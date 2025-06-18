УКР
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю, - CNN

США перемістять ще один авіаносець в східну частину Середземного моря

Наступного тижня авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford США планують перемістити у східну частину Середземного моря ближче до Ізраїлю.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського посадовця і ще двох поінформованих осіб, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розгортання USS Ford в зоні європейського командування США заплановане ще з кінця минулого року набуває особливого значення на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Як повідомляє CNN, паралельно ще один американський авіаносець прямує на Близький Схід. Він або приєднається до USS Carl Vinson, або замінить його.

Авіаносці відіграють ключову роль у демонстрації військової сили США. Вони здатні оперативно реагувати на кризові ситуації в будь-якому регіоні світу. Авіаносці несуть десятки винищувачів для ударних операцій, можуть перехоплювати ракети й безпілотники, а також супроводжуються бойовими суднами для захисту від повітряних, наземних та підводних загроз, сказано в публікації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт.

Читайте також: "Справжній кінець" війни між Ізраїлем та Іраном є кращим за припинення вогню, - Трамп

Ізраїль (1829) США (24372)
+15
Ну і сила завжди воюють проти тапочок і полотенців, отож сила уххх аж піздец😃😃😃😃
18.06.2025 20:06 Відповісти
+11
18.06.2025 20:03 Відповісти
+8
18.06.2025 20:18 Відповісти
18.06.2025 20:03 Відповісти
Фанат террористического режима в иране? Или к чему тут эту тупоумные мемчики?
18.06.2025 20:20 Відповісти
Фанат лицемірних юдомасонів?
18.06.2025 21:18 Відповісти
Ага, вот только в международном розыске не террорист Хаменеи, а кристалльно чистый Биби.
18.06.2025 22:24 Відповісти
Иран союзники РФ а Израиль нам Петриоти передал
18.06.2025 22:37 Відповісти
А Франция за август-декабрь 2024 заплатила РФ почти 2 млрд евро только за LPG, и что с того?
На эту тему уже давно ходят несмешные шутки, что войну против Украины спонсирует Европа.

Любой кто оправдывает Израиль - оправдывает и РФ, потому что оправдывает право страны нанести удар по другой стране под предлогом защиты себя от чего-то там.

У нас есть мечты о ядерном оружии. Для защиты от РФ. А еще у нас многие не любят США.
Как вы смотрите, если США нанесет массированный удар по Украине, потому что в стране где не любят США собираются производить ядерное оружие, ммм? Уверен что хорошо, ведь ядерное оружие можно только избранным, но кто избранный а кто нет - решают сами избранные.
18.06.2025 22:57 Відповісти
Язиком брехливого бродського передав... а потім тим же язиком прутіну вибачення лизало.
19.06.2025 00:38 Відповісти
Я пам'ятаю такі картинки ще в ссср в газєтах правда, ізвєстія... і навіть Український Перець таке малював...
***** - нічого не змінюється в цьому світі
19.06.2025 00:37 Відповісти
До наступного тижня прибуде? Чи жертва пострілу в ухо, яка стала після цього сама охотником знов буде тягнути час до безкінечності?
18.06.2025 20:03 Відповісти
Ну і сила завжди воюють проти тапочок і полотенців, отож сила уххх аж піздец😃😃😃😃
18.06.2025 20:06 Відповісти
Іран не безпомічний. Це доволі могутня країна. Але звичайно що не рівня США.
18.06.2025 20:17 Відповісти
Хоча у протистоянні з Іраном США завжди раніше програвало.
18.06.2025 20:18 Відповісти
Три авіаностці це не величезна сухопутна країна з 90 000 000 населення.
Це так - понти погуляти і пару залпів зробити...
США краще б перемістили Ізраїль десь під Каліфорнію тягачами авіаносців - було б спокійніше
19.06.2025 00:41 Відповісти
Ой вей...
18.06.2025 20:10 Відповісти
18.06.2025 20:18 Відповісти
Правильно, одних - з ядерною зброєю - треба захищати, а нас - ні.
18.06.2025 20:19 Відповісти
тому й захищають, щоб не використали, а у нас, що їм боятись.
18.06.2025 22:37 Відповісти
Дві ядерні держави проти однієї неядерної напали щоб неядерна не зробила ядерку...
... це дежавю на росію кндр та Україну...
19.06.2025 00:43 Відповісти
давайте ще четвертий!
18.06.2025 20:19 Відповісти
Максимум постріляють з кораблів. Чи літаки для бомбардування будуть надсилати з кораблів. А так думаю поки що намагаються залякати.
18.06.2025 20:20 Відповісти
Вони й до України перекидали, тільки толки. Постояли у поплили далі
18.06.2025 20:20 Відповісти
А когда начиналась оккупация украинского Крыма трусливый Обама не посылал авианосцев в Чёрное Море((..
18.06.2025 20:28 Відповісти
Для "повномаштабки" потрібні дві групи по 3 авіаносця в кожній...
18.06.2025 20:28 Відповісти
виглядає як собаче весілля - всі кобелі збігаються щоб іранську сучку пришпандьорити.
18.06.2025 20:37 Відповісти
Трампон Трампакса, що матка потекла?! ТеАизда, ***** дырявое!!!!
18.06.2025 21:00 Відповісти
Трампон Трампакс давай четвертый, не сцы, прорвёмся!!!
18.06.2025 21:01 Відповісти
Якось вже починаю вболівати за Іран
18.06.2025 21:10 Відповісти
Ты поздно подключился к поддержке к москалям, которые тоже поддерживают иранскую голову терроризма в мире.
Увы, Израиль уничтожил иранские заводы по производству беспилотников и баллистических ракет, некоторые , вроде тебя, обеспокоены, что украинские города будут меньше обстреливаться.
Если, в первые двух дней, Израиль обстреляли 400 баллистических ракет, последние дни Иран посылает 5-10 баллистических ракет.
18.06.2025 21:24 Відповісти
язиком ізраїльської пропаганди унічтожив... як канашенков
... хто це перевіряв? ніхто - ото ж бо й воно
19.06.2025 00:44 Відповісти
Ну, тут вже як кажуть: вітер вам в сраку, протикорабельна ракета чи дрон вам в борт, лицемірні виродки
18.06.2025 21:15 Відповісти
США продолжает поставлять оружие Украине, стремишься, чтобы они прекратили помощь??
В Европе оружия нет, единственная надежда на США.
С одной стороны ты просишь и получаешь помощь, а с другой проклинаешь США.
18.06.2025 21:30 Відповісти
З останнього - Гегсет не віддав Україні боезаряди проти ішакедів, а віддав їх Ізраїлю...
... і щось я не читав що Трамп оголошував нову віськову допомогу.
А ось Європа на минулому тижні мільярдна допомога - дронами та іншою зброєю для ЗСУ - це я читав!
19.06.2025 00:46 Відповісти
Як не крути. Але шахедів уже не по 500 і навіть не по 300. 50-60 за ніч...
Це і є реальні можливості *********...
Тому захищати іран не бачу сенсу. Чим більше він горітиме, тим менше у підерації союзників
18.06.2025 22:05 Відповісти
Це цікава думка.
Якщо протягом декількох тижнів кількість ішакедів не зросте - так точно під%ри іранські підганяли.
19.06.2025 00:49 Відповісти
Як гарно надувати щоки проти басмачів з пустелі. Головне, що безпечно.
18.06.2025 22:12 Відповісти
Таки буде сухопутна окупація потім американцями.99%
18.06.2025 22:30 Відповісти
Иран больше х-лу не нужен и он отдал его на растерзание евреям.
18.06.2025 22:35 Відповісти
А слабо зайти у чорне море!!!
18.06.2025 23:48 Відповісти
 
 