Під час атаки Ірану на Ізраїль разом із сім’єю загинула 7-річна дівчинка з Одеси: вона приїхала лікуватися від раку

Внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю 14 червня разом зі своєю родиною загинула семирічна одеситка Анастасія Бурик. В Ізраїлі дівчинка лікувалася від онкологічної хвороби і очікувала на трансплантацію кісткового мозку.

інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що діагноз гострий лімфобластний лейкоз Насті поставили у серпні 2022 року, коли їй було п’ять років.

У січні цьогоріч мати дівчинки Марія Пєшкурьова розповідала, що у вересні 2024 року у доньки стався рецидив основного захворювання, що значно погіршило стан здоров’я.

В Україні не могли надати необхідного лікування, тому в Тель-Авіві для неї розробили індивідуальний протокол за участі спеціалістів з Європи та США.

Під час ракетного удару 15 червня, коли іранська ракета влучила в житловий будинок у Бат-Ямі, загинули також рідні дівчинки: мама Марія, бабуся Олена, а також двоюрідні брати - Костянтин і Ілля.

Зазначається, що батько Насті з 2022 року перебуває у війську та захищає Україну від російської агресії.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки Ірану по ізраїльскому місті Бат-Ям 14 червня загинула родина з Одеси з п'яти людей.

Напередодні в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що серед п’ятьох загиблих українців — троє неповнолітніх.

