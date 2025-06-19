США можуть завдати удару по Ірану вже цими вихідними, - Bloomberg
США найближчими днями можуть безпосередньо втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном і завдати ударів по ключових об’єктах на іранській території.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела в уряді США, передає Цензор.НЕТ.
Можлива атака розглядається вже на 21-22 червня, однак остаточне рішення ще не ухвалене. При цьому урядові установи США готуються до ймовірного удару, що може свідчити про формування інфраструктури для прямого залучення Вашингтона до конфлікту з Тегераном.
Bloomberg зазначає, що президент Дональд Трамп останніми днями почав схилятися до варіанту силового втручання через тиск республіканських союзників. Зокрема сенатор Ліндсі Грем активно просуває ідею удару, наголошуючи на зростанні загрози ядерної програми Ірану.
"Він дав їм шанс на дипломатію. Я думаю, що вони помилилися. Чим швидше ми покінчимо з цією загрозою для людства, тим краще", - заявив Грем.
Президент Трамп підтвердив, що розглядає різні варіанти дій: "Я можу це зробити, а можу цього не зробити". У Білому домі зазначають, що наразі "усі варіанти залишаються на столі".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.
Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
Задум був змістити аятолу та поставити маріонеткового шейха.
Блєф Ізраїлю та Трампа не спрацював.
Іран залиже рани та наробить ще більше всього чого захоче.
Тепер лише наземна операція зможе щось скорегувати. Але це майже нульова ймовірність.
Що далі?
Трамп зробить лице цеглою і скаже що так і було задумано -
всі целі сво достігнути- і піде грати в гольф...
потім гандонні буде кожен день верещати який він крутий
Ви вірите пропаганді Ізраїлю?
Главної цілі не добився Ізраїль - не втягнув у війну США...
Вах, скіко талантів у людини!
"Магу копать, а єщо могу нє копать!" (с)
Тюркські народи у таких випадках кажуть у захваті: "Сегіз кирли бір сирли!" (Вісім граней таланту в одній людині)
Ви вірити в методичку кремля - що сотня ракет переможе величезну країну?
Коли починав, він розраховував на чиюсь підтримку? Не впевнений, що так.
Чи планує Ізраїль вести наземну операцію проти армії Ірану? Як ви гадаєте?
100% Ізраїль дуже давно домовився з Трампом поставити здійснити цей спектакль - спробувати ракетними ударами викликати революцію в Ірані заради заміни аятоли на шейха - на лояльну маріонетку.
Цей задум шито червоними нитками.
Це повна аналогія того що хоче прутін - бомбити населення щоб підняти бунти та поставити маріонетковий уряд.
Наземну операцію Ізраїль не зможе здійснити - по багатьом причинам:
- у Ізраїлю немає сухопутного кордону з Іраном
- Іран дуже величезна країна що набагато по території та населенню переважає Ізраїль - в 10 раз
... і так далі - а головне війна - це ДУЖЕ дорого - євреї добре розуміють що таке ДУЖЕ дорого
Ні, я не в змозі відповісти вам на ваші фантазії.
Писати відповідь на кожне ваше речення? Нащо? Життя+події+історія покажуть, що буде далі. Трохи терпіння.
Я вангую що Ізраїль програв цю війну цілком і повністю.
Ну-ну, за кілька днів побачимо бо такий заміс, як з Іраном, - це буде покруче Іраку, Афганістану, Сомалі, Югославії і де там ще США втручалися за останні 35 років.
Не те, щоб я проти того, аби Іран нарешті вгамували - я тільки за, може їм тоді самим Шахеди треба буде і вони припинять їх продавати росіянам. Ворог мого ворога - мій друг. Друг мого ворога - мій ворог. Я просто про те, що Трамп вчергове лапшу на вуха своєму електорату навішав - ну як завжди - а вони і далі будуть кричати йому "ура". Лохи з короткою пам'яттю.
