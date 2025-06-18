США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю, - CNN
Наступного тижня авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford США планують перемістити у східну частину Середземного моря ближче до Ізраїлю.
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського посадовця і ще двох поінформованих осіб, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що розгортання USS Ford в зоні європейського командування США заплановане ще з кінця минулого року набуває особливого значення на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
Як повідомляє CNN, паралельно ще один американський авіаносець прямує на Близький Схід. Він або приєднається до USS Carl Vinson, або замінить його.
Авіаносці відіграють ключову роль у демонстрації військової сили США. Вони здатні оперативно реагувати на кризові ситуації в будь-якому регіоні світу. Авіаносці несуть десятки винищувачів для ударних операцій, можуть перехоплювати ракети й безпілотники, а також супроводжуються бойовими суднами для захисту від повітряних, наземних та підводних загроз, сказано в публікації.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт.
На эту тему уже давно ходят несмешные шутки, что войну против Украины спонсирует Европа.
Любой кто оправдывает Израиль - оправдывает и РФ, потому что оправдывает право страны нанести удар по другой стране под предлогом защиты себя от чего-то там.
У нас есть мечты о ядерном оружии. Для защиты от РФ. А еще у нас многие не любят США.
Как вы смотрите, если США нанесет массированный удар по Украине, потому что в стране где не любят США собираются производить ядерное оружие, ммм? Уверен что хорошо, ведь ядерное оружие можно только избранным, но кто избранный а кто нет - решают сами избранные.
***** - нічого не змінюється в цьому світі
Це так - понти погуляти і пару залпів зробити...
США краще б перемістили Ізраїль десь під Каліфорнію тягачами авіаносців - було б спокійніше
... це дежавю на росію кндр та Україну...
Увы, Израиль уничтожил иранские заводы по производству беспилотников и баллистических ракет, некоторые , вроде тебя, обеспокоены, что украинские города будут меньше обстреливаться.
Если, в первые двух дней, Израиль обстреляли 400 баллистических ракет, последние дни Иран посылает 5-10 баллистических ракет.
... хто це перевіряв? ніхто - ото ж бо й воно
В Европе оружия нет, единственная надежда на США.
С одной стороны ты просишь и получаешь помощь, а с другой проклинаешь США.
... і щось я не читав що Трамп оголошував нову віськову допомогу.
А ось Європа на минулому тижні мільярдна допомога - дронами та іншою зброєю для ЗСУ - це я читав!
Це і є реальні можливості *********...
Тому захищати іран не бачу сенсу. Чим більше він горітиме, тим менше у підерації союзників
Якщо протягом декількох тижнів кількість ішакедів не зросте - так точно під%ри іранські підганяли.