Іран зможе розробити ядерну зброю через три роки, - CNN

Іран не займався розробкою ядерної зброї. Проте якщо він захоче її отримати, то зможе це зробити не раніше, ніж за 3 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN розповіли чотири неназвані співрозмовники, знайомі з висновками розвідки США.

Один із посадовців заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї, "наскільки це взагалі можливо".

Він розповів, що Тегеран "має все необхідне", якщо захоче це зробити.

У розвідці США вважають, що після ударів Ізраїль, ймовірно, відкинув ядерну програму Ірану лише на кілька місяців.

Хоча один із іранських ядерних об'єктів в Натанзі, де розміщено центрифуги для збагачення урану, значно пошкоджено, інший у Фордо залишився фактично недоторканим.

За словами колишнього головного дипломата США на Близькому Сході Бретта МакГерка, Ізраїль не має можливості серйозно пошкодити Фордон без спеціальної зброї Штатів та підтримки з повітря.

"Якщо ви дійсно хочете їх демонтувати, це або військовий удар США, або угода", - додав він.

