Трамп схвалив план атаки на Іран, але не віддав остаточного наказу, - WSJ

Трамп схвалив план атаки на Іран, але не віддав остаточного наказу

Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на обізнаних з перебігом обговорень джерел, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерел, ввечері вівторка, 17 червня, Трамп сказав старшим помічникам, що схвалює плани атаки на Іран. Проте глава Білого дому поки не віддає такий наказ, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Зазначається, що можливою ціллю США може стати добре захищений об’єкт зі збагачення урану у Фордо. Цей об’єкт розташований під горою і, за оцінками військових експертів, є недосяжним для більшості звичайних авіабомб, окрім найпотужніших.

Читайте також: Миру не буде, якщо в Ірану є ядерна зброя, - Трамп

Видання зауважує, що останніми днями США посилили військову присутність на Близькому Сході. Зокрема, третій авіаносець ВМС США увійшов до східної частини Середземного моря, а друга ударна авіаносна група прямує до Аравійського моря.

Хоч у Пентагоні заявили, що такі дії мають виключно оборонний характер, розгортання сил покращує позиції США на випадок, якщо Трамп вирішить долучитися до ізраїльських ударів по Ірану.

Також WSJ припускає, що такі дії можуть бути тактикою тиску, щоб змусити Іран капітулювати або піти на поступки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Читайте також: У Білому домі обговорюють участь США в ударах по Ірану, - ЗМІ

Іран (2336) США (24372) атака (541) Трамп Дональд (7197)
не переживай, кацапи і так все шо могли випробувати, а ось те шо на кацапському біосміття почнуть дали випробувати ці бомби то не сси кацапський бот )
19.06.2025 02:35 Відповісти
У США є шанс на реальне випробування цієї бомби. Профіт з усіх боків. І знищення потенційної іранської атомної зброїх, і випробовування в реальних умовах. Потім Трамп ще й рахунок виставить всім.
19.06.2025 02:21 Відповісти
BBC

Серед озброєння, здатного завдати удару по підземних ядерних об'єктах Ірану, залишається одна зброя, яку ще жодного разу не використовували - і яка наразі недоступна для Ізраїлю: GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) - найбільша у світі неядерна "бомба-руйнівниця бункерів". Вона є виключно у власності Сполучених Штатів.

Ця високоточна бомба вагою 13 600 кг потенційно здатна пробити захищений ядерний об'єкт Ірану - комплекс збагачення палива у Фордо, розташований глибоко всередині гори.

США досі не надали Ізраїлю доступ до MOP.
19.06.2025 02:14 Відповісти
Лише американський B-2 Spirit налаштований і запрограмований для доставки бомби GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP)
19.06.2025 02:15 Відповісти
Згідно з інформацією виробника, B-2 може нести до 18 000 кг бойового навантаження. Проте ВПС США заявляли, що успішно випробували B-2 з двома MOP на борту - загальна маса близько 27 200 кг.

Цей важкий далекобійний бомбардувальник має дальність польоту близько 11 000 км без дозаправлення та до 18 500 км з одною дозаправкою в повітрі, що дозволяє йому досягати майже будь-якої точки на планеті протягом кількох годин, за даними Northrop Grumman.
19.06.2025 02:17 Відповісти
Втім, навіть якщо MOP застосують, успіх не гарантований - через невідому глибину та рівень захисту іранських об'єктів.
19.06.2025 02:18 Відповісти
Принцип дії бомби в тому що вона проникає на певну глибину і вибух створює невеликий землетрус який руйнує обьект.
19.06.2025 02:25 Відповісти
+/- 50% 😂
19.06.2025 02:32 Відповісти
А тебе де поранили? мабуть ще у дитинстві? Чий Крим, Ванька?
19.06.2025 05:15 Відповісти
Вже обісрався на болотах, тунгусе?
19.06.2025 04:43 Відповісти
краще думай за свою рашу-паршу і ***** довічно "легетимного"
19.06.2025 05:13 Відповісти
Та нема у вас, цапюр, ніякого орєшніка. А свою ядерку можете заштовхати собі кудись, бо вона вже крякнула, і це тепер тільки брудна бімба
19.06.2025 05:18 Відповісти
План нападу на Іран:

1. Ми чекатимемо.
19.06.2025 02:30 Відповісти
Трамп наказ не віддасть, тому що - ТАСО
19.06.2025 02:41 Відповісти
Russia has been promising to deliver 50 Su-35 fighter jets to Iran since 2021.
Then the deal was modified in 2022 - Iran gave Russia 1,700 Shahed drones in exchange for 24 Russian fighter aircraft, but Russia never delivered the planes to Iran!
------
як колись співали ХЗ та Грєбєнщіков: "но подмога не прішла, нас с тобою ********!" (с)
19.06.2025 02:52 Відповісти
Об этом уже в открытую пишут, что Иран имел кучу бабла, но отдал его России, а не Китаю. А Россия их кинула. Впрочем типично.
19.06.2025 06:16 Відповісти
Я читал, что Иранцы с какого-то решили что китайские технологии хуже российских. Это как бы лучшая иллюстрация что они мозгами застряли в 80-90ых. Но теперь когда они увидели что сотворили пакистанцы с советской техникой Индии может это заставит их задуматься, если им Израиль с США дадут время.
19.06.2025 06:20 Відповісти
Стара патароча забув - схвалив, чи ні.
50/50 - в який карман стрючок перевалиться
19.06.2025 03:20 Відповісти
Та все елементарно-зростеться,це Я такий наказ віддав,не зростеться-Я такого наказу не давав...
19.06.2025 03:55 Відповісти
Шо, Донні, очко жим-жим?
19.06.2025 04:33 Відповісти
Як пуйло скаже, так доні і зробить. Бо він у пуйла на гачку(гроші брав). Пуйло може пристроїти доню на електричний стілець, якщо викладе на нього компру
19.06.2025 05:22 Відповісти
Автору: Трамп не вправі самостійно оголошувати війну.
19.06.2025 08:19 Відповісти
ТрамПодонок пока не получил указивок из кремля...
19.06.2025 08:32 Відповісти
американские интересы + агрессор тампон порождают еще большую ВОЙНУ
19.06.2025 08:49 Відповісти
19.06.2025 08:51 Відповісти
де шериф?
19.06.2025 09:51 Відповісти
РЫЖОЕ ОЧЬКО ЖИМ ЖИМ!!!
19.06.2025 16:42 Відповісти
 
 