Трамп одобрил план атаки на Иран, но не отдал окончательного приказа, - WSJ
Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных с ходом обсуждений источников, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам источников, вечером вторника, 17 июня, Трамп сказал старшим помощникам, что одобряет планы атаки на Иран. Однако глава Белого дома пока не отдает такой приказ, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
Отмечается, что возможной целью США может стать хорошо защищенный объект по обогащению урана в Фордо. Этот объект расположен под горой и, по оценкам военных экспертов, является недосягаемым для большинства обычных авиабомб, кроме самых мощных.
Издание отмечает, что в последние дни США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке. В частности, третий авианосец ВМС США вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая ударная авианосная группа направляется к Аравийскому морю.
Хотя в Пентагоне заявили, что такие действия носят исключительно оборонительный характер, развертывание сил улучшает позиции США на случай, если Трамп решит присоединиться к израильским ударам по Ирану.
Также WSJ предполагает, что такие действия могут быть тактикой давления, чтобы заставить Иран капитулировать или пойти на уступки.
Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.
Серед озброєння, здатного завдати удару по підземних ядерних об'єктах Ірану, залишається одна зброя, яку ще жодного разу не використовували - і яка наразі недоступна для Ізраїлю: GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) - найбільша у світі неядерна "бомба-руйнівниця бункерів". Вона є виключно у власності Сполучених Штатів.
Ця високоточна бомба вагою 13 600 кг потенційно здатна пробити захищений ядерний об'єкт Ірану - комплекс збагачення палива у Фордо, розташований глибоко всередині гори.
США досі не надали Ізраїлю доступ до MOP.
Цей важкий далекобійний бомбардувальник має дальність польоту близько 11 000 км без дозаправлення та до 18 500 км з одною дозаправкою в повітрі, що дозволяє йому досягати майже будь-якої точки на планеті протягом кількох годин, за даними Northrop Grumman.
