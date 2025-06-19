Вмешательство США в ирано-израильский конфликт приведет к его разрастанию, - Песков. ВИДЕО
В Кремле считают, что вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана приведет к его разрастанию.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Это разрастание географии конфликта. Мы слышим заявления, которые идут из Тегерана. То есть это будет еще один страшный виток эскалации", - сказал он.
Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также издала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.
Диктатор Путин сказал, что Россия не будет помогать Ирану отражать атаки Израиля.
По данным СМИ, США в ближайшие дни могут напрямую вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном и нанести удары по ключевым объектам на иранской территории.
йди краще ***** валізками запасися, ************
до речі, оголошення:
конкурс на посаду начальника генштабу ірану, оплата похвилинна
пітєрські таксісти біля пулково ловлять сигнал мобільного (зв'язок накрився)
одні корінні кацапи
Где напор? Где экспрессия?!
очкує на макс обертах
добре, що хоч Ізраїль угандошив два с-400 на ірані, показово
Іран такий самий союзник росії як Україна була для штатів. Штати без вагань зрадили Україну так само як і росія злила Іран. Помінялись...
Це точно Америка стала великою?)
Ле цю лупу знайти аби розгледіти цю велич?