Ізраїль ліквідував нового начальника Генштабу збройних сил Ірану Шадмані, - Times of Israel

генерал-майор Алі Шадмані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію генерал-майора Алі Шадмані - нового очільника Генштабу збройних сил Ірану, під час нічних авіаударів по іранських об’єктах.

Про це повідомляє Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

Шадмані очолював Центральний штаб Хатам-аль-Анбія - ключове командування іранської армії - лише близько чотирьох днів після загибелі його попередника, генерал-майора Голама Алі Рашида внаслідок попереднього удару Ізраїлю.

У ЦАХАЛі зазначили, що Шадмані був "де-факто головнокомандувачем" іранської армії, мав безпосередній доступ до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та командував як Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), так і регулярними збройними силами.

Ізраїльські військові вважають, що під командуванням Шадмані Центральний штаб Хатам-аль-Анбія керував іранськими бойовими операціями та впливав на наступальні плани, спрямовані проти Ізраїлю.

До призначення на найвищу посаду Шадмані був заступником штабу Хатам-аль-Анбія і начальником оперативного управління збройних сил Ірану.

До біса динамічно...
17.06.2025 11:00
Досі не зрозуміло як вони без телемарофону воюють...
17.06.2025 11:05
Три доби на посаді і до гурий з ціцьками яки на підтанцовці у Кобзона. Навть на параді не похизувався.
Посада проклята. Наступний.
17.06.2025 11:02
17.06.2025 11:00
😊 Чому не зрозуміло? Дуже навіть зрозуміло - воюють чудово!!! Схоже тому, що без марафону...
17.06.2025 11:28 Відповісти
Та все одно якісь дикуни. Політики замість бомжо- мілітарі усі в костюмах ходять, з краватками, кордони відкриті, ніхто не збирає на араборіз та дрони помсти. Все ніяк у людей.
17.06.2025 11:49 Відповісти
А може ще тому шо не серуть на форумах, а роблять роботу/воюють.
17.06.2025 12:00 Відповісти
Дуже слушне зауваження! І уяви, воюють саме ті хто й має воювати.
17.06.2025 12:08 Відповісти
Уяви шо там навіть жінки воюють, та люди не за кордон валять, а повертаються до дому.
А в нас диванні воїни тіко тцк клянуть.
В Ізраїлі є тцк?
Там є конституція?
17.06.2025 12:12 Відповісти
Не знаю чи є там тцк. Не був. А скажи мені чи мають диванні воїни воювати замість військових песів 45 річних, мусарів, та мусарських пенсів 45 річних, вгодованих ТЦКунів що називають себе військовими. Купи військових що хрін коли на ЛБЗ були, я не рахую зараз ППО та інше? Невже за них за всіх мають воювати диванні воїни? Армія більше мільйона, а на ЛБЗ ледь 200 000. Плюс ППО та інше хай ще 300 000. Що робить решта? Невже за них мають воювати диванні воїни?
17.06.2025 12:22 Відповісти
Поліція воює, пенсіонери воюють, депутати воюють (ес та свобода у більшості), СБУ воює.
Воюють банкіри (Оністрат воює та на жаль втратив сина), в моєї організації загинув начальник безпеки, якій мав бронь, був пенсіонером але пішов.
А ви потвори срете на форумах та посилаєтесь/рівняєтесь на покидьків.
*Мєня мама нє для вайни ражала пусть депутати ваюють*
Рівняйтесь на кращих людей, або хочаб *********
17.06.2025 12:36 Відповісти
Геть усі воюють. А ти кумедний хлоп. Якщо геть усі воюють, то нащо тоді бусіфікація?
17.06.2025 12:42 Відповісти
Я кумедний згоден, був, колись. Зара ніц. От чомусь ніц, не знаю хтів би сміятись а не можу.
Не перекручуй мої слова. Я тобі навів приклад шо воюють незалежно від своєї професії/освіти/роботи.
Кожен сам обирає з кого брати приклад.
Для мене це мєнт/сбушник/банкір які воюють, а ти бачиш та рівняєшся (виправдовуєш свою бездіяльність) на покидьків які гуляють/крадуть.
17.06.2025 13:17 Відповісти
До чого тут приклад? Питаю тебе ще раз: я повинен воювати замість утих всіх трутнів що я вище писав? Котрі все своє життя висіли та й висять на шиї у держави, та існували завдяки й моїм податкам також. А зараз, коли війна, і їх прямий обов'язок захищати цю державу зі зброєю, вони увімкнули мороз, і повинен замість них воювати я? Тобі не здається що це вже якось занадто? Чи все Ок?
17.06.2025 13:28 Відповісти
А чом замість тебе має воювати успішний бізнесмен Оністрат?
Чом він воює а ти дупою диван пропалюєш?
З чого ти взяв шо Держава тобі тіко винна, а ти їй нічого?
******* за тих хто не воює має право тіко той хто воює. А ти бзди. Заїбав вже. Діл за гранди ще ти ***** пишеш.
Як за пивом ітимеш, то обережно, бо тцк прийме
17.06.2025 18:54 Відповісти
Так нахер ти ****** тоді на мене? Воєн херов. Де ти , курва, воюєш *******? За гланди лише приймаєш. Клоун ряжений.
17.06.2025 21:50 Відповісти
Гроші на всу донатиш? Скільки на місяць?
18.06.2025 11:12 Відповісти
Тому, що захист Держави - обов'язок кожного. Тому. що добровольці вже закінчились, як і закінчуються в будь-якій війні, будь -якої країни. Тому. що мобілізація - це примусовий захід в будь-якій країні під час війни. Тому. що тих, хто четвертий рік у війську, треба міняти......
17.06.2025 13:24 Відповісти
І саме тому військові полюють на цивільних щоб ті йшли воювати замість них. Прикольно! І ще одне, влада тих хто четвертий рік у війську міняти не збирається і не буде.
17.06.2025 13:33 Відповісти
Прикінь шо поліція полює за крадіями, вбивцями та іншими порушниками закону.
Чим ухилянт відрізняється від інших порушників?
Ілі ета другоє?
Тим шо він чимось кращій від тих хто вже воює?
17.06.2025 19:10 Відповісти
Так ти ж сам ухилянт! Ілі ета другоє? Я це стверджую- ти є ухилянт! Доведи протилежне, клоун дешевий.
17.06.2025 22:17 Відповісти
Такі ти несповна розуму, гімно, я не воюю але для фронту зробив і зроблю більше ніж таке неподобство як ти.
Це все попутно від основної роботи, завдяки якої ти, падло, маєш газ та світло, та інтернет, шоб срати на форумах.
17.06.2025 22:57 Відповісти
Та я бачу як ти робиш все для фронту, сереш на форумі, ухилянт херов. І нащо ти ****** тоді на мене, якщо сам не воюєш. З твоїх слів це все. Дешевка ти срана.
17.06.2025 23:02 Відповісти
Гадав знайду кацапа якого цікаво чмирити.
Ніц, ти тупий та непослідовний. Відповідно не цікавий.
Бзди
17.06.2025 23:00 Відповісти
А натрапив ти на адекватного українця і відсмоктав ти по всі гланди. Дешевка.
17.06.2025 23:06 Відповісти
*****, ти адекватний?, та перечитай скіко тебе у твоєж гімно мокнули.
Ти ще тупіший ніж я гадав.
17.06.2025 23:18 Відповісти
Реально або завершуй "смєну" або нунах.
Ти реально смішний та непослідовний.
За ета нє заплатять рубль.
17.06.2025 23:22 Відповісти
Напевно є досвід, якщо стверджуєш що не заплатять. Кинули кацапи тебе напевно на рубль. А писало що у відповіді не зацікавлено. Мало того що дешевка, та ще й ображенка, та й балабол!
17.06.2025 23:33 Відповісти
Тормозок.
Як можливо бути таким тупим шоб незрозуміти шо я ***** не ухилянт.
Прикінь, таке бува.
Коли Людина воює, Працює/Лікує, або Робе якусь важливу роботу то це вже не ухилянт.
А ти падло або десь на якихсь підробітках/шабашках. Тому і бздиш тцк, бо ти є нелегал і ****** шо ти платиш налоги, тому йди у дупу
17.06.2025 23:15 Відповісти
Так ти ухилянт, до того ж ти злісний ухилянт! Я це стверджую! Всі працюють, всі роблять важливу роботу. А ти, падло, ухилянт! Ти, падло, не захищаєш Батьківщину. Ти, падло, не воюєш, але дозволяєш собі дорікати тим хто також не воює. То що скажеш дешевий ряжений клоун? Ти ж, падло, собі дозволяв називати абсолютно незнайомих тобі людей ухилянтами. Без будь яких підстав та фактів до цього. Без відповідних рішень суду. А як тебе назвали ухилянтом, то ти образився та замироточив. А що таке сталося, клоун? Ти просто дешевка ображена по життю.
17.06.2025 23:28 Відповісти
Ти просто геть тупий.
Як я можу бути ухилянтом та не бздіти тцк?
показати весь коментар
18.06.2025 08:44 Відповісти
Відкупився, ухилянт, від захисту держави. Скільки ТЦКунам заплатив за це?
18.06.2025 09:09 Відповісти
Роблю на підприємстві яке бронює, відповідаю за ремонт обладнання по якому били/бьють/танажаль будить бити кацапи. Воно виробля/добува газ. Перший раз за три рочкі маю тиждень відпустки, зара допомогаю Батькам. Зовсім зара забіг в хату в туалет та глянути новини. Шо тобі ще цікаво?
***** дай змогу глянути інші новини.
18.06.2025 10:13 Відповісти
То виявляється тобі неприємно коли тебе без причини називають ухилянтом. А що таке сталося?Який тендітний... Проте це тобі не заважає кидатися такими звинуваченнями до абсолютно не знайомих тобі людей. Писати про ухилянтів, диванних воїнів, покидьків, бздунів і т. д. Тож думай наступного разу головою а не сракою перш ніж кидатися такими словами.
18.06.2025 10:29 Відповісти
Томущо ви порушуєте закон та нехтуєте конституцією. А я ні.
От і вся різниця між нами.
Тобто твоїми словами ти мудак, а я ні.
18.06.2025 10:55 Відповісти
Так тебе нічого й не навчило. Я стверджую що ти порушуєш закон та конституцію. А я ні. Ти мудак, а я ні.
18.06.2025 11:04 Відповісти
Я так зрозумів шо кацапів ти не поважаєш.
Давай зупинимось на цьому.
Смерть ворогам, а з тцк та депутатами якось потім при нагоді обговоримо.
Першочергове зара дати відсіч ворогу, чито на фронті, чи на роботі в тилу.
Чом ми сремося на цензорі, най його.
Бережи сили на кацапа.
18.06.2025 12:47 Відповісти
Та немає питань. Проїхали. Ти просто наступного разу будь дещо стриманіший у своїх заявах.
18.06.2025 13:03 Відповісти
там нет предателей в руководстве и народ не такой тупой как в Украине или США
22.06.2025 03:18 Відповісти
Це для нас дуже добре.Якщо Ізраїль розвалить іран,то кацапи серйозно ослабнуть.А значить і нам стане легше
17.06.2025 12:20 Відповісти
Красавчики..
17.06.2025 11:01 Відповісти
А в нас війна джентельменів, ***** не атакує гундосого, гундосий не атакує *****. Подумаєш, якась чєлядь гине, головне ж, що урядовий квартал цілий, і всі наближені теж добре себе почувають.
17.06.2025 11:02 Відповісти
Ти хочеш, щоб по урядовому кварталу прилетіло?
17.06.2025 11:07 Відповісти
А для чого, чи для кого таке провокаційне питання ? А ти хочеш щоб по урядовому кварталі прилетіло ?
17.06.2025 11:24 Відповісти
Ну він же пиша шо типу кругом прилітає, а по урядовому кварталу чомусь ні. Шо тіпа Зе з ****** про щось домовились... Я і написав так. Тепер зрозуміло? Шо ж ви такі не понятливі?...
17.06.2025 11:27 Відповісти
Він хоче, щоб прилетіло по кремлю, але натякає про договорняк...😎
17.06.2025 11:37 Відповісти
Так цього хоче пів світу
17.06.2025 12:15 Відповісти
Ізраільтяни супер !
це віртуозна робота розвідки та армії!

Слава Ізраілю !
Смерть шайтанам !
17.06.2025 11:03 Відповісти
Скорей бы и до главного полотенца добрались. Удачи Израилю.
17.06.2025 11:05 Відповісти
Вони їм що, маячки на плечі чіпляють?
17.06.2025 11:05 Відповісти
Тягнуть на посаду третього?
17.06.2025 11:05 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! Семьи более десятка представителей руководства Ирана прибыли в Россию. Эвакуация и последовавшее расселение в нескольких регионах России проходили в режиме секретности, и на вчерашний вечер полностью завершены. Все члены семей иранского руководства после релокации получили в России документы прикрытия подтверждающие "легенду", в основном это "туристы" из разных стран. Практически ко всем прибывшим приставлены "группы поддержки" из сотрудников ФСБ. Российское руководство показало непреклонность в деле защиты семьи сирийского диктатора Башара Асада, и снискало себе славу защитников павших диктаторов, удостоившись доверия действующих. Не все в российском политбюро с восторгом восприняли эти шаги, указывая, что таким темпом страна скоро превратится в отстойник для подонков и государственных преступников со всего мира. Их оппоненты, из ястребов в российском руководстве, настаивают, что помощь оказывается членам семей, которые "ни в чём невиноваты". Как бы там ни было, подобные шаги сделаны в надежде на ответную услугу, и расчёт исключительно на это.

мабуть все йде до того, що невдовзі Близький Схід зачистять від рушників і кацапи там втратять свій останній форпост. після Ірану візьмуться за Лівію та інші країни Африки. от тільки після таких обсерів каци із ще більшою ненавистю будуть бомбити Україну.
17.06.2025 11:06 Відповісти
Чем меньше у московитов союзников, тем меньше у них возможностей бомбить Украину.
17.06.2025 11:10 Відповісти
з однієї сторони - так. а з іншої, цапам тоді доведеться забирати усі свої корита з Африки, разом із тим африканським корупусом своїх головорізів і мародерів. неважко здогадатися куди вони їх після цього кинуть.
17.06.2025 11:22 Відповісти
Ага не потрібно, бо путцін на нас нападе.
Заїбали ви своїми лякалками, ***** проти нас вже все шо може задіяв (крім ядерки)
17.06.2025 12:06 Відповісти
та потрібно. і разом з тим викиданням лаптєй потрібно паралельно посилювати Україну військовою допомогою, бо зараз саме завдяки нам ці болота не розповзаються по світу, а навпаки, скукожуються.
17.06.2025 13:11 Відповісти
А який сенс тоді кацапам рушники збирати? Ну хіба шо вони накрадені бабоси на мордор привозять...
17.06.2025 11:11 Відповісти
ну мабуть такий, що "рускіє сваїх не брасают". якби не сховали Асада, а тепер і тих рушників, то далі в інших країнах, де цапи підтримують свої кишенькові режими і хунти, можуть розпочатися броженія, шо таки цапи дійсно можуть кинути і тоді ті режими можуть дуже швидко зникнути, типу загубитись десь у пісках чи джунглях, що цапам зараз є дуже невигідно.
17.06.2025 11:26 Відповісти
Усе як і півроку тому, коли розкотили в пилюку Хізбаллу в Лівані.
Спочатку ліквідували у заглибленому підземному бункері керівника Хізбалли - Хасана Насраллу, ворога сильного, страшного та небезпечного. Через тиждень у такий же спосіб ліквідували нового керівника, двоюрідного брата Насралли. Протягом місяця виявили та ліквідували третього керівника Хізбалли, його імені ніхто вже не пам'ятає. А зараз цією організацією керує зовсім нешкідливий дєдушка, який за Насралли займався тим, що писав йому промови. Та й нехай керує, до нього Ізраїль претензій не має
17.06.2025 11:12 Відповісти
хто там слідуючий на пост нач генштабу ?? шанс піднятись по карєрній драбинці випадає не кожен день !!
17.06.2025 11:13 Відповісти
Нетаньяху, как и Путина, разыскивает суд в Гааге. Но рабская любовь к евреям а генах, наверно после голодомора, устроенного еврейской бандой Троцкого.
17.06.2025 11:17 Відповісти
Максим Дрозд, он же Иван Полужопин, сержант Лахтинского спецполка пропаганды и агитации при управлении делами президента россии.
Сейчас я нажму "Спам" и полетишь ты, птица Дрозд, прямиком в свою небесную казарму.
17.06.2025 11:21 Відповісти
Судя по числу лайков, украинцам очень далеко до Европы. Совесть отсутствует. Гаага не просто так Нетаньяху обвинила. Но это мудрому нариду не важно.

Может это карма? Украинцам плевать на нацистские преступления евреев, поэтому и сами будут терпеть?

Разве не видно, как нам врут евреи? Не видны эти мерзкие двойные стандарты? Чего вы так радуетесь победам Израиля? Они с таким же зверством будут и нас убивать. Им на нас плевать.

Европа уже проснулась и избавилась от морока еврейской пропаганды. Пора и нам просыпаться.
17.06.2025 14:08 Відповісти

Закушуй, ваня, закушуй...
18.06.2025 02:50 Відповісти
ото плинність кадрів...
17.06.2025 11:19 Відповісти
Правильне і дієве рішення Ізраїлю, бо могли б, йому дати що два тижні, як це робить, для маніяка прутіна упродовж 4 місяців, Трамп, щоб прутін і далі убивав Українців, які в «односторонньому» порядку знищили власний ядерний арсенал(третій, за кількістю у світі)!!

17.06.2025 11:22 Відповісти
Трапм заборонив Ізраїлю вбивати Хаменеї. От така херня, малята...
17.06.2025 11:22 Відповісти
Значит нужно сначала трампа, а потом хаменеи...
17.06.2025 11:37 Відповісти
це він на камеру заборонив. а в реалі не сильно Чуб засмутиться, якщо того Хаменеї грохнуть. проте до цього справа навряд чи дійде, бо вже "інсайдери" з боліт пишуть про те, що групу впливових рушників цапи уже евакуювали з Тегерану на болота під прикриттям туристів. може і таке бути. по прикладу Асада.
17.06.2025 11:46 Відповісти
Нетаньягу все ж натяками підтвердив. Хотілось би, щоб довели справу до кінця. Хоча там одну голову рубаєш, інша виростає. Як з лідерами Хамасу. Постійно ліквідовують.
17.06.2025 12:00 Відповісти
там дуже багато чого робиться взагалі не публічно, про що навіть і натяками не повідомляють.
17.06.2025 13:13 Відповісти
-В очередь, сукины дети! В очередь!
17.06.2025 11:22 Відповісти
Лучшие санкции.
17.06.2025 11:36 Відповісти
это вам не советская армия сырьского
17.06.2025 12:01 Відповісти
Украинским спецслужбам имеет смысл перенимать некоторые методы и решения израильтян...
17.06.2025 12:04 Відповісти
Украинским спецслужбам имеет смысл.... не триндіти про розробки балістики в Україні
17.06.2025 12:24 Відповісти
Браття, просимо, їбоніть заразом путіна. Одним знищеним підором більше , це завжди краще
17.06.2025 12:14 Відповісти
Починається розквіт антисемітизму в усьому світі. Зрозуміла ненависть до Євреїв у Персів та Арабів, але і Європейці зіткнуться з економічними труднощами та нестабільністю, призначать євреїв козлами відпущення за проблеми своїх країн. Настане нова кришталева ніч, як у 1938 році. Все йде по колу. Згадайте мої слова.
17.06.2025 12:25 Відповісти
У твоєму світі в усіх розквітне любов до арабів і іранців? Це вони стануть керувати фінансово-промисловими групами світу, прямо з мечетей, не знімая простирадл і сланців? Залиши свої мрії соби...
17.06.2025 12:58 Відповісти
А ти правильно мислиш щодо тих хто насправді управляє фінансами світу. Ось їхніх одноплемінників і почнуть різати незабаром.
17.06.2025 14:20 Відповісти
Поки що бачу як гімно вибивають з іранців, якщо дуже попросиш, і до тебе у вікно щось залетить.
17.06.2025 15:14 Відповісти
Які такі Іранці? Якщо не можеш зрозуміти про що мова, то не мороч мені голову.
17.06.2025 16:58 Відповісти
Схоже що іран ділиться із ізраелем розвідданими. Щоб знищити потрібно було знати де він знаходиться. Мабуть ті іранці ще більш продажні за українців. Так вони далеко не заїдуть. похоже що тепер ізраїль буде імєть весь близький і середній схід.
17.06.2025 12:55 Відповісти
Вони навіть продажніши за кацапів, прикінь...
17.06.2025 12:59 Відповісти
Це вже починає нагадувати якусь цікаву єстафету...)))
- Следующий! Бамс - нема...)))
17.06.2025 14:15 Відповісти
Це карма.
17.06.2025 16:23 Відповісти
 
 