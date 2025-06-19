РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9074 посетителя онлайн
Новости Ядерная программа Ирана Удар Израиля по Ирану
3 042 31

Трамп одобрил план атаки на Иран, но не отдал окончательного приказа, - WSJ

Трамп одобрил план атаки на Иран, но не отдал окончательного приказа

Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных с ходом обсуждений источников, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам источников, вечером вторника, 17 июня, Трамп сказал старшим помощникам, что одобряет планы атаки на Иран. Однако глава Белого дома пока не отдает такой приказ, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Отмечается, что возможной целью США может стать хорошо защищенный объект по обогащению урана в Фордо. Этот объект расположен под горой и, по оценкам военных экспертов, является недосягаемым для большинства обычных авиабомб, кроме самых мощных.

Также читайте: Трамп о возможном ударе по Ирану: Никто не знает, что я хочу сделать

Издание отмечает, что в последние дни США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке. В частности, третий авианосец ВМС США вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая ударная авианосная группа направляется к Аравийскому морю.

Хотя в Пентагоне заявили, что такие действия носят исключительно оборонительный характер, развертывание сил улучшает позиции США на случай, если Трамп решит присоединиться к израильским ударам по Ирану.

Также WSJ предполагает, что такие действия могут быть тактикой давления, чтобы заставить Иран капитулировать или пойти на уступки.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.

Читайте также: В Белом доме обсуждают участие США в ударах по Ирану, - СМИ

Автор: 

Иран (2075) США (27954) атака (542) Трамп Дональд (6661)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
не переживай, кацапи і так все шо могли випробувати, а ось те шо на кацапському біосміття почнуть дали випробувати ці бомби то не сси кацапський бот )
показать весь комментарий
19.06.2025 02:35 Ответить
+5
У США є шанс на реальне випробування цієї бомби. Профіт з усіх боків. І знищення потенційної іранської атомної зброїх, і випробовування в реальних умовах. Потім Трамп ще й рахунок виставить всім.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:21 Ответить
+4
Згідно з інформацією виробника, B-2 може нести до 18 000 кг бойового навантаження. Проте ВПС США заявляли, що успішно випробували B-2 з двома MOP на борту - загальна маса близько 27 200 кг.

Цей важкий далекобійний бомбардувальник має дальність польоту близько 11 000 км без дозаправлення та до 18 500 км з одною дозаправкою в повітрі, що дозволяє йому досягати майже будь-якої точки на планеті протягом кількох годин, за даними Northrop Grumman.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
BBC

Серед озброєння, здатного завдати удару по підземних ядерних об'єктах Ірану, залишається одна зброя, яку ще жодного разу не використовували - і яка наразі недоступна для Ізраїлю: GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) - найбільша у світі неядерна "бомба-руйнівниця бункерів". Вона є виключно у власності Сполучених Штатів.

Ця високоточна бомба вагою 13 600 кг потенційно здатна пробити захищений ядерний об'єкт Ірану - комплекс збагачення палива у Фордо, розташований глибоко всередині гори.

США досі не надали Ізраїлю доступ до MOP.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:14 Ответить
Лише американський B-2 Spirit налаштований і запрограмований для доставки бомби GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP)
показать весь комментарий
19.06.2025 02:15 Ответить
Згідно з інформацією виробника, B-2 може нести до 18 000 кг бойового навантаження. Проте ВПС США заявляли, що успішно випробували B-2 з двома MOP на борту - загальна маса близько 27 200 кг.

Цей важкий далекобійний бомбардувальник має дальність польоту близько 11 000 км без дозаправлення та до 18 500 км з одною дозаправкою в повітрі, що дозволяє йому досягати майже будь-якої точки на планеті протягом кількох годин, за даними Northrop Grumman.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:17 Ответить
Втім, навіть якщо MOP застосують, успіх не гарантований - через невідому глибину та рівень захисту іранських об'єктів.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:18 Ответить
Принцип дії бомби в тому що вона проникає на певну глибину і вибух створює невеликий землетрус який руйнує обьект.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:25 Ответить
+/- 50% 😂
показать весь комментарий
19.06.2025 02:32 Ответить
У США є шанс на реальне випробування цієї бомби. Профіт з усіх боків. І знищення потенційної іранської атомної зброїх, і випробовування в реальних умовах. Потім Трамп ще й рахунок виставить всім.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:21 Ответить
не переживай, кацапи і так все шо могли випробувати, а ось те шо на кацапському біосміття почнуть дали випробувати ці бомби то не сси кацапський бот )
показать весь комментарий
19.06.2025 02:35 Ответить
А тебе де поранили? мабуть ще у дитинстві? Чий Крим, Ванька?
показать весь комментарий
19.06.2025 05:15 Ответить
Вже обісрався на болотах, тунгусе?
показать весь комментарий
19.06.2025 04:43 Ответить
краще думай за свою рашу-паршу і ***** довічно "легетимного"
показать весь комментарий
19.06.2025 05:13 Ответить
Та нема у вас, цапюр, ніякого орєшніка. А свою ядерку можете заштовхати собі кудись, бо вона вже крякнула, і це тепер тільки брудна бімба
показать весь комментарий
19.06.2025 05:18 Ответить
План нападу на Іран:

1. Ми чекатимемо.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:30 Ответить
Трамп наказ не віддасть, тому що - ТАСО
показать весь комментарий
19.06.2025 02:41 Ответить
Russia has been promising to deliver 50 Su-35 fighter jets to Iran since 2021.
Then the deal was modified in 2022 - Iran gave Russia 1,700 Shahed drones in exchange for 24 Russian fighter aircraft, but Russia never delivered the planes to Iran!
------
як колись співали ХЗ та Грєбєнщіков: "но подмога не прішла, нас с тобою ********!" (с)
показать весь комментарий
19.06.2025 02:52 Ответить
Об этом уже в открытую пишут, что Иран имел кучу бабла, но отдал его России, а не Китаю. А Россия их кинула. Впрочем типично.
показать весь комментарий
19.06.2025 06:16 Ответить
Я читал, что Иранцы с какого-то решили что китайские технологии хуже российских. Это как бы лучшая иллюстрация что они мозгами застряли в 80-90ых. Но теперь когда они увидели что сотворили пакистанцы с советской техникой Индии может это заставит их задуматься, если им Израиль с США дадут время.
показать весь комментарий
19.06.2025 06:20 Ответить
Стара патароча забув - схвалив, чи ні.
50/50 - в який карман стрючок перевалиться
показать весь комментарий
19.06.2025 03:20 Ответить
Та все елементарно-зростеться,це Я такий наказ віддав,не зростеться-Я такого наказу не давав...
показать весь комментарий
19.06.2025 03:55 Ответить
Шо, Донні, очко жим-жим?
показать весь комментарий
19.06.2025 04:33 Ответить
Як пуйло скаже, так доні і зробить. Бо він у пуйла на гачку(гроші брав). Пуйло може пристроїти доню на електричний стілець, якщо викладе на нього компру
показать весь комментарий
19.06.2025 05:22 Ответить
Автору: Трамп не вправі самостійно оголошувати війну.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:19 Ответить
ТрамПодонок пока не получил указивок из кремля...
показать весь комментарий
19.06.2025 08:32 Ответить
американские интересы + агрессор тампон порождают еще большую ВОЙНУ
показать весь комментарий
19.06.2025 08:49 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 08:51 Ответить
де шериф?
показать весь комментарий
19.06.2025 09:51 Ответить
РЫЖОЕ ОЧЬКО ЖИМ ЖИМ!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 16:42 Ответить
 
 