Ізраїль ліквідував нового начальника Генштабу збройних сил Ірану Шадмані, - Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію генерал-майора Алі Шадмані - нового очільника Генштабу збройних сил Ірану, під час нічних авіаударів по іранських об’єктах.

Про це повідомляє Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

Шадмані очолював Центральний штаб Хатам-аль-Анбія - ключове командування іранської армії - лише близько чотирьох днів після загибелі його попередника, генерал-майора Голама Алі Рашида внаслідок попереднього удару Ізраїлю.

У ЦАХАЛі зазначили, що Шадмані був "де-факто головнокомандувачем" іранської армії, мав безпосередній доступ до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та командував як Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), так і регулярними збройними силами.

Ізраїльські військові вважають, що під командуванням Шадмані Центральний штаб Хатам-аль-Анбія керував іранськими бойовими операціями та впливав на наступальні плани, спрямовані проти Ізраїлю.

До призначення на найвищу посаду Шадмані був заступником штабу Хатам-аль-Анбія і начальником оперативного управління збройних сил Ірану.

