталисти. А чим кращі були християне часів "хрестових походів"? Як же ж тоді заповідь - "Не вбий"? Вона ж забороняє вірянам убивство людини за будь-яких обставин.
16.06.2025 21:50 Ответить
Вы пишете про крайне правых в религии
Это не про религию
Это про власть
А ради власти всегда идут на убийства
16.06.2025 21:52 Ответить
де віра там одразу посередники... яки скажуть чому і як можна порушувати заповіді, якщо треба!
якщо б УСІ дотримувались хоч 2 заповідей (не вбий!, не вкради!)
то ми б жили у раю на землі
17.06.2025 06:03 Ответить
Якщо вдуматись, то є багато аналогій з російсько-українським воєнним конфліктом, де в ролі Ізраїля кацапи.
16.06.2025 21:55 Ответить
Шоб накопить ракет и снова убивать мирняк?
Гасите полотенец! Гасите до конца
16.06.2025 21:29 Ответить
Рушникоголові вскпереч настановам Аллаєа вчергове брешуть. Хочуть перемовин заради перемовин і щоб виграти час, бо "Немає жодних ознак того, що Іран готовий піти на нові поступки в ядерних переговорах, додали арабські посередники. Джерело: https://censor.net/ua/n3558263
16.06.2025 21:56 Ответить
Цей поїзд вже пішов. Чекайте тепер наступного.
16.06.2025 22:44 Ответить
Пізно, треба розїбати террористичну клоаку під назвою Іран
16.06.2025 22:55 Ответить
Шо, чарівні трендюлі нарешті спрацювали?
16.06.2025 23:35 Ответить
За 60 дней (а до этого 100500 дней) не договорились (и не собирались), давай по новой. После умышленного сбития самолёта по просьбе России и поставок оружия, пусть Израиль херачит, пока и горы не рухнут
17.06.2025 00:18 Ответить
Але ж кремлю не вигідна деескалація. І заради високої ціни на нафту вони через свої канали впливу розпалюватимуть цей конфлікт і "співчуватимуть" своєму союзнику в його важкій боротьбі зі світовим сіонізмом.
17.06.2025 06:21 Ответить
 
 