В Белом доме обсуждают участие США в ударах по Ирану, - СМИ
Президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт.
Об этом сообщает Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
"Телеканалу Fox News было сообщено, что возможность вмешательства США, а также нанесение авиаударов находилось на повестке дня",- говорится в публикации. При этом подчеркивается, что Трамп занял более жесткую позицию в отношении иранского режима, заявив, что хочет от него "безоговорочной капитуляции".
Как пишет The Times of Israel, заседание Белого дома в ситуационной комнате относительно войны между Израилем и Ираном завершилось через час и 20 минут. Американские чиновники заявили, что Трамп рассматривает все варианты. Наиболее вероятным из них является использование гигантских американских бомб против глубоко закопанного ядерного объекта Ирана Фордо, к которому израильские бомбы не могут добраться.
Как пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников, Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если США присоединятся к войне Израиля против этой страны.
В то же время США отправили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам.
это же тaкaя отличнaя возможность вступиться зa ж2, увеличить госдолг нa триллион и все спустить нa бомбы, a лохи потом оплaтят ухудшением своей жизни
Американські війська на Близькому Сході переведені у стан підвищеної бойової готовності на тлі побоювань, що https://zn.ua/ukr/WORLD/-v-ft-nazvali-mozhlivi-stsenariji-rozvitku-vijni-mizh-izrajilem-ta-iranom.html конфлікт між Ізраїлем та Іраном може перерости у масштабну війну. За словами представників американської розвідки, Іран уже розмістив ракети та інше озброєння, готуючись завдати ударів по американських об'єктах у регіоні у випадку прямої участі США в ізраїльсько-іранському конфлікті. Про це пише https://www.nytimes.com/2025/06/17/us/politics/iran-israel-us-bases.html The New York Times.
Пентагон перекинув до Європи майже 30 літаків-заправників - вони можуть знадобитися як для підтримки американських винищувачів, що захищатимуть бази, так і для забезпечення дальності польотів стратегічних бомбардувальників, які потенційно можуть бути задіяні в атаках на іранські ядерні об'єкти.
Інші джерела повідомляють, що у разі початку бойових дій Іран може вдатися до мінування Ормузької протоки, що фактично заблокує рух американських військових кораблів у Перській затоці.
Усі американські військові бази в регіоні - від ОАЕ та Йорданії до Саудівської Аравії - перебувають у стані готовності до будь-якого сценарію. Загалом на Близькому Сході наразі розміщено понад 40 тисяч військовослужбовців США. Тим часом двоє іранських чиновників прямо заявили: у разі вступу США у війну, першими під ударами опиняться американські бази в Іраку.
Іран вони звичайно розвалять, як і Ірак до нього, а в результаті втечуть додому жерти хот-доги, а після себе залишать руїни та нестабільність на десятиліття. Європа, в свою чергу, отримає мільйони нових біженців, які ніколи не адаптуються у західне суспільство.
Штати під керівництвом ТАСО нічим не відрізняються від параші.
Чи зтерши їхні енергетику, ви цим освітили шлях в майбутнє....
