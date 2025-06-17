Иран сможет разработать ядерное оружие через три года, - CNN

Иран не занимался разработкой ядерного оружия. Однако если он захочет его получить, то сможет это сделать не раньше, чем через 3 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом CNN рассказали четыре неназванных собеседника, знакомых с выводами разведки США.

Один из чиновников заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия, "насколько это вообще возможно".

Он рассказал, что Тегеран "имеет все необходимое", если захочет это сделать.

В разведке США считают, что после ударов Израиль, вероятно, замедлил ядерную программу Ирана лишь на несколько месяцев.

Хотя один из иранских ядерных объектов в Натанзе, где размещены центрифуги для обогащения урана, значительно поврежден, другой, в Фордо, остался, фактически, нетронутым.

По словам бывшего главного дипломата США на Ближнем Востоке Бретта МакГерка, Израиль не имеет возможности серьезно повредить Фордон без специального оружия Штатов и поддержки с воздуха.

"Если вы действительно хотите их демонтировать, это либо военный удар США, либо сделка", - добавил он.

