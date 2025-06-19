РУС
Новости Удар Израиля по Ирану
5 283 5

Израиль возобновил удары по Ирану. ФОТО

Израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также выдала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Местная пресса сообщает о воздушной тревоге и взрывах в Тегеране.

Силы обороны Израиля на фарси опубликовали призыв эвакуироваться к жителям определенной зоны в районе городов Арак и Хондаб, расположенных в 220 км к северо-западу от Тегерана.

Израиль наносит удары по Ирану

К обращению прилагается карта с очерченной зоной, по которой израильская авиация планирует нанести удары.

Согласно информации из открытых источников, в Араке находятся ядерный реактор на тяжелой воде и завод по производству тяжелой воды.

Кроме того, ЦАХАЛ продолжает удары по ключевым ядерным объектам, таким как Натанз и Исфахан. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что пока "не зафиксировано повышение радиационного фона за пределами объектов".

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Также читайте: Трамп одобрил план атаки на Иран, но не отдал окончательного приказа, - WSJ

Автор: 

Израиль (2097) Иран (2075)
Бажаю перемоги Ізраїлю над всіма ворогами у праведній війні за існування країни та народу...
19.06.2025 06:37 Ответить
За перші Шахеди ска получайте жопочухи
19.06.2025 06:43 Ответить
...жопочухиииии
19.06.2025 06:52 Ответить
19.06.2025 09:00 Ответить
вже пройшло 24 години, де там рудий TACO?
19.06.2025 09:49 Ответить
 
 