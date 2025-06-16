Нетаньяху о возможной ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи: "Это положит конец войне"

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи положит конец, а не обострит войну между Израилем и Ираном, которая вспыхнула в конце прошлой недели.

Об этом он заявил в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя информацию СМИ о том, что президент США Дональд Трамп отклонил израильский план убийства верховного лидера Ирана, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта, Нетаньяху ответил: "Это не приведет к эскалации конфликта, это положит ему конец".

"Мы имеем полвека конфликта, распространяемого этим режимом, который терроризирует всех на Ближнем Востоке, бомбил нефтяные месторождения Aramco в Саудовской Аравии, распространяет терроризм, подрывную деятельность и саботаж повсюду. Иран хочет "вечной войны" и доводит нас до грани ядерной войны. На самом деле Израиль делает все, чтобы предотвратить это, положить конец этой агрессии, и мы можем это сделать, только противостоя силам зла", - заявил израильский премьер.

На вопрос, действительно ли Израиль будет нацелен на верховного лидера Ирана, Нетаньяху ответил, что Израиль "делает то, что должен делать" и нацелится на ведущих ученых-ядерщиков, потому что они "фактически ядерная команда Гитлера".

Премьер-министр Израиля также отверг сообщения Wall Street Journal о том, что Иран дал понять своим партнерам, что стремится прекратить военные действия и возобновить переговоры по своей ядерной программе.

"Я не удивлен. Я имею в виду, что они хотят продолжать эти фальшивые переговоры, во время которых они врут, обманывают и тянут время с США. И, знаете, мы имеем очень надежную информацию об этом. Они хотят продолжать создавать свое ядерное оружие и наращивать арсенал баллистических ракет, которыми они обстреливают наш народ. Они хотят продолжать создавать две экзистенциальные угрозы для Израиля, пока ведут переговоры. Этого не будет", - добавил он.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

В воскресенье 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

