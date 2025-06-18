УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8306 відвідувачів онлайн
Новини Трамп погрожує Ірану
4 281 73

Трамп про можливий удар по Ірану: Ніхто не знає, що я хочу зробити

Трамп зробив заяву про червону лінію щодо переговорів України та РФ

Президент США Дональд Трамп у середу ухилився від прямої відповіді щодо можливої участі Сполучених Штатів в ізраїльських ударах по іранських цілях.

Про це він сказав журналістам біля Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Я можу це зробити, а можу і не зробити. Ніхто не знає, що я хочу зробити", - заявив він. Трамп також додав, що Іран має серйозні проблеми і прагне до переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моді - Трампу: Індія і Пакистан досягли перемир’я без посередництва США

Він підкреслив, що Іран мав би бути готовим до діалогу ще до того, як Ізраїль завдав ударів. За словами президента, іранська сторона нібито навіть висловлювала готовність приїхати до Білого дому, хоча це буде "складно для них".

Трамп не уточнив, скільки може тривати нинішній конфлікт, але зазначив, що система ППО Ірану "майже знищена". Він також заявив, що бачить рішення у "двох простих словах: беззастережна капітуляція".

Окремо він висловив занепокоєння щодо ядерної програми Ірану, зазначивши, що керівництво країни має "злі наміри". Водночас Трамп запевнив, що поважає іранський народ: "Я люблю іранців. Зустрічав багатьох з них протягом своєї кар'єри".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери G7 підтримують зусилля Трампа у досягненні миру в Україні та рішуче готові до нових санкцій проти РФ, - Зеленський. ФОТО

Автор: 

Іран (2336) Трамп Дональд (7197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+58
Забув додати : навіть я сам .
показати весь коментар
18.06.2025 17:51 Відповісти
+30
Да ты и сам не знаешь . Голова ведь борется , за независимость от мозгов.
показати весь коментар
18.06.2025 17:52 Відповісти
+20
клоун "Дєржитє мєня сємєро"

.
показати весь коментар
18.06.2025 17:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Забув додати : навіть я сам .
показати весь коментар
18.06.2025 17:51 Відповісти
клоун "Дєржитє мєня сємєро"

.
показати весь коментар
18.06.2025 17:57 Відповісти
усьому Світу треба зждригнутись від таких рефлексій Рудого - він на чолі найбільшої військової потуги

******** !
показати весь коментар
18.06.2025 17:59 Відповісти
Таки так! Він не бреше: ніхто не знає, куди впаде підрізана на три чверті діаметра 30-метрова ялина при шквальному вітрі, але всі розуміють, що точно наробить біди.
показати весь коментар
18.06.2025 18:32 Відповісти
Да ты и сам не знаешь . Голова ведь борется , за независимость от мозгов.
показати весь коментар
18.06.2025 17:52 Відповісти
В нього повна відсутність мозоку!
показати весь коментар
18.06.2025 18:12 Відповісти
Почему бы ему не раздолбать я о уйла для безопасности Европы?
показати весь коментар
18.06.2025 17:52 Відповісти
Министерство иностранных дел РФ выступило с жёстким предупреждением в адрес США. В ведомстве заявили, что москва "предостерегает Вашингтон от оказания любой прямой военной поддержки Израилю или даже от рассмотрения такой возможности". - але самому Ізраїлю у.ло жодного попередження не зробило...
показати весь коментар
18.06.2025 17:59 Відповісти
Какой дєрзкій пацанчік! Хачю ісдєлаю, хачю неісдєлаю.
показати весь коментар
18.06.2025 17:55 Відповісти
а я потрохи став розуміти, як розуміти трампа

що поробиш, це немов як певний час спостерігати за дитиною-дауном: помітиш певні когнітивні послідовності
показати весь коментар
18.06.2025 17:57 Відповісти
тоді ви безцінна людина. Бо зроузміти цього дебіла і його послідовності, задача із * не для кожного
показати весь коментар
18.06.2025 23:00 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 17:57 Відповісти
якщо знати, що Трамп є завербованим кагебістами агентом впливу на політику США під поганялом "Краснов" - то що він хоче зробити прогнозується доволі елементарно. В конкретному випадку він, на вимогу *****, Ізраїлю не допомагатиме.
показати весь коментар
18.06.2025 17:57 Відповісти
Кремлю знищення Ірану, особливо нафто-газової галузі принесе баснословну вигоду. Навіть самому Ізраїлю користі з того менше....
показати весь коментар
18.06.2025 18:04 Відповісти
питання про знищення іранської нафтогазової галузі не стоїть. Стоїть питання про знищення потужностей виробництва ядерної бомби; ну, і заодно - ядерного палива.
показати весь коментар
18.06.2025 18:12 Відповісти
Та канєшно. Ядерні об'єкти...Але дорожчає чомусь нафта..
показати весь коментар
18.06.2025 18:20 Відповісти
само собою, коливається, бо підпікає.
Коли підпікало на кордоні Індії та Пакистану - тоді ціни на нафту також росли.
показати весь коментар
18.06.2025 18:23 Відповісти
Тоді ціни зросли на 2% на пару днів. Зараз вже 20%. Плюс орки стали знову потрібні.
Їм ця війна просто джек-пот. А якщо туди ще влізе крашений полудурок то просто збудуться всі мрії...
показати весь коментар
18.06.2025 18:49 Відповісти
Нафта як і інші ринки реагують на світові події.
показати весь коментар
18.06.2025 19:02 Відповісти
Обосрался всюди і думає чи памперси змінити чи поіхати на кладовище во флоріду в гольф пограти нарцис банкрут широкого профілю
показати весь коментар
18.06.2025 17:58 Відповісти
Ніхто не знає, що я хочу зробити

Трампу ще з кремля наказ не прийшов - тож ця кремлівська шавка типу "не знає" що зробить - прийде з кремля наказ - Трамп моментально "взнає" що хоче зробити.
показати весь коментар
18.06.2025 17:58 Відповісти
Русня кидає погрози США: МЗС рф «застерігає Америку від прямої військової допомоги Ізраїлю, навіть від думки про це», наказ прийшов чере мезесе рефе!
показати весь коментар
18.06.2025 18:04 Відповісти
а в Україні після таких слів надягають гамівну сорочку та везуть в дурку...
показати весь коментар
18.06.2025 17:59 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 18:20 Відповісти
Прям государь- император.
Скучно - почну війну, незахочу - не почну.
Де та хвальона амерська демократія з системою противаг, - х/з...
показати весь коментар
18.06.2025 17:59 Відповісти
Про противаги, я так вже зараз зрозумів, всі просто брехали. Або щиро самообдурювались.
показати весь коментар
18.06.2025 18:04 Відповісти
Ну реально, - люди живуть в країні де полудурок на посту преза розв'язує війну просто від скуки.
І це не КНДР чи параша...
показати весь коментар
18.06.2025 18:10 Відповісти
Трамп не може оголосити війну.
показати весь коментар
18.06.2025 19:05 Відповісти
Противаги є, тому що Трамп НЕ автократ.
показати весь коментар
18.06.2025 19:03 Відповісти
А оці всі я,я,я,якби не я, без мене ніяк, я тут головний. Це як трактувати разом з одноосібними рішення іпро політику країни, і про економіку США, і про назначення осіб на керівні посади виключно з власних побуджень.
показати весь коментар
18.06.2025 19:14 Відповісти
І це не автократія, це манія величі
показати весь коментар
18.06.2025 21:14 Відповісти
Натаньяху от такого ответа **************, а вцелом вполне логично, краснов получил приказ "не помогать, и даже не думать принимать участие", трамп выполняет приказ!
показати весь коментар
18.06.2025 18:01 Відповісти
Дії ідіота важко передбачити, тут з ним не можна не погодитись.
показати весь коментар
18.06.2025 18:02 Відповісти
Я люблю іранців. Зустрічав багато їх. Вони носять ранці..
показати весь коментар
18.06.2025 18:02 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ!
Він сказа вам ПРАВДУ, а ви його чмирите. Навіть зозуля не знає шо він хоче зараз і шо він захоче за мить, бо вона в нього жпвно улетіла. Років з 70 тому як улетіла.
показати весь коментар
18.06.2025 18:03 Відповісти
Я знаю Дасиш Ірану ще два тижня для того щоб заключити з Ізраєлем ,сдєлку)
показати весь коментар
18.06.2025 18:03 Відповісти
Це класіка
показати весь коментар
18.06.2025 18:04 Відповісти
На свете нет ужаснее напасти,
Чем идиот, дорвавшийся до власти!
(с)
показати весь коментар
18.06.2025 18:39 Відповісти
Як казав Мюллер (Бронєвой): "Трудно понять логику не профессионала."
показати весь коментар
18.06.2025 18:04 Відповісти
Ти, рудий чорт, і сам не знаєш шо ти робив сьогодні та вчора, а тим більше шо будеш робити завтра
показати весь коментар
18.06.2025 18:04 Відповісти
трамп не тільки загадка природи ,а і помилка 🥳🤠 ...шо без Меланки ,важко триматися за розум ? президент ід* от ... та і в нас таке саме чмо🤡...Ленка, китай свого зеленського ,і сама людиною станеш , бери приклад з Меланії...
показати весь коментар
18.06.2025 18:05 Відповісти
А вона чим краща? Тим що підбурювала читачів Facebook передавати росіянам інформацію про пересування військ ЗСУ? "Надсилайте відео: пересування українських військ. Тривалість не менше 1 хвилини - 15 000 руб."
показати весь коментар
18.06.2025 18:27 Відповісти
ну це ж сарказм ...ленка з 🤡 ...навіки малороси
показати весь коментар
18.06.2025 19:49 Відповісти
Я знаю. Обгидить памперс і скаже що він крутий
показати весь коментар
18.06.2025 18:08 Відповісти
Я знаю - замутить третью мировую!
показати весь коментар
18.06.2025 18:08 Відповісти
це говорить про те шо він засцав вступати в війну с Іраном
показати весь коментар
18.06.2025 18:08 Відповісти
То Байден йому в голові насрав.
показати весь коментар
18.06.2025 18:09 Відповісти
Президент США Дональд Трамп розповів, що російський лідер Владімір Путін запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту на Близькому сході, але Трамп порадив йому спершу врегулювати російсько-українську війну.
показати весь коментар
18.06.2025 18:12 Відповісти
Після чого вже другий день на валізі ху...ла сидить, которую той йому подарував
показати весь коментар
18.06.2025 18:27 Відповісти
Генератор випадкових рішень
показати весь коментар
18.06.2025 18:14 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2025/06/18/iryna-gerashhenko-5-6-menedzheriv-zelenskogo-ne-spravlyayutsya-z-vyklykamy-mizhnarodnoyi-polityky/ Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко наголошує, що Україні необхідно активізувати налагодження комунікації з Конгресом США

«Ще трошечки 5-6 менеджерів будуть у президента курувати українську дипломатію і у нас не буде що контролювати. Тому що пакет військової допомоги США закінчується в липні, відповіді, що буде далі, немає», - сказала Геращенко.
«Насправді, очевидно, що при всій складності комунікації з адміністрацією Трампа, в США працюють інституції, серед яких Конгрес США. Діалог, комунікація з Конгресом США провалена. Чому? Тому що Офіс президента, 5-6 менеджерів на собі це замкнули, визначають куди, кому можна їхати, кому ні, тому що у них прізвище Порошенка, як же так, він посміє з кимось там розмовляти в США. І все це закінчується катастрофою для України. І ви всі будете в цьому винні», - зазначила співголова фракції.
Вона вважає абсолютно непрофесійною позицію, коли депутати не хочуть ухвалювати звернення до Конгресу США.
«Нам навпаки, в умовах, коли США наближаються до проміжних виборів до Конгресу, необхідно максимально активізувати цей діалог на всіх рівнях з двома партіями - республіканцями, демократами, в рамках профільних комітетів, в рамках політичних груп і партій, і працювати над цим професійно», - вважає депутатка.
«Друге, очевидно, ми можемо нарікати на партнерів, що ми очікуємо більше зброї. Але ключові питання до себе - що відбувається з фортифікаціями? Я хочу сказати зараз, чому Голова Верховної ради відмовив «Європейській Солідарності» в проведенні закритого засідання про стан фортифікацій», - сказала Геращенко.
«Ви знаєте, дуже легко вилазить на трибуну і волати, а що в нас на Сумщині. Для вас це сюрпризом стало за два роки, коли ворог заходить? Де лінії Зеленського? Ви не хочете задати ці питання Верховному Головнокомандувачу і міністру оборони, які несуть за це повну відповідальність?» - додала депутатка.
показати весь коментар
18.06.2025 18:15 Відповісти
Такої ганьби Америка ще не мала .
показати весь коментар
18.06.2025 18:16 Відповісти
Ніхто не знає, що він хворий,
і що продукує його хвороблива фантазія
та фантасмагорична уява.
Йому лікуватись потрібно, як і його
шизонутому другу,
а він в президенти поліз.
показати весь коментар
18.06.2025 18:17 Відповісти
мистер детская неожиданность
показати весь коментар
18.06.2025 18:24 Відповісти
Дебіл, скажи, що ти і сам не знаєш, що в твою тупу довбешку може прийти і в який момент
показати весь коментар
18.06.2025 18:25 Відповісти
І правда, ніхто не знає. Бо знати, що деменція згенерую у мозку людини, неможливо.
показати весь коментар
18.06.2025 18:34 Відповісти
Навіть все що ти робиш,також ніхто не розуміє))Ну ,а думки залиш при собі)))
показати весь коментар
18.06.2025 18:36 Відповісти
В такому віці треба частіше провіряти ширінку після туалету )
показати весь коментар
18.06.2025 18:42 Відповісти
Я САМ не знаю, що "я хочу зробити" - це ЗНАЄ ТІЛЬКИ ЦАХАЛ!
показати весь коментар
18.06.2025 18:47 Відповісти
Ще півтора роки, а там вибори в парламент і імпічмент. Далі все по тюремному регламенту
показати весь коментар
18.06.2025 18:57 Відповісти
І це, ****, правда. Бо хід думок престарілого підараса - як політ кажана.
показати весь коментар
18.06.2025 19:05 Відповісти
Так це ж готовий діагноз! Людина не знає що буде і хоче робити та не відповідає за вчинки...САНіТАРИ!!!
показати весь коментар
18.06.2025 19:12 Відповісти
Зільється, як завжди в гострій ситуації.
Тож, не даремно носить "позивний" TACO, що означає "Той, хто завжди обсирається".
показати весь коментар
18.06.2025 19:14 Відповісти
Угода! Угода! Угода!
показати весь коментар
18.06.2025 19:20 Відповісти
Він і сам незнає що збреде в ту макітру
показати весь коментар
18.06.2025 19:36 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 19:38 Відповісти
Ніхто не здогадається що ти зробиш ніх.я
показати весь коментар
18.06.2025 20:47 Відповісти
"Ніхто не знає що я можу зробити, навіть я сам"...
Ситуація, як зі скаженою собакою.
показати весь коментар
19.06.2025 00:49 Відповісти
 
 