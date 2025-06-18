УКР
Новини Конфлікт Індії та Пакистану
10 289 75

Моді - Трампу: Індія і Пакистан досягли перемир’я без посередництва США

Моді та Трамп

Припинення вогню між Індією та Пакистаном у травні 2025 року було досягнуто в результаті переговорів між військовими, а не за посередництва США, як заявляв президент США Дональд Трамп.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Минулого місяця Трамп заявив, що Пакистан та Індія начебто погодилися на припинення вогню після переговорів за посередництва США і що бойові дії припинилися після того, як він закликав країни зосередитися на торгівлі, а не на війні.

Індія раніше заперечувала будь-яке посередництво третьої сторони, і телефонна розмова між Моді і Трампом у вівторок на полях саміту G7 в Канаді стала їхнім першим прямим обміном думками після конфлікту 7-10 травня.

"Прем'єр-міністр Моді чітко сказав президенту Трампу, що в цей період не було жодних переговорів на жодному етапі на такі теми, як індійсько-американська торговельна угода або американське посередництво між Індією та Пакистаном. Переговори про припинення воєнних дій відбувалися безпосередньо між Індією та Пакистаном через існуючі військові канали та за наполяганням Пакистану", - заявив Місрі.

Також читайте: Індія виступає на боці миру у війні РФ проти України, - Моді

За його словами, прем'єр-міністр Моді підкреслив, що "Індія не приймала посередництва в минулому і ніколи не прийме.

Місрі сказав, що обидва лідери мали зустрітися на полях саміту G7, але Трамп поїхав на день раніше через ситуацію на Близькому Сході.

Індія (783) Пакистан (80) Трамп Дональд (7192) Нарендра Моді (62)
Топ коментарі
+61
Хоч хтось дав копняка рудому *********.
показати весь коментар
18.06.2025 12:31 Відповісти
+57
Іншими словами - йди нах.е.р руде чмо.
показати весь коментар
18.06.2025 12:29 Відповісти
+36
👍Опустили рудого! Молодці! 😁
показати весь коментар
18.06.2025 12:32 Відповісти
Іншими словами - йди нах.е.р руде чмо.
показати весь коментар
18.06.2025 12:29 Відповісти
Прими за щоку старе чмо.
показати весь коментар
18.06.2025 13:17 Відповісти
Хоч хтось дав копняка рудому *********.
показати весь коментар
18.06.2025 12:31 Відповісти
Ну якби Трамп втрутився, не дай Боже, то вже, мабуть, й повбивали один одного, він вміє мирити…
показати весь коментар
18.06.2025 12:31 Відповісти
А якби Трамп не був президентом-війна б і не сталась!
показати весь коментар
18.06.2025 12:42 Відповісти
👍Опустили рудого! Молодці! 😁
показати весь коментар
18.06.2025 12:32 Відповісти
та він навіть не втямив про що йшлося! Хамовитість і самозакоханність ніколи не були альтернативою розуму. Воно ж тупе,як срака бабуїна!
показати весь коментар
18.06.2025 12:48 Відповісти
Такого ще не чув про бабуіна👍🏼👍🏼👍🏼😂
показати весь коментар
18.06.2025 13:01 Відповісти
А это ж його обрав такого... і як їх назвати отих самих, хто за нього проголосував🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
18.06.2025 13:10 Відповісти
ні, не опустили.
опустили б якби протягом доби після заяви трампа була оця заява.
а так індія вичекала, трамп отримав свою славу миротворця а тепер індія щось там мекає, нікому це нецікаво.
показати весь коментар
18.06.2025 14:01 Відповісти
Апельсина попустили)))
показати весь коментар
18.06.2025 12:33 Відповісти
д - дебіл
о - олігофрен
н - нарцис
і - імпотент

т - тупак
р - рагуль
а - аферист
м - мудило
п - едофіл
показати весь коментар
18.06.2025 12:33 Відповісти
Помаранчевий клоун має нарцистичний розлад, але це не означає що його не можна послати
показати весь коментар
18.06.2025 12:33 Відповісти
Ой Вей здається індуси поводили своїм єнком по брехливих губах американського балабола ))
показати весь коментар
18.06.2025 12:33 Відповісти
Хто тільки не водив по губах Трамна, починаючи від москоаських 3,14дарів з КДБ в 1987 році та головного чучхе до перських аятол з Асадом. І черга ще велика.
показати весь коментар
18.06.2025 12:37 Відповісти
то він просто посасував, а от опустити на весь світ такого нарциса, це щось. Це як нашому вовчику в Раді не будуть аплодувати - це ж все катастрофа....
показати весь коментар
18.06.2025 13:03 Відповісти
Ой як невдобно вийшло!
показати весь коментар
18.06.2025 12:34 Відповісти
За те що день змінив зорю я Трампу дуже дякую.
показати весь коментар
18.06.2025 12:34 Відповісти
Моді, психіатри кажуть шо з божевільними треба во всьому погоджуватись. Дивись шоб Трамно за це не ввело 1000% мита на ваше мило "Махарані" та великі партії слонів.
показати весь коментар
18.06.2025 12:34 Відповісти
То кажуть божевільні психіатри .
показати весь коментар
18.06.2025 12:36 Відповісти
Пам'ятаєш мило Махарані... а його запах... це щось з чимось🤔🧐😁 Одна червоняста упаковка чого варта🤗 Отже ти таки не зовсім юний барабанщик, якщо пам'ятаєш мило Махарані 😝😜🤪
показати весь коментар
18.06.2025 13:14 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 14:15 Відповісти
Як, у ті часи загального дифіциту всьго, казав мій друзяка, - нехай цім милом миєтся Індира Ганді та індійськи йоги.
показати весь коментар
18.06.2025 14:28 Відповісти
Подобається цьому рудуватому, не маючому розуму, коли з нього глузує весь світ.
показати весь коментар
18.06.2025 12:37 Відповісти
Фу, какой Моди неблагодарный.
показати весь коментар
18.06.2025 12:37 Відповісти
Демонстративно обісцяв трумпа(вибачте)
показати весь коментар
18.06.2025 12:38 Відповісти
Навпаки! Дякуючи Трампу, що не встиг залізти посередником!
показати весь коментар
18.06.2025 12:38 Відповісти
Іще одна посвідка на нагле і тупе рило TACO-Тромба
показати весь коментар
18.06.2025 12:38 Відповісти
Найбрехливіший півень США. Чмошне і нахабне старе пердило в Білім домі.
показати весь коментар
18.06.2025 12:38 Відповісти
Доні тільки не відкривай рота, бо ти і так вже балабол року, не роби гірше!
показати весь коментар
18.06.2025 12:39 Відповісти
По ходу Трамп замахнувся стати СОНЦЕСЯЙНИМ вищим за корейського пуховіка...
... запахло черговим конфліктом егоістів.
показати весь коментар
18.06.2025 12:39 Відповісти
"Как же он работал в Очистке"?
До чого докотилася Велика Америка...
показати весь коментар
18.06.2025 12:39 Відповісти
Моді, що ти робиш? ща за твою -брехню- трамп введе на тебе та індію санкції та мита на 500%, та не дозволить більше спілкуватись англійською мовою...моді, фільтруй базар
показати весь коментар
18.06.2025 12:39 Відповісти
Давайте, шановні фрау Урсула, мсьє Макрон, містер Стармер, герр Мерц надеріть жопу агенту гб Краснову подібними заявами... Буде розкішно!
показати весь коментар
18.06.2025 12:40 Відповісти
Трамп в **** - взяв все на себе а тут такий кидок!
показати весь коментар
18.06.2025 12:41 Відповісти
Думаєш він шось читає, або слухає. А якщо це так, то все одно не зрозуміє, поки ху...ло йому не розтлумачить
показати весь коментар
18.06.2025 13:01 Відповісти
Навіть ведмедя навчають кататися на велосипеді - а він майже 80 р на людях - шось та мало зайти в бОшку
показати весь коментар
18.06.2025 13:07 Відповісти
Маразм зашел, а дурь была там от рождения.
показати весь коментар
18.06.2025 14:50 Відповісти
Гарний приклад того, як ядерні країни воюють: короткий конфлікт з невеликою кількістю жертв, ризик застосування ЯЗ, договір про перемир'я. Якби ми мали ЯЗ - замість страшної великої війни, максимум отримали б невеликий локальний конфлікт.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показати весь коментар
18.06.2025 12:42 Відповісти
100%
показати весь коментар
18.06.2025 13:21 Відповісти
знову трамп чужі медалі нап'ялив.
показати весь коментар
18.06.2025 12:45 Відповісти
Трамп це типовий лузар який і нікчемна істота ,на жаль " найвеличніший" ще так і не зрозумів що він собою являє ,до речі вони обидва схожі в своїй нікчемній політичній діяльності.
показати весь коментар
18.06.2025 12:46 Відповісти
Можливо ціль цієї війнушки і була за для такої заяви.
показати весь коментар
18.06.2025 12:47 Відповісти
Там питання постачанні води
показати весь коментар
18.06.2025 12:56 Відповісти
Нагадало
Хвалився кіт, що він у брід Дніпро перебреде
Та ось пійшов та й не прийшов, нема кота ніде...
показати весь коментар
18.06.2025 12:50 Відповісти
пропали тепер індуси! замість гренландії тепер індію захоче до омерики приєднати і індійський океан в американський перейменувати! ))
показати весь коментар
18.06.2025 12:50 Відповісти
Тонкий намек США на ультиматумы Ирану? " Прекратите безобразничать! Вы что не видели, как я грозно сказал, и воина между Пакистаном и Индией не состоялась" ( Вещал один дядька)
показати весь коментар
18.06.2025 12:53 Відповісти
Ще й тут руду чупакабру обісрали.
показати весь коментар
18.06.2025 12:53 Відповісти
24 трампівські години страшніше за ядерну війну
показати весь коментар
18.06.2025 12:53 Відповісти
І навіщо ти так протролил трампанутого, адже йому вже ні на чому свою значущість показувати. Куди ні сунься скрізь опускають
показати весь коментар
18.06.2025 12:54 Відповісти
Якось соромно за велич Трампа ,
який і тут обіср@вся по самі вуха
Брехати навчився від кремлівського вибл@дка ху@ла - дружбани , еге ж ?
показати весь коментар
18.06.2025 12:54 Відповісти
Як невдобно вийшло, да Доні?
показати весь коментар
18.06.2025 12:56 Відповісти
Трампу потрібно лікуватися і не амбулаторно , а в стаціонарі 😂
показати весь коментар
18.06.2025 13:03 Відповісти
Хоч хтось сказав, що король голий.
показати весь коментар
18.06.2025 13:04 Відповісти
Моді,його ж треба хвалити,бо інкше попадеш в немилість як Маск))або гірше,тебе звинуватять в расизмі щодо білих в Індії)))
показати весь коментар
18.06.2025 13:10 Відповісти
троллинг высшего уровня
показати весь коментар
18.06.2025 13:16 Відповісти
Тільки вчора думав чого вони мовчать.
показати весь коментар
18.06.2025 13:17 Відповісти
Розлютив Нарциса Шизофазніка )))
показати весь коментар
18.06.2025 13:18 Відповісти
Молодцы, ромалы!
показати весь коментар
18.06.2025 13:32 Відповісти
Ой блін , позорище!!!🤣
показати весь коментар
18.06.2025 13:35 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 13:37 Відповісти
Варто очікувати аналогічної заяви від Ізраїль. Це буде подвійний удар по нарцису.
показати весь коментар
18.06.2025 13:38 Відповісти
Руду курву обламали. Трамп це є частина осі зла це очивидно
показати весь коментар
18.06.2025 13:41 Відповісти
В усьому світі без трампа НІЧОГО не стається. ВІН і ТІЛЬКИ ВІН !!! Ура, товаріщі !!!
показати весь коментар
18.06.2025 13:41 Відповісти
Моді трампу ...попередження ...
показати весь коментар
18.06.2025 13:42 Відповісти
руде чмо хоче хоть в якійсь війні перемогти
показати весь коментар
18.06.2025 13:50 Відповісти
Молодец *********** наместо поставил!Ща трампон паричёк свой вырвет!
показати весь коментар
18.06.2025 14:31 Відповісти
Нічого дивного. Руде брехло знов намагалося привласнити чужі здобутки. Це ще буде багато разів...
показати весь коментар
18.06.2025 14:34 Відповісти
Трамп - Моді: Будеш *******, наложу такі санкції, шо будеш смоктати та підспівувати 😁
показати весь коментар
18.06.2025 15:32 Відповісти
То есть, рыжего козла уже в открытую называют пи.даболом ).
показати весь коментар
18.06.2025 16:55 Відповісти
Так, що виходить дональд брехун, ну це вже занадто.
показати весь коментар
18.06.2025 17:54 Відповісти
Як та бідолашна Меланія живе з рудим дідуганом? Які в неї методи управління тим чмом?
показати весь коментар
18.06.2025 18:02 Відповісти
Якби він став президентом, цього конфлікту не сталося б! 🤣🤣
показати весь коментар
18.06.2025 19:26 Відповісти
ЦЕ ТЕЖ ВЕЛИКИЙ МАРКЕР !)
показати весь коментар
19.06.2025 03:29 Відповісти
 
 