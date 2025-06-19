США могут нанести удар по Ирану уже в эти выходные, - Bloomberg
США в ближайшие дни могут напрямую вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном и нанести удары по ключевым объектам на иранской территории.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США, передает Цензор.НЕТ.
Возможная атака рассматривается уже на 21-22 июня, однако окончательное решение еще не принято. При этом правительственные учреждения США готовятся к вероятному удару, что может свидетельствовать о формировании инфраструктуры для прямого вовлечения Вашингтона в конфликт с Тегераном.
Bloomberg отмечает, что президент Дональд Трамп в последние дни начал склоняться к варианту силового вмешательства из-за давления республиканских союзников. В частности сенатор Линдси Грэм активно продвигает идею удара, подчеркивая рост угрозы ядерной программы Ирана.
"Он дал им шанс на дипломатию. Я думаю, что они ошиблись. Чем быстрее мы покончим с этой угрозой для человечества, тем лучше", - заявил Грэм.
Президент Трамп подтвердил, что рассматривает различные варианты действий: "Я могу это сделать, а могу этого не сделать". В Белом доме отмечают, что сейчас "все варианты остаются на столе".
Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
Задум був змістити аятолу та поставити маріонеткового шейха.
Блєф Ізраїлю та Трампа не спрацював.
Іран залиже рани та наробить ще більше всього чого захоче.
Тепер лише наземна операція зможе щось скорегувати. Але це майже нульова ймовірність.
Що далі?
Трамп зробить лице цеглою і скаже що так і було задумано -
всі целі сво достігнути- і піде грати в гольф...
потім гандонні буде кожен день верещати який він крутий
Ви вірите пропаганді Ізраїлю?
Главної цілі не добився Ізраїль - не втягнув у війну США...
Вах, скіко талантів у людини!
"Магу копать, а єщо могу нє копать!" (с)
Тюркські народи у таких випадках кажуть у захваті: "Сегіз кирли бір сирли!" (Вісім граней таланту в одній людині)
Ви вірити в методичку кремля - що сотня ракет переможе величезну країну?
Коли починав, він розраховував на чиюсь підтримку? Не впевнений, що так.
Чи планує Ізраїль вести наземну операцію проти армії Ірану? Як ви гадаєте?
100% Ізраїль дуже давно домовився з Трампом поставити здійснити цей спектакль - спробувати ракетними ударами викликати революцію в Ірані заради заміни аятоли на шейха - на лояльну маріонетку.
Цей задум шито червоними нитками.
Це повна аналогія того що хоче прутін - бомбити населення щоб підняти бунти та поставити маріонетковий уряд.
Наземну операцію Ізраїль не зможе здійснити - по багатьом причинам:
- у Ізраїлю немає сухопутного кордону з Іраном
- Іран дуже величезна країна що набагато по території та населенню переважає Ізраїль - в 10 раз
... і так далі - а головне війна - це ДУЖЕ дорого - євреї добре розуміють що таке ДУЖЕ дорого
Ні, я не в змозі відповісти вам на ваші фантазії.
Писати відповідь на кожне ваше речення? Нащо? Життя+події+історія покажуть, що буде далі. Трохи терпіння.
Я вангую що Ізраїль програв цю війну цілком і повністю.
Ну-ну, за кілька днів побачимо бо такий заміс, як з Іраном, - це буде покруче Іраку, Афганістану, Сомалі, Югославії і де там ще США втручалися за останні 35 років.
Не те, щоб я проти того, аби Іран нарешті вгамували - я тільки за, може їм тоді самим Шахеди треба буде і вони припинять їх продавати росіянам. Ворог мого ворога - мій друг. Друг мого ворога - мій ворог. Я просто про те, що Трамп вчергове лапшу на вуха своєму електорату навішав - ну як завжди - а вони і далі будуть кричати йому "ура". Лохи з короткою пам'яттю.
