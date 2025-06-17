Ізраїль ліквідував нового начальника Генштабу збройних сил Ірану Шадмані, - Times of Israel
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію генерал-майора Алі Шадмані - нового очільника Генштабу збройних сил Ірану, під час нічних авіаударів по іранських об’єктах.
Про це повідомляє Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
Шадмані очолював Центральний штаб Хатам-аль-Анбія - ключове командування іранської армії - лише близько чотирьох днів після загибелі його попередника, генерал-майора Голама Алі Рашида внаслідок попереднього удару Ізраїлю.
У ЦАХАЛі зазначили, що Шадмані був "де-факто головнокомандувачем" іранської армії, мав безпосередній доступ до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та командував як Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), так і регулярними збройними силами.
Ізраїльські військові вважають, що під командуванням Шадмані Центральний штаб Хатам-аль-Анбія керував іранськими бойовими операціями та впливав на наступальні плани, спрямовані проти Ізраїлю.
До призначення на найвищу посаду Шадмані був заступником штабу Хатам-аль-Анбія і начальником оперативного управління збройних сил Ірану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в нас диванні воїни тіко тцк клянуть.
В Ізраїлі є тцк?
Там є конституція?
Воюють банкіри (Оністрат воює та на жаль втратив сина), в моєї організації загинув начальник безпеки, якій мав бронь, був пенсіонером але пішов.
А ви потвори срете на форумах та посилаєтесь/рівняєтесь на покидьків.
*Мєня мама нє для вайни ражала пусть депутати ваюють*
Рівняйтесь на кращих людей, або хочаб *********
Не перекручуй мої слова. Я тобі навів приклад шо воюють незалежно від своєї професії/освіти/роботи.
Кожен сам обирає з кого брати приклад.
Для мене це мєнт/сбушник/банкір які воюють, а ти бачиш та рівняєшся (виправдовуєш свою бездіяльність) на покидьків які гуляють/крадуть.
Чом він воює а ти дупою диван пропалюєш?
З чого ти взяв шо Держава тобі тіко винна, а ти їй нічого?
******* за тих хто не воює має право тіко той хто воює. А ти бзди. Заїбав вже. Діл за гранди ще ти ***** пишеш.
Як за пивом ітимеш, то обережно, бо тцк прийме
Чим ухилянт відрізняється від інших порушників?
Ілі ета другоє?
Тим шо він чимось кращій від тих хто вже воює?
Це все попутно від основної роботи, завдяки якої ти, падло, маєш газ та світло, та інтернет, шоб срати на форумах.
Ніц, ти тупий та непослідовний. Відповідно не цікавий.
Бзди
Ти ще тупіший ніж я гадав.
Ти реально смішний та непослідовний.
За ета нє заплатять рубль.
Як можливо бути таким тупим шоб незрозуміти шо я ***** не ухилянт.
Прикінь, таке бува.
Коли Людина воює, Працює/Лікує, або Робе якусь важливу роботу то це вже не ухилянт.
А ти падло або десь на якихсь підробітках/шабашках. Тому і бздиш тцк, бо ти є нелегал і ****** шо ти платиш налоги, тому йди у дупу
Як я можу бути ухилянтом та не бздіти тцк?
Хіба може був бухий та протверезієш
***** дай змогу глянути інші новини.
От і вся різниця між нами.
Тобто твоїми словами ти мудак, а я ні.
Давай зупинимось на цьому.
Смерть ворогам, а з тцк та депутатами якось потім при нагоді обговоримо.
Першочергове зара дати відсіч ворогу, чито на фронті, чи на роботі в тилу.
Чом ми сремося на цензорі, най його.
Бережи сили на кацапа.
Посада проклята. Наступний.
це віртуозна робота розвідки та армії!
Слава Ізраілю !
Смерть шайтанам !
мабуть все йде до того, що невдовзі Близький Схід зачистять від рушників і кацапи там втратять свій останній форпост. після Ірану візьмуться за Лівію та інші країни Африки. от тільки після таких обсерів каци із ще більшою ненавистю будуть бомбити Україну.
Заїбали ви своїми лякалками, ***** проти нас вже все шо може задіяв (крім ядерки)
Спочатку ліквідували у заглибленому підземному бункері керівника Хізбалли - Хасана Насраллу, ворога сильного, страшного та небезпечного. Через тиждень у такий же спосіб ліквідували нового керівника, двоюрідного брата Насралли. Протягом місяця виявили та ліквідували третього керівника Хізбалли, його імені ніхто вже не пам'ятає. А зараз цією організацією керує зовсім нешкідливий дєдушка, який за Насралли займався тим, що писав йому промови. Та й нехай керує, до нього Ізраїль претензій не має
Сейчас я нажму "Спам" и полетишь ты, птица Дрозд, прямиком в свою небесную казарму.
Может это карма? Украинцам плевать на нацистские преступления евреев, поэтому и сами будут терпеть?
Разве не видно, как нам врут евреи? Не видны эти мерзкие двойные стандарты? Чего вы так радуетесь победам Израиля? Они с таким же зверством будут и нас убивать. Им на нас плевать.
Европа уже проснулась и избавилась от морока еврейской пропаганды. Пора и нам просыпаться.
Закушуй, ваня, закушуй...
- Следующий! Бамс - нема...)))