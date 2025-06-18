США перебрасывают третий авианосец ближе к Израилю, - CNN
На следующей неделе авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford США планируют переместить в восточную часть Средиземного моря ближе к Израилю.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника и еще двух информированных лиц, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что развертывание USS Ford в зоне европейского командования США запланированное еще с конца прошлого года приобретает особое значение на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.
Как сообщает CNN, параллельно еще один американский авианосец направляется на Ближний Восток. Он либо присоединится к USS Carl Vinson, либо заменит его.
Авианосцы играют ключевую роль в демонстрации военной силы США. Они способны оперативно реагировать на кризисные ситуации в любом регионе мира. Авианосцы несут десятки истребителей для ударных операций, могут перехватывать ракеты и беспилотники, а также сопровождаются боевыми судами для защиты от воздушных, наземных и подводных угроз, сказано в публикации.
Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт.
На эту тему уже давно ходят несмешные шутки, что войну против Украины спонсирует Европа.
Любой кто оправдывает Израиль - оправдывает и РФ, потому что оправдывает право страны нанести удар по другой стране под предлогом защиты себя от чего-то там.
У нас есть мечты о ядерном оружии. Для защиты от РФ. А еще у нас многие не любят США.
Как вы смотрите, если США нанесет массированный удар по Украине, потому что в стране где не любят США собираются производить ядерное оружие, ммм? Уверен что хорошо, ведь ядерное оружие можно только избранным, но кто избранный а кто нет - решают сами избранные.
***** - нічого не змінюється в цьому світі
Це так - понти погуляти і пару залпів зробити...
США краще б перемістили Ізраїль десь під Каліфорнію тягачами авіаносців - було б спокійніше
... це дежавю на росію кндр та Україну...
Увы, Израиль уничтожил иранские заводы по производству беспилотников и баллистических ракет, некоторые , вроде тебя, обеспокоены, что украинские города будут меньше обстреливаться.
Если, в первые двух дней, Израиль обстреляли 400 баллистических ракет, последние дни Иран посылает 5-10 баллистических ракет.
... хто це перевіряв? ніхто - ото ж бо й воно
В Европе оружия нет, единственная надежда на США.
С одной стороны ты просишь и получаешь помощь, а с другой проклинаешь США.
... і щось я не читав що Трамп оголошував нову віськову допомогу.
А ось Європа на минулому тижні мільярдна допомога - дронами та іншою зброєю для ЗСУ - це я читав!
Це і є реальні можливості *********...
Тому захищати іран не бачу сенсу. Чим більше він горітиме, тим менше у підерації союзників
Якщо протягом декількох тижнів кількість ішакедів не зросте - так точно під%ри іранські підганяли.