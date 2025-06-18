Трамп о возможном ударе по Ирану: Никто не знает, что я хочу сделать

Президент США Дональд Трамп в среду уклонился от прямого ответа относительно возможного участия Соединенных Штатов в израильских ударах по иранским целям.

Об этом он сказал журналистам возле Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Никто не знает, что я хочу сделать", - заявил он. Трамп также добавил, что Иран имеет серьезные проблемы и стремится к переговорам.

Он подчеркнул, что Иран должен был бы быть готовым к диалогу еще до того, как Израиль нанес удары. По словам президента, иранская сторона якобы даже выражала готовность приехать в Белый дом, хотя это будет "сложно для них".

Трамп не уточнил, сколько может длиться нынешний конфликт, но отметил, что система ПВО Ирана "почти уничтожена". Он также заявил, что видит решение в "двух простых словах: безоговорочная капитуляция".

Отдельно он выразил обеспокоенность относительно ядерной программы Ирана, отметив, что руководство страны имеет "злые намерения". В то же время Трамп заверил, что уважает иранский народ: "Я люблю иранцев. Встречал многих из них на протяжении своей карьеры".

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт.

