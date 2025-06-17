Иран сможет разработать ядерное оружие через три года, - CNN
Иран не занимался разработкой ядерного оружия. Однако если он захочет его получить, то сможет это сделать не раньше, чем через 3 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом CNN рассказали четыре неназванных собеседника, знакомых с выводами разведки США.
Один из чиновников заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия, "насколько это вообще возможно".
Он рассказал, что Тегеран "имеет все необходимое", если захочет это сделать.
В разведке США считают, что после ударов Израиль, вероятно, замедлил ядерную программу Ирана лишь на несколько месяцев.
Хотя один из иранских ядерных объектов в Натанзе, где размещены центрифуги для обогащения урана, значительно поврежден, другой, в Фордо, остался, фактически, нетронутым.
По словам бывшего главного дипломата США на Ближнем Востоке Бретта МакГерка, Израиль не имеет возможности серьезно повредить Фордон без специального оружия Штатов и поддержки с воздуха.
"Если вы действительно хотите их демонтировать, это либо военный удар США, либо сделка", - добавил он.
Зе-слуги на шкарпетках та їжі для ЗСУ крадуть!
Яка, до біса, "ядерна зброя"?!
а у реальность тобі навіть Королева Краси ДНР не світить.
Гадаєте США продовжать продавати нам уран, як тільки дізнаються, що ми почали використовувати його не за призначенням?
Можливо, з початку, потрібно навчитися самостійно виробляти твели?
По друге, можливо потрібно наростити виробництво енергії, що би замінити реактори, що будуть працювати на плутоній?
А ще, можливо потрібно захистити ці реактори від кацапських ударів?
Ми купуємо у них паливо для інших реакторів - ВВЕР, вони не підходять для виробництва плутонію, тому скоріше за все продовжать продавати.
>Можливо, з початку, потрібно навчитися самостійно виробляти твели?
Абсолютно вірно. Це теж цілком реально.
>По друге, можливо потрібно наростити виробництво енергії, що би замінити реактори, що будуть працювати на плутоній?
Для виробництва плутонію треба буде розконсервувати реактори ЧАЕС.
>А ще, можливо потрібно захистити ці реактори від кацапських ударів?
Сумніваюсь що русня атакує ЧАЕС, там в кожному реакторі по 190т палива - достатньо щоб знищити європейську частину рашки. Але ще краще мати хімічну зброю, її відносно легко доставити до москви.
Та і де ми візьмемо твели для РБМК?
І самим їх виробляти НЕ РЕАЛЬНО. Ось 155 снаряди виробляти не можемо.
Розконсервувати ЧАЕС? Ню-ню...
НЕ сумнівайся - Рашка по ЧАЕС вже стріляла!
>Та і де ми візьмемо твели для РБМК?
>І самим їх виробляти НЕ РЕАЛЬНО.
Чого це? Конструкція елементарна, уран у нас є. Єдина проблема - треба навчитися робити сплав цирконію на ніобію(1%).
>НЕ сумнівайся - Рашка по ЧАЕС вже стріляла!
Коли ЧАЕС буде завантажена паливом, стріляти не буде - бо тоді буде кінець європейській частині рф
Ти там був, проводив експертизу стану реакторів?
>Конструкція елементарна, уран у нас є.
Конструкція дуже НЕ елементарна і не тільки сплав, а й високо ТОЧНА обробка, варка і тд потрібні.
Уран потрібно ще ОЧИЩАТИ, ЗБОГАЧУВАТИ та робити ще й діоксид.
>ЧАЕС і ЗАРАЗ "завантажена" сотнями тон палива! І це не завадило Рашці вдарити.
На жаль ні, не був. Я лише вивчав теоретичну можливість використання РБМК для виробництва збройного плутонію.
>Конструкція дуже НЕ елементарна
В чому? Дивився креслення, цілком елементарна конструкція.
>а й високо ТОЧНА обробка,
Там тільки якісне зварювання потрібне.
>Уран потрібно ще ОЧИЩАТИ, ЗБОГАЧУВАТИ та робити ще й діоксид.
Збагачувати необов'язково, якщо зробити модифікацію РБМК. Очищати уранову руду й отримати UO2 не проблема.
>ЧАЕС і ЗАРАЗ "завантажена" сотнями тон палива! І це не завадило Рашці вдарити.
Вперше чую, що ЧАЕС й досі завантажена паливом. Якщо це так - це добре, отже можна запускати реактори хоч зараз. А русня вдарила сраним дроном, який лише пошкодив зовнішню частину конфайнмента.
конструкція не дуже елементарна, а лиття, токарна обробка, шліфовка, ... таких рідкоземельних сплавів взагалі "невідомий світ" для нашої промисловості
Потрібно-потрібно, хоча би мінімально, до на "природному" можна працювати тільки "теоретично"...
В четвертому реакторі повно "палива", навіть на даху лежить.
А паливо з 1-3 блоків у сховищах там же.
О, щасливий "практик" знайшовся.
>конструкція не дуже елементарна, а лиття, токарна обробка, шліфовка, ...
О так, це дуже-дуже складно, лише боги можуть таке робити. Вам не соромно? Ви дійсно вважаєте, що ми не здатні виконувати такі операції?
>таких рідкоземельних сплавів
Там один рідкісноземельний сплав, "експерт". Zr+Nb(1%)
не дуже щасливий, але десяток рокі у сфері обробки кольорових металів є.
так, що дещо знаю і обсяг проблем уявляю.
теорееееетик........
як раз з М'ЯКИМИ, В'ЯЗКИМИ матеріалами найбільші проблеми в обробці!
дуже багато параметрів впливають на труднощі в обробці.
расєюіран?
Дежавю....
Ця інформація, це явка з повинною...
А тим часом, руде чмо, направило есмінець знищувати мешканців Ірану,
допомагати робити те, що ***** робив у Сирії....
Пейсаті вже реально забрехалися, по самі вуха.....
1)персы и азербайджанцы в целом ненавидят режим и под внешним давлением он может рухнуть..
2)
1. Договор о ядерном разоружении
2. Мирное соглашение с Израилем
3. Полное снятие санкций
Верховного лидера не трогают как и саму структуру государства.
Нефть заливает рынки..
А у кремлевских.... даже не знаю что они будут предпринимать. Хоть новый ИГИЛ создавай!!
Але загалом, незважаючи на реальні причини ударів Ізраїлю, рішення правильне - сьогодні, завтра, через три роки, але на виході ми отримали б ще один навіжений диктаторський режим з ядерною зброєю. Мало усім КНДР та параші? Не згадуючи, що і більшість інших власників ядерної зброї далекі від гуманності, цивілізованості та адекватності.
P.S. А зважаючи на люб'язну роздачу Іраном ракет і дронів усіляким покидькам (наприклад в Йемен), немає гарантій, що в якийсь момент вони не подарують ядерну зброю терористам.
Там дивись ще шось станеться...