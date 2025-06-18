В Белом доме обсуждают участие США в ударах по Ирану, - СМИ

Президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт.

"Телеканалу Fox News было сообщено, что возможность вмешательства США, а также нанесение авиаударов находилось на повестке дня",- говорится в публикации. При этом подчеркивается, что Трамп занял более жесткую позицию в отношении иранского режима, заявив, что хочет от него "безоговорочной капитуляции".

Как пишет The Times of Israel, заседание Белого дома в ситуационной комнате относительно войны между Израилем и Ираном завершилось через час и 20 минут. Американские чиновники заявили, что Трамп рассматривает все варианты. Наиболее вероятным из них является использование гигантских американских бомб против глубоко закопанного ядерного объекта Ирана Фордо, к которому израильские бомбы не могут добраться.

Как пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников, Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если США присоединятся к войне Израиля против этой страны.

В то же время США отправили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам.

