Вмешательство США в ирано-израильский конфликт приведет к его разрастанию, - Песков. ВИДЕО

В Кремле считают, что вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана приведет к его разрастанию.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Это разрастание географии конфликта. Мы слышим заявления, которые идут из Тегерана. То есть это будет еще один страшный виток эскалации", - сказал он.

Читайте: Россия не будет помогать Ирану отражать атаки Израиля, - Путин

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также издала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.

Диктатор Путин сказал, что Россия не будет помогать Ирану отражать атаки Израиля.

По данным СМИ, США в ближайшие дни могут напрямую вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном и нанести удары по ключевым объектам на иранской территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США начали эвакуацию своих граждан из Израиля

Топ комментарии
+21
Ну значить втручання США призведе до закінчення війни між Ізраїлем та Іраном. І можна буде зайнятися кацапстаном. Піська не помиляється
показать весь комментарий
19.06.2025 11:30 Ответить
+20
Значит хорошие сапоги, надо брать
показать весь комментарий
19.06.2025 11:27 Ответить
+15
показать весь комментарий
19.06.2025 11:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ти і радієш, піськов . Бо ціна на нафту зростає
показать весь комментарий
19.06.2025 11:26 Ответить
Він тупо підюджує крашеного...
показать весь комментарий
19.06.2025 11:47 Ответить
Значит хорошие сапоги, надо брать
показать весь комментарий
19.06.2025 11:27 Ответить
завали хл*****, підар!
йди краще ***** валізками запасися, ************
до речі, оголошення:
конкурс на посаду начальника генштабу ірану, оплата похвилинна
показать весь комментарий
19.06.2025 11:27 Ответить
фото в тєму:
пітєрські таксісти біля пулково ловлять сигнал мобільного (зв'язок накрився)
одні корінні кацапи

показать весь комментарий
19.06.2025 11:30 Ответить
Ловлять смс-замовлення прилєтающіх з Востока клієнтів...
показать весь комментарий
19.06.2025 11:39 Ответить
ПНХ гній вусатий!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:28 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 11:29 Ответить
Як його покуйовдило!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:36 Ответить
Ну значить втручання США призведе до закінчення війни між Ізраїлем та Іраном. І можна буде зайнятися кацапстаном. Піська не помиляється
показать весь комментарий
19.06.2025 11:30 Ответить
Угу, "займуться". Для Трампа в рос-укр війні "іраном" являється Україна...
показать весь комментарий
19.06.2025 11:55 Ответить
Сдает, Навка.
Где напор? Где экспрессия?!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:30 Ответить
шось кацапи розкудахтались, мабуть знають шо після Ірану Ізраїль допоможе виїбати кацапів по повній
показать весь комментарий
19.06.2025 11:31 Ответить
Скоріше до його завершення. З осі зла, Іран-Кндр-Россія, одну можна були викинути.
показать весь комментарий
19.06.2025 11:32 Ответить
Було б добре шоб його чуйка не підвела
показать весь комментарий
19.06.2025 11:33 Ответить
їпало в цього підара надто перелякане
очкує на макс обертах
показать весь комментарий
19.06.2025 11:35 Ответить
Ти ще США розкажи за*упа вусата що їм робити!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:33 Ответить
Він Трампу розкаже. А вже той спробує розказати США.
показать весь комментарий
19.06.2025 11:38 Ответить
Глашатай москальського Політбюро Піськов передає відкритими каналами вказівку трумпу! Нє смєть!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:34 Ответить
Хотілося б більш розгорнуто і з аргументацією спеціалістів-міжнародників. 😊 (Прикинуся серйозним після чергової гуморески)
показать весь комментарий
19.06.2025 11:35 Ответить
А коли погнали в Україну білорусів, а потім привезли "чучхеїстів" - це не було "розростанням конфлікту"?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:36 Ответить
от цікаво, чи наважиться ***** відсипати хусітам "бастіони" для протидії трьом Штатівським авіаносним групам?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:39 Ответить
А вони у нього є - ті "бастіони"? Кацапи кидають по нас усе те, що у них є, і те, що встигають вироблять... Вони уже іранців "кинули" і з Су-35-ми, і з С-300/400... Замість передать їм те, за що іранці ВЖЕ ЗАПЛАТИЛИ, вони їх, в черговий раз, "нагодували обіцянками"...
показать весь комментарий
19.06.2025 12:14 Ответить
ну нема, так нема
добре, що хоч Ізраїль угандошив два с-400 на ірані, показово
показать весь комментарий
19.06.2025 12:29 Ответить
Яка налякана пика у піськова!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:37 Ответить
Боїться що ху...ло не зрозуміє куди його йоршик подівся
показать весь комментарий
19.06.2025 12:07 Ответить
Послухай рашистів і зроби все навпаки. Навпаки сша може за один-два дні покінчити з іранським режимом і поставити до влади своїх проксі і зняти з Ірану санкції. Цього і боїться Московський Режим. Тому що московському режиму вигідна вічна війна і безкінечні тліючі конфлікти на близькому сході які на дають дешевій нафті і газу вийти на Європейські ринки
показать весь комментарий
19.06.2025 11:38 Ответить
у тебя забыли спросить, ******* усатое
показать весь комментарий
19.06.2025 11:40 Ответить
👍 А хотілося б подивитись на те "розростання" того конфлікту! Хотілося б подивитись на те, як расєя буде виконувати свої союзницькі щодо Ірану обов'язки!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:43 Ответить
Давай подивимося як свої обов'язки по відношенню до України виконує США...
показать весь комментарий
19.06.2025 11:51 Ответить
США == росія, Україна == Іран ? Ви нічого не наплутали?
показать весь комментарий
19.06.2025 12:14 Ответить
Нічого.
Іран такий самий союзник росії як Україна була для штатів. Штати без вагань зрадили Україну так само як і росія злила Іран. Помінялись...
показать весь комментарий
19.06.2025 12:38 Ответить
Все так 100%. Але ж ЦЕНЗОР пише про події в Ірані, а не в Україні.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:54 Ответить
Так вони вже сказали що не будуть втручатися. Ху...лостан завжди своїх друзів бросают, як і своїх солдат. Вони тільки у піснях красава, а так збір падлюк
показать весь комментарий
19.06.2025 12:05 Ответить
+100500! Про це й мова!
показать весь комментарий
19.06.2025 12:28 Ответить
Це зрозуміло, що доню посадять на електричний стілець, коли виявиться, що пуйло його купив. Але цікаво інше, проти Раші введуть нові санкції за це?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:43 Ответить
Давно пора было положить конец этому людоедскому режиму еще 1979 году!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:57 Ответить
Це йому ху...ло, не вставай з валізи, наговорив
показать весь комментарий
19.06.2025 12:01 Ответить
я так бачу, що команди і настанови Трампу вже дає піськов з неприхованими елементами погроз.
Це точно Америка стала великою?)

Ле цю лупу знайти аби розгледіти цю велич?
показать весь комментарий
19.06.2025 12:08 Ответить
Піськов каже й сам сциться під себе)))
показать весь комментарий
19.06.2025 12:19 Ответить
А как же военный договор Рашки с Ираном?
показать весь комментарий
19.06.2025 12:35 Ответить
************ свои пять копеек разменял!
показать весь комментарий
19.06.2025 12:46 Ответить
Какая отвратительная рожа.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:39 Ответить
А че ***** в Стрию, Грузию та Україну полез?!
показать весь комментарий
19.06.2025 13:40 Ответить
НУ КОНЕЧНОЖЕ ПИСЬКА
показать весь комментарий
19.06.2025 15:06 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 16:03 Ответить
 
 