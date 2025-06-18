Моди - Трампу: Индия и Пакистан достигли перемирия без посредничества США

Прекращение огня между Индией и Пакистаном в мае 2025 года было достигнуто в результате переговоров между военными, а не при посредничестве США, как заявлял президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В прошлом месяце Трамп заявил, что Пакистан и Индия якобы согласились на прекращение огня после переговоров при посредничестве США и что боевые действия прекратились после того, как он призвал страны сосредоточиться на торговле, а не на войне.

Индия ранее отрицала любое посредничество третьей стороны, и телефонный разговор между Моди и Трампом во вторник на полях саммита G7 в Канаде стал их первым прямым обменом мнениями после конфликта 7-10 мая.

"Премьер-министр Моди чётко сказал президенту Трампу, что в этот период не было никаких переговоров ни на одном этапе на такие темы, как индийско-американское торговое соглашение или американское посредничество между Индией и Пакистаном. Переговоры о прекращении военных действий происходили непосредственно между Индией и Пакистаном через существующие военные каналы и по настоянию Пакистана", - заявил Мисри.

По его словам, премьер-министр Моди подчеркнул, что "Индия не принимала посредничества в прошлом и никогда не примет.

Мисри сказал, что оба лидера должны были встретиться на полях саммита G7, но Трамп уехал на день раньше из-за ситуации на Ближнем Востоке.