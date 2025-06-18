Трамп про можливий удар по Ірану: Ніхто не знає, що я хочу зробити
Президент США Дональд Трамп у середу ухилився від прямої відповіді щодо можливої участі Сполучених Штатів в ізраїльських ударах по іранських цілях.
Про це він сказав журналістам біля Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Я можу це зробити, а можу і не зробити. Ніхто не знає, що я хочу зробити", - заявив він. Трамп також додав, що Іран має серйозні проблеми і прагне до переговорів.
Він підкреслив, що Іран мав би бути готовим до діалогу ще до того, як Ізраїль завдав ударів. За словами президента, іранська сторона нібито навіть висловлювала готовність приїхати до Білого дому, хоча це буде "складно для них".
Трамп не уточнив, скільки може тривати нинішній конфлікт, але зазначив, що система ППО Ірану "майже знищена". Він також заявив, що бачить рішення у "двох простих словах: беззастережна капітуляція".
Окремо він висловив занепокоєння щодо ядерної програми Ірану, зазначивши, що керівництво країни має "злі наміри". Водночас Трамп запевнив, що поважає іранський народ: "Я люблю іранців. Зустрічав багатьох з них протягом своєї кар'єри".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт.
«Ще трошечки 5-6 менеджерів будуть у президента курувати українську дипломатію і у нас не буде що контролювати. Тому що пакет військової допомоги США закінчується в липні, відповіді, що буде далі, немає», - сказала Геращенко.
«Насправді, очевидно, що при всій складності комунікації з адміністрацією Трампа, в США працюють інституції, серед яких Конгрес США. Діалог, комунікація з Конгресом США провалена. Чому? Тому що Офіс президента, 5-6 менеджерів на собі це замкнули, визначають куди, кому можна їхати, кому ні, тому що у них прізвище Порошенка, як же так, він посміє з кимось там розмовляти в США. І все це закінчується катастрофою для України. І ви всі будете в цьому винні», - зазначила співголова фракції.
Вона вважає абсолютно непрофесійною позицію, коли депутати не хочуть ухвалювати звернення до Конгресу США.
«Нам навпаки, в умовах, коли США наближаються до проміжних виборів до Конгресу, необхідно максимально активізувати цей діалог на всіх рівнях з двома партіями - республіканцями, демократами, в рамках профільних комітетів, в рамках політичних груп і партій, і працювати над цим професійно», - вважає депутатка.
«Друге, очевидно, ми можемо нарікати на партнерів, що ми очікуємо більше зброї. Але ключові питання до себе - що відбувається з фортифікаціями? Я хочу сказати зараз, чому Голова Верховної ради відмовив «Європейській Солідарності» в проведенні закритого засідання про стан фортифікацій», - сказала Геращенко.
«Ви знаєте, дуже легко вилазить на трибуну і волати, а що в нас на Сумщині. Для вас це сюрпризом стало за два роки, коли ворог заходить? Де лінії Зеленського? Ви не хочете задати ці питання Верховному Головнокомандувачу і міністру оборони, які несуть за це повну відповідальність?» - додала депутатка.
