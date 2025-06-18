Трамп о возможном ударе по Ирану: Никто не знает, что я хочу сделать
Президент США Дональд Трамп в среду уклонился от прямого ответа относительно возможного участия Соединенных Штатов в израильских ударах по иранским целям.
Об этом он сказал журналистам возле Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".
"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Никто не знает, что я хочу сделать", - заявил он. Трамп также добавил, что Иран имеет серьезные проблемы и стремится к переговорам.
Он подчеркнул, что Иран должен был бы быть готовым к диалогу еще до того, как Израиль нанес удары. По словам президента, иранская сторона якобы даже выражала готовность приехать в Белый дом, хотя это будет "сложно для них".
Трамп не уточнил, сколько может длиться нынешний конфликт, но отметил, что система ПВО Ирана "почти уничтожена". Он также заявил, что видит решение в "двух простых словах: безоговорочная капитуляция".
Отдельно он выразил обеспокоенность относительно ядерной программы Ирана, отметив, что руководство страны имеет "злые намерения". В то же время Трамп заверил, что уважает иранский народ: "Я люблю иранцев. Встречал многих из них на протяжении своей карьеры".
Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт.
що поробиш, це немов як певний час спостерігати за дитиною-дауном: помітиш певні когнітивні послідовності
Коли підпікало на кордоні Індії та Пакистану - тоді ціни на нафту також росли.
Їм ця війна просто джек-пот. А якщо туди ще влізе крашений полудурок то просто збудуться всі мрії...
Трампу ще з кремля наказ не прийшов - тож ця кремлівська шавка типу "не знає" що зробить - прийде з кремля наказ - Трамп моментально "взнає" що хоче зробити.
Скучно - почну війну, незахочу - не почну.
Де та хвальона амерська демократія з системою противаг, - х/з...
І це не КНДР чи параша...
Він сказа вам ПРАВДУ, а ви його чмирите. Навіть зозуля не знає шо він хоче зараз і шо він захоче за мить, бо вона в нього жпвно улетіла. Років з 70 тому як улетіла.
Чем идиот, дорвавшийся до власти!
(с)
і що продукує його хвороблива фантазія
та фантасмагорична уява.
Йому лікуватись потрібно, як і його
шизонутому другу,
а він в президенти поліз.
Тож, не даремно носить "позивний" TACO, що означає "Той, хто завжди обсирається".
Ситуація, як зі скаженою собакою.