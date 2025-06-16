РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4982 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
4 673 53

Нетаньяху о возможной ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи: "Это положит конец войне"

Нетаньяху не исключает ликвидации лидера Ирана Хаменеи

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи положит конец, а не обострит войну между Израилем и Ираном, которая вспыхнула в конце прошлой недели.

Об этом он заявил в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя информацию СМИ о том, что президент США Дональд Трамп отклонил израильский план убийства верховного лидера Ирана, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта, Нетаньяху ответил: "Это не приведет к эскалации конфликта, это положит ему конец".

"Мы имеем полвека конфликта, распространяемого этим режимом, который терроризирует всех на Ближнем Востоке, бомбил нефтяные месторождения Aramco в Саудовской Аравии, распространяет терроризм, подрывную деятельность и саботаж повсюду. Иран хочет "вечной войны" и доводит нас до грани ядерной войны. На самом деле Израиль делает все, чтобы предотвратить это, положить конец этой агрессии, и мы можем это сделать, только противостоя силам зла", - заявил израильский премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень угрозы "максимальный": Госдеп обновил предупреждение о поездках в Израиль и сектор Газы

На вопрос, действительно ли Израиль будет нацелен на верховного лидера Ирана, Нетаньяху ответил, что Израиль "делает то, что должен делать" и нацелится на ведущих ученых-ядерщиков, потому что они "фактически ядерная команда Гитлера".

Премьер-министр Израиля также отверг сообщения Wall Street Journal о том, что Иран дал понять своим партнерам, что стремится прекратить военные действия и возобновить переговоры по своей ядерной программе.

"Я не удивлен. Я имею в виду, что они хотят продолжать эти фальшивые переговоры, во время которых они врут, обманывают и тянут время с США. И, знаете, мы имеем очень надежную информацию об этом. Они хотят продолжать создавать свое ядерное оружие и наращивать арсенал баллистических ракет, которыми они обстреливают наш народ. Они хотят продолжать создавать две экзистенциальные угрозы для Израиля, пока ведут переговоры. Этого не будет", - добавил он.

Смотрите также: Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей. ВИДЕО

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

В воскресенье 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

Читайте также: Иран не выиграет войну с Израилем. Нужны переговоры, пока не стало слишком поздно, - Трамп

Автор: 

Израиль (2096) Иран (2074) Нетаньяху Биньямин (199) Хаменеи (19)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Це звільнить Іранців, від тиранії маразматиків!!
показать весь комментарий
16.06.2025 21:09 Ответить
+13
Ізраїль знає шо потрібно робити
показать весь комментарий
16.06.2025 21:11 Ответить
+12
Наступним повинен бути *****, інакше війна прийде до Ізраїлю з якогось іншого боку.
***** всіх терористів світу спонсує.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це звільнить Іранців, від тиранії маразматиків!!
показать весь комментарий
16.06.2025 21:09 Ответить
Ніщо так не укріплює диктатури як війна з сусідами. Причому війна в іранському варіанті, справедлива проти підступно атакуючого ворога...
показать весь комментарий
16.06.2025 21:44 Ответить
нагадайте мені про годинник на головній площі Тегерану, який рахує час до кінця існування цього "підступного ворога" на імья Ізраіля.

зовсім головою поїхав ?

.
показать весь комментарий
17.06.2025 02:56 Ответить
Челы абсолютно не шарят за Иран. Без шиизма Иран просто распадется на части и будет гражданка. Это не значит что власть мулл единственная альтернатива, но иранцы боятся потери власти так как это ведет их к вечной войне.
показать весь комментарий
16.06.2025 22:47 Ответить
В Иране есть ряд меньшинств - азербайджанцы, туркмены, арабы, курды, балхи. И если они смогут сказать что царь в Тегеране не настоящий, то они начнут войну. Главная причина почему муллы вообще пришли к власти это не потому что они там фанатики, а потому что это то что объединяет Иран в одну страну - религия. Без неё они все не иранцы, а непонятно кто.
показать весь комментарий
16.06.2025 22:51 Ответить
Это та же история что с Талибаном. Талибан правит афганцами потому что у религии единственный авторитет в обществе. А другие институты не имеют авторитета. Вот они все уважают там талибан или мулл в Иране.
показать весь комментарий
16.06.2025 22:53 Ответить
Ну, так не тягніть час! Їдьте добровольцем, і допоможіть народу Ірану!
показать весь комментарий
16.06.2025 23:00 Ответить
Народу Ирана как раз это не нужно - почему я написал. Вот смотри на пальцах. Большинство иранской нефти находится в регионе где живут арабы, выход к Каспию это туркмены и азеры. Вот если Иран откажется от ислама и станет светским, то они могут побежать под власть соседних стран. И останется Иран без ресурсов и заперт без выхода к морям. Ну это худший сценарий, который маловероятен, тем не менее.
показать весь комментарий
16.06.2025 23:04 Ответить
Ізраїль знає шо потрібно робити
показать весь комментарий
16.06.2025 21:11 Ответить
Ізраїль не слухай трампло, роби що треба
показать весь комментарий
16.06.2025 21:15 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2025 21:16 Ответить
Типо, вава откажется хутю мочить , а хоть и в сортире(бункерном)?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:20 Ответить
А Пітун раптом не хоче організувати зустріч з Алі Хаменеї?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:17 Ответить
Треба покласти край герантократії. Ці діди кидають світ у прірву ядерної війни.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:17 Ответить
Ну ви в 2019-му обрали новиє літца. Як вам результат? Ще не наржалися?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:41 Ответить
действительно, может пропасть вовремя эвакуированный лучший генофонд украинской нации на теренах европейщины, израильщины, кацапстанщины и сшащины. а сколько денег то еще не потрачено ... на праправнуков же собирали.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:57 Ответить
Прямой намек на то, шо и с хутиным нужно также поступить... Правда США тоже будет против
показать весь комментарий
16.06.2025 21:17 Ответить
Старый дурак. Когда это их останавливало. Беда в том, что миром правят вот такие элементарно недалекие старые дурни.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:18 Ответить
А чи всі переконані, що саме цього персонажа слід ліквідувати?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:18 Ответить
По-вашему мнению, кого-чего истчьо надоть?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:21 Ответить
весь "офис" шаха + олигархи?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:59 Ответить
Про яку краiну ви трендiти? Не зрозумiв аж нiчогiсеньки, але ж бо цiкаво, ондого....
показать весь комментарий
17.06.2025 10:13 Ответить
Бєня, **** їх бл@ть...
показать весь комментарий
16.06.2025 21:22 Ответить

показать весь комментарий
16.06.2025 21:24 Ответить
Наступним повинен бути *****, інакше війна прийде до Ізраїлю з якогось іншого боку.
***** всіх терористів світу спонсує.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:24 Ответить
Євреї-сила, чалматі-могила!
показать весь комментарий
16.06.2025 21:25 Ответить
І плєшивого теж. Дуже просим.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:28 Ответить
Но сначала путина......
За аятоллу мусульмане пойдут воевать
А за убитого путина кацапы воевать не будут
Они пойдут мародерить Рублевку
показать весь комментарий
16.06.2025 21:28 Ответить
За упокій аятолли сунніти ще й свято влаштують з народними гуляннями.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:40 Ответить
іран може сказати те саме на адресу бібі
показать весь комментарий
16.06.2025 21:30 Ответить
Нетаньягу- козак палестинський а Зе- Голобородька з кварталу.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:31 Ответить
У Ізраїлю якась ненормальна манія вирішувати всі проблеми вбивствами.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:32 Ответить
це досить ефективно, хоча і дикунство
показать весь комментарий
16.06.2025 21:36 Ответить
це досить ефективно, а решта не має значення, якщо ти знищуєш ворогів
показать весь комментарий
17.06.2025 03:00 Ответить
Недарма МКС видав ордер на його арешт. Тепер Нетан'яху разом з ****** розшукувані військові злочинці.
показать весь комментарий
16.06.2025 22:11 Ответить
Ти психічно хворий , або кловун-маніпулятор . Бо є така присказка : аля-гер-ком аля-гер .
Саме через те ГУР бере добрий приклад з Шабака й Мосада й ліквідує усіх , кого загально визнано винним в гибелі багатьох українців . Й я сподіваюсь, що українці ніколи не будуть півтоювати помилки Ізраїля через надмірну людяність , коли ту істоту , яка потім організувала геноцид 7.10.2023 спочатку вилікували від раку мизку , а потім обміняли на "любителя солодких французьких снів" - Гелада Шаліта ... Таких істот як я Ісінуар требо вбивати при затриманні .
Я думаю, що таких наци як мільчакова , який підліткам відрізав голови цуценяткам , а в 2014 україніським патріотам , хто катував й відрізав геніталії аж ніяк не требо брати живцем .

Й то нехай австралійці навчать "вирішувати проблеми" масового захворювання певних груп гомо-еректусів "вірусом" садизму , насильства й вбивства ... Бо якщо хтось кладе немовля "мікрохвилю" и варить його там , або гвалтує жінку на очах її дітей , а потім усім відрізає голови , то в тебе є невирішанні проблеми з псіхікою , якщо ти НАВІЙНІ а la guerre) бачишь інші рішення ніж вбивати ворога , який програмно декларує знищення не тільки тебе усього твого народу .
показать весь комментарий
17.06.2025 00:59 Ответить
Натаньягу цілком правий: в демократичних країнах від усунення лідера нічого принципово не зміниться (на місце вбитого швидко знайдуть іншого і система працюватиме далі), а ось в авторитарних режимів все зав'язано на лідері, який по суті і є державою - тож знищення лідера там разом з найближчим оточенням зруйнує систему, породить хаос і можливо взагалі знищить країну. Це ж стосується і Московії, і не праві ті, хто вважає, що з вбивством Путіна нічого не зміниться, бо країна уражена імперською хворобою. Напевно народ там дійсно хворий, але насильницька смерть ВВП здатна запустити дуже цікаві процеси (смерть має бути саме раптовою і насильницькою, а не природною, щоб спричинити шок а суспільстві, не дати оголосити 'законного спадкоємцям, примусити наступника, хто б ним не став' боятися повторення долі вбитого тощо).
показать весь комментарий
16.06.2025 21:33 Ответить
хіба в Америці нічого не змінилося з приходом нового лідера?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:37 Ответить
А Ви вважаєте Трампа демократичним лідером? А може він все ж намагається поламати демократичний устрій та насадити авторитаризм? Тому й дуже бажано, щоб дід швидше приміряв дерев'яний макінтош, щоб у республіканців з'явився шанс знову стати партією часів Рейгана (коли нинішній антитрампіст Шварцгегер двічі ставав губернатором Каліфорнії саме як республіканець). А найкраще було б, якби Трамп отримав втретє і вже остаточно імпічмент за антиамериканську діяльність та закінчив свій шлях на ел. стільці чи в газовій камері - ось таке щеплення країни від повторення трампізму не на одне десятиліття.
показать весь комментарий
16.06.2025 22:17 Ответить
Ще б йому дружбана путіна за компанію
показать весь комментарий
16.06.2025 21:40 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2025 21:41 Ответить
Таки да
показать весь комментарий
16.06.2025 21:45 Ответить
Шобида, так нет
показать весь комментарий
17.06.2025 00:23 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/izrail-metodichno-unichtozhaet-rezhim-mull/ Олег Пономарь

Израиль продолжает методично и планомерно уничтожать режим мулл. Именно - режим. На видео - прямо возле столицы Тегерана Израиль уничтожает подземную инфраструктуру.
Израиль начал с ПВО и ВВС, затем средства запуска ракет, одновременно военная и политическая верхушка. Одновременно ядерная инфраструктура и ученые. Одновременно ВПК и тд. Волнами и без остановки.
Иран взвыл и через всех посредников (шейхи, Турция, Россия) просит повлиять на Израиль и прекратить уничтожение режима. Взамен Иран предлагает любые переговоры. Это российская тактика - когда им плохо, они предлагают переговоры чтобы восстановиться.
Но Биби никого не слушает и это единственное правильное решение. Такое окно снова может и не появиться.
показать весь комментарий
16.06.2025 22:01 Ответить
Як 'не дивно', але Ізраїль діє за класичними підручниками військової тактики, принаймні з останньої чверті минулого століття. І нам є чому в них повчитися. Наприклад, замість того, щоб розпилятися по багатьох цілях, посилаючи по кілька БПЛА по кожній з них (які здебільшого збивають) вибрати якусь одну, по якій зосередити удар першою хвилею атаки виявити засоби про, другою знищити їх, а третьою знищити під нуль маму ціль. Через деякий час, накопичивши засоби ураження, повторити по іншій цілі в так надалі...
показать весь комментарий
16.06.2025 22:27 Ответить
Трамп не погодив план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану Хаменеї, - Reuters
показать весь комментарий
16.06.2025 22:51 Ответить
Сцикливий додік.
показать весь комментарий
16.06.2025 23:56 Ответить
Дитячий садок, з пiонерським нахилом, при дурдомi "Сонечко", - це Трамп.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:15 Ответить
Сподіваюсь ізраїльтяни "покладуть з прибором" на думку "найвеличнішого лідера Світу" і таки замочать цього бородатого під...ра. Хочеться вірити, що і наші спецслужби теж працюють над ліквідацією Ху...ла.
показать весь комментарий
16.06.2025 23:47 Ответить
Якби наші ВПС повністю контролювали повітряний простір над рашкою, то ліквідація ***** була б завданням номер один. А на думку "найвеличнішого переговорника" можна вже не зважати, так, як предмет переговорів більше не актуальний.
показать весь комментарий
17.06.2025 00:01 Ответить
***** валіть, *****!
показать весь комментарий
17.06.2025 06:39 Ответить
 
 