Трамп погрожує Ірану
США можуть завдати удару по Ірану вже цими вихідними, - Bloomberg

Іран скептично налаштований на ядерні переговори з Трампом

США найближчими днями можуть безпосередньо втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном і завдати ударів по ключових об’єктах на іранській території.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела в уряді США, передає Цензор.НЕТ.

Можлива атака розглядається вже на 21-22 червня, однак остаточне рішення ще не ухвалене. При цьому урядові установи США готуються до ймовірного удару, що може свідчити про формування інфраструктури для прямого залучення Вашингтона до конфлікту з Тегераном.

Bloomberg зазначає, що президент Дональд Трамп останніми днями почав схилятися до варіанту силового втручання через тиск республіканських союзників. Зокрема сенатор Ліндсі Грем активно просуває ідею удару, наголошуючи на зростанні загрози ядерної програми Ірану.

"Він дав їм шанс на дипломатію. Я думаю, що вони помилилися. Чим швидше ми покінчимо з цією загрозою для людства, тим краще", - заявив Грем.

Президент Трамп підтвердив, що розглядає різні варіанти дій: "Я можу це зробити, а можу цього не зробити". У Білому домі зазначають, що наразі "усі варіанти залишаються на столі".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Іран США
+6
"дєржітє мєня сємєро" - дональд трамп
19.06.2025 11:13
+6
Маріо іде грабувати банк!
19.06.2025 11:17
+4
Ні, ні, або через 24 години, або через 2-3 тижні, упродовж 4 місяців…!
19.06.2025 11:14
19.06.2025 11:12
США обязательно ударят по ирану, томагавками и тому подобным оружием. Знаете, почему? Ответ даже не в политике - в особенностях современного оружия, ракет, бомб умных и тому подобное. Это не железо, это электроника, которая лет 15 и все, работает очень плохо, отказа идут и так далее. Поэтому ее примерно с такой периодичностью надо менять. Что и видим на примере США в последние десятилетия. Отстреляли старое, делаем новое, храним, срок годности истекает - используем. Я с таким сталкивался в ПВО на примере Стрелы ещё в 80-е года. Солдаты учились стрелять на старом, но на зачетных стрельбах, на проверках им давали ПЗРК и ракеты не старше 5-7 лет.
19.06.2025 14:59
👍
19.06.2025 11:22
Мабуть вдарять - бо Ізраїль своїми ракетами не проб"є бункери
показати весь коментар
19.06.2025 11:13
Час уже втрачено.
Задум був змістити аятолу та поставити маріонеткового шейха.
Блєф Ізраїлю та Трампа не спрацював.
Іран залиже рани та наробить ще більше всього чого захоче.
Тепер лише наземна операція зможе щось скорегувати. Але це майже нульова ймовірність.
Що далі?
Трамп зробить лице цеглою і скаже що так і було задумано - всі целі сво достігнути - і піде грати в гольф...
19.06.2025 11:31
Які круті хлопці, добивати після того як ізраїль все зробив🤦‍♂️
потім гандонні буде кожен день верещати який він крутий
19.06.2025 11:14
Що зробив? Язиком знищив усьо у Ірані?
Ви вірите пропаганді Ізраїлю?
Главної цілі не добився Ізраїль - не втягнув у війну США...
19.06.2025 11:33
Краще б по паРаші завдали... Спецом не чіпають тоту лЄпруфуєву... Не у стані з мацкви ХЕРО-сіму зробити...
19.06.2025 11:14
Пістити , пістити . Ничого США не вдарять , бо Хутін пообіцяв Трампу нобілевську премію МИРУ, яку контролюють фсбєшники
19.06.2025 11:15
Донні, а давай у вівторок, бо неділя - вихідний, понеділок - день важкий.
19.06.2025 11:16
Главное - не в субботу,шаббат как+никак, низзя!
19.06.2025 15:02
Президент Трамп підтвердив, що розглядає різні варіанти дій: "Я можу це зробити, а можу цього не зробити

Вах, скіко талантів у людини!
"Магу копать, а єщо могу нє копать!" (с)
Тюркські народи у таких випадках кажуть у захваті: "Сегіз кирли бір сирли!" (Вісім граней таланту в одній людині)
19.06.2025 11:17
Це називається-"прийти на все готове". А по мацквє в'їбати? Ага...Розмріялися. Лицемірні трампонівські чмирі та защеканці,які вже півроку ********* США, за рахунок Ірану намагаються виправити свій обісраний авторитет. Не вийде.
19.06.2025 11:18
американський імпотент хоче собі записати в заслугу гуртове зґвалтування дохлої іранської сучки.
19.06.2025 11:18
Саме так.
19.06.2025 11:21
Можуть -- не можуть... Сподіваюсь, Ізраїль сам впорається з цією проблемою, без "рішучих дій" США.
19.06.2025 11:19
Яким чином Ізраїль зможе перемогти 90 000 000 Іранців з територією другою за розміром країною Близького Сходу?
Ви вірити в методичку кремля - що сотня ракет переможе величезну країну?
19.06.2025 11:36 Відповісти
Ізраїль же розпочав дії проти Ірану? Розпочав.
Коли починав, він розраховував на чиюсь підтримку? Не впевнений, що так.
Чи планує Ізраїль вести наземну операцію проти армії Ірану? Як ви гадаєте?
19.06.2025 11:46
Які дії? Випустив пару ракет? Що це змінює стратегічно? Нічого.
100% Ізраїль дуже давно домовився з Трампом поставити здійснити цей спектакль - спробувати ракетними ударами викликати революцію в Ірані заради заміни аятоли на шейха - на лояльну маріонетку.
Цей задум шито червоними нитками.
Це повна аналогія того що хоче прутін - бомбити населення щоб підняти бунти та поставити маріонетковий уряд.
Наземну операцію Ізраїль не зможе здійснити - по багатьом причинам:
- у Ізраїлю немає сухопутного кордону з Іраном
- Іран дуже величезна країна що набагато по території та населенню переважає Ізраїль - в 10 раз
... і так далі - а головне війна - це ДУЖЕ дорого - євреї добре розуміють що таке ДУЖЕ дорого
19.06.2025 11:59
Після "пари ракет" можна було далі не читати, але я себе змусив.
Ні, я не в змозі відповісти вам на ваші фантазії.
Писати відповідь на кожне ваше речення? Нащо? Життя+події+історія покажуть, що буде далі. Трохи терпіння.
19.06.2025 12:26
Життя покаже.
Я вангую що Ізраїль програв цю війну цілком і повністю.
19.06.2025 12:32
А я займаю протилежну до вашої позицію.
19.06.2025 12:57
Через 2 тижні. Трамп звичайно велику дурницю робить. Всім погрожує і потім обстрається. Звикнуть і знахабніють все більше
19.06.2025 11:20
Китайці вже заявили, що США регіональна країна і час їх величи завершився, думаєте це пусті заяви?Раніше вони це собі не дозволяяли.Доречі тільки за остані кілька років КНР наростила свій ядерний арсенал на пару сотень боєголовок іі продовжує в тому ж темпі.
19.06.2025 11:27
Пригадую, як Трамп всюди верещав : "При мені Америка не почала жодної війни і не почне . . ."

Ну-ну, за кілька днів побачимо бо такий заміс, як з Іраном, - це буде покруче Іраку, Афганістану, Сомалі, Югославії і де там ще США втручалися за останні 35 років.

Не те, щоб я проти того, аби Іран нарешті вгамували - я тільки за, може їм тоді самим Шахеди треба буде і вони припинять їх продавати росіянам. Ворог мого ворога - мій друг. Друг мого ворога - мій ворог. Я просто про те, що Трамп вчергове лапшу на вуха своєму електорату навішав - ну як завжди - а вони і далі будуть кричати йому "ура". Лохи з короткою пам'яттю.
19.06.2025 11:23
Трамбон обсереться)
19.06.2025 11:36
А можуть не завдати, шо й буде. Бо штати перетворилися на посміховисько з трампом. Нема тої величі, яка була за Рейгана
19.06.2025 12:17
вопрос в глубоких шахтах....
19.06.2025 12:17
"Два тижні, а потім подивимося. Я не впевнений. Я можу завдати удар, а може й ні. Я б завдав удар і раніше, але мене позбавили перемоги на виборах. Якби я був президентом, то ця війна відбулася б через два тижні після мого обрання. А може б і не відбулася. У всьому винен Байден".

Цитати великих.

Том третій.
19.06.2025 12:47
 
 