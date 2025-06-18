РУС
Новости Конфликт Индии и Пакистана
10 289 75

Моди - Трампу: Индия и Пакистан достигли перемирия без посредничества США

Моди и Трамп

Прекращение огня между Индией и Пакистаном в мае 2025 года было достигнуто в результате переговоров между военными, а не при посредничестве США, как заявлял президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В прошлом месяце Трамп заявил, что Пакистан и Индия якобы согласились на прекращение огня после переговоров при посредничестве США и что боевые действия прекратились после того, как он призвал страны сосредоточиться на торговле, а не на войне.

Индия ранее отрицала любое посредничество третьей стороны, и телефонный разговор между Моди и Трампом во вторник на полях саммита G7 в Канаде стал их первым прямым обменом мнениями после конфликта 7-10 мая.

"Премьер-министр Моди чётко сказал президенту Трампу, что в этот период не было никаких переговоров ни на одном этапе на такие темы, как индийско-американское торговое соглашение или американское посредничество между Индией и Пакистаном. Переговоры о прекращении военных действий происходили непосредственно между Индией и Пакистаном через существующие военные каналы и по настоянию Пакистана", - заявил Мисри.

Также читайте: Индия выступает на стороне мира в войне РФ против Украины, - Моди

По его словам, премьер-министр Моди подчеркнул, что "Индия не принимала посредничества в прошлом и никогда не примет.

Мисри сказал, что оба лидера должны были встретиться на полях саммита G7, но Трамп уехал на день раньше из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Индия (472) Пакистан (165) Трамп Дональд (6654) Нарендра Моди (57)
+61
Хоч хтось дав копняка рудому *********.
18.06.2025 12:31 Ответить
+57
Іншими словами - йди нах.е.р руде чмо.
18.06.2025 12:29 Ответить
+36
👍Опустили рудого! Молодці! 😁
18.06.2025 12:32 Ответить
Іншими словами - йди нах.е.р руде чмо.
18.06.2025 12:29 Ответить
Прими за щоку старе чмо.
18.06.2025 13:17 Ответить
Хоч хтось дав копняка рудому *********.
18.06.2025 12:31 Ответить
Ну якби Трамп втрутився, не дай Боже, то вже, мабуть, й повбивали один одного, він вміє мирити…
18.06.2025 12:31 Ответить
А якби Трамп не був президентом-війна б і не сталась!
18.06.2025 12:42 Ответить
👍Опустили рудого! Молодці! 😁
18.06.2025 12:32 Ответить
та він навіть не втямив про що йшлося! Хамовитість і самозакоханність ніколи не були альтернативою розуму. Воно ж тупе,як срака бабуїна!
18.06.2025 12:48 Ответить
Такого ще не чув про бабуіна👍🏼👍🏼👍🏼😂
18.06.2025 13:01 Ответить
А это ж його обрав такого... і як їх назвати отих самих, хто за нього проголосував🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
18.06.2025 13:10 Ответить
ні, не опустили.
опустили б якби протягом доби після заяви трампа була оця заява.
а так індія вичекала, трамп отримав свою славу миротворця а тепер індія щось там мекає, нікому це нецікаво.
18.06.2025 14:01 Ответить
Апельсина попустили)))
показать весь комментарий
д - дебіл
о - олігофрен
н - нарцис
і - імпотент

т - тупак
р - рагуль
а - аферист
м - мудило
п - едофіл
18.06.2025 12:33 Ответить
Помаранчевий клоун має нарцистичний розлад, але це не означає що його не можна послати
18.06.2025 12:33 Ответить
Ой Вей здається індуси поводили своїм єнком по брехливих губах американського балабола ))
показать весь комментарий
Хто тільки не водив по губах Трамна, починаючи від москоаських 3,14дарів з КДБ в 1987 році та головного чучхе до перських аятол з Асадом. І черга ще велика.
показать весь комментарий
то він просто посасував, а от опустити на весь світ такого нарциса, це щось. Це як нашому вовчику в Раді не будуть аплодувати - це ж все катастрофа....
показать весь комментарий
Ой як невдобно вийшло!
показать весь комментарий
За те що день змінив зорю я Трампу дуже дякую.
показать весь комментарий
Моді, психіатри кажуть шо з божевільними треба во всьому погоджуватись. Дивись шоб Трамно за це не ввело 1000% мита на ваше мило "Махарані" та великі партії слонів.
показать весь комментарий
То кажуть божевільні психіатри .
показать весь комментарий
Пам'ятаєш мило Махарані... а його запах... це щось з чимось🤔🧐😁 Одна червоняста упаковка чого варта🤗 Отже ти таки не зовсім юний барабанщик, якщо пам'ятаєш мило Махарані 😝😜🤪
18.06.2025 13:14 Ответить
18.06.2025 14:15 Ответить
Як, у ті часи загального дифіциту всьго, казав мій друзяка, - нехай цім милом миєтся Індира Ганді та індійськи йоги.
показать весь комментарий
Подобається цьому рудуватому, не маючому розуму, коли з нього глузує весь світ.
показать весь комментарий
Фу, какой Моди неблагодарный.
показать весь комментарий
Демонстративно обісцяв трумпа(вибачте)
показать весь комментарий
Навпаки! Дякуючи Трампу, що не встиг залізти посередником!
показать весь комментарий
Іще одна посвідка на нагле і тупе рило TACO-Тромба
показать весь комментарий
Найбрехливіший півень США. Чмошне і нахабне старе пердило в Білім домі.
показать весь комментарий
Доні тільки не відкривай рота, бо ти і так вже балабол року, не роби гірше!
показать весь комментарий
По ходу Трамп замахнувся стати СОНЦЕСЯЙНИМ вищим за корейського пуховіка...
... запахло черговим конфліктом егоістів.
показать весь комментарий
"Как же он работал в Очистке"?
До чого докотилася Велика Америка...
показать весь комментарий
Моді, що ти робиш? ща за твою -брехню- трамп введе на тебе та індію санкції та мита на 500%, та не дозволить більше спілкуватись англійською мовою...моді, фільтруй базар
показать весь комментарий
Давайте, шановні фрау Урсула, мсьє Макрон, містер Стармер, герр Мерц надеріть жопу агенту гб Краснову подібними заявами... Буде розкішно!
показать весь комментарий
Трамп в **** - взяв все на себе а тут такий кидок!
показать весь комментарий
Думаєш він шось читає, або слухає. А якщо це так, то все одно не зрозуміє, поки ху...ло йому не розтлумачить
показать весь комментарий
Навіть ведмедя навчають кататися на велосипеді - а він майже 80 р на людях - шось та мало зайти в бОшку
показать весь комментарий
Маразм зашел, а дурь была там от рождения.
показать весь комментарий
Гарний приклад того, як ядерні країни воюють: короткий конфлікт з невеликою кількістю жертв, ризик застосування ЯЗ, договір про перемир'я. Якби ми мали ЯЗ - замість страшної великої війни, максимум отримали б невеликий локальний конфлікт.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
18.06.2025 12:42 Ответить
100%
показать весь комментарий
знову трамп чужі медалі нап'ялив.
показать весь комментарий
Трамп це типовий лузар який і нікчемна істота ,на жаль " найвеличніший" ще так і не зрозумів що він собою являє ,до речі вони обидва схожі в своїй нікчемній політичній діяльності.
показать весь комментарий
Можливо ціль цієї війнушки і була за для такої заяви.
показать весь комментарий
Там питання постачанні води
показать весь комментарий
Нагадало
Хвалився кіт, що він у брід Дніпро перебреде
Та ось пійшов та й не прийшов, нема кота ніде...
показать весь комментарий
пропали тепер індуси! замість гренландії тепер індію захоче до омерики приєднати і індійський океан в американський перейменувати! ))
показать весь комментарий
Тонкий намек США на ультиматумы Ирану? " Прекратите безобразничать! Вы что не видели, как я грозно сказал, и воина между Пакистаном и Индией не состоялась" ( Вещал один дядька)
показать весь комментарий
Ще й тут руду чупакабру обісрали.
показать весь комментарий
24 трампівські години страшніше за ядерну війну
показать весь комментарий
І навіщо ти так протролил трампанутого, адже йому вже ні на чому свою значущість показувати. Куди ні сунься скрізь опускають
показать весь комментарий
Якось соромно за велич Трампа ,
який і тут обіср@вся по самі вуха
Брехати навчився від кремлівського вибл@дка ху@ла - дружбани , еге ж ?
показать весь комментарий
Як невдобно вийшло, да Доні?
показать весь комментарий
Трампу потрібно лікуватися і не амбулаторно , а в стаціонарі 😂
показать весь комментарий
Хоч хтось сказав, що король голий.
показать весь комментарий
Моді,його ж треба хвалити,бо інкше попадеш в немилість як Маск))або гірше,тебе звинуватять в расизмі щодо білих в Індії)))
показать весь комментарий
троллинг высшего уровня
показать весь комментарий
Тільки вчора думав чого вони мовчать.
показать весь комментарий
Розлютив Нарциса Шизофазніка )))
показать весь комментарий
Молодцы, ромалы!
показать весь комментарий
Ой блін , позорище!!!🤣
показать весь комментарий
18.06.2025 13:37 Ответить
Варто очікувати аналогічної заяви від Ізраїль. Це буде подвійний удар по нарцису.
показать весь комментарий
Руду курву обламали. Трамп це є частина осі зла це очивидно
показать весь комментарий
В усьому світі без трампа НІЧОГО не стається. ВІН і ТІЛЬКИ ВІН !!! Ура, товаріщі !!!
показать весь комментарий
Моді трампу ...попередження ...
показать весь комментарий
руде чмо хоче хоть в якійсь війні перемогти
показать весь комментарий
Молодец *********** наместо поставил!Ща трампон паричёк свой вырвет!
показать весь комментарий
Нічого дивного. Руде брехло знов намагалося привласнити чужі здобутки. Це ще буде багато разів...
показать весь комментарий
Трамп - Моді: Будеш *******, наложу такі санкції, шо будеш смоктати та підспівувати 😁
показать весь комментарий
То есть, рыжего козла уже в открытую называют пи.даболом ).
показать весь комментарий
Так, що виходить дональд брехун, ну це вже занадто.
показать весь комментарий
Як та бідолашна Меланія живе з рудим дідуганом? Які в неї методи управління тим чмом?
показать весь комментарий
Якби він став президентом, цього конфлікту не сталося б! 🤣🤣
показать весь комментарий
ЦЕ ТЕЖ ВЕЛИКИЙ МАРКЕР !)
показать весь комментарий
