Трамп может принять дальнейшие меры для прекращения ядерной программы Ирана, - Вэнс

Президент США Дональд Трамп может принять дальнейшие меры против Ирана, чтобы не допустить завершения разработки ядерного оружия.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По его словам, Трамп "проявил чрезвычайную сдержанность", сосредоточив действия американских военных исключительно на защите граждан и военнослужащих США.

Вэнс считает, что американский президент "может решить, что нужно принять дальнейшие меры для прекращения обогащения урана Ираном".

"Конечно, люди беспокоятся о вмешательстве в иностранные государства после последних 25 лет идиотской внешней политики. Но я считаю, что президент заслужил определенное доверие в этом вопросе", - отметил Вэнс.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп становится все более приверженным к идее использования военных средств для нанесения ударов по иранским ядерным объектам.