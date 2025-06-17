РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10947 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль
4 757 86

Израиль ликвидировал нового начальника Генштаба вооруженных сил Ирана Шадмани, - Times of Israel

генерал-майор Али Шадмани

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации генерал-майора Али Шадмани - нового главы Генштаба вооруженных сил Ирана, во время ночных авиаударов по иранским объектам.

Об этом сообщает Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Шадмани возглавлял Центральный штаб Хатам-аль-Анбия - ключевое командование иранской армии - всего около четырех дней после гибели его предшественника, генерал-майора Голама Али Рашида в результате предыдущего удара Израиля.

В ЦАХАЛе отметили, что Шадмани был "де-факто главнокомандующим" иранской армии, имел непосредственный доступ к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и командовал как Корпусом стражей исламской революции (КСИР), так и регулярными вооруженными силами.

Израильские военные считают, что под командованием Шадмани Центральный штаб Хатам-аль-Анбия руководил иранскими боевыми операциями и влиял на наступательные планы, направленные против Израиля.

До назначения на высший пост Шадмани был заместителем штаба Хатам-аль-Анбия и начальником оперативного управления вооруженных сил Ирана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нефть продолжает дорожать из-за неопределенности ситуации на Ближнем Востоке

Автор: 

Генштаб ВС (6982) Израиль (2096) Иран (2075)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
До біса динамічно...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:00 Ответить
+16
Досі не зрозуміло як вони без телемарофону воюють...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:05 Ответить
+13
Три доби на посаді і до гурий з ціцьками яки на підтанцовці у Кобзона. Навть на параді не похизувався.
Посада проклята. Наступний.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До біса динамічно...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:00 Ответить
Досі не зрозуміло як вони без телемарофону воюють...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:05 Ответить
😊 Чому не зрозуміло? Дуже навіть зрозуміло - воюють чудово!!! Схоже тому, що без марафону...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:28 Ответить
Та все одно якісь дикуни. Політики замість бомжо- мілітарі усі в костюмах ходять, з краватками, кордони відкриті, ніхто не збирає на араборіз та дрони помсти. Все ніяк у людей.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:49 Ответить
А може ще тому шо не серуть на форумах, а роблять роботу/воюють.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:00 Ответить
Дуже слушне зауваження! І уяви, воюють саме ті хто й має воювати.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:08 Ответить
Уяви шо там навіть жінки воюють, та люди не за кордон валять, а повертаються до дому.
А в нас диванні воїни тіко тцк клянуть.
В Ізраїлі є тцк?
Там є конституція?
показать весь комментарий
17.06.2025 12:12 Ответить
Не знаю чи є там тцк. Не був. А скажи мені чи мають диванні воїни воювати замість військових песів 45 річних, мусарів, та мусарських пенсів 45 річних, вгодованих ТЦКунів що називають себе військовими. Купи військових що хрін коли на ЛБЗ були, я не рахую зараз ППО та інше? Невже за них за всіх мають воювати диванні воїни? Армія більше мільйона, а на ЛБЗ ледь 200 000. Плюс ППО та інше хай ще 300 000. Що робить решта? Невже за них мають воювати диванні воїни?
показать весь комментарий
17.06.2025 12:22 Ответить
Поліція воює, пенсіонери воюють, депутати воюють (ес та свобода у більшості), СБУ воює.
Воюють банкіри (Оністрат воює та на жаль втратив сина), в моєї організації загинув начальник безпеки, якій мав бронь, був пенсіонером але пішов.
А ви потвори срете на форумах та посилаєтесь/рівняєтесь на покидьків.
*Мєня мама нє для вайни ражала пусть депутати ваюють*
Рівняйтесь на кращих людей, або хочаб *********
показать весь комментарий
17.06.2025 12:36 Ответить
Геть усі воюють. А ти кумедний хлоп. Якщо геть усі воюють, то нащо тоді бусіфікація?
показать весь комментарий
17.06.2025 12:42 Ответить
Я кумедний згоден, був, колись. Зара ніц. От чомусь ніц, не знаю хтів би сміятись а не можу.
Не перекручуй мої слова. Я тобі навів приклад шо воюють незалежно від своєї професії/освіти/роботи.
Кожен сам обирає з кого брати приклад.
Для мене це мєнт/сбушник/банкір які воюють, а ти бачиш та рівняєшся (виправдовуєш свою бездіяльність) на покидьків які гуляють/крадуть.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:17 Ответить
До чого тут приклад? Питаю тебе ще раз: я повинен воювати замість утих всіх трутнів що я вище писав? Котрі все своє життя висіли та й висять на шиї у держави, та існували завдяки й моїм податкам також. А зараз, коли війна, і їх прямий обов'язок захищати цю державу зі зброєю, вони увімкнули мороз, і повинен замість них воювати я? Тобі не здається що це вже якось занадто? Чи все Ок?
показать весь комментарий
17.06.2025 13:28 Ответить
А чом замість тебе має воювати успішний бізнесмен Оністрат?
Чом він воює а ти дупою диван пропалюєш?
З чого ти взяв шо Держава тобі тіко винна, а ти їй нічого?
******* за тих хто не воює має право тіко той хто воює. А ти бзди. Заїбав вже. Діл за гранди ще ти ***** пишеш.
Як за пивом ітимеш, то обережно, бо тцк прийме
показать весь комментарий
17.06.2025 18:54 Ответить
Так нахер ти ****** тоді на мене? Воєн херов. Де ти , курва, воюєш *******? За гланди лише приймаєш. Клоун ряжений.
показать весь комментарий
17.06.2025 21:50 Ответить
Гроші на всу донатиш? Скільки на місяць?
показать весь комментарий
18.06.2025 11:12 Ответить
Тому, що захист Держави - обов'язок кожного. Тому. що добровольці вже закінчились, як і закінчуються в будь-якій війні, будь -якої країни. Тому. що мобілізація - це примусовий захід в будь-якій країні під час війни. Тому. що тих, хто четвертий рік у війську, треба міняти......
показать весь комментарий
17.06.2025 13:24 Ответить
І саме тому військові полюють на цивільних щоб ті йшли воювати замість них. Прикольно! І ще одне, влада тих хто четвертий рік у війську міняти не збирається і не буде.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:33 Ответить
Прикінь шо поліція полює за крадіями, вбивцями та іншими порушниками закону.
Чим ухилянт відрізняється від інших порушників?
Ілі ета другоє?
Тим шо він чимось кращій від тих хто вже воює?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:10 Ответить
Так ти ж сам ухилянт! Ілі ета другоє? Я це стверджую- ти є ухилянт! Доведи протилежне, клоун дешевий.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:17 Ответить
Такі ти несповна розуму, гімно, я не воюю але для фронту зробив і зроблю більше ніж таке неподобство як ти.
Це все попутно від основної роботи, завдяки якої ти, падло, маєш газ та світло, та інтернет, шоб срати на форумах.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:57 Ответить
Та я бачу як ти робиш все для фронту, сереш на форумі, ухилянт херов. І нащо ти ****** тоді на мене, якщо сам не воюєш. З твоїх слів це все. Дешевка ти срана.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:02 Ответить
Гадав знайду кацапа якого цікаво чмирити.
Ніц, ти тупий та непослідовний. Відповідно не цікавий.
Бзди
показать весь комментарий
17.06.2025 23:00 Ответить
А натрапив ти на адекватного українця і відсмоктав ти по всі гланди. Дешевка.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:06 Ответить
*****, ти адекватний?, та перечитай скіко тебе у твоєж гімно мокнули.
Ти ще тупіший ніж я гадав.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:18 Ответить
Реально або завершуй "смєну" або нунах.
Ти реально смішний та непослідовний.
За ета нє заплатять рубль.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:22 Ответить
Напевно є досвід, якщо стверджуєш що не заплатять. Кинули кацапи тебе напевно на рубль. А писало що у відповіді не зацікавлено. Мало того що дешевка, та ще й ображенка, та й балабол!
показать весь комментарий
17.06.2025 23:33 Ответить
Тормозок.
Як можливо бути таким тупим шоб незрозуміти шо я ***** не ухилянт.
Прикінь, таке бува.
Коли Людина воює, Працює/Лікує, або Робе якусь важливу роботу то це вже не ухилянт.
А ти падло або десь на якихсь підробітках/шабашках. Тому і бздиш тцк, бо ти є нелегал і ****** шо ти платиш налоги, тому йди у дупу
показать весь комментарий
17.06.2025 23:15 Ответить
Так ти ухилянт, до того ж ти злісний ухилянт! Я це стверджую! Всі працюють, всі роблять важливу роботу. А ти, падло, ухилянт! Ти, падло, не захищаєш Батьківщину. Ти, падло, не воюєш, але дозволяєш собі дорікати тим хто також не воює. То що скажеш дешевий ряжений клоун? Ти ж, падло, собі дозволяв називати абсолютно незнайомих тобі людей ухилянтами. Без будь яких підстав та фактів до цього. Без відповідних рішень суду. А як тебе назвали ухилянтом, то ти образився та замироточив. А що таке сталося, клоун? Ти просто дешевка ображена по життю.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:28 Ответить
Ти просто геть тупий.
Як я можу бути ухилянтом та не бздіти тцк?
Хіба може був бухий та протверезієш
показать весь комментарий
18.06.2025 08:44 Ответить
Відкупився, ухилянт, від захисту держави. Скільки ТЦКунам заплатив за це?
показать весь комментарий
18.06.2025 09:09 Ответить
Роблю на підприємстві яке бронює, відповідаю за ремонт обладнання по якому били/бьють/танажаль будить бити кацапи. Воно виробля/добува газ. Перший раз за три рочкі маю тиждень відпустки, зара допомогаю Батькам. Зовсім зара забіг в хату в туалет та глянути новини. Шо тобі ще цікаво?
***** дай змогу глянути інші новини.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:13 Ответить
То виявляється тобі неприємно коли тебе без причини називають ухилянтом. А що таке сталося?Який тендітний... Проте це тобі не заважає кидатися такими звинуваченнями до абсолютно не знайомих тобі людей. Писати про ухилянтів, диванних воїнів, покидьків, бздунів і т. д. Тож думай наступного разу головою а не сракою перш ніж кидатися такими словами.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:29 Ответить
Томущо ви порушуєте закон та нехтуєте конституцією. А я ні.
От і вся різниця між нами.
Тобто твоїми словами ти мудак, а я ні.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:55 Ответить
Так тебе нічого й не навчило. Я стверджую що ти порушуєш закон та конституцію. А я ні. Ти мудак, а я ні.
показать весь комментарий
18.06.2025 11:04 Ответить
Я так зрозумів шо кацапів ти не поважаєш.
Давай зупинимось на цьому.
Смерть ворогам, а з тцк та депутатами якось потім при нагоді обговоримо.
Першочергове зара дати відсіч ворогу, чито на фронті, чи на роботі в тилу.
Чом ми сремося на цензорі, най його.
Бережи сили на кацапа.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:47 Ответить
Та немає питань. Проїхали. Ти просто наступного разу будь дещо стриманіший у своїх заявах.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:03 Ответить
там нет предателей в руководстве и народ не такой тупой как в Украине или США
показать весь комментарий
22.06.2025 03:18 Ответить
Це для нас дуже добре.Якщо Ізраїль розвалить іран,то кацапи серйозно ослабнуть.А значить і нам стане легше
показать весь комментарий
17.06.2025 12:20 Ответить
Красавчики..
показать весь комментарий
17.06.2025 11:01 Ответить
Три доби на посаді і до гурий з ціцьками яки на підтанцовці у Кобзона. Навть на параді не похизувався.
Посада проклята. Наступний.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:02 Ответить
А в нас війна джентельменів, ***** не атакує гундосого, гундосий не атакує *****. Подумаєш, якась чєлядь гине, головне ж, що урядовий квартал цілий, і всі наближені теж добре себе почувають.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:02 Ответить
Ти хочеш, щоб по урядовому кварталу прилетіло?
показать весь комментарий
17.06.2025 11:07 Ответить
А для чого, чи для кого таке провокаційне питання ? А ти хочеш щоб по урядовому кварталі прилетіло ?
показать весь комментарий
17.06.2025 11:24 Ответить
Ну він же пиша шо типу кругом прилітає, а по урядовому кварталу чомусь ні. Шо тіпа Зе з ****** про щось домовились... Я і написав так. Тепер зрозуміло? Шо ж ви такі не понятливі?...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:27 Ответить
Він хоче, щоб прилетіло по кремлю, але натякає про договорняк...😎
показать весь комментарий
17.06.2025 11:37 Ответить
Так цього хоче пів світу
показать весь комментарий
17.06.2025 12:15 Ответить
Ізраільтяни супер !
це віртуозна робота розвідки та армії!

Слава Ізраілю !
Смерть шайтанам !
показать весь комментарий
17.06.2025 11:03 Ответить
Скорей бы и до главного полотенца добрались. Удачи Израилю.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:05 Ответить
Вони їм що, маячки на плечі чіпляють?
показать весь комментарий
17.06.2025 11:05 Ответить
Тягнуть на посаду третього?
показать весь комментарий
17.06.2025 11:05 Ответить
Дорогие подписчики и гости канала! Семьи более десятка представителей руководства Ирана прибыли в Россию. Эвакуация и последовавшее расселение в нескольких регионах России проходили в режиме секретности, и на вчерашний вечер полностью завершены. Все члены семей иранского руководства после релокации получили в России документы прикрытия подтверждающие "легенду", в основном это "туристы" из разных стран. Практически ко всем прибывшим приставлены "группы поддержки" из сотрудников ФСБ. Российское руководство показало непреклонность в деле защиты семьи сирийского диктатора Башара Асада, и снискало себе славу защитников павших диктаторов, удостоившись доверия действующих. Не все в российском политбюро с восторгом восприняли эти шаги, указывая, что таким темпом страна скоро превратится в отстойник для подонков и государственных преступников со всего мира. Их оппоненты, из ястребов в российском руководстве, настаивают, что помощь оказывается членам семей, которые "ни в чём невиноваты". Как бы там ни было, подобные шаги сделаны в надежде на ответную услугу, и расчёт исключительно на это.

мабуть все йде до того, що невдовзі Близький Схід зачистять від рушників і кацапи там втратять свій останній форпост. після Ірану візьмуться за Лівію та інші країни Африки. от тільки після таких обсерів каци із ще більшою ненавистю будуть бомбити Україну.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:06 Ответить
Чем меньше у московитов союзников, тем меньше у них возможностей бомбить Украину.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:10 Ответить
з однієї сторони - так. а з іншої, цапам тоді доведеться забирати усі свої корита з Африки, разом із тим африканським корупусом своїх головорізів і мародерів. неважко здогадатися куди вони їх після цього кинуть.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:22 Ответить
Ага не потрібно, бо путцін на нас нападе.
Заїбали ви своїми лякалками, ***** проти нас вже все шо може задіяв (крім ядерки)
показать весь комментарий
17.06.2025 12:06 Ответить
та потрібно. і разом з тим викиданням лаптєй потрібно паралельно посилювати Україну військовою допомогою, бо зараз саме завдяки нам ці болота не розповзаються по світу, а навпаки, скукожуються.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:11 Ответить
А який сенс тоді кацапам рушники збирати? Ну хіба шо вони накрадені бабоси на мордор привозять...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:11 Ответить
ну мабуть такий, що "рускіє сваїх не брасают". якби не сховали Асада, а тепер і тих рушників, то далі в інших країнах, де цапи підтримують свої кишенькові режими і хунти, можуть розпочатися броженія, шо таки цапи дійсно можуть кинути і тоді ті режими можуть дуже швидко зникнути, типу загубитись десь у пісках чи джунглях, що цапам зараз є дуже невигідно.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:26 Ответить
Усе як і півроку тому, коли розкотили в пилюку Хізбаллу в Лівані.
Спочатку ліквідували у заглибленому підземному бункері керівника Хізбалли - Хасана Насраллу, ворога сильного, страшного та небезпечного. Через тиждень у такий же спосіб ліквідували нового керівника, двоюрідного брата Насралли. Протягом місяця виявили та ліквідували третього керівника Хізбалли, його імені ніхто вже не пам'ятає. А зараз цією організацією керує зовсім нешкідливий дєдушка, який за Насралли займався тим, що писав йому промови. Та й нехай керує, до нього Ізраїль претензій не має
показать весь комментарий
17.06.2025 11:12 Ответить
хто там слідуючий на пост нач генштабу ?? шанс піднятись по карєрній драбинці випадає не кожен день !!
показать весь комментарий
17.06.2025 11:13 Ответить
Нетаньяху, как и Путина, разыскивает суд в Гааге. Но рабская любовь к евреям а генах, наверно после голодомора, устроенного еврейской бандой Троцкого.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:17 Ответить
Максим Дрозд, он же Иван Полужопин, сержант Лахтинского спецполка пропаганды и агитации при управлении делами президента россии.
Сейчас я нажму "Спам" и полетишь ты, птица Дрозд, прямиком в свою небесную казарму.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:21 Ответить
Судя по числу лайков, украинцам очень далеко до Европы. Совесть отсутствует. Гаага не просто так Нетаньяху обвинила. Но это мудрому нариду не важно.

Может это карма? Украинцам плевать на нацистские преступления евреев, поэтому и сами будут терпеть?

Разве не видно, как нам врут евреи? Не видны эти мерзкие двойные стандарты? Чего вы так радуетесь победам Израиля? Они с таким же зверством будут и нас убивать. Им на нас плевать.

Европа уже проснулась и избавилась от морока еврейской пропаганды. Пора и нам просыпаться.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:08 Ответить

Закушуй, ваня, закушуй...
показать весь комментарий
18.06.2025 02:50 Ответить
ото плинність кадрів...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:19 Ответить
Правильне і дієве рішення Ізраїлю, бо могли б, йому дати що два тижні, як це робить, для маніяка прутіна упродовж 4 місяців, Трамп, щоб прутін і далі убивав Українців, які в «односторонньому» порядку знищили власний ядерний арсенал(третій, за кількістю у світі)!!

показать весь комментарий
17.06.2025 11:22 Ответить
Трапм заборонив Ізраїлю вбивати Хаменеї. От така херня, малята...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:22 Ответить
Значит нужно сначала трампа, а потом хаменеи...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:37 Ответить
це він на камеру заборонив. а в реалі не сильно Чуб засмутиться, якщо того Хаменеї грохнуть. проте до цього справа навряд чи дійде, бо вже "інсайдери" з боліт пишуть про те, що групу впливових рушників цапи уже евакуювали з Тегерану на болота під прикриттям туристів. може і таке бути. по прикладу Асада.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:46 Ответить
Нетаньягу все ж натяками підтвердив. Хотілось би, щоб довели справу до кінця. Хоча там одну голову рубаєш, інша виростає. Як з лідерами Хамасу. Постійно ліквідовують.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:00 Ответить
там дуже багато чого робиться взагалі не публічно, про що навіть і натяками не повідомляють.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:13 Ответить
-В очередь, сукины дети! В очередь!
показать весь комментарий
17.06.2025 11:22 Ответить
Лучшие санкции.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:36 Ответить
это вам не советская армия сырьского
показать весь комментарий
17.06.2025 12:01 Ответить
Украинским спецслужбам имеет смысл перенимать некоторые методы и решения израильтян...
показать весь комментарий
17.06.2025 12:04 Ответить
Украинским спецслужбам имеет смысл.... не триндіти про розробки балістики в Україні
показать весь комментарий
17.06.2025 12:24 Ответить
Браття, просимо, їбоніть заразом путіна. Одним знищеним підором більше , це завжди краще
показать весь комментарий
17.06.2025 12:14 Ответить
Починається розквіт антисемітизму в усьому світі. Зрозуміла ненависть до Євреїв у Персів та Арабів, але і Європейці зіткнуться з економічними труднощами та нестабільністю, призначать євреїв козлами відпущення за проблеми своїх країн. Настане нова кришталева ніч, як у 1938 році. Все йде по колу. Згадайте мої слова.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:25 Ответить
У твоєму світі в усіх розквітне любов до арабів і іранців? Це вони стануть керувати фінансово-промисловими групами світу, прямо з мечетей, не знімая простирадл і сланців? Залиши свої мрії соби...
показать весь комментарий
17.06.2025 12:58 Ответить
А ти правильно мислиш щодо тих хто насправді управляє фінансами світу. Ось їхніх одноплемінників і почнуть різати незабаром.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:20 Ответить
Поки що бачу як гімно вибивають з іранців, якщо дуже попросиш, і до тебе у вікно щось залетить.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:14 Ответить
Які такі Іранці? Якщо не можеш зрозуміти про що мова, то не мороч мені голову.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:58 Ответить
Схоже що іран ділиться із ізраелем розвідданими. Щоб знищити потрібно було знати де він знаходиться. Мабуть ті іранці ще більш продажні за українців. Так вони далеко не заїдуть. похоже що тепер ізраїль буде імєть весь близький і середній схід.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:55 Ответить
Вони навіть продажніши за кацапів, прикінь...
показать весь комментарий
17.06.2025 12:59 Ответить
Це вже починає нагадувати якусь цікаву єстафету...)))
- Следующий! Бамс - нема...)))
показать весь комментарий
17.06.2025 14:15 Ответить
Це карма.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:23 Ответить
 
 