Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Під час атаки Ірану на Ізраїль разом із сім’єю загинула 7-річна дівчинка з Одеси: вона приїхала лікуватися від раку

7-річна дівчинка з ОДеси загинула через атаку Ірану по Ізраїлю

Внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю 14 червня разом зі своєю родиною загинула семирічна одеситка Анастасія Бурик. В Ізраїлі дівчинка лікувалася від онкологічної хвороби і очікувала на трансплантацію кісткового мозку.

Про це пише "Суспільне.Одеса" з посиланням на клініку, де Анастасія проходила терапію, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що діагноз гострий лімфобластний лейкоз Насті поставили у серпні 2022 року, коли їй було п’ять років.

У січні цьогоріч мати дівчинки Марія Пєшкурьова розповідала, що у вересні 2024 року у доньки стався рецидив основного захворювання, що значно погіршило стан здоров’я.

В Україні не могли надати необхідного лікування, тому в Тель-Авіві для неї розробили індивідуальний протокол за участі спеціалістів з Європи та США.

Читайте також: Родина з Одеси загинула в Ізраїлі внаслідок ракетного удару Ірану 14 червня

Під час ракетного удару 15 червня, коли іранська ракета влучила в житловий будинок у Бат-Ямі, загинули також рідні дівчинки: мама Марія, бабуся Олена, а також двоюрідні брати - Костянтин і Ілля.

Зазначається, що батько Насті з 2022 року перебуває у війську та захищає Україну від російської агресії.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки Ірану по ізраїльскому місті Бат-Ям 14 червня загинула родина з Одеси з п'яти людей.

Напередодні в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що серед п’ятьох загиблих українців — троє неповнолітніх.

Читайте також: Українців закликають залишити територію Ізраїлю та Ірану, - МЗС

Ізраїль Іран українці атака
а Бібі тут до чого ?
може горіти у пеклі мають іранські та московські шайтани, які стріляють не по військово- політичному керівництву чи військових цілях, а по мирних будинках ?
показати весь коментар
19.06.2025 01:48 Відповісти
ти з хамазу чи що ?
дурачок якийсь !
показати весь коментар
19.06.2025 02:05 Відповісти
Він просто с Кацапії.
показати весь коментар
19.06.2025 02:14 Відповісти
Слово ,,якобы,, у твоєму спітчі лишнє. А ..как,, зовут тебе я знаю-кацап Петров. Які б ти тут аргументи з методички не приводив.
показати весь коментар
19.06.2025 02:23 Відповісти
Ні. Україна різноманітна по діалектам та суржикам. Не кожен розмовляє як диктор з телебачення. Ти ж вихопив єдине слово. А виставляєш себе українським філологом зразу. ПНХ, козлобородий.
показати весь коментар
19.06.2025 02:29 Відповісти
Ти чув як розмовляють на вулицях українських міст та сіл? Якщо чув то порівняй мову пересічного сумчанина з диктором новин на телебачені. Чи херсонця, чи вінничанина. А якщо ти розмовляєш рафіновано по підручнику, то це має навіяти на думку, що мова не твоя, а вивчена. Що ти, можливо, шпигун. Все. Дискус закрився. Іди прапорщику скажеш, що наративи з методички на сайті виклав. Він тобі ,,увольнітєльную,, випише. Погуляєш по Нєвському.
показати весь коментар
19.06.2025 02:41 Відповісти
Це піпець! Сапог, встатьсмірно! Ти реально козломордий на ночній зміні.
показати весь коментар
19.06.2025 04:50 Відповісти
Владимир Владимирович Путин его зовут. Ты не знаешь имя своего фюрера?
показати весь коментар
19.06.2025 08:48 Відповісти
>>и к тому же сам улетел со страны

Сигнатура лахтінської ботяри.
показати весь коментар
19.06.2025 02:06 Відповісти
І що ботяра? Твоя іпсо на два дня вже протухла. Обнові методичку.
показати весь коментар
19.06.2025 02:41 Відповісти
Лікуватись не пробував?
показати весь коментар
19.06.2025 07:42 Відповісти
ты хоть и петров, а дурак
показати весь коментар
19.06.2025 09:43 Відповісти
ти дебіл?
показати весь коментар
19.06.2025 11:47 Відповісти
Видимо, от судьбы не уйти!
показати весь коментар
19.06.2025 12:07 Відповісти
 
 