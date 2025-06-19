США можуть завдати удару по Ірану вже цими вихідними, - Bloomberg

США найближчими днями можуть безпосередньо втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном і завдати ударів по ключових об’єктах на іранській території.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела в уряді США, передає Цензор.НЕТ.

Можлива атака розглядається вже на 21-22 червня, однак остаточне рішення ще не ухвалене. При цьому урядові установи США готуються до ймовірного удару, що може свідчити про формування інфраструктури для прямого залучення Вашингтона до конфлікту з Тегераном.

Bloomberg зазначає, що президент Дональд Трамп останніми днями почав схилятися до варіанту силового втручання через тиск республіканських союзників. Зокрема сенатор Ліндсі Грем активно просуває ідею удару, наголошуючи на зростанні загрози ядерної програми Ірану.

"Він дав їм шанс на дипломатію. Я думаю, що вони помилилися. Чим швидше ми покінчимо з цією загрозою для людства, тим краще", - заявив Грем.

Президент Трамп підтвердив, що розглядає різні варіанти дій: "Я можу це зробити, а можу цього не зробити". У Білому домі зазначають, що наразі "усі варіанти залишаються на столі".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

