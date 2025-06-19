Израиль возобновил удары по Ирану. ФОТО

Израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также выдала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Местная пресса сообщает о воздушной тревоге и взрывах в Тегеране.

Силы обороны Израиля на фарси опубликовали призыв эвакуироваться к жителям определенной зоны в районе городов Арак и Хондаб, расположенных в 220 км к северо-западу от Тегерана.

К обращению прилагается карта с очерченной зоной, по которой израильская авиация планирует нанести удары.

Согласно информации из открытых источников, в Араке находятся ядерный реактор на тяжелой воде и завод по производству тяжелой воды.

Кроме того, ЦАХАЛ продолжает удары по ключевым ядерным объектам, таким как Натанз и Исфахан. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что пока "не зафиксировано повышение радиационного фона за пределами объектов".

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

