3 851 42

Іран зможе розробити ядерну зброю через три роки, - CNN

Коли Іран зможе виготовити ядерну зброю. Подробиці CNN

Іран не займався розробкою ядерної зброї. Проте якщо він захоче її отримати, то зможе це зробити не раніше, ніж за 3 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN розповіли чотири неназвані співрозмовники, знайомі з висновками розвідки США.

Один із посадовців заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї, "наскільки це взагалі можливо".

Він розповів, що Тегеран "має все необхідне", якщо захоче це зробити.

Також читайте: Ізраїль знищив центрифуги для збагачення урану на головному ядерному заводі Ірану, - МАГАТЕ

У розвідці США вважають, що після ударів Ізраїль, ймовірно, відкинув ядерну програму Ірану лише на кілька місяців. 

Хоча один із іранських ядерних об'єктів в Натанзі, де розміщено центрифуги для збагачення урану, значно пошкоджено, інший у Фордо залишився фактично недоторканим.

За словами колишнього головного дипломата США на Близькому Сході Бретта МакГерка, Ізраїль не має можливості серйозно пошкодити Фордон без спеціальної зброї Штатів та підтримки з повітря.

"Якщо ви дійсно хочете їх демонтувати, це або військовий удар США, або угода", - додав він.

Також читайте: Українців закликають залишити територію Ізраїлю та Ірану, - МЗС

+11
*****,який виявляється весь цей так званий "цивілізований світ"-порожня бочка з пердіжом. Хто що хоче те і меле. Правда чи не правда...та похер. Аби платили. Деградація. 🤦
17.06.2025 16:17
+8
Нігуя собі! а чим жеж він займався? - Ізраїль каже шо ліпив ядрьону бімбу
17.06.2025 16:19
+7
Не смішить!
Зе-слуги на шкарпетках та їжі для ЗСУ крадуть!
Яка, до біса, "ядерна зброя"?!
17.06.2025 17:09
*****,який виявляється весь цей так званий "цивілізований світ"-порожня бочка з пердіжом. Хто що хоче те і меле. Правда чи не правда...та похер. Аби платили. Деградація. 🤦
17.06.2025 16:17
17.06.2025 16:17
Довбойоби.
17.06.2025 16:18
Нігуя собі! а чим жеж він займався? - Ізраїль каже шо ліпив ядрьону бімбу
17.06.2025 16:19
17.06.2025 16:19
Ну,Ізраїль,вустами посла Бродського,каже що допоміг Україні з ППО а насправді,як виявляється не Україні а Ізраїлю,не Ізраїль а Трамп за рахунок України! Того що говорив Ізраїль вже немає куди складувати!
17.06.2025 16:35
17.06.2025 16:35
Туман війни - але Іран потрібно лупити тільки за Шахеди - які вбивають українців
17.06.2025 16:38
17.06.2025 16:38
За шахеди і ракети згоден, але палка має два кінці - на другому кацапи заробляють на нафті. Загалом думаю Нетаньяху і компані по тихому нам нашкодили не менше ніж перси.
17.06.2025 17:31
17.06.2025 17:31
Нам теж необхідно терміново розпочати власну ядерну програму: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
17.06.2025 16:21
17.06.2025 16:21
Не смішить!
Зе-слуги на шкарпетках та їжі для ЗСУ крадуть!
Яка, до біса, "ядерна зброя"?!
17.06.2025 17:09
З технічної точки зору це можливо. Проблема влади - інша біда, рецептів вирішення якої я не знаю.
17.06.2025 17:13
17.06.2025 17:13
"з технічної точки зору" ти можеш чпокать Королеву Краси Всесвіту!
а у реальность тобі навіть Королева Краси ДНР не світить.
17.06.2025 18:11
До чого тут ці персональні атаки? У нас є реактори, які можуть працювати на природному урані та виробляти збройний плутоній, з нього можна зробити ядерну зброю.
17.06.2025 18:17
17.06.2025 18:17
Ми купуємо уран для реакторів у США.
Гадаєте США продовжать продавати нам уран, як тільки дізнаються, що ми почали використовувати його не за призначенням?
Можливо, з початку, потрібно навчитися самостійно виробляти твели?
По друге, можливо потрібно наростити виробництво енергії, що би замінити реактори, що будуть працювати на плутоній?
А ще, можливо потрібно захистити ці реактори від кацапських ударів?
17.06.2025 21:17
>Гадаєте США продовжать продавати нам уран, як тільки дізнаються, що ми почали використовувати його не за призначенням?

Ми купуємо у них паливо для інших реакторів - ВВЕР, вони не підходять для виробництва плутонію, тому скоріше за все продовжать продавати.

>Можливо, з початку, потрібно навчитися самостійно виробляти твели?
Абсолютно вірно. Це теж цілком реально.

>По друге, можливо потрібно наростити виробництво енергії, що би замінити реактори, що будуть працювати на плутоній?
Для виробництва плутонію треба буде розконсервувати реактори ЧАЕС.

>А ще, можливо потрібно захистити ці реактори від кацапських ударів?
Сумніваюсь що русня атакує ЧАЕС, там в кожному реакторі по 190т палива - достатньо щоб знищити європейську частину рашки. Але ще краще мати хімічну зброю, її відносно легко доставити до москви.
17.06.2025 21:32
А окрім ВВЕР у нас більше нічого і НЕ ПРАЦЮЄ!
Та і де ми візьмемо твели для РБМК?
І самим їх виробляти НЕ РЕАЛЬНО. Ось 155 снаряди виробляти не можемо.
Розконсервувати ЧАЕС? Ню-ню...
НЕ сумнівайся - Рашка по ЧАЕС вже стріляла!
18.06.2025 02:34
РБМК можна розконсервувати.

>Та і де ми візьмемо твели для РБМК?
>І самим їх виробляти НЕ РЕАЛЬНО.
Чого це? Конструкція елементарна, уран у нас є. Єдина проблема - треба навчитися робити сплав цирконію на ніобію(1%).

>НЕ сумнівайся - Рашка по ЧАЕС вже стріляла!
Коли ЧАЕС буде завантажена паливом, стріляти не буде - бо тоді буде кінець європейській частині рф
18.06.2025 12:19
>РБМК можна розконсервувати.
Ти там був, проводив експертизу стану реакторів?

>Конструкція елементарна, уран у нас є.
Конструкція дуже НЕ елементарна і не тільки сплав, а й високо ТОЧНА обробка, варка і тд потрібні.
Уран потрібно ще ОЧИЩАТИ, ЗБОГАЧУВАТИ та робити ще й діоксид.

>ЧАЕС і ЗАРАЗ "завантажена" сотнями тон палива! І це не завадило Рашці вдарити.
18.06.2025 14:27
>Ти там був, проводив експертизу стану реакторів?
На жаль ні, не був. Я лише вивчав теоретичну можливість використання РБМК для виробництва збройного плутонію.

>Конструкція дуже НЕ елементарна
В чому? Дивився креслення, цілком елементарна конструкція.

>а й високо ТОЧНА обробка,
Там тільки якісне зварювання потрібне.

>Уран потрібно ще ОЧИЩАТИ, ЗБОГАЧУВАТИ та робити ще й діоксид.
Збагачувати необов'язково, якщо зробити модифікацію РБМК. Очищати уранову руду й отримати UO2 не проблема.

>ЧАЕС і ЗАРАЗ "завантажена" сотнями тон палива! І це не завадило Рашці вдарити.
Вперше чую, що ЧАЕС й досі завантажена паливом. Якщо це так - це добре, отже можна запускати реактори хоч зараз. А русня вдарила сраним дроном, який лише пошкодив зовнішню частину конфайнмента.
18.06.2025 14:36
Теоретик... нещасний...
конструкція не дуже елементарна, а лиття, токарна обробка, шліфовка, ... таких рідкоземельних сплавів взагалі "невідомий світ" для нашої промисловості
Потрібно-потрібно, хоча би мінімально, до на "природному" можна працювати тільки "теоретично"...
В четвертому реакторі повно "палива", навіть на даху лежить.
А паливо з 1-3 блоків у сховищах там же.
18.06.2025 14:51
>Теоретик... нещасний...
О, щасливий "практик" знайшовся.

>конструкція не дуже елементарна, а лиття, токарна обробка, шліфовка, ...
О так, це дуже-дуже складно, лише боги можуть таке робити. Вам не соромно? Ви дійсно вважаєте, що ми не здатні виконувати такі операції?

>таких рідкоземельних сплавів
Там один рідкісноземельний сплав, "експерт". Zr+Nb(1%)
18.06.2025 15:03
Навіть перевірив - в публічному доступі КУПА літератури по сплавах цирконію. В чому проблема зібрати металургів й опрацювати?
18.06.2025 15:19
18.06.2025 15:19 Відповісти
так, практик!
не дуже щасливий, але десяток рокі у сфері обробки кольорових металів є.
так, що дещо знаю і обсяг проблем уявляю.
18.06.2025 16:15 Відповісти
цирконієвий сплав не дуже твердий, не бачу проблем з його обробкою, ось де треба велика точність - це зварювання, бо паливні елементи зроблені з тонкої трубки, а до них треба приварити кришки. знову ж - немає проблем, які не можна вирішити.
18.06.2025 16:30 Відповісти
"цирконієвий сплав не дуже твердий, не бачу проблем з його обробкою"
теорееееетик........

як раз з М'ЯКИМИ, В'ЯЗКИМИ матеріалами найбільші проблеми в обробці!
дуже багато параметрів впливають на труднощі в обробці.
18.06.2025 17:21 Відповісти
Пане прааактик, прийде час - мобілізуємо вас на ядерний проєкт, вмовили.
18.06.2025 17:27 Відповісти
скоро америка буде насміхатися з "угода", як ми з "потужно"
17.06.2025 16:21 Відповісти
нетаньягу розповідає геть інакше

17.06.2025 16:24 Відповісти
😁 Не забуваймо, що це трампівська розвідка. А ізраїльтян можна вбивати не лише ядеркою, а й тими засобами, які Іран використовує і зараз. Тут питання треба ставити не про знищення зброї, а про знищення людоїдських режимів. Нагадаю, що у руках убивці звичайна кухонна виделка стає смертельною зброєю.
17.06.2025 16:25 Відповісти
Це вже гроссі вступив бій за расєю іран?
17.06.2025 16:26 Відповісти
В іраку не знайшли хімічної зброі, в ірані не знайшли ядерноі зброі, але війна чомусь була потрібна!
17.06.2025 16:29 Відповісти

Дежавю....
Ця інформація, це явка з повинною...
А тим часом, руде чмо, направило есмінець знищувати мешканців Ірану,
допомагати робити те, що ***** робив у Сирії....
Пейсаті вже реально забрехалися, по самі вуха.....
17.06.2025 18:44 Відповісти
У верхушки видятся две развилки
1)персы и азербайджанцы в целом ненавидят режим и под внешним давлением он может рухнуть..

2)
1. Договор о ядерном разоружении
2. Мирное соглашение с Израилем
3. Полное снятие санкций
Верховного лидера не трогают как и саму структуру государства.
Нефть заливает рынки..
17.06.2025 16:29 Відповісти
У руснявих серцевий напад буде від зняття санкцій з ірану і початок функціонування нафтового флоту, найбільшого нафтового флоту в світі! Вони в свій час оргазмували коли в іраку підривали вишки, їм буде вигідніше аби там був хаос на межі розвалу країни, і вічні санкціі, хоч іран і партнер, але бабло є бабло, вінісуела також партнер руснявих, але вони всіми руками, ногами та рогами будуть голосувати проти зняття санкцій з вінісуели!
17.06.2025 16:41 Відповісти
Скорей всего Аятоллам будет некуда деваться.
А у кремлевских.... даже не знаю что они будут предпринимать. Хоть новый ИГИЛ создавай!!
17.06.2025 16:45 Відповісти
А якщо з ху....лостаном, то наступного тижня. *****....обицяло, та трампанутый обіцяв не заважати. Друзі адже
17.06.2025 16:33 Відповісти
Абсолютна дурня. Нетаньяху ж сказав, що бомба ось-ось буде готова, значить це правда. А те що в Ізраїлі внутрішні політичні проблеми і йому потрібно терміново згуртувати націю, щоб не втратити владу і не сісти врешті-решт у в'язницю, то це випадковий збіг.
Але загалом, незважаючи на реальні причини ударів Ізраїлю, рішення правильне - сьогодні, завтра, через три роки, але на виході ми отримали б ще один навіжений диктаторський режим з ядерною зброєю. Мало усім КНДР та параші? Не згадуючи, що і більшість інших власників ядерної зброї далекі від гуманності, цивілізованості та адекватності.
P.S. А зважаючи на люб'язну роздачу Іраном ракет і дронів усіляким покидькам (наприклад в Йемен), немає гарантій, що в якийсь момент вони не подарують ядерну зброю терористам.
17.06.2025 16:37 Відповісти
розвідка США працює в голівудських фільмах
17.06.2025 16:56 Відповісти
Тобто удар по ядерним обєктам Ірану не був головною ціллю Натаньягу. Бо євреї не могли не розуміти, що вони не зможуть знищити ядерні обєкти, а лише пошкодять їх. Тож для чого це робилося? Хто в профіті? По перше Натаньягу - його рейтинг взлетів на фоні провалу після нападу ХАМАС на Ізраїль, по-друге рашка, бо ціна на нафту зараз взлетіла на 15% після тривалого періоду зниження.
17.06.2025 16:57 Відповісти
Кацапи (ціна на нафту), Трамп і Нетаньяху (маленька переможна війна, рейтинги).
17.06.2025 17:13 Відповісти
То через три дні, а вже через 3 роки. Ідіть на куй))
17.06.2025 17:26 Відповісти
The bitter irony of this is that Iran's threats against Israel meant for internal consumption are now being used to destroy Iran itself, destroy completely. There are those who run their mouths, and those who mean business. When the latter finally get pissed off, the former will pay dearly.
17.06.2025 17:37 Відповісти
Ну, три роки - це всетаки три роки...
Там дивись ще шось станеться...
17.06.2025 17:37 Відповісти
 
 