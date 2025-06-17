Трамп может принять дальнейшие меры для прекращения ядерной программы Ирана, - Вэнс
Президент США Дональд Трамп может принять дальнейшие меры против Ирана, чтобы не допустить завершения разработки ядерного оружия.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
По его словам, Трамп "проявил чрезвычайную сдержанность", сосредоточив действия американских военных исключительно на защите граждан и военнослужащих США.
Вэнс считает, что американский президент "может решить, что нужно принять дальнейшие меры для прекращения обогащения урана Ираном".
"Конечно, люди беспокоятся о вмешательстве в иностранные государства после последних 25 лет идиотской внешней политики. Но я считаю, что президент заслужил определенное доверие в этом вопросе", - отметил Вэнс.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп становится все более приверженным к идее использования военных средств для нанесения ударов по иранским ядерным объектам.
То есть, он прямо говорит, что Трамп - идиот... Ведь в эти года и был первый президентский срок Трампа.
Кассапердія вийшла з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). 2 листопада 2023 року, І де ті випробування наразі, чи просто нічого випробувати?
Театральне дійство продовжується.
Короче, это игра которая велась месяцами и только после окончательного краха позиций Маска стала возможна. Теперь мага-изоляционисты просто не могут лобировать свою позицию, а Трампа толкают в направлении которое хотят. И изоляционисты чувствуют что они проиграли.
>> The ongoing intensive attacks by the Israeli side on peaceful (!) nuclear facilities in the Islamic Republic of Iran are illegal from the point of view of international law (!!!), create unacceptable threats to international security....
(джерело: CNN)
Принаймі вона теж так говорить...
А вот Цахал хорошо делает ощутимые санкции.
Мы всем коллективом поддерживаем Цахал! Венса на мыло! Руки прочь от мирных городов!!!