Ізраїль поновив удари по Ірану. ФОТО

Ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.

Місцева преса повідомляє про повітряну тривогу і вибухи в Тегерані.

Сили оборони Ізраїлю на фарсі опублікували заклик евакуюватися до жителів певної зони в районі міст Арак і Хондаб, розташованих за 220 км на північний захід від Тегерана.

До звернення додається карта з окресленою зоною, по якій ізраїльська авіація планує завдати удари.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, в Араку знаходяться ядерний реактор на важкій воді і завод з виробництва важкої води.

Крім того, ЦАХАЛ продовжує удари по ключових ядерних об'єктах, таких як Натанз та Ісфахан. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що поки "не зафіксовано підвищення радіаційного фону за межами об'єктів".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

