Трамп схвалив план атаки на Іран, але не віддав остаточного наказу, - WSJ
Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
Про це пише Wall Street Journal з посиланням на обізнаних з перебігом обговорень джерел, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами джерел, ввечері вівторка, 17 червня, Трамп сказав старшим помічникам, що схвалює плани атаки на Іран. Проте глава Білого дому поки не віддає такий наказ, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
Зазначається, що можливою ціллю США може стати добре захищений об’єкт зі збагачення урану у Фордо. Цей об’єкт розташований під горою і, за оцінками військових експертів, є недосяжним для більшості звичайних авіабомб, окрім найпотужніших.
Видання зауважує, що останніми днями США посилили військову присутність на Близькому Сході. Зокрема, третій авіаносець ВМС США увійшов до східної частини Середземного моря, а друга ударна авіаносна група прямує до Аравійського моря.
Хоч у Пентагоні заявили, що такі дії мають виключно оборонний характер, розгортання сил покращує позиції США на випадок, якщо Трамп вирішить долучитися до ізраїльських ударів по Ірану.
Також WSJ припускає, що такі дії можуть бути тактикою тиску, щоб змусити Іран капітулювати або піти на поступки.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.
Серед озброєння, здатного завдати удару по підземних ядерних об'єктах Ірану, залишається одна зброя, яку ще жодного разу не використовували - і яка наразі недоступна для Ізраїлю: GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) - найбільша у світі неядерна "бомба-руйнівниця бункерів". Вона є виключно у власності Сполучених Штатів.
Ця високоточна бомба вагою 13 600 кг потенційно здатна пробити захищений ядерний об'єкт Ірану - комплекс збагачення палива у Фордо, розташований глибоко всередині гори.
США досі не надали Ізраїлю доступ до MOP.
Цей важкий далекобійний бомбардувальник має дальність польоту близько 11 000 км без дозаправлення та до 18 500 км з одною дозаправкою в повітрі, що дозволяє йому досягати майже будь-якої точки на планеті протягом кількох годин, за даними Northrop Grumman.
