Нафта продовжує дорожчати через невизначеність ситуації на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли 17 червня на тлі побоювань щодо можливого загострення ірансько-ізраїльського конфлікту, що підвищує ризик подальших заворушень та можливих перебоїв у поставках нафти.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 34 центи, до $73,57 за барель. Американська нафта марки WTI зросла на 29 центів, до $72,06, передає Укрінформ.

Обидва контракти зросли на понад 2% на початку торгової сесії. Хоча напередодні ціни на нафту знизилися більш як на 1% на тлі сподівань на врегулювання конфлікту після повідомлень у ЗМІ про те, що Іран прагне припинити воєнні дії.

Однак занепокоєння посилилося після того, як президент США Дональд Трамп у соціальних мережах закликав "усіх" евакуюватися з іранської столиці Тегерана.

"Конфлікт між Іраном та Ізраїлем все ще свіжий та назріває, і настрої інвесторів можуть все ще триматися за "воєнні ризики", – сказала в електронному листі Пріянка Сачдева, старша ринкова аналітикиня Phillip Nova.

Водночас, за її словами, підвищена волатильність та обережність напередодні рішення ФРС щодо політики ще більше забезпечують прискорену реакцію цін на нафту.

Однак більша частина ринку зосереджена на невизначеності навколо військових дій між Іраном та Ізраїлем.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти. Існує занепокоєння, що бойові дії можуть порушити постачання нафти та підвищити ціни.