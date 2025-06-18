США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю, - CNN

Наступного тижня авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford США планують перемістити у східну частину Середземного моря ближче до Ізраїлю.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського посадовця і ще двох поінформованих осіб, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розгортання USS Ford в зоні європейського командування США заплановане ще з кінця минулого року набуває особливого значення на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Як повідомляє CNN, паралельно ще один американський авіаносець прямує на Близький Схід. Він або приєднається до USS Carl Vinson, або замінить його.

Авіаносці відіграють ключову роль у демонстрації військової сили США. Вони здатні оперативно реагувати на кризові ситуації в будь-якому регіоні світу. Авіаносці несуть десятки винищувачів для ударних операцій, можуть перехоплювати ракети й безпілотники, а також супроводжуються бойовими суднами для захисту від повітряних, наземних та підводних загроз, сказано в публікації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт.

Читайте також: "Справжній кінець" війни між Ізраїлем та Іраном є кращим за припинення вогню, - Трамп