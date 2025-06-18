РУС
Новости Удар Израиля по Ирану
США перебрасывают третий авианосец ближе к Израилю, - CNN

США переместят еще один авианосец в восточную часть Средиземного моря

На следующей неделе авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford США планируют переместить в восточную часть Средиземного моря ближе к Израилю.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника и еще двух информированных лиц, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что развертывание USS Ford в зоне европейского командования США запланированное еще с конца прошлого года приобретает особое значение на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Как сообщает CNN, параллельно еще один американский авианосец направляется на Ближний Восток. Он либо присоединится к USS Carl Vinson, либо заменит его.

Авианосцы играют ключевую роль в демонстрации военной силы США. Они способны оперативно реагировать на кризисные ситуации в любом регионе мира. Авианосцы несут десятки истребителей для ударных операций, могут перехватывать ракеты и беспилотники, а также сопровождаются боевыми судами для защиты от воздушных, наземных и подводных угроз, сказано в публикации.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт.

Читайте также: "Настоящий конец" войны между Израилем и Ираном лучше прекращения огня, - Трамп

Израиль (2097) США (27954)
Топ комментарии
+15
Ну і сила завжди воюють проти тапочок і полотенців, отож сила уххх аж піздец😃😃😃😃
18.06.2025 20:06 Ответить
+11
18.06.2025 20:03 Ответить
+8
18.06.2025 20:18 Ответить
18.06.2025 20:03 Ответить
Фанат террористического режима в иране? Или к чему тут эту тупоумные мемчики?
18.06.2025 20:20 Ответить
Фанат лицемірних юдомасонів?
18.06.2025 21:18 Ответить
Ага, вот только в международном розыске не террорист Хаменеи, а кристалльно чистый Биби.
18.06.2025 22:24 Ответить
Иран союзники РФ а Израиль нам Петриоти передал
18.06.2025 22:37 Ответить
А Франция за август-декабрь 2024 заплатила РФ почти 2 млрд евро только за LPG, и что с того?
На эту тему уже давно ходят несмешные шутки, что войну против Украины спонсирует Европа.

Любой кто оправдывает Израиль - оправдывает и РФ, потому что оправдывает право страны нанести удар по другой стране под предлогом защиты себя от чего-то там.

У нас есть мечты о ядерном оружии. Для защиты от РФ. А еще у нас многие не любят США.
Как вы смотрите, если США нанесет массированный удар по Украине, потому что в стране где не любят США собираются производить ядерное оружие, ммм? Уверен что хорошо, ведь ядерное оружие можно только избранным, но кто избранный а кто нет - решают сами избранные.
18.06.2025 22:57 Ответить
Язиком брехливого бродського передав... а потім тим же язиком прутіну вибачення лизало.
19.06.2025 00:38 Ответить
Я пам'ятаю такі картинки ще в ссср в газєтах правда, ізвєстія... і навіть Український Перець таке малював...
***** - нічого не змінюється в цьому світі
19.06.2025 00:37 Ответить
До наступного тижня прибуде? Чи жертва пострілу в ухо, яка стала після цього сама охотником знов буде тягнути час до безкінечності?
18.06.2025 20:03 Ответить
Ну і сила завжди воюють проти тапочок і полотенців, отож сила уххх аж піздец😃😃😃😃
18.06.2025 20:06 Ответить
Іран не безпомічний. Це доволі могутня країна. Але звичайно що не рівня США.
18.06.2025 20:17 Ответить
Хоча у протистоянні з Іраном США завжди раніше програвало.
18.06.2025 20:18 Ответить
Три авіаностці це не величезна сухопутна країна з 90 000 000 населення.
Це так - понти погуляти і пару залпів зробити...
США краще б перемістили Ізраїль десь під Каліфорнію тягачами авіаносців - було б спокійніше
19.06.2025 00:41 Ответить
Ой вей...
18.06.2025 20:10 Ответить
18.06.2025 20:18 Ответить
Правильно, одних - з ядерною зброєю - треба захищати, а нас - ні.
18.06.2025 20:19 Ответить
тому й захищають, щоб не використали, а у нас, що їм боятись.
18.06.2025 22:37 Ответить
Дві ядерні держави проти однієї неядерної напали щоб неядерна не зробила ядерку...
... це дежавю на росію кндр та Україну...
19.06.2025 00:43 Ответить
давайте ще четвертий!
18.06.2025 20:19 Ответить
Максимум постріляють з кораблів. Чи літаки для бомбардування будуть надсилати з кораблів. А так думаю поки що намагаються залякати.
18.06.2025 20:20 Ответить
Вони й до України перекидали, тільки толки. Постояли у поплили далі
18.06.2025 20:20 Ответить
А когда начиналась оккупация украинского Крыма трусливый Обама не посылал авианосцев в Чёрное Море((..
18.06.2025 20:28 Ответить
Для "повномаштабки" потрібні дві групи по 3 авіаносця в кожній...
18.06.2025 20:28 Ответить
виглядає як собаче весілля - всі кобелі збігаються щоб іранську сучку пришпандьорити.
18.06.2025 20:37 Ответить
Трампон Трампакса, що матка потекла?! ТеАизда, ***** дырявое!!!!
18.06.2025 21:00 Ответить
Трампон Трампакс давай четвертый, не сцы, прорвёмся!!!
18.06.2025 21:01 Ответить
Якось вже починаю вболівати за Іран
18.06.2025 21:10 Ответить
Ты поздно подключился к поддержке к москалям, которые тоже поддерживают иранскую голову терроризма в мире.
Увы, Израиль уничтожил иранские заводы по производству беспилотников и баллистических ракет, некоторые , вроде тебя, обеспокоены, что украинские города будут меньше обстреливаться.
Если, в первые двух дней, Израиль обстреляли 400 баллистических ракет, последние дни Иран посылает 5-10 баллистических ракет.
18.06.2025 21:24 Ответить
язиком ізраїльської пропаганди унічтожив... як канашенков
... хто це перевіряв? ніхто - ото ж бо й воно
19.06.2025 00:44 Ответить
Ну, тут вже як кажуть: вітер вам в сраку, протикорабельна ракета чи дрон вам в борт, лицемірні виродки
18.06.2025 21:15 Ответить
США продолжает поставлять оружие Украине, стремишься, чтобы они прекратили помощь??
В Европе оружия нет, единственная надежда на США.
С одной стороны ты просишь и получаешь помощь, а с другой проклинаешь США.
18.06.2025 21:30 Ответить
З останнього - Гегсет не віддав Україні боезаряди проти ішакедів, а віддав їх Ізраїлю...
... і щось я не читав що Трамп оголошував нову віськову допомогу.
А ось Європа на минулому тижні мільярдна допомога - дронами та іншою зброєю для ЗСУ - це я читав!
19.06.2025 00:46 Ответить
Як не крути. Але шахедів уже не по 500 і навіть не по 300. 50-60 за ніч...
Це і є реальні можливості *********...
Тому захищати іран не бачу сенсу. Чим більше він горітиме, тим менше у підерації союзників
18.06.2025 22:05 Ответить
Це цікава думка.
Якщо протягом декількох тижнів кількість ішакедів не зросте - так точно під%ри іранські підганяли.
19.06.2025 00:49 Ответить
Як гарно надувати щоки проти басмачів з пустелі. Головне, що безпечно.
18.06.2025 22:12 Ответить
Таки буде сухопутна окупація потім американцями.99%
18.06.2025 22:30 Ответить
Иран больше х-лу не нужен и он отдал его на растерзание евреям.
18.06.2025 22:35 Ответить
А слабо зайти у чорне море!!!
18.06.2025 23:48 Ответить
 
 