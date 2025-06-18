Моді - Трампу: Індія і Пакистан досягли перемир’я без посередництва США
Припинення вогню між Індією та Пакистаном у травні 2025 року було досягнуто в результаті переговорів між військовими, а не за посередництва США, як заявляв президент США Дональд Трамп.
Про це заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Минулого місяця Трамп заявив, що Пакистан та Індія начебто погодилися на припинення вогню після переговорів за посередництва США і що бойові дії припинилися після того, як він закликав країни зосередитися на торгівлі, а не на війні.
Індія раніше заперечувала будь-яке посередництво третьої сторони, і телефонна розмова між Моді і Трампом у вівторок на полях саміту G7 в Канаді стала їхнім першим прямим обміном думками після конфлікту 7-10 травня.
"Прем'єр-міністр Моді чітко сказав президенту Трампу, що в цей період не було жодних переговорів на жодному етапі на такі теми, як індійсько-американська торговельна угода або американське посередництво між Індією та Пакистаном. Переговори про припинення воєнних дій відбувалися безпосередньо між Індією та Пакистаном через існуючі військові канали та за наполяганням Пакистану", - заявив Місрі.
За його словами, прем'єр-міністр Моді підкреслив, що "Індія не приймала посередництва в минулому і ніколи не прийме.
Місрі сказав, що обидва лідери мали зустрітися на полях саміту G7, але Трамп поїхав на день раніше через ситуацію на Близькому Сході.
опустили б якби протягом доби після заяви трампа була оця заява.
а так індія вичекала, трамп отримав свою славу миротворця а тепер індія щось там мекає, нікому це нецікаво.
... запахло черговим конфліктом егоістів.
До чого докотилася Велика Америка...
Хвалився кіт, що він у брід Дніпро перебреде
Та ось пійшов та й не прийшов, нема кота ніде...
