Трамп одобрил план атаки на Иран, но не отдал окончательного приказа, - WSJ

Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных с ходом обсуждений источников, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам источников, вечером вторника, 17 июня, Трамп сказал старшим помощникам, что одобряет планы атаки на Иран. Однако глава Белого дома пока не отдает такой приказ, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Отмечается, что возможной целью США может стать хорошо защищенный объект по обогащению урана в Фордо. Этот объект расположен под горой и, по оценкам военных экспертов, является недосягаемым для большинства обычных авиабомб, кроме самых мощных.

Издание отмечает, что в последние дни США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке. В частности, третий авианосец ВМС США вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая ударная авианосная группа направляется к Аравийскому морю.

Хотя в Пентагоне заявили, что такие действия носят исключительно оборонительный характер, развертывание сил улучшает позиции США на случай, если Трамп решит присоединиться к израильским ударам по Ирану.

Также WSJ предполагает, что такие действия могут быть тактикой давления, чтобы заставить Иран капитулировать или пойти на уступки.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.

