РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8028 посетителей онлайн
Новости Трамп угрожает Ирану
4 281 73

Трамп о возможном ударе по Ирану: Никто не знает, что я хочу сделать

Трамп сделал заявление о красной линии в переговорах Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп в среду уклонился от прямого ответа относительно возможного участия Соединенных Штатов в израильских ударах по иранским целям.

Об этом он сказал журналистам возле Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Никто не знает, что я хочу сделать", - заявил он. Трамп также добавил, что Иран имеет серьезные проблемы и стремится к переговорам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Моди - Трампу: Индия и Пакистан достигли перемирия без посредничества США

Он подчеркнул, что Иран должен был бы быть готовым к диалогу еще до того, как Израиль нанес удары. По словам президента, иранская сторона якобы даже выражала готовность приехать в Белый дом, хотя это будет "сложно для них".

Трамп не уточнил, сколько может длиться нынешний конфликт, но отметил, что система ПВО Ирана "почти уничтожена". Он также заявил, что видит решение в "двух простых словах: безоговорочная капитуляция".

Отдельно он выразил обеспокоенность относительно ядерной программы Ирана, отметив, что руководство страны имеет "злые намерения". В то же время Трамп заверил, что уважает иранский народ: "Я люблю иранцев. Встречал многих из них на протяжении своей карьеры".

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белом доме обсуждают участие США в ударах по Ирану, - СМИ

Автор: 

Иран (2075) Трамп Дональд (6661)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+58
Забув додати : навіть я сам .
показать весь комментарий
18.06.2025 17:51 Ответить
+30
Да ты и сам не знаешь . Голова ведь борется , за независимость от мозгов.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:52 Ответить
+20
клоун "Дєржитє мєня сємєро"

.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Забув додати : навіть я сам .
показать весь комментарий
18.06.2025 17:51 Ответить
клоун "Дєржитє мєня сємєро"

.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:57 Ответить
усьому Світу треба зждригнутись від таких рефлексій Рудого - він на чолі найбільшої військової потуги

******** !
показать весь комментарий
18.06.2025 17:59 Ответить
Таки так! Він не бреше: ніхто не знає, куди впаде підрізана на три чверті діаметра 30-метрова ялина при шквальному вітрі, але всі розуміють, що точно наробить біди.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:32 Ответить
Да ты и сам не знаешь . Голова ведь борется , за независимость от мозгов.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:52 Ответить
В нього повна відсутність мозоку!
показать весь комментарий
18.06.2025 18:12 Ответить
Почему бы ему не раздолбать я о уйла для безопасности Европы?
показать весь комментарий
18.06.2025 17:52 Ответить
Министерство иностранных дел РФ выступило с жёстким предупреждением в адрес США. В ведомстве заявили, что москва "предостерегает Вашингтон от оказания любой прямой военной поддержки Израилю или даже от рассмотрения такой возможности". - але самому Ізраїлю у.ло жодного попередження не зробило...
показать весь комментарий
18.06.2025 17:59 Ответить
Какой дєрзкій пацанчік! Хачю ісдєлаю, хачю неісдєлаю.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:55 Ответить
а я потрохи став розуміти, як розуміти трампа

що поробиш, це немов як певний час спостерігати за дитиною-дауном: помітиш певні когнітивні послідовності
показать весь комментарий
18.06.2025 17:57 Ответить
тоді ви безцінна людина. Бо зроузміти цього дебіла і його послідовності, задача із * не для кожного
показать весь комментарий
18.06.2025 23:00 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 17:57 Ответить
якщо знати, що Трамп є завербованим кагебістами агентом впливу на політику США під поганялом "Краснов" - то що він хоче зробити прогнозується доволі елементарно. В конкретному випадку він, на вимогу *****, Ізраїлю не допомагатиме.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:57 Ответить
Кремлю знищення Ірану, особливо нафто-газової галузі принесе баснословну вигоду. Навіть самому Ізраїлю користі з того менше....
показать весь комментарий
18.06.2025 18:04 Ответить
питання про знищення іранської нафтогазової галузі не стоїть. Стоїть питання про знищення потужностей виробництва ядерної бомби; ну, і заодно - ядерного палива.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:12 Ответить
Та канєшно. Ядерні об'єкти...Але дорожчає чомусь нафта..
показать весь комментарий
18.06.2025 18:20 Ответить
само собою, коливається, бо підпікає.
Коли підпікало на кордоні Індії та Пакистану - тоді ціни на нафту також росли.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:23 Ответить
Тоді ціни зросли на 2% на пару днів. Зараз вже 20%. Плюс орки стали знову потрібні.
Їм ця війна просто джек-пот. А якщо туди ще влізе крашений полудурок то просто збудуться всі мрії...
показать весь комментарий
18.06.2025 18:49 Ответить
Нафта як і інші ринки реагують на світові події.
показать весь комментарий
18.06.2025 19:02 Ответить
Обосрался всюди і думає чи памперси змінити чи поіхати на кладовище во флоріду в гольф пограти нарцис банкрут широкого профілю
показать весь комментарий
18.06.2025 17:58 Ответить
Ніхто не знає, що я хочу зробити

Трампу ще з кремля наказ не прийшов - тож ця кремлівська шавка типу "не знає" що зробить - прийде з кремля наказ - Трамп моментально "взнає" що хоче зробити.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:58 Ответить
Русня кидає погрози США: МЗС рф «застерігає Америку від прямої військової допомоги Ізраїлю, навіть від думки про це», наказ прийшов чере мезесе рефе!
показать весь комментарий
18.06.2025 18:04 Ответить
а в Україні після таких слів надягають гамівну сорочку та везуть в дурку...
показать весь комментарий
18.06.2025 17:59 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 18:20 Ответить
Прям государь- император.
Скучно - почну війну, незахочу - не почну.
Де та хвальона амерська демократія з системою противаг, - х/з...
показать весь комментарий
18.06.2025 17:59 Ответить
Про противаги, я так вже зараз зрозумів, всі просто брехали. Або щиро самообдурювались.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:04 Ответить
Ну реально, - люди живуть в країні де полудурок на посту преза розв'язує війну просто від скуки.
І це не КНДР чи параша...
показать весь комментарий
18.06.2025 18:10 Ответить
Трамп не може оголосити війну.
показать весь комментарий
18.06.2025 19:05 Ответить
Противаги є, тому що Трамп НЕ автократ.
показать весь комментарий
18.06.2025 19:03 Ответить
А оці всі я,я,я,якби не я, без мене ніяк, я тут головний. Це як трактувати разом з одноосібними рішення іпро політику країни, і про економіку США, і про назначення осіб на керівні посади виключно з власних побуджень.
показать весь комментарий
18.06.2025 19:14 Ответить
І це не автократія, це манія величі
показать весь комментарий
18.06.2025 21:14 Ответить
Натаньяху от такого ответа **************, а вцелом вполне логично, краснов получил приказ "не помогать, и даже не думать принимать участие", трамп выполняет приказ!
показать весь комментарий
18.06.2025 18:01 Ответить
Дії ідіота важко передбачити, тут з ним не можна не погодитись.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:02 Ответить
Я люблю іранців. Зустрічав багато їх. Вони носять ранці..
показать весь комментарий
18.06.2025 18:02 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ!
Він сказа вам ПРАВДУ, а ви його чмирите. Навіть зозуля не знає шо він хоче зараз і шо він захоче за мить, бо вона в нього жпвно улетіла. Років з 70 тому як улетіла.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:03 Ответить
Я знаю Дасиш Ірану ще два тижня для того щоб заключити з Ізраєлем ,сдєлку)
показать весь комментарий
18.06.2025 18:03 Ответить
Це класіка
показать весь комментарий
18.06.2025 18:04 Ответить
На свете нет ужаснее напасти,
Чем идиот, дорвавшийся до власти!
(с)
показать весь комментарий
18.06.2025 18:39 Ответить
Як казав Мюллер (Бронєвой): "Трудно понять логику не профессионала."
показать весь комментарий
18.06.2025 18:04 Ответить
Ти, рудий чорт, і сам не знаєш шо ти робив сьогодні та вчора, а тим більше шо будеш робити завтра
показать весь комментарий
18.06.2025 18:04 Ответить
трамп не тільки загадка природи ,а і помилка 🥳🤠 ...шо без Меланки ,важко триматися за розум ? президент ід* от ... та і в нас таке саме чмо🤡...Ленка, китай свого зеленського ,і сама людиною станеш , бери приклад з Меланії...
показать весь комментарий
18.06.2025 18:05 Ответить
А вона чим краща? Тим що підбурювала читачів Facebook передавати росіянам інформацію про пересування військ ЗСУ? "Надсилайте відео: пересування українських військ. Тривалість не менше 1 хвилини - 15 000 руб."
показать весь комментарий
18.06.2025 18:27 Ответить
ну це ж сарказм ...ленка з 🤡 ...навіки малороси
показать весь комментарий
18.06.2025 19:49 Ответить
Я знаю. Обгидить памперс і скаже що він крутий
показать весь комментарий
18.06.2025 18:08 Ответить
Я знаю - замутить третью мировую!
показать весь комментарий
18.06.2025 18:08 Ответить
це говорить про те шо він засцав вступати в війну с Іраном
показать весь комментарий
18.06.2025 18:08 Ответить
То Байден йому в голові насрав.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:09 Ответить
Президент США Дональд Трамп розповів, що російський лідер Владімір Путін запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту на Близькому сході, але Трамп порадив йому спершу врегулювати російсько-українську війну.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:12 Ответить
Після чого вже другий день на валізі ху...ла сидить, которую той йому подарував
показать весь комментарий
18.06.2025 18:27 Ответить
Генератор випадкових рішень
показать весь комментарий
18.06.2025 18:14 Ответить
https://eurosolidarity.org/2025/06/18/iryna-gerashhenko-5-6-menedzheriv-zelenskogo-ne-spravlyayutsya-z-vyklykamy-mizhnarodnoyi-polityky/ Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко наголошує, що Україні необхідно активізувати налагодження комунікації з Конгресом США

«Ще трошечки 5-6 менеджерів будуть у президента курувати українську дипломатію і у нас не буде що контролювати. Тому що пакет військової допомоги США закінчується в липні, відповіді, що буде далі, немає», - сказала Геращенко.
«Насправді, очевидно, що при всій складності комунікації з адміністрацією Трампа, в США працюють інституції, серед яких Конгрес США. Діалог, комунікація з Конгресом США провалена. Чому? Тому що Офіс президента, 5-6 менеджерів на собі це замкнули, визначають куди, кому можна їхати, кому ні, тому що у них прізвище Порошенка, як же так, він посміє з кимось там розмовляти в США. І все це закінчується катастрофою для України. І ви всі будете в цьому винні», - зазначила співголова фракції.
Вона вважає абсолютно непрофесійною позицію, коли депутати не хочуть ухвалювати звернення до Конгресу США.
«Нам навпаки, в умовах, коли США наближаються до проміжних виборів до Конгресу, необхідно максимально активізувати цей діалог на всіх рівнях з двома партіями - республіканцями, демократами, в рамках профільних комітетів, в рамках політичних груп і партій, і працювати над цим професійно», - вважає депутатка.
«Друге, очевидно, ми можемо нарікати на партнерів, що ми очікуємо більше зброї. Але ключові питання до себе - що відбувається з фортифікаціями? Я хочу сказати зараз, чому Голова Верховної ради відмовив «Європейській Солідарності» в проведенні закритого засідання про стан фортифікацій», - сказала Геращенко.
«Ви знаєте, дуже легко вилазить на трибуну і волати, а що в нас на Сумщині. Для вас це сюрпризом стало за два роки, коли ворог заходить? Де лінії Зеленського? Ви не хочете задати ці питання Верховному Головнокомандувачу і міністру оборони, які несуть за це повну відповідальність?» - додала депутатка.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:15 Ответить
Такої ганьби Америка ще не мала .
показать весь комментарий
18.06.2025 18:16 Ответить
Ніхто не знає, що він хворий,
і що продукує його хвороблива фантазія
та фантасмагорична уява.
Йому лікуватись потрібно, як і його
шизонутому другу,
а він в президенти поліз.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:17 Ответить
мистер детская неожиданность
показать весь комментарий
18.06.2025 18:24 Ответить
Дебіл, скажи, що ти і сам не знаєш, що в твою тупу довбешку може прийти і в який момент
показать весь комментарий
18.06.2025 18:25 Ответить
І правда, ніхто не знає. Бо знати, що деменція згенерую у мозку людини, неможливо.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:34 Ответить
Навіть все що ти робиш,також ніхто не розуміє))Ну ,а думки залиш при собі)))
показать весь комментарий
18.06.2025 18:36 Ответить
В такому віці треба частіше провіряти ширінку після туалету )
показать весь комментарий
18.06.2025 18:42 Ответить
Я САМ не знаю, що "я хочу зробити" - це ЗНАЄ ТІЛЬКИ ЦАХАЛ!
показать весь комментарий
18.06.2025 18:47 Ответить
Ще півтора роки, а там вибори в парламент і імпічмент. Далі все по тюремному регламенту
показать весь комментарий
18.06.2025 18:57 Ответить
І це, ****, правда. Бо хід думок престарілого підараса - як політ кажана.
показать весь комментарий
18.06.2025 19:05 Ответить
Так це ж готовий діагноз! Людина не знає що буде і хоче робити та не відповідає за вчинки...САНіТАРИ!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 19:12 Ответить
Зільється, як завжди в гострій ситуації.
Тож, не даремно носить "позивний" TACO, що означає "Той, хто завжди обсирається".
показать весь комментарий
18.06.2025 19:14 Ответить
Угода! Угода! Угода!
показать весь комментарий
18.06.2025 19:20 Ответить
Він і сам незнає що збреде в ту макітру
показать весь комментарий
18.06.2025 19:36 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 19:38 Ответить
Ніхто не здогадається що ти зробиш ніх.я
показать весь комментарий
18.06.2025 20:47 Ответить
"Ніхто не знає що я можу зробити, навіть я сам"...
Ситуація, як зі скаженою собакою.
показать весь комментарий
19.06.2025 00:49 Ответить
 
 