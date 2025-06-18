Трамп про можливий удар по Ірану: Ніхто не знає, що я хочу зробити

Президент США Дональд Трамп у середу ухилився від прямої відповіді щодо можливої участі Сполучених Штатів в ізраїльських ударах по іранських цілях.

Про це він сказав журналістам біля Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Я можу це зробити, а можу і не зробити. Ніхто не знає, що я хочу зробити", - заявив він. Трамп також додав, що Іран має серйозні проблеми і прагне до переговорів.

Він підкреслив, що Іран мав би бути готовим до діалогу ще до того, як Ізраїль завдав ударів. За словами президента, іранська сторона нібито навіть висловлювала готовність приїхати до Білого дому, хоча це буде "складно для них".

Трамп не уточнив, скільки може тривати нинішній конфлікт, але зазначив, що система ППО Ірану "майже знищена". Він також заявив, що бачить рішення у "двох простих словах: беззастережна капітуляція".

Окремо він висловив занепокоєння щодо ядерної програми Ірану, зазначивши, що керівництво країни має "злі наміри". Водночас Трамп запевнив, що поважає іранський народ: "Я люблю іранців. Зустрічав багатьох з них протягом своєї кар'єри".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт.

