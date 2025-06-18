РУС
В Белом доме обсуждают участие США в ударах по Ирану, - СМИ

Трамп

Президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт.

Об этом сообщает Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Телеканалу Fox News было сообщено, что возможность вмешательства США, а также нанесение авиаударов находилось на повестке дня",- говорится в публикации. При этом подчеркивается, что Трамп занял более жесткую позицию в отношении иранского режима, заявив, что хочет от него "безоговорочной капитуляции".

Как пишет The Times of Israel, заседание Белого дома в ситуационной комнате относительно войны между Израилем и Ираном завершилось через час и 20 минут. Американские чиновники заявили, что Трамп рассматривает все варианты. Наиболее вероятным из них является использование гигантских американских бомб против глубоко закопанного ядерного объекта Ирана Фордо, к которому израильские бомбы не могут добраться.

Также читайте: Трамп может принять дальнейшие меры для прекращения ядерной программы Ирана, - Вэнс

Как пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников, Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если США присоединятся к войне Израиля против этой страны.

В то же время США отправили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США "точно знают", где находится аятолла Хаменеи: требует "безусловной капитуляции" Ирана

Автор: 

Иран (2075) США (27945) Трамп Дональд (6654)
+9
Навіть незважаючи на те, що Іран є ворожою нам державою, скажу, що Штати не мають законних підстав втручатись у цей конфлікт. Навіть трампівська розвідниця Тулсі Габбард сказала, що ніякої ядерки там і близько немає. Судячи за все, Трамп хоче мати власну "маленьку, переможну війну", як і його плєшивий, кремлівський кумир.
Іран вони звичайно розвалять, як і Ірак до нього, а в результаті втечуть додому жерти хот-доги, а після себе залишать руїни та нестабільність на десятиліття. Європа, в свою чергу, отримає мільйони нових біженців, які ніколи не адаптуються у західне суспільство.
Штати під керівництвом ТАСО нічим не відрізняються від параші.
18.06.2025 06:45 Ответить
+7
Старий рудий дурень і тут налажає, як у абсолютно всіх справах, за які береться ця тупоголова істота
18.06.2025 04:29 Ответить
+6
Господи, дай щоб вони швидше розгромили той іран і взялися за кацапстан!
18.06.2025 02:05 Ответить
Господи, дай щоб вони швидше розгромили той іран і взялися за кацапстан!
18.06.2025 02:05 Ответить
***** війну може розв'язувати, а трумп шо не може?? Діди пішли в рознос, троща, вбивая все до чого дотягнуться! Куди ше дивимось? Тайвань та корейский півострів! Як і верещав солов'іний помет "всьой світ в труху"!
18.06.2025 02:05 Ответить
Іран все розїбав, ****** трампіські ссикуни можуть тільки слабких добивати, як русню, так зразу тільки ***** смогатит можуть
18.06.2025 02:10 Ответить
русня так само, на сильних не нападуть. недоiмперii, бд!
18.06.2025 02:27 Ответить
Начинать войну легко, сложнее её закончить. Пусть спросит у своего кумира Путина.
18.06.2025 02:24 Ответить
гегсета позвали? і тулсі габард обов'язково. ******** конвульсіум буде.
18.06.2025 02:27 Ответить
Міністерство Fox News.
18.06.2025 08:14 Ответить
"Говорили балакали - сіли та й заплакали."
18.06.2025 02:35 Ответить
Вирішили прийти на все готове, як у 1944-ому...
18.06.2025 02:42 Ответить
Історію вчили по москальским підручникам? Їхня любима тема....
18.06.2025 03:24 Ответить
А що не так?
18.06.2025 06:53 Ответить
Что ты думаешь рыжий?? Бей немедленно по путинским друзьям!
18.06.2025 03:12 Ответить
Старий рудий дурень і тут налажає, як у абсолютно всіх справах, за які береться ця тупоголова істота
18.06.2025 04:29 Ответить
" Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны"! Израиль всю "грязную работу" зделает, а Трамп победу себе припишет при этом не вылезая из кустов как и вся армия США
18.06.2025 04:37 Ответить
Так він вже приписує! Вже сказав, що вони контролюють небо над Іраном, хоча жоден американський літак не злітав і жодної американської ракети не було випущено по території Ірану.
18.06.2025 07:16 Ответить
У победы много родителей и лишь поражение всегда сирота. В Истории много раз такое было. Видят что сосед побеждает сразу в "коалиции" записываются. А если сосед проиграет то говорят "а я тут при чем? Моя хата с краю"
18.06.2025 07:22 Ответить
впк штaтов дaвит нa ржaвого.

это же тaкaя отличнaя возможность вступиться зa ж2, увеличить госдолг нa триллион и все спустить нa бомбы, a лохи потом оплaтят ухудшением своей жизни
18.06.2025 05:13 Ответить
США ГОТУЮТЬСЯ ДО ВІЙНИ З ІРАНОМ: ВІЙСЬКА В РЕГІОНІ ПРИВЕДЕНІ У БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ - Пентагон перекинув літаки в Європу через загрозу війни з Іраном.

Американські війська на Близькому Сході переведені у стан підвищеної бойової готовності на тлі побоювань, що https://zn.ua/ukr/WORLD/-v-ft-nazvali-mozhlivi-stsenariji-rozvitku-vijni-mizh-izrajilem-ta-iranom.html конфлікт між Ізраїлем та Іраном може перерости у масштабну війну. За словами представників американської розвідки, Іран уже розмістив ракети та інше озброєння, готуючись завдати ударів по американських об'єктах у регіоні у випадку прямої участі США в ізраїльсько-іранському конфлікті. Про це пише https://www.nytimes.com/2025/06/17/us/politics/iran-israel-us-bases.html The New York Times.

Пентагон перекинув до Європи майже 30 літаків-заправників - вони можуть знадобитися як для підтримки американських винищувачів, що захищатимуть бази, так і для забезпечення дальності польотів стратегічних бомбардувальників, які потенційно можуть бути задіяні в атаках на іранські ядерні об'єкти.
...............

Інші джерела повідомляють, що у разі початку бойових дій Іран може вдатися до мінування Ормузької протоки, що фактично заблокує рух американських військових кораблів у Перській затоці.

Усі американські військові бази в регіоні - від ОАЕ та Йорданії до Саудівської Аравії - перебувають у стані готовності до будь-якого сценарію. Загалом на Близькому Сході наразі розміщено понад 40 тисяч військовослужбовців США. Тим часом двоє іранських чиновників прямо заявили: у разі вступу США у війну, першими під ударами опиняться американські бази в Іраку.

..............
18.06.2025 05:19 Ответить
сша повинні готуватися до війни за свої хмарочоси. Скільки там їх ще залишилось?
18.06.2025 06:59 Ответить
...до#єра.
18.06.2025 07:26 Ответить
Під час засідання в Білому домі, Дональд Трамп заявив: Якби я був верховним аятолой Ірану, ця б війна не началась.
18.06.2025 05:59 Ответить
!!!!!!!
18.06.2025 08:05 Ответить
Навіть незважаючи на те, що Іран є ворожою нам державою, скажу, що Штати не мають законних підстав втручатись у цей конфлікт. Навіть трампівська розвідниця Тулсі Габбард сказала, що ніякої ядерки там і близько немає. Судячи за все, Трамп хоче мати власну "маленьку, переможну війну", як і його плєшивий, кремлівський кумир.
Іран вони звичайно розвалять, як і Ірак до нього, а в результаті втечуть додому жерти хот-доги, а після себе залишать руїни та нестабільність на десятиліття. Європа, в свою чергу, отримає мільйони нових біженців, які ніколи не адаптуються у західне суспільство.
Штати під керівництвом ТАСО нічим не відрізняються від параші.
18.06.2025 06:45 Ответить
По параши вдарь,сцикло
18.06.2025 06:52 Ответить
Все на що вони здатні....телепати язиками...
18.06.2025 07:15 Ответить
Всю брудну роботу виконав Ізраїль, а з ціх користь тільки В-1 та велика бомба.
18.06.2025 07:18 Ответить
Так от як бібі підкупив рудого бютіфкла: зробив третину роботи, а добивати аятол залишив трампу - опа, і нобель на шнобель. І що цікаво: з минулої п'ятниці у євреїв загинуло трохи більше 20 чоловік, а у нас тільки за вчора 15. З@їбись війна - 2 тис км між іраном та ізраїлем, пуляють ракетами та ще й за підтримки авіації. Щось якось воно того...
18.06.2025 07:24 Ответить
Усе це--заради того, аби будь яким чином затьмарити війну в Україні.
18.06.2025 08:23 Ответить
це така сама тяганина як ..((Вчора вже чекали на заяву Трампона після ставки,а виявилося ,що ще 48 годин,і певно неостанніх)Але Ізраїль не спав,а ...ну ви самі знаєте,можна в телеграмі почитати..довбав))
18.06.2025 08:08 Ответить
Це заради того, щоби ціна на нафту не знижувалася.
18.06.2025 08:20 Ответить
Впервые с обращением к нации выступает Реза Пехлеви - сын последнего шаха Ирана. В эмоциональной и решительной речи он объявляет о начале конца Исламской Республики и призывает народ к общенациональному восстанию. Он уверяет: у Ирана есть будущее - свободное, демократичное, мирное. https://www.youtube.com/watch?v=0YzNyuAerxI
18.06.2025 09:11 Ответить
А до цього часу вони жили без майбутнього ?
Чи зтерши їхні енергетику, ви цим освітили шлях в майбутнє....
18.06.2025 10:08 Ответить
нікуя не буде
трампон всциця..
араби подарувалт йому літа-треба віддячити
18.06.2025 09:11 Ответить
 
 