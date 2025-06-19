РУС
Трамп угрожает Ирану
1 900 32

США могут нанести удар по Ирану уже в эти выходные, - Bloomberg

Иран скептически настроен на ядерные переговоры с Трампом

США в ближайшие дни могут напрямую вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном и нанести удары по ключевым объектам на иранской территории.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США, передает Цензор.НЕТ.

Возможная атака рассматривается уже на 21-22 июня, однако окончательное решение еще не принято. При этом правительственные учреждения США готовятся к вероятному удару, что может свидетельствовать о формировании инфраструктуры для прямого вовлечения Вашингтона в конфликт с Тегераном.

Bloomberg отмечает, что президент Дональд Трамп в последние дни начал склоняться к варианту силового вмешательства из-за давления республиканских союзников. В частности сенатор Линдси Грэм активно продвигает идею удара, подчеркивая рост угрозы ядерной программы Ирана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США начали эвакуацию своих граждан из Израиля

"Он дал им шанс на дипломатию. Я думаю, что они ошиблись. Чем быстрее мы покончим с этой угрозой для человечества, тем лучше", - заявил Грэм.

Президент Трамп подтвердил, что рассматривает различные варианты действий: "Я могу это сделать, а могу этого не сделать". В Белом доме отмечают, что сейчас "все варианты остаются на столе".

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США перебрасывают третий авианосец ближе к Израилю, - CNN

+6
"дєржітє мєня сємєро" - дональд трамп
19.06.2025 11:13 Ответить
19.06.2025 11:13 Ответить
+6
Маріо іде грабувати банк!
19.06.2025 11:17 Ответить
19.06.2025 11:17 Ответить
+4
Ні, ні, або через 24 години, або через 2-3 тижні, упродовж 4 місяців…!
19.06.2025 11:14 Ответить
19.06.2025 11:14 Ответить
19.06.2025 11:12 Ответить
19.06.2025 11:12 Ответить
США обязательно ударят по ирану, томагавками и тому подобным оружием. Знаете, почему? Ответ даже не в политике - в особенностях современного оружия, ракет, бомб умных и тому подобное. Это не железо, это электроника, которая лет 15 и все, работает очень плохо, отказа идут и так далее. Поэтому ее примерно с такой периодичностью надо менять. Что и видим на примере США в последние десятилетия. Отстреляли старое, делаем новое, храним, срок годности истекает - используем. Я с таким сталкивался в ПВО на примере Стрелы ещё в 80-е года. Солдаты учились стрелять на старом, но на зачетных стрельбах, на проверках им давали ПЗРК и ракеты не старше 5-7 лет.
19.06.2025 14:59 Ответить
19.06.2025 14:59 Ответить
"дєржітє мєня сємєро" - дональд трамп
19.06.2025 11:13 Ответить
19.06.2025 11:13 Ответить
Маріо іде грабувати банк!
19.06.2025 11:17 Ответить
19.06.2025 11:17 Ответить
👍
19.06.2025 11:22 Ответить
19.06.2025 11:22 Ответить
Мабуть вдарять - бо Ізраїль своїми ракетами не проб"є бункери
19.06.2025 11:13 Ответить
19.06.2025 11:13 Ответить
Час уже втрачено.
Задум був змістити аятолу та поставити маріонеткового шейха.
Блєф Ізраїлю та Трампа не спрацював.
Іран залиже рани та наробить ще більше всього чого захоче.
Тепер лише наземна операція зможе щось скорегувати. Але це майже нульова ймовірність.
Що далі?
Трамп зробить лице цеглою і скаже що так і було задумано - всі целі сво достігнути - і піде грати в гольф...
19.06.2025 11:31 Ответить
19.06.2025 11:31 Ответить
Ні, ні, або через 24 години, або через 2-3 тижні, упродовж 4 місяців…!
19.06.2025 11:14 Ответить
19.06.2025 11:14 Ответить
Які круті хлопці, добивати після того як ізраїль все зробив🤦‍♂️
потім гандонні буде кожен день верещати який він крутий
19.06.2025 11:14 Ответить
19.06.2025 11:14 Ответить
Що зробив? Язиком знищив усьо у Ірані?
Ви вірите пропаганді Ізраїлю?
Главної цілі не добився Ізраїль - не втягнув у війну США...
19.06.2025 11:33 Ответить
19.06.2025 11:33 Ответить
Краще б по паРаші завдали... Спецом не чіпають тоту лЄпруфуєву... Не у стані з мацкви ХЕРО-сіму зробити...
19.06.2025 11:14 Ответить
19.06.2025 11:14 Ответить
Пістити , пістити . Ничого США не вдарять , бо Хутін пообіцяв Трампу нобілевську премію МИРУ, яку контролюють фсбєшники
19.06.2025 11:15 Ответить
19.06.2025 11:15 Ответить
Донні, а давай у вівторок, бо неділя - вихідний, понеділок - день важкий.
19.06.2025 11:16 Ответить
19.06.2025 11:16 Ответить
Главное - не в субботу,шаббат как+никак, низзя!
19.06.2025 15:02 Ответить
19.06.2025 15:02 Ответить
Президент Трамп підтвердив, що розглядає різні варіанти дій: "Я можу це зробити, а можу цього не зробити

Вах, скіко талантів у людини!
"Магу копать, а єщо могу нє копать!" (с)
Тюркські народи у таких випадках кажуть у захваті: "Сегіз кирли бір сирли!" (Вісім граней таланту в одній людині)
19.06.2025 11:17 Ответить
19.06.2025 11:17 Ответить
Це називається-"прийти на все готове". А по мацквє в'їбати? Ага...Розмріялися. Лицемірні трампонівські чмирі та защеканці,які вже півроку ********* США, за рахунок Ірану намагаються виправити свій обісраний авторитет. Не вийде.
19.06.2025 11:18 Ответить
19.06.2025 11:18 Ответить
американський імпотент хоче собі записати в заслугу гуртове зґвалтування дохлої іранської сучки.
19.06.2025 11:18 Ответить
19.06.2025 11:18 Ответить
Саме так.
19.06.2025 11:21 Ответить
19.06.2025 11:21 Ответить
Можуть -- не можуть... Сподіваюсь, Ізраїль сам впорається з цією проблемою, без "рішучих дій" США.
19.06.2025 11:19 Ответить
19.06.2025 11:19 Ответить
Яким чином Ізраїль зможе перемогти 90 000 000 Іранців з територією другою за розміром країною Близького Сходу?
Ви вірити в методичку кремля - що сотня ракет переможе величезну країну?
19.06.2025 11:36 Ответить
19.06.2025 11:36 Ответить
Ізраїль же розпочав дії проти Ірану? Розпочав.
Коли починав, він розраховував на чиюсь підтримку? Не впевнений, що так.
Чи планує Ізраїль вести наземну операцію проти армії Ірану? Як ви гадаєте?
19.06.2025 11:46 Ответить
19.06.2025 11:46 Ответить
Які дії? Випустив пару ракет? Що це змінює стратегічно? Нічого.
100% Ізраїль дуже давно домовився з Трампом поставити здійснити цей спектакль - спробувати ракетними ударами викликати революцію в Ірані заради заміни аятоли на шейха - на лояльну маріонетку.
Цей задум шито червоними нитками.
Це повна аналогія того що хоче прутін - бомбити населення щоб підняти бунти та поставити маріонетковий уряд.
Наземну операцію Ізраїль не зможе здійснити - по багатьом причинам:
- у Ізраїлю немає сухопутного кордону з Іраном
- Іран дуже величезна країна що набагато по території та населенню переважає Ізраїль - в 10 раз
... і так далі - а головне війна - це ДУЖЕ дорого - євреї добре розуміють що таке ДУЖЕ дорого
19.06.2025 11:59 Ответить
19.06.2025 11:59 Ответить
Після "пари ракет" можна було далі не читати, але я себе змусив.
Ні, я не в змозі відповісти вам на ваші фантазії.
Писати відповідь на кожне ваше речення? Нащо? Життя+події+історія покажуть, що буде далі. Трохи терпіння.
19.06.2025 12:26 Ответить
19.06.2025 12:26 Ответить
Життя покаже.
Я вангую що Ізраїль програв цю війну цілком і повністю.
19.06.2025 12:32 Ответить
19.06.2025 12:32 Ответить
А я займаю протилежну до вашої позицію.
19.06.2025 12:57 Ответить
19.06.2025 12:57 Ответить
Через 2 тижні. Трамп звичайно велику дурницю робить. Всім погрожує і потім обстрається. Звикнуть і знахабніють все більше
19.06.2025 11:20 Ответить
19.06.2025 11:20 Ответить
Китайці вже заявили, що США регіональна країна і час їх величи завершився, думаєте це пусті заяви?Раніше вони це собі не дозволяяли.Доречі тільки за остані кілька років КНР наростила свій ядерний арсенал на пару сотень боєголовок іі продовжує в тому ж темпі.
19.06.2025 11:27 Ответить
19.06.2025 11:27 Ответить
Пригадую, як Трамп всюди верещав : "При мені Америка не почала жодної війни і не почне . . ."

Ну-ну, за кілька днів побачимо бо такий заміс, як з Іраном, - це буде покруче Іраку, Афганістану, Сомалі, Югославії і де там ще США втручалися за останні 35 років.

Не те, щоб я проти того, аби Іран нарешті вгамували - я тільки за, може їм тоді самим Шахеди треба буде і вони припинять їх продавати росіянам. Ворог мого ворога - мій друг. Друг мого ворога - мій ворог. Я просто про те, що Трамп вчергове лапшу на вуха своєму електорату навішав - ну як завжди - а вони і далі будуть кричати йому "ура". Лохи з короткою пам'яттю.
19.06.2025 11:23 Ответить
19.06.2025 11:23 Ответить
Трамбон обсереться)
19.06.2025 11:36 Ответить
19.06.2025 11:36 Ответить
А можуть не завдати, шо й буде. Бо штати перетворилися на посміховисько з трампом. Нема тої величі, яка була за Рейгана
19.06.2025 12:17 Ответить
19.06.2025 12:17 Ответить
вопрос в глубоких шахтах....
19.06.2025 12:17 Ответить
19.06.2025 12:17 Ответить
"Два тижні, а потім подивимося. Я не впевнений. Я можу завдати удар, а може й ні. Я б завдав удар і раніше, але мене позбавили перемоги на виборах. Якби я був президентом, то ця війна відбулася б через два тижні після мого обрання. А може б і не відбулася. У всьому винен Байден".

Цитати великих.

Том третій.
19.06.2025 12:47 Ответить
19.06.2025 12:47 Ответить
 
 