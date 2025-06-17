РУС
Трамп может принять дальнейшие меры для прекращения ядерной программы Ирана, - Вэнс

Президент США Дональд Трамп может принять дальнейшие меры против Ирана, чтобы не допустить завершения разработки ядерного оружия.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По его словам, Трамп "проявил чрезвычайную сдержанность", сосредоточив действия американских военных исключительно на защите граждан и военнослужащих США.

Вэнс считает, что американский президент "может решить, что нужно принять дальнейшие меры для прекращения обогащения урана Ираном".

"Конечно, люди беспокоятся о вмешательстве в иностранные государства после последних 25 лет идиотской внешней политики. Но я считаю, что президент заслужил определенное доверие в этом вопросе", - отметил Вэнс.

Также читайте: Трамп заявил, что США "точно знают", где находится аятолла Хаменеи: требует "безусловной капитуляции" Ирана

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп становится все более приверженным к идее использования военных средств для нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

Иран (2075) Трамп Дональд (6654) Джей Ди Вэнс (144)
+7
Звичайно, люди турбуються про втручання в іноземні держави після останніх 25 років ідіотської зовнішньої політики.

То есть, он прямо говорит, что Трамп - идиот... Ведь в эти года и был первый президентский срок Трампа.
17.06.2025 23:55 Ответить
17.06.2025 23:55 Ответить
+6
17.06.2025 23:50 Ответить
17.06.2025 23:50 Ответить
+5
Трумп - пустобрєх, як той старий беззубий пес Сірко…
17.06.2025 23:50 Ответить
17.06.2025 23:50 Ответить
17.06.2025 23:50 Ответить
17.06.2025 23:50 Ответить
Трумп - пустобрєх, як той старий беззубий пес Сірко…
17.06.2025 23:50 Ответить
17.06.2025 23:50 Ответить
Київ за три дні, закінчу війну за два тижні, контролюємо небо Ірану.... Ще які небелтці нас очікують???
17.06.2025 23:51 Ответить
17.06.2025 23:51 Ответить
язиком по анусу.
17.06.2025 23:52 Ответить
17.06.2025 23:52 Ответить
Похоже маланцы втянули рыжего в войну! Cопытным Байденом не прошло так они лоха развели! Веселье начинается. Огромный фанатичный КСИР бомбёжками невозьмешь.
17.06.2025 23:53 Ответить
17.06.2025 23:53 Ответить
Фуэнтес еще прошлой весной говорил, что евреи ставят на Трампа, так как он поможет им в войне с Ираном.
18.06.2025 00:00 Ответить
18.06.2025 00:00 Ответить
Не знаю кто такой Фуэнтос. Но это и без него было понятно. Но рассчитать ход такого конфликта невозможно даже еврейскому лобби!
18.06.2025 00:40 Ответить
18.06.2025 00:40 Ответить
Евреи использовали дуриков в 1917 в России. Что получилось -известно. При всём отвращении к нынешнему Ирану, заваривать такую кашу, втягивая Штаты и пол мира - опасная штука. Вроде сам Тель-Авив имеет боеголовки....
18.06.2025 00:54 Ответить
18.06.2025 00:54 Ответить
кaкой пол мирa? У сшa нет союзников после угроз всем пристойным людям.
18.06.2025 05:15 Ответить
18.06.2025 05:15 Ответить
Иран сегодня ночью ударит по флоту или базам США. Запомните этот пост.
17.06.2025 23:54 Ответить
17.06.2025 23:54 Ответить
Мабуть так. Наче китай та рашка прислали кілька транспортників, навряд чи з памперсами.
18.06.2025 00:23 Ответить
18.06.2025 00:23 Ответить
Дай Боже шоб добряче!! Походу только новый Перлхарбор приведет Сияющую в чувства
18.06.2025 00:33 Ответить
18.06.2025 00:33 Ответить
На пароге грандиозного шухера
18.06.2025 08:00 Ответить
18.06.2025 08:00 Ответить
Ще півроку не минуло, а вже знадобилися послуги перекладача на англійську.
17.06.2025 23:54 Ответить
17.06.2025 23:54 Ответить
Звичайно, люди турбуються про втручання в іноземні держави після останніх 25 років ідіотської зовнішньої політики.

То есть, он прямо говорит, что Трамп - идиот... Ведь в эти года и был первый президентский срок Трампа.
17.06.2025 23:55 Ответить
17.06.2025 23:55 Ответить
18.06.2025 00:01 Ответить
18.06.2025 00:01 Ответить
Яке воно кончене!
17.06.2025 23:55 Ответить
17.06.2025 23:55 Ответить
ну так, може вжити. Але через два-три тижні. А може і не вжити. Може і не заходів, а просто бурбону, його зараз у США *****, бо Канада не купляє.
17.06.2025 23:57 Ответить
17.06.2025 23:57 Ответить
Ви якшо влізете в це, то доводьте до кінця, а не так як в афганістані, шо стало ше гірше, вам не жити там після вашого міротворства!
17.06.2025 23:57 Ответить
17.06.2025 23:57 Ответить
У них нет ресурсов, чтобы довести до конца.
18.06.2025 00:01 Ответить
18.06.2025 00:01 Ответить
їм не потрібно влізати, скинуть декілька GBU-57 на іранські ядерні обєтки і програма буде закрита остаточно.
18.06.2025 00:04 Ответить
18.06.2025 00:04 Ответить
Програму закриють, а от Іран - навряд. І отримають по ******, як у В'тнамі.
18.06.2025 07:23 Ответить
18.06.2025 07:23 Ответить
Купа перекладачів на службі у дебіла. І все за рахунок платників податків в США. Кожен трампівський вскукарєк видається за абсолютно геніальне рішення.
17.06.2025 23:59 Ответить
17.06.2025 23:59 Ответить
Найвеличніші вони такі всі - брати по розуму
18.06.2025 00:18 Ответить
18.06.2025 00:18 Ответить
Их эмоциями просто управляют умные(ушлые) люди
18.06.2025 00:46 Ответить
18.06.2025 00:46 Ответить
А вона була?
Кассапердія вийшла з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). 2 листопада 2023 року, І де ті випробування наразі, чи просто нічого випробувати?
Театральне дійство продовжується.
17.06.2025 23:59 Ответить
17.06.2025 23:59 Ответить
Про всяк випадок вже знов почали з дупи трампона геніальність витягувати, поки не встиг обісратися, як завжди.
18.06.2025 00:00 Ответить
18.06.2025 00:00 Ответить
та вже після цього всього, то вже мусять до кінця добити ту ядерну програму, бо якщо залишать, то пізніше точно отримають ядерну бімбу на голову як собі, так і Ізраїлю. тож будуть добивати. факт.
18.06.2025 00:05 Ответить
18.06.2025 00:05 Ответить
Ізраїль сам впорається, якщо трампон сильно під ногами не плутатиметься.
18.06.2025 00:08 Ответить
18.06.2025 00:08 Ответить
в Ізраїля немає тої потужної бункерної бімби. Вона тільки є у Пентагону.
18.06.2025 00:10 Ответить
18.06.2025 00:10 Ответить
Вам просто про це не доповідали.
18.06.2025 02:34 Ответить
18.06.2025 02:34 Ответить
це точно. )
18.06.2025 04:25 Ответить
18.06.2025 04:25 Ответить
План был простой. Главные кто поддерживал Трампа - все эти Маги они были против войны и изоляционисты+условные Маски. Вот как только Трамп стал презом, то Маски стали главными. Но за кулисами всякие ребята, которые лоббировались другими людьми медленно начали отодвигать олигархов на второй план как это бывает. В итоге, сейчас Трамп окружен людьми, которые никогда не скажут ему нет или же кто активно будет поддерживать Израиль.

Короче, это игра которая велась месяцами и только после окончательного краха позиций Маска стала возможна. Теперь мага-изоляционисты просто не могут лобировать свою позицию, а Трампа толкают в направлении которое хотят. И изоляционисты чувствуют что они проиграли.
18.06.2025 00:08 Ответить
18.06.2025 00:08 Ответить
Маланчики красиво розыграли комбинацию!Холокост. Холокост.
18.06.2025 00:17 Ответить
18.06.2025 00:17 Ответить
Политика так везде устроена. Но в данном случае это привело к тому что нападение на Иран стало возможно, так что стоит отметить этот факт. Но это как все выглядит со стороны.
18.06.2025 00:20 Ответить
18.06.2025 00:20 Ответить
Ізраїль єдиний може зупинити, якщо не буде оглядатися на сцикуна трампакса і гниле оон. У трампа добре працює тільки язик - тріпло маразматичне.
18.06.2025 00:09 Ответить
18.06.2025 00:09 Ответить
Там нІчого зупиняти. Всі ці заварухи з жидами - за господство в регіоні, де валом нафти та газу. Нахрін би тим сша були потрібні жиди, якби не нафта з газом.
18.06.2025 07:28 Ответить
18.06.2025 07:28 Ответить
Та там ще й захєрова і парашне міністерство конячих упряжок висралися. До міжнародного права апелюють, падлюки!

>> The ongoing intensive attacks by the Israeli side on peaceful (!) nuclear facilities in the Islamic Republic of Iran are illegal from the point of view of international law (!!!), create unacceptable threats to international security....

(джерело: CNN)
18.06.2025 00:25 Ответить
18.06.2025 00:25 Ответить
Через два тижні геніальність Трампа тільки посилиться. Якщо ні, то Трамп дасть ще два тижні.
18.06.2025 00:15 Ответить
18.06.2025 00:15 Ответить
Моя сусідка баба-Зіна теж може "вжити заходів" проти Іранської ядерної програми!
Принаймі вона теж так говорить...
18.06.2025 00:17 Ответить
18.06.2025 00:17 Ответить
Может и мольфары подключаться?
18.06.2025 00:31 Ответить
18.06.2025 00:31 Ответить
Трампон Трампакс *****, у тебя нету карт и одет ты не так,!!!🤪😆🤣🥳🤗
18.06.2025 00:17 Ответить
18.06.2025 00:17 Ответить
***** Трамп не може, як і США
18.06.2025 00:21 Ответить
18.06.2025 00:21 Ответить
Балаболить он может неделями!
А вот Цахал хорошо делает ощутимые санкции.
Мы всем коллективом поддерживаем Цахал! Венса на мыло! Руки прочь от мирных городов!!!
18.06.2025 00:29 Ответить
18.06.2025 00:29 Ответить
Та всі герої воювати з дикунами.
18.06.2025 07:36 Ответить
18.06.2025 07:36 Ответить
А можна весь списьк що вжив Трамп
18.06.2025 00:32 Ответить
18.06.2025 00:32 Ответить
За 24 години
18.06.2025 08:41 Ответить
18.06.2025 08:41 Ответить
 
 